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Украина в ближайшее время получит 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 индийского производства, - посольство

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Украина в ближайшее время получит 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 индийского производства, - посольство

Индия предоставит Украине первый транш из 500 тыс. вакцин от COVID-19 собственного производства в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Индии в Украине.

"В ближайшее время из Индии в Украину будет доставлен первый транш в размере 500 тыс. доз вакцины CoviShield (под этим брендом выпускают вакцину, разработанную Оксфордским университетом с компанией AstraZeneca. - Ред.), произведенной в Индии, производства Serum Institute India. Эти вакцины позволят Украине начать кампанию общественной вакцинации по всей стране", - сказано в сообщении.

Как отмечается, Украина стала одной из первых стран, получивших индийскую вакцину в феврале.

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Также сообщается, что ожидается поставка большего количества индийских вакцин Made in India. "Это поможет не только обеспечить благополучие, но и восстановить многие секторы экономики, которые сильно пострадали из-за COVID-19, и вернуть средства к существованию тысячам людей", - отметили в посольстве.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что эта поставка вакцины является еще одним примером той важной роли, которую играет индийская фармацевтическая промышленность в обеспечении безопасности здоровья в Украине.

Украина в ближайшее время получит 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 индийского производства, - посольство 01

Напомним, 15 февраля в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины была подана заявка о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину шведско-британской компании AstraZeneca для экстренного применения. В ходе исследований было установлено, что эффективность вакцины составляет 63,09%. В организации отметили, что она подходит для небогатых стран из-за простых требований к хранению.

Для проведения первого этапа вакцинации будут сформированы 600 мобильных бригад. Уже набраны более 300.

Также читайте: Степанов вылетел в Индию для переговоров о поставке дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+21
Также сообщается, что ожидается поставка большего количества индийских вакцин Made in India. "Это поможет не только обеспечить благополучие, но и восстановить многие секторы экономики, которые сильно пострадали из-за COVID-19, и вернуть средства к существованию тысячам людей", - отметили в посольстве.

Це - послання для ідіотів ???
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20.02.2021 23:16
+19
Вы так и не поняли?Деньги разворовали а в кредит никто давать не хочет,вот и провал за провалом обещаное начало вакцинации.Надеялись на деньги МВФ но они им показали дулю.
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20.02.2021 23:13
+17
Зеленський провалив підготовку до пандемії, обісрався із проданими масками, антисептиками за кордон, провалив боротьбу з Ковід, лікування коронавірусних хворих, кисневі апарати, допомогу медикам, карантинні заходи, локдаун..... Проте поржали.
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20.02.2021 23:15
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Страница 2 из 2
РНК вакцина? Вмешательство в информационный код? К чему приведет? Потом рог на лбу вырастет. Ну у себя ладно, а к чему приведет изменение ДНК у будущих детей. Этого никто не знает Кстати военные армии США отказались от вакцинирования. И Цукерберг предостерег, пришел в ужас, когда понял, что ему предлагают вкалывать
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21.02.2021 08:18 Ответить
Кстати COVIID-19 переболело уже около половины людей (многие об этом даже не знали) и выроботался природный иммунитет. Количество заболевших пошло на спад. Сотрясать свой организм РНК вакциной может только ненормальный!
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21.02.2021 08:29 Ответить
Утешили благодетели. А то я уж думал не доживу до светлого праздника раздачи слонов.
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21.02.2021 08:41 Ответить
Если бы Индия выпускала вакцину под контролем AstraZeneca - это одно.
А выкускать нечто ТИПА Astra Zeneca - это совсем другое. Generic. То есть жалкое подобие. ABIBAS. ADDIDAS. Вы понимаете.
А одобрена ли ВООЗ эта Covoshield? А прошла ли она все этапы тестирования. Это же не AstraZeneka.
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21.02.2021 08:46 Ответить
Минимальный срок тестирования любой вакцины 2 года. Такого срока тестирования ни у одной вакцины не было. И то что какой-то вакцине ВООЗ выдаст справку с печатью ничего не значит. Так что все эти вакцины - 100%ная авантюра
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21.02.2021 08:53 Ответить
да уж... как и т.н. ковид...
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21.02.2021 09:20 Ответить
Кто-то хочет рисковать своим здоровьем и здоровьем своих детей его дело. Пусть вакцинируется
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21.02.2021 08:57 Ответить
Дозвольте ввозити і вакцинуватися хоча б за свої гроші вакциною , яку зробили в цивілізованих країнах ! Там Мозамбік або Нікарагуа вакцину не продає ? Як запустити в Україну міліони євроблях , щоб не тільки їздити , а й дихати не було чим - тут вони оперативно "спрацювали". А там де треба життя рятувати - самі не можуть і перепони ставлять .
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21.02.2021 09:07 Ответить
Без посередників ніяк. "Така умова виробника". Навіщо цим займатись, якщо немає вигоди.Як купити подешевше і втюхати подорожче.
Меценатство - ні ми такого слова не знаємо. Хоч гімно, але за гроші. Чималеньки.
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21.02.2021 09:22 Ответить
Як наголошується, Україна стала однією з перших країн, які отримали індійську вакцину в лютому.Джерело: https://censor.net/ua/n3249140

Україна найближчим часом отримає 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 індійського виробництва, - посольство - Цензор.НЕТ 7324
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21.02.2021 09:43 Ответить
Нехай Зеленський, Мендель, Розумков і їх сім'ї колються. Щасти їм і їх дітям!
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21.02.2021 10:21 Ответить
Пару дней о такой индийской вакцине у нас никто и не знал. А тут так припекло власти что нужно было уже хоть что-то хоть где-то купить.
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21.02.2021 10:41 Ответить
Степанов должен вначале прелюдно сам этой хренью вакцинироваться и всю свою семью что б украинцы поверели в её эффективность и безопасность !!!
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21.02.2021 20:20 Ответить
А ты уверен что он себе вакцину, а не физраствор вколит?*
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21.02.2021 22:39 Ответить
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