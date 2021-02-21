В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В США у самолета Boeing 777-200 компании United Airlines во время полета над городом Брумфилд, штат Колорадо, частично оторвался двигатель. Его обломки упали на жилой район возле домов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает ABC News.
Отмечается, что правый двигатель вышел из строя после вылета из аэропорта Денвера. Пилоту удалось развернуть самолет и совершить успешную посадку на аэродроме.
Wow! Mark Moskovics’ Ring camera caught the moment this piece of debris came crashing down in his neighborhood in Broomfield. You can also hear other pieces coming down off-screen @CBSDenver pic.twitter.com/bnQI4MVGSo— Conor McCue (@ConorMcCueTV) February 20, 2021
На борту лайнера находился 231 пассажир, а также 10 членов экипажа. Никто из них не пострадал.
В то же время обломки двигателя уже начали обнаруживать в пределах Брумфилда, на территории жилых домов.
Правоохранители призвали жителей города не касаться кусков двигателя и сразу сообщать о находке правоохранителей.
Напомним, в начале января 2021 года самолет авиакомпании Sriwijaya Air, разбившегося в Яванском море к северу от Джакарты. По предварительным данным, он мог упасть в районе островов Малое и Локи. На борту находились 62 человека, в том числе 10 детей.
Ранее стало известно, что Канада планирует возобновить полеты самолетов Boeing 737 MAX. Ранее полеты были прекращены через две катастрофы с участием таких лайнеров.
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Спишь и тут тебе на бошку вот такая дура прилетает, ничосебе..
PS Но там не пластик конечно, композит и сота. Это же буржуйский аппарат, минимизация веса, а значит эксплуатационных расходов, все дела. Был бы это кацапский самолет, он был бы отлит из цельного куска металла и кацапы ещё и гордились бы этим.
- Я думаю, не меньше миллиона.
- Вот бы к нам на огород упала!
вот так:
Вот фото с оригинала в новостях:
слава американским сталеварам !
Мои глаза и знания физики мне говорят, что пластик разлетелся бы на кучу осколков при падении с большой высоты.
ну і ви, мабудь і самі в курсі
200 кілобаксів коштує порівняно новий будинок в місті-сателіті на 140+ квадратів з гаражем і 8,5 соток землі. Поряд багатомільйонне місто. Думаєте поряд з Києвом, Харковом чи Дніпром подібні будинки набагато дешевші?
Звичайно в провінції за 10-20 кілобаксів можна купити ціле ранчо.
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Меняются у выскочек, снобов и хвастунов. Французы например веками живут в одном шато и такой дом стоит на порядок дороже любого "нового стандарта".
Электрику трогать без лицензии нельзя вообще, узнают, страховка взлетит до небес. Побелить-покрасить внутри - это пожалуйста, хочешь развлекаться, дело твое. Фасад перекрасить в другой цвет - лучше собрать подписи соседей, что они не возражают, а то накатают телегу в местную полицию и будешь потом долго оправдываться.
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Почему меня не бесит? У нас невыкашивание амброзии и сорняков административно наказуемо.
Горы кирпичей в салоне пассажиры отложили.
Кожній людині з того літака потрібно тепер бути максимально обережними постійно....