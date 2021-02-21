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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20252) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки семь раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 20 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Согласно данным штаба, по украинским позициям недалеко от населенного пункта Пивденне, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из артиллерийских систем 122-мм калибра и снайперского оружия.

Вблизи Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-мм калибра. Отмечается, что под минометный обстрел попали не только позиции Объединенных сил, но и дома местных жителей. Так, в результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Кроме того, противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку от населенных пунктов Попасная и Катериновка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреливают свои позиции в провокационных целях, - Хомчак

На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

"Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 21 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами.

Враг за сутки семь раз нарушил режим тишины на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+9
Проклинай Путина
Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4046

Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1336
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21.02.2021 08:33
+7
Позвали війну до себе, а думали що вона буде десь там.
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21.02.2021 08:49
+6
Во Владивостоке и Хабаровске острая нехватка бензина керосина дизтоплива...очереди достигают 5 км... Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1804Бензоконка долбанная
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21.02.2021 08:14
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Правила форума Совет форумчан
"Боевых потерь нет".Конечно.Это от перемирия потери...
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21.02.2021 08:14 Ответить
Це просто треш - порушення перемир'я "артсимтемами 122мм.калібру". А коли "Піоном" варять, то це теж буде "порушенням пеемир' я", чи все-таки військовими діями, коли ворог веде вогонь на ураження? Нагадаю, що 122 калібр навіть не потрапивши у боіндаж, а лише біля нього завдає втрат, якщо в радіусі 5-20 метрів у бліндажі знаходяться військові. Це не "постріл з автоматичної зброї в бік українських позицій", які теоретично!!!! загрози не несуть, хоча по факту таки навіть вони несуть.
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21.02.2021 09:22 Ответить
Во Владивостоке и Хабаровске острая нехватка бензина керосина дизтоплива...очереди достигают 5 км... Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1804Бензоконка долбанная
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21.02.2021 08:14 Ответить
На РАБссии отмечают 23 февраля,день рождения советской дохлой армии,ясный перец быдло бухает быдло отмечает даты смерти красной армии 23 февраля 1918 года под Нарвой... Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9708
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21.02.2021 08:17 Ответить
Отмечать отмечают, а толку? Если в 90-ом году, эта самая армия слила свой совок за 1месяц за импортную колбасу и спирт рояль. И никто из этих бравых вояк не вышел за родину дидов. И 2014ой год в Украине. Армия развалена Зеком, которого ***** для этого и подрядил и вместо того, что бы продать Украину, люди после Революции Достоинства, добровольцами идут на фронт.
В этом и есть разница, между Украинцами и мокшанскими свинособаками, которые без хозяина и родину готовы за жратву продать.
Поэтому кацапов так и бесит тот факт, что Украинцы не предали свою страну.
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21.02.2021 08:47 Ответить
Вот эта советская армия и ее офицеры, дававшие присягу совку. Так же будет и с Фашисткой Федерацией. Инфа сотка.

Ворог за добу сім разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Найманці РФ били з 122-мм артсистем і снайперської зброї, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1044
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21.02.2021 08:49 Ответить
Проклинай Путина
Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4046

Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1336
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21.02.2021 08:33 Ответить
Позвали війну до себе, а думали що вона буде десь там.
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21.02.2021 08:49 Ответить
7 раз нарушал враг тишину ….
Музыку включал громко после 23х ?
А снайперы и 122 мл, это агрессия, это атака, это попытка убить граждан Украины .
Когда будите называть вещи своими именами ?
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21.02.2021 08:43 Ответить
Так скажи, жирная свинособака, сколько "больше".
Ворог за добу сім разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Найманці РФ били з 122-мм артсистем і снайперської зброї, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9321
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21.02.2021 08:45 Ответить
Убийство российско-фашистского оккупанта не есть грех, это есть путь к миру и процветанию.

Ворог за добу сім разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Найманці РФ били з 122-мм артсистем і снайперської зброї, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8003
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21.02.2021 08:55 Ответить
били из 122-мм артсистем..это калибр боеприпаса системы "Град" какое нах перемирие. шмалять по оккупанту со всего чего можно а не мириться
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21.02.2021 08:45 Ответить
Почему люди не работают в четыре смены на предприятиях Оборонпрома? Пусть власть договаривается с олигархами за деньги на вооружение Украинской армии или пусть всё конфискуют у олигархов Ворог за добу сім разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Найманці РФ били з 122-мм артсистем і снайперської зброї, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5324 2000 км границы имеем с Московией и её колониями, и их нужно защищать не только живой силой.
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21.02.2021 08:49 Ответить
4 зміни існують хіба що в шахтах (6х4=24).
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21.02.2021 08:54 Ответить
Сейчас людей побольше чем годы Второй мировой войны, пусть будет четыре смены ,работников нужно ещё и обучать ,московскую Орду на 2000 км сложно сдерживать, потому нужно больше военной техники для защиты границ и для...
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21.02.2021 09:07 Ответить
Облезлый кошак на хвосте принес
Ворог за добу сім разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Найманці РФ били з 122-мм артсистем і снайперської зброї, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3314
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21.02.2021 08:53 Ответить
ну таки дырявые обстреливали весь день наши позиции кстати и свои тоже не забыли и ещё вопрос кто попал по блиндажу . наши ответили через ******** времени когда уже и хомчаку деваться некуда было
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21.02.2021 09:05 Ответить
А почему спрашивают у пенсионеров а не у молодых???
Впрочем, я только "за".
Мда... нет уже охочих умирать за русссский мир даже за деньги.
Ожидаемо к осени из резервации сбегут все призывники.

Ворог за добу сім разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Найманці РФ били з 122-мм артсистем і снайперської зброї, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1222
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21.02.2021 09:07 Ответить
Ворог за добу сім разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Найманці РФ били з 122-мм артсистем і снайперської зброї, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3164
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21.02.2021 10:57 Ответить
 
 