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Макеевуголь (21) шахта (939) Донбасс (26945)

Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Террористы ОРДО расформировывают

Группировка "ДНР" решила расформировать объединение "Макеевуголь". Часть шахт перейдет в другое подчинение, часть будет законсервирована.

Об этом пишут в местных сообществах в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

По имеющейся информации, в "министерстве угля ДНР", состоялось собрание по реорганизации, и директора шахт довели это до своих подчиненных.

Как сообщают в соцсетях макеевчане, в "Торезантрацит" переходят четыре шахты - "Иловайская", "Холодная Балка", им. С.М. Кирова, "Ясиновская-Глубокая". Шахта "Калиновская-Восточная" присоединяется к "Горняк-95" и переходит в частные руки. Остальные шахты бывшего "Макеевугля" будут переведены в режим водоотлива и выборочно переданы на реструктуризацию. "Макеевуголь", оставшись без добычных шахт, ожидает расформирование.

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Работники шахт "Макеевугля" и других подразделений предприятия встревожены такой ситуацией. Люди переживают, что им не вернут задолженность по зарплате.

При этом "официальных" сообщений о реорганизации "Макеевугля" пока нет.

Объединение "Макеевуголь" было основано в 1936 году, и в течение десятилетий являлось градообразующим предприятием Макеевки. Балансовые запасы угля оценивались около 195 млн. т, в том числе запасы коксующегося угля составляли свыше 52 млн т.

Вслед за захватом украинских государственных угольных предприятий, в марте 2017 года "ДНР" захватила все частные промышленные объекты на подконтрольной ей территории, лишив собственников возможности управлять предприятиями. Шахты были переведены под контроль пяти угольных предприятий "ДНР".

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Уголь, который "ДНР" добывает в ОРДО, незаконно вывозится в Россию.

На шахтах "Макеевугля" в 2020 году образовалась задолженность по зарплате за несколько месяцев. "Глава ДНР" Денис Пушилин утверждал, что проблема в угольной отрасли "обострилась" из-за пандемии коронавируса - произошло снижение энергопотребления, в связи с чем упал спрос на сырье для электростанций.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+25
Рабство в России отменили всего 160 лет назад. Русских рабов перестали менять на борзых щенят совсем недавно. Но они до сих пор утверждают. что несли цивилизацию в Украину , тогда как на самом деле несли рабство и сифилис
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21.02.2021 01:44
+22
Кормильцы всей Украины на гране банкротства и решили не позорится дальше и самоликвидироваться !!! .. хм.. а че так !? быкуйте до конца !!! Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ - Цензор.НЕТ 9307
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21.02.2021 01:12
+22
"Расея! Расея!"-визжало лугандонское бычьё.))
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21.02.2021 01:27
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Кормильцы всей Украины на гране банкротства и решили не позорится дальше и самоликвидироваться !!! .. хм.. а че так !? быкуйте до конца !!! Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ - Цензор.НЕТ 9307
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21.02.2021 01:12 Ответить
"Расея! Расея!"-визжало лугандонское бычьё.))
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21.02.2021 01:27 Ответить
Санкции по Кащею ...
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21.02.2021 01:30 Ответить
Чем же теперь в Макакиевке харчеватся будут?
От в городе Рубежное, когда там шарились кацапотвари, местные бомжары харчевались заезжими чеченами. Бомжары четко вычислили, у кого баблосы на кармане. и типа фуяк - Вы слушаете Маяк! Пропал чернобородый, а потом его де-то в посадке находят - даже без трусов. Бомжары ничем не брезговали...
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21.02.2021 01:33 Ответить
...где ж теперь маладая риспублика будет вооружение добывать? Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ - Цензор.НЕТ 3234
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21.02.2021 01:39 Ответить
Рабство в России отменили всего 160 лет назад. Русских рабов перестали менять на борзых щенят совсем недавно. Но они до сих пор утверждают. что несли цивилизацию в Украину , тогда как на самом деле несли рабство и сифилис
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21.02.2021 01:44 Ответить
Воздуха в грудь побольше и-и--и-и-и Все вместе!
РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ! РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!
Путен, введи вайска!
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21.02.2021 02:52 Ответить
А где мы уголь для наших ТЭЦ покупать будем? В Южной Африке?
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21.02.2021 02:58 Ответить
У вас в Ростове проблемы с углём? Печалька😆
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21.02.2021 03:02 Ответить
При цене в 3 гр за киловатт ,для населения которая летом будет , ТЕЦ без проблем и газом топить можно . А если Осел сдохнет от передоза и АЭС перестанут разорять и вспомнят , что у нас профицит электричества , его в ДВА раза больше чем нам надо , то ТЕЦ на 2-3 часа в сутки надо будет запускать .Если 73% идиотов выбрали идиота , да еще и наркомана , который в Сахаре умудрился бы песок покупать , то сказки про уголь и ТЕЦ будут еще и не такие рассказывать.
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21.02.2021 08:07 Ответить
Гуковуголь РАБссия давно закріла Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ - Цензор.НЕТ 6741
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21.02.2021 03:58 Ответить
БіндєрацамНєПаставітьДамбасНаКалєні.... вони станли раком перед москалями.
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21.02.2021 04:18 Ответить
Вот как их понимать, мирно жили при бандеровцах, потом пришли оккупанты и составили списки на отжим у людей, что с бабками, потом как в кино, здрасте, добровольно отдашь машину и бабки или не уважаешь маладую республику.
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21.02.2021 08:48 Ответить
Остаётся теперь шахтёрам за "горняцкое дело" идти с хунтой воевать.
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21.02.2021 07:10 Ответить
в утешение им могу только сказать шо их всё равно бы раздерибанили и позакрывали.если не кацапы то сами знают кто.
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21.02.2021 07:20 Ответить
Крысы Путлера построили ГУЛАГ Джугашвили,Донецк раньше назывался город Сралино не зря... Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ - Цензор.НЕТ 5501
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21.02.2021 07:22 Ответить
Самое интересное что Донбасс строили Британцы,а Кузбасс американцы Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ - Цензор.НЕТ 3286 Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ - Цензор.НЕТ 9169рюцкие а что вы построили?
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21.02.2021 07:25 Ответить
Памятник петуху из говна в Якутии
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21.02.2021 08:07 Ответить
Было много бельгийцев,поляков.Еще в 1990-х на ЕМЗ можно было встретить их оборудование.Они же, построили костёл,самое старое гражданское строение в городе.Было очень много склепов,много из них сравняли с землёй когда проложили дорогу к могиле матери Януковича.
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21.02.2021 12:01 Ответить
Добро пожаловать в ДАУНетск,комендантский час начинается в 21 час и до 6 утра Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ - Цензор.НЕТ 7433Забурогным туристам въезд запрещен..сразу на подвал и требования выкупа в доллярах США Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ - Цензор.НЕТ 7433
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21.02.2021 07:31 Ответить
Так идите на митинг, касками стучите , условия ставьте, повышения зарплат требуйте, может, вас не слышат просто. А то 'кормильцы' без денег, шахтеры без шахт - как следствие головы без мозгов.
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21.02.2021 07:36 Ответить
Нет худа без добра нерентабельные шахты /а это почти все, может за исключением стратетического резерва/ нужно было ДАВНО закрыть /и в Украине тоже/!
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21.02.2021 07:37 Ответить
В Україні закривають всі. Рентабельні шахти практично всі, нерентабельні власники і керівництво шахт. Всі хто хоче позакривати шахти й інші "нерентаьельні" підприємства, спочатку скажіть де енергію брати. А то випав сніжок і яби в кацапів не купували вугілля то відключення енергії було б.
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21.02.2021 07:54 Ответить
А КАК ЖЕ КОКТЕЙЛИ ДЛЯ КРЫСЧАН !?)
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21.02.2021 07:50 Ответить
а при х...вой Украине еще 2012 году штука баксов была средней зарплатой в месяц у горняков Данбасса .
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21.02.2021 08:32 Ответить
А сейчас 100 баксов.
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21.02.2021 08:51 Ответить
Они сами хотели , что бы ***** им ввел . Весь 14 год бегали по Дырке и верещали : Путин введи . Ну и ***** их нагнул раком и ввел , так чем они недовольны .
А если без ехидства , то имея в десятках километров от них ростовскую область , где кацапы закрыли все шахты , думать , что с ними кацапы поступят по другому могли только даунбассы , у которых серое вещество в черепной коробке надо только для того что бы жрать и срать и больше не для чего.
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21.02.2021 08:34 Ответить
А вот и распьятый мальчик ..НАСТОЯЩИЙ . .Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом . ..

Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ - Цензор.НЕТ 2531Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ - Цензор.НЕТ 8233
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21.02.2021 08:37 Ответить
Чтоб он Гиркину и прочим сепарским тварям каждую ночь снился.
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21.02.2021 09:37 Ответить
Молодёжи там делать нечего, а пенсам норм. Вчера говорил со своим родственником, он кстати работал на шахте Ясиновская Глубокая, так с его слов коммуналка в 2-3 раза дешевле украинской, а пенсии шахтёрские 10тыс а то и больше гривен. В Украину за пенсией не обязательно ездить, куча фирм, которые тебе пенсию доставят, за комиссионные и не надо тратиться на дорогу и стоять в очередях.
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21.02.2021 08:56 Ответить
Шахтерские пенсии далеко не у всех домбасян.
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21.02.2021 09:12 Ответить
А мне пойух как там в отбитой маккевке, пусть хоть перебутся.
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21.02.2021 10:16 Ответить
********, а мы теперь как будем выживать, как же мы без наших кормильцев теперь
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21.02.2021 10:23 Ответить
У сепаров решили восполнить нехватку пушечного мяса кормильцами из шахт.
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21.02.2021 12:03 Ответить
 
 