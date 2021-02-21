Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 20 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Согласно данным штаба, по украинским позициям недалеко от населенного пункта Пивденне, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из артиллерийских систем 122-мм калибра и снайперского оружия.
Вблизи Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-мм калибра. Отмечается, что под минометный обстрел попали не только позиции Объединенных сил, но и дома местных жителей. Так, в результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.
Кроме того, противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку от населенных пунктов Попасная и Катериновка.
На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
"Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 21 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами.
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В этом и есть разница, между Украинцами и мокшанскими свинособаками, которые без хозяина и родину готовы за жратву продать.
Поэтому кацапов так и бесит тот факт, что Украинцы не предали свою страну.
Музыку включал громко после 23х ?
А снайперы и 122 мл, это агрессия, это атака, это попытка убить граждан Украины .
Когда будите называть вещи своими именами ?
Впрочем, я только "за".
Мда... нет уже охочих умирать за русссский мир даже за деньги.
Ожидаемо к осени из резервации сбегут все призывники.