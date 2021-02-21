Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Группировка "ДНР" решила расформировать объединение "Макеевуголь". Часть шахт перейдет в другое подчинение, часть будет законсервирована.
Об этом пишут в местных сообществах в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
По имеющейся информации, в "министерстве угля ДНР", состоялось собрание по реорганизации, и директора шахт довели это до своих подчиненных.
Как сообщают в соцсетях макеевчане, в "Торезантрацит" переходят четыре шахты - "Иловайская", "Холодная Балка", им. С.М. Кирова, "Ясиновская-Глубокая". Шахта "Калиновская-Восточная" присоединяется к "Горняк-95" и переходит в частные руки. Остальные шахты бывшего "Макеевугля" будут переведены в режим водоотлива и выборочно переданы на реструктуризацию. "Макеевуголь", оставшись без добычных шахт, ожидает расформирование.
Работники шахт "Макеевугля" и других подразделений предприятия встревожены такой ситуацией. Люди переживают, что им не вернут задолженность по зарплате.
При этом "официальных" сообщений о реорганизации "Макеевугля" пока нет.
Объединение "Макеевуголь" было основано в 1936 году, и в течение десятилетий являлось градообразующим предприятием Макеевки. Балансовые запасы угля оценивались около 195 млн. т, в том числе запасы коксующегося угля составляли свыше 52 млн т.
Вслед за захватом украинских государственных угольных предприятий, в марте 2017 года "ДНР" захватила все частные промышленные объекты на подконтрольной ей территории, лишив собственников возможности управлять предприятиями. Шахты были переведены под контроль пяти угольных предприятий "ДНР".
Уголь, который "ДНР" добывает в ОРДО, незаконно вывозится в Россию.
На шахтах "Макеевугля" в 2020 году образовалась задолженность по зарплате за несколько месяцев. "Глава ДНР" Денис Пушилин утверждал, что проблема в угольной отрасли "обострилась" из-за пандемии коронавируса - произошло снижение энергопотребления, в связи с чем упал спрос на сырье для электростанций.
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От в городе Рубежное, когда там шарились кацапотвари, местные бомжары харчевались заезжими чеченами. Бомжары четко вычислили, у кого баблосы на кармане. и типа фуяк - Вы слушаете Маяк! Пропал чернобородый, а потом его де-то в посадке находят - даже без трусов. Бомжары ничем не брезговали...
РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ! РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!
Путен, введи вайска!
А если без ехидства , то имея в десятках километров от них ростовскую область , где кацапы закрыли все шахты , думать , что с ними кацапы поступят по другому могли только даунбассы , у которых серое вещество в черепной коробке надо только для того что бы жрать и срать и больше не для чего.