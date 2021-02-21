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В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В США у самолета Boeing 777-200 компании United Airlines во время полета над городом Брумфилд, штат Колорадо, частично оторвался двигатель. Его обломки упали на жилой район возле домов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что правый двигатель вышел из строя после вылета из аэропорта Денвера. Пилоту удалось развернуть самолет и совершить успешную посадку на аэродроме.

На борту лайнера находился 231 пассажир, а также 10 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

В то же время обломки двигателя уже начали обнаруживать в пределах Брумфилда, на территории жилых домов.

Правоохранители призвали жителей города не касаться кусков двигателя и сразу сообщать о находке правоохранителей.

В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район 01

Напомним, в начале января 2021 года самолет авиакомпании Sriwijaya Air, разбившегося в Яванском море к северу от Джакарты. По предварительным данным, он мог упасть в районе островов Малое и Локи. На борту находились 62 человека, в том числе 10 детей.

Ранее стало известно, что Канада планирует возобновить полеты самолетов Boeing 737 MAX. Ранее полеты были прекращены через две катастрофы с участием таких лайнеров.

В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район 02
В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район 03
В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район 04
В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район 05
Фото: Broomfield Police/ Twitter
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Топ комментарии
+40
Пiлот красавчеГ !Респект
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21.02.2021 08:26
+26
Купа людей матиме другий День Народження. Пілотам- респект!
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21.02.2021 08:29
+16
Абрам, сколько стоит атомная бомба?
- Я думаю, не меньше миллиона.
- Вот бы к нам на огород упала! В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район - Цензор.НЕТ 2021
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21.02.2021 08:31
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Пiлот красавчеГ !Респект
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21.02.2021 08:26 Ответить
те у кого дома оказались целы - родились в рубашках.
Спишь и тут тебе на бошку вот такая дура прилетает, ничосебе..
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21.02.2021 11:45 Ответить
а летіти і знімати движок у вогні !
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21.02.2021 13:42 Ответить
Тю я думав там купа кольорового металу буде, а там пластик голимий
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21.02.2021 08:27 Ответить
Купа кольорового металу могла б бути, якщо приземлення було б невдалим. А так шматки композиту повідривались.
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21.02.2021 09:50 Ответить
пластик при падении с такой высоты разломался бы на мелкие осколки.
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21.02.2021 11:46 Ответить
Понятие "предельная скорость" тебе знакомо? Когда самолет летит, этот "пластик" летит гораздо выше предельной скорости, с чего бы ему разломаться на мелкие осколке, когда оторвался от самолета и падал в свободном падении?
PS Но там не пластик конечно, композит и сота. Это же буржуйский аппарат, минимизация веса, а значит эксплуатационных расходов, все дела. Был бы это кацапский самолет, он был бы отлит из цельного куска металла и кацапы ещё и гордились бы этим.
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22.02.2021 08:57 Ответить
Так загорелся или какойто асёл забыл капот закрыть?
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21.02.2021 08:28 Ответить
Как поётся в песне: "В двигун засмоктало пташину небезпечну..."
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21.02.2021 10:03 Ответить
Купа людей матиме другий День Народження. Пілотам- респект!
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21.02.2021 08:29 Ответить
В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район - Цензор.НЕТ 2965
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21.02.2021 08:30 Ответить
Абрам, сколько стоит атомная бомба?
- Я думаю, не меньше миллиона.
- Вот бы к нам на огород упала! В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район - Цензор.НЕТ 2021
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21.02.2021 08:31 Ответить
Бла-бла-бла - просто сорвало внешнюю обшивку, а не сам двигатель.
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21.02.2021 08:33 Ответить
Оторвало разлетающимися лопатками турбины. У кацапов недавно АН-124 аварийно сел из-за отказа двигателя, лопатками весь фюзеляж продырявило, не меньше двух десятков пробоин. Как очередь из крупнокалиберного пулемета.
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22.02.2021 09:00 Ответить
Недавно в Ютьюбе смотрел ТОП-10 самых неудачных посадок авиалайнеров в Мире...тихий ужас... В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район - Цензор.НЕТ 5968
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21.02.2021 08:35 Ответить
фото есть видео есть а двигатель то где ?
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21.02.2021 08:36 Ответить
на самалёте прикрученный остался.
вот так:
В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район - Цензор.НЕТ 2530
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21.02.2021 08:45 Ответить
Все класс! Вот только фотка у вас другого самолета В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район - Цензор.НЕТ 380 .
Вот фото с оригинала в новостях:
В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район - Цензор.НЕТ 6364 В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район - Цензор.НЕТ 7382
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21.02.2021 09:20 Ответить
А вот то, что видели пассажиры с борта самолета.
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21.02.2021 09:22 Ответить
ппц,повезло,что компрессор и турбина в разнос не пошли..
слава американским сталеварам ! У США у пасажирського літака Boeing 777 під час польоту загорівся двигун: уламки падали в житловий район - Цензор.НЕТ 2503
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21.02.2021 11:56 Ответить
Ну так не оторвался жеж. сдадут в металлолом.
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21.02.2021 09:41 Ответить
Двигатель Путлер цап-царап В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район - Цензор.НЕТ 3261
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21.02.2021 08:36 Ответить
стремно колоть вакцину которая внесет изменения в иммунологию организма
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21.02.2021 08:38 Ответить
Пламен Пасков на Политека онлайн рассказал про этот обман Инге Мезере.
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21.02.2021 09:13 Ответить
Хмм, чому проти вакцин у 90% виступають люди, які навіть одне речення грамотно написати не здатні? У США у пасажирського літака Boeing 777 під час польоту загорівся двигун: уламки падали в житловий район - Цензор.НЕТ 879
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21.02.2021 10:19 Ответить
тому шо грамоти не знають, ти ж сам відповів на своє запитання.
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21.02.2021 11:47 Ответить
Все живы и слава Богу . А то что обшивка упала , то такие мелочи бо в том городке новостей нет совсем . Там все новости о том , что Джек в баре дал Майку по морде.
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21.02.2021 08:44 Ответить
Це кацапам сьогодні свято...
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21.02.2021 08:44 Ответить
Скоріше глибоке розчарування в американському авіабудівництві. Жаліють що, приземлився без жертв.
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22.02.2021 09:18 Ответить
В нас би одразу сдали у металобрухт.
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21.02.2021 08:45 Ответить
То что на фото на металл не очень то и похоже.
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21.02.2021 09:01 Ответить
неважно, насколько оно похоже на металл ДЛЯ ТЕБЯ.
Мои глаза и знания физики мне говорят, что пластик разлетелся бы на кучу осколков при падении с большой высоты.
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21.02.2021 11:48 Ответить
з якого дива? Композитний матеріал має дуже малу масу і швидкість падіння у нього набагато менша ніж у металу.
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22.02.2021 09:20 Ответить
а ничего что они падали через столб атмосфэры, весом в несколько тонн, а на подлёте к поверхности осколок может спланировать?
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22.02.2021 09:46 Ответить
7 декабря 2020 года РАБссиянцы разворовали самальот ИЛ-80 на мильоны.типа секретного оборудования.. В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район - Цензор.НЕТ 8491ото улов
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21.02.2021 08:52 Ответить
Что за облезлые и убогие хижины на фото? Нам врали про западные ценности?
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21.02.2021 09:03 Ответить
я вам більше скажу, майже всюди в Європі (окрім старих частин міста) все виглядає як примістя Житомира
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21.02.2021 11:08 Ответить
Оно ещё и стоит столько, что у нас на эти деньги можно три этажа монолитного бетона выгнать. А вот эти стеклянные двери? Как так можно жить? Где сейфовая дверь из броневой стали?
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22.02.2021 09:04 Ответить
там сторрічами, з молоком матері, всі американці знають що таке треспассінг!
ну і ви, мабудь і самі в курсі
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22.02.2021 09:08 Ответить
какую функция будет выполнять бронедверь если стены из гипсокартноа и минваты?
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22.02.2021 09:11 Ответить
Вопрос к профильному специалисту, а есть такие волшебные таблеточки, что съел, и начинаешь распознавать сарказм?
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22.02.2021 09:25 Ответить
Для примитивного сарказма таблэток нет.Таких пациентов мы лечим ещё более примитивным встречным вопросом.Очень помогает.
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22.02.2021 09:28 Ответить
пам'ятаю як мене дивувала поведінка дітей, які випадково закинули м'ячика на газон сусіда - коли вони боялися лізти за ним!!! думав що тут такого - зайшов на газон і забрав той м'ячь? поки мені не пояснили...
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22.02.2021 09:28 Ответить
"пиф-паф.. ойой ой.. умирает чилдрен мой" ..Это такое молоко штатовской матери?
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22.02.2021 09:31 Ответить
Три поверхи з монолітного бетону? Скільки це буде за нашими цінами і кому воно в США треба?
200 кілобаксів коштує порівняно новий будинок в місті-сателіті на 140+ квадратів з гаражем і 8,5 соток землі. Поряд багатомільйонне місто. Думаєте поряд з Києвом, Харковом чи Дніпром подібні будинки набагато дешевші?
Звичайно в провінції за 10-20 кілобаксів можна купити ціле ранчо.
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22.02.2021 11:02 Ответить
Будинки на фото початку 20 сторіччя, дововєнна архітектура.
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22.02.2021 11:15 Ответить
Пластиковый сайдинг и декоративная плитка под кирпичик? довоенная? Хи-хи. Этим домам максимум 20 лет.
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22.02.2021 12:00 Ответить
я думаю що, про сайдинг і плитку вони дізналися раніше за вас. Якщо говорити про останнє фото то, там фасадному ремонту вже не одне десятиліття. А архітектура робочого району не раніше початку ХХ століття. За решту важко щось говорити на такій відстані але схоже що райончику років і років.
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22.02.2021 12:19 Ответить
Конечно раньше, у них сайдинг появился в 80-х. Про архитектуру не согласен, это типичная архитектура одноэтажной застройки в штатах, в таких домах живут и на склонах холмов вокруг Лос-Анжелеса ( а там, да, за 200килобаксов только такой дешевый домик и можно купить) и где-то в глубинке в лесу в штате Мэн. Собственно, я подозреваю, что именно в таких домах живет не менее половины населения США. Но они вполне этим довольны, им для жизни этого вполне хватает.
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22.02.2021 12:27 Ответить
Вот как раз за 20 килобаксов и можно отлить три этажа монолита. В Киеве. Понятно, что дом в результате будет гораздо дороже, но именно выгнать коробку в Киеве будет примерно столько же, сколько подключить официально к воде, свету и канализации. Про газ молчу совсем, лучше даже не начинать. В результате, да, за сотку улетаешь. И это без земли. Но у нас народ норовит за 150килобаксов построить трехэтажный замок за двухметровым забором, а в штатах за эти деньги всех устраивает каркасник под пластиковой крышей.
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22.02.2021 12:20 Ответить
Ну, починати потрібно з того що, далеко не всі з них мріють жити у палацах. До того ж, вони давно вже прорахували що, архітектурні стандарти міняються настільки швидко що, будинок на віки будувати немає ніякого сенсу. Його утримання потім обходиться дорожче, особливо в зонах торнадо. Вже давно вони будують на одне покоління і коли батьки помирають то, діти просто наймають фірму, яка на місці переробляє будинок з усім майном на тирсу. А на ділянці за два дні зводять новий будинок за новими технологіями. І будинок для них це, не щось таке за що маєш працювати все життя в надії що, діти чи внуки житимуть краще.
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22.02.2021 09:29 Ответить
Вы можете показать дом из кирпича и ж.б перекрытий, стены и перекрытия которого уничтожены торнадо?Что касается технологий - заменить инженерные сети в доме нет никаких проблем.
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22.02.2021 09:51 Ответить
архітектурні стандарти

==
Меняются у выскочек, снобов и хвастунов. Французы например веками живут в одном шато и такой дом стоит на порядок дороже любого "нового стандарта".
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22.02.2021 09:55 Ответить
Ага, у мене знайомі німці живуть в будинках, яким більше ста років (насправді більше 300). Так вони самі не мають права ремонт дома зробити, а супутникову тарілку мусили поставити на городі за домом. У других до будинку примикала старовинна фортечна вежа, так їм взагалі зробили вхід до вежі для туристів. Сидять і не варнякають- історична спадщина. Подивіться на приморські міста в Хорватії, там взагаллі всі комунікації зроблені з зовні, а ви тут мені будете триндіти про "нет никаких проблем". Я просто млію від таких експердів. Проблем з історичною спаадщиною нема тільки в Україні та ще, кацапстані. Треба обновити то, без проблем спалять і побудують "новодел".
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22.02.2021 11:10 Ответить
Не бреши, ремонт делать можно, инженерку менять можно, делать перепланировку - нельзя. Супутникова тарелка - анахронизм прошлого века.
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22.02.2021 11:26 Ответить
Експерд, їм навіть стіни самим білити не можна. Перепланування практично не можливе взагалі, якщо не має загрози обвалу. Всі роботи має виконувати тільки спеціалізована фірма після всіх узгоджень з відділом ахітектури та відділом збереження історичної спадщини.
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22.02.2021 12:11 Ответить
Стены белить можно, нет такого закона. Стены мыть может только клининговая компания?Если я отмыл стену, кто докажет что она побелена а не помыта?
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22.02.2021 13:26 Ответить
Ремонт делать можно, инженерку поменять тоже, никаких проблем. Если ты по бедности привык совать свой нос во все щели и всё делать сам, это твои личные проблемы, не имеющие отношения к обсуждаемому вопросу.
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22.02.2021 13:32 Ответить
Ремонт делать можно, но только если наймешь лицензированную фирму, а не самому, да и "дядю Васю-соседа" тоже попросить нельзя, с этим проблем даже больше. У меня трое друзей последовательно уехали в штаты в 90-х, 2000-х и при Яныке. И со всеми у меня остались хорошие отношения. Всех бесит стрижка газонов
Электрику трогать без лицензии нельзя вообще, узнают, страховка взлетит до небес. Побелить-покрасить внутри - это пожалуйста, хочешь развлекаться, дело твое. Фасад перекрасить в другой цвет - лучше собрать подписи соседей, что они не возражают, а то накатают телегу в местную полицию и будешь потом долго оправдываться.
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22.02.2021 12:38 Ответить
Если ты привык совать свой нос во все щели и всё делать сам, это твои личные проблемы, не имеющие отношения к обсуждаемому вопросу.Ремонт делать можно, как именно и с какими требованиями - к делу отношения не имеет.
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22.02.2021 13:34 Ответить
Всех бесит стрижка газонов

==
Почему меня не бесит? У нас невыкашивание амброзии и сорняков административно наказуемо.
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22.02.2021 14:41 Ответить
не повезло хозяину дома! еще бы чуть чуть и страховка в кармане
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21.02.2021 09:04 Ответить
в этом случае еще больше повезло бы гробовщикам.
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21.02.2021 11:49 Ответить
Красавцы! Респект!
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21.02.2021 09:16 Ответить
якась фанерка на фото...а де загорелся и оторвался
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21.02.2021 09:16 Ответить
А нет, нашёл видосик в тырнетах: конкретно горел и трясся.

Горы кирпичей в салоне пассажиры отложили.
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21.02.2021 09:22 Ответить
Ну да, а шо не так? Добавлю - они ишо и *********. У США у пасажирського літака Boeing 777 під час польоту загорівся двигун: уламки падали в житловий район - Цензор.НЕТ 9443
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21.02.2021 09:39 Ответить
Пьётр, чем тебя делали, а, кацап ???
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21.02.2021 09:41 Ответить
Одинаково ??? Ошибаисся, казламордае: вас, убдюдков, в большинстве случаев делают пальцем, лишенец... У США у пасажирського літака Boeing 777 під час польоту загорівся двигун: уламки падали в житловий район - Цензор.НЕТ 5923 У США у пасажирського літака Boeing 777 під час польоту загорівся двигун: уламки падали в житловий район - Цензор.НЕТ 6066
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21.02.2021 09:47 Ответить
У США у пасажирського літака Boeing 777 під час польоту загорівся двигун: уламки падали в житловий район - Цензор.НЕТ 3864
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21.02.2021 09:37 Ответить
кто-то нажал стоп-кран а пилоты полетели дальше)
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21.02.2021 10:09 Ответить
це лише проект чи вже є?
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21.02.2021 13:43 Ответить
Много раз уже это обсуждалось, но всплывает снова и снова. Подобная система безопасности будет весить больше, чем сейчас весит целиком самолет без неё. Её можно внедрить, только в самолете будут лететь не 300 пассажиров, а 30, ну и соответственно цена билета вырастет в 10 раз. Хотя нет, не в 10, думаю раз в 50. Потому что расходы в расчете на одного пассажира будут расти нелинейно быстрее. Дешевле выплатить страховку погибшим...
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22.02.2021 09:09 Ответить
"Пункт призначення" detected!!
Кожній людині з того літака потрібно тепер бути максимально обережними постійно....
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21.02.2021 10:08 Ответить
Выходишь себе на свою лужайку за белым заборчиком - а там - такой сюрприз!
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21.02.2021 10:26 Ответить
Новость ни о чём.
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21.02.2021 11:09 Ответить
А на втором снимке это фанера?
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21.02.2021 12:02 Ответить
Композит и сотовая панель из алюминия
У США у пасажирського літака Boeing 777 під час польоту загорівся двигун: уламки падали в житловий район - Цензор.НЕТ 2818
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22.02.2021 09:19 Ответить
У США у пасажирського літака Boeing 777 під час польоту загорівся двигун: уламки падали в житловий район - Цензор.НЕТ 2597
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22.02.2021 09:20 Ответить
Понял, спасибо. При ближайшем рассмотрении действительно на фанеру не похоже
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22.02.2021 11:05 Ответить
Как всегда Боинг.
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21.02.2021 15:59 Ответить
Добре коли пілоти профі! Відео: найкрутіші пілоти в світі, що зуміли посадити літак в небезпечних умовах
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21.02.2021 22:36 Ответить
 
 