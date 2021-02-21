Постановление ВР показало, что власть понимает важность Революции Достоинства, но никакой идеализации не нужно в этом случае, - Дробович
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Постановление Верховной Рады, которое определяет Революцию Достоинства как один из ключевых моментов для украинского государства, является сигналом того, что власть понимает важность Майдана.
Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает Цензор.НЕТ.
"Научную дискуссию в Украине никто не может остановить, и это не нужно делать. Конечно, нужно изучать все обстоятельства событий - исторические, культурологические, юридические, которые произошли 20 февраля 2014 года. Музей Революции Достоинства, собственно, и является той платформой для этой дискуссии. Там есть и ежегодный научный форум, и в будущем в экспозиции будет место для критического осмысления всех событий, критического с точки зрения, что это значит на греческом языке - "взвешивать", расчетливое суждение", - рассказал Дробович.
Глава УИНП отметил, что "никакой идеализации не нужно в этом случае".
"Но все мы единодушны в том, что это заявление - важный сигнал, что государство понимает значение Революции Достоинства как события, которое отстояло нашу свободу и гарантировало нам те права гражданина, которые исповедуют все европейские страны", - добавил он.
Напомним, накануне 7-й годовщины расстрелов на Майдане, 17 февраля, парламент признал Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления Украины. "За" проголосовали 295 народных депутатов, против - 17 нардепов ОПЗЖ, а также "слуга народа" Максим Бужанский.
Пожалуйста, подождите...
Власть просто по годовщинам издевается над украинцами такими душераздерающими заявлениями.
Вот их надо называть
Напомним, накануне 7-й годовщины расстрелов на Майдане, 17 февраля, парламент признал Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления Украины. "За" проголосовали 295 народных депутатов, против - 17 нардепов ОПЗЖ, а также "слуга народа" Максим Бужанский.
ЗА проголосовал всего один ,,слуга народа,, и этим все сказано о нынишней власти Украины.
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ"
Кількість депутатів: 245За:200 Проти:1 Утрималися:2 Не голосували:13 Відсутні:29http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=9548
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ"
Кількість депутатів: 245
За:200 Проти:1 Утрималися:2 Не голосували:13 Відсутні:29
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=9548
«
"Но все мы единодушны в том, что это заявление - важный сигнал, что государство понимает значение Революции Достоинства как события, которое отстояло нашу свободу и гарантировало нам те права гражданина, которые исповедуют все европейские страны", - добавил он.Источник: https://censor.net/ru/n3249148»
ЗЕ-власть просто пиарится на всем, на чем только можно.
Интересно, что понимал ЗЕ, когда в 2014-м давал концерт в оккупированной Горловке?
Депутату Рыбаку сепары вспарывали живот, а ЗЕ под это дело пускал *********.
Тому поки ще непізно, і здирає українські шаровари із із гігантів українського патріотизму та натягує на себе.
"Свого часу Віктор Медведчук запросив Володимира Зеленського для створення проекту "Серпом по яйцам" проти нашого патріотичного проекту "Веселі яйця" (проект підтримував Помаранчеву революцію - ред.). Їхній проект був створений в травні 2005 року, а вже через три місяці вони підписали контракт з телеканалом Інтер. Практично, ті ж самі жарти, які були в продукції "Серпом по яйцях" стали лейтмотивом перших випусків "Вечірнього кварталу" на Інтері, який тоді курирував Медведчук. Все це стало головною медіа-платформою для тодішнього блоку "НеТак", що поєднував Бойка з Медведчуком, які сьогодні керують "Оппоблоком", - розповів український дипломат.Тоді вони розповідали, що на Майдані люди стояли тільки за гроші, додав він. "Розповідали про "три сорти українців", що Україна нібито потрібна Заходу лише як "звалище ядерних відходів", принижували українців і українську мову", - сказав Чекалкін. Водночас Зеленський, за словами дипломата, почав виходити в ефірі телеканалу СТС в Москві з принизливими жартами щодо українців і української культури, на кшталт: "Чому ви нас хохлів так не любите, выйдите на Тверскую, там у вас, кроме нас, и любить то некого".
https://uatribune.com/pershim-sponsorom-zekomandi-buv-medvedchuk-kadrovij-diplomat/
Об этом говорит депутат Рады, а показал это интервью Бизнес блог США. Что же нам будет делать? Как спастись от убийства и ограбления? Что мы оставим нашим детям, если все отберут?
https://www.youtube.com/watch?v=954BssTgUvQ
А от те,що покидьок Дробовіч твердить про критичне осмислення Майдану-сигнал того,що ці українофоби будуть вкидувати тези "нє всьо так однозначно".
В самодостатніх країнах проходить саме ІДЕАЛІЗАЦІЯ підібних знакових для нації подій.
Цей дядя зібрався ДЕСАКРАЛІЗУВАТИ чи не єдине,що сталося за роки незалежності...
16 января 2014 года украинский парламент принял закон, которым запретил гражданам надевать на митингах защитные каски и шлемы. Граждане Украины ответили флешмобом - 17,18 и 19 января появились на улицах и площадях с кастрюлями, мисками, дуршлагами, вёдрами и корзинами на головах, послав таким образом чёткий сигнал тогдашней власти - плевать мы хотели на ваши запреты.
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.Власть сдулась. В марте 2019 года российская Госдума приняла закон, которым запретила оскорблять власть.
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. Каким флешмобом ответили граждане России?...???..
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Станут на колени , или сядут на бутылки ?? ..
или..
то и другое ?? .
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