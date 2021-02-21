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В Украине за сутки из-за COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 4 489 новых случаев заражения, выздоровели 1 557 человек

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине за сутки из-за COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 4 489 новых случаев заражения, выздоровели 1 557 человек

По состоянию на утро 21 февраля выявлены 4 489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"4489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 февраля 2021 года. В частности, заболели 323 ребенка и 133 медработника", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что за прошедшие сутки были госпитализированы - 2445 человек; летальных исходов - 58; выздоровели - 1557 человек; осуществлено тестирований за сутки - 27 188 (в том числе методом ПЦР - 19616, методом ИФА - 4697, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 2875).

За все время пандемии в Украине заболели - 1 304 456 человек; выздоровели - 1 146 073; летальных исходов - 25 103; проведено ПЦР-тестов - 6 700 971.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.

В Украине за сутки из-за COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 4 489 новых случаев заражения, выздоровели 1 557 человек 01
В Украине за сутки из-за COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 4 489 новых случаев заражения, выздоровели 1 557 человек 02
В Украине за сутки из-за COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 4 489 новых случаев заражения, выздоровели 1 557 человек 03
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Топ комментарии
+4
Обещали вакцинацию в декабре и 20 млн. доз вакцин, вместо этого Буковель на лыжах во время карантина и земарадер Степанов везет из индии 500 тыс. в конце февраля. И не факт, что ведь еще и довезет. Этот зебарыга по дороге и эту индийскую продаст на дозаправке самолета, в какой нибудь Бангладеш.
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21.02.2021 09:00
+3
сьогодні День рідної Мови... підтягуйтесь браття - цілий день на мові !!! слабо?
по темі :
перехворівшему у легкій формі стєпашкє, як і преЗЕ з друзяками-керівниками Держави якось пофіг... що там і де і скільки... статистика взята зі стелі...вакцину взяти ніде...гроші десь пішли - шукають офшор відпочити...ось і вся робота - про людей турбота...
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21.02.2021 09:19
+3
в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281).

Боюсь подумать, что будет, когда подключаться города миллионники. Такие как Харьков на пример. Ехал вчера за город в электричке. В вагоне все без масок. Всем пох.... Расслабились. Или без мозгов. А может и то, и другое. Хотя ошибаюсь, был один в маске "идиот". Это был я.
Остальные все дюже "вумные". В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб - Цензор.НЕТ 5343
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21.02.2021 09:35
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От для кого ці дебільні дані?
Зелені взагалі нас за жителів психіатричної клініки тримають?
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21.02.2021 08:48 Ответить
Обещали вакцинацию в декабре и 20 млн. доз вакцин, вместо этого Буковель на лыжах во время карантина и земарадер Степанов везет из индии 500 тыс. в конце февраля. И не факт, что ведь еще и довезет. Этот зебарыга по дороге и эту индийскую продаст на дозаправке самолета, в какой нибудь Бангладеш.
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21.02.2021 09:00 Ответить
Надо придумать графу "умерли в жутких муках', чтоб ее ещё впереди поставить
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21.02.2021 09:08 Ответить
Даааааааа, не на жарт Стєпанов розійшовся, не на жарт
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21.02.2021 09:14 Ответить
Где вакцина? Ответьте зеленые гниды
Зеленский: "Вакцинация от COVID-19 в Украине начнется в феврале, первый миллион вакцин «скоро» получим" . Какого года?

В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб - Цензор.НЕТ 1593
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21.02.2021 09:15 Ответить
Где где, на счетах СтепаноЗеленского, и возможно в Караганде.
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21.02.2021 09:16 Ответить
Про Караганду прикольно В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб - Цензор.НЕТ 6208. Говорят что уже и остров Пасхи начал вакцинацию. От каменных статуй пользы больше, чем от Зеленского - Шмыгаля - Степанова - Ляшка
В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб - Цензор.НЕТ 7572

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21.02.2021 09:29 Ответить
Я бы добавил в тех от кого нет пользы всех слуг народа и генпрокурором, судей, головой МВД и далее пор списку.
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21.02.2021 09:41 Ответить
Страшную ночь пережил я панове. СТРАШНУЮ и ЖУТКУЮ!
Начиная с 21 часа субботы и до 7 утра сего дня, ко мне в квартиру ломились врачи с требованием открыть им двери для проведения моей вакцинации. КАКИЕ ДЕНЬГИ СУЛИЛИ за вакцинацию! Полицией пугали! Судом пугали! Степанов лично в час ночи звонил, уговаривал. Шмыгал звонил в два часа! ПРЕЗИДЕНТ в три ночи позвонил ЛИЧНО уговаривал! Билеты на год вперёд на "Квартал 95" предлагал бесплатно и на все концерты! В первом ряду места и буфет на шару! Но я мужественно им не открыл и на пакостные их уговоры не поддался. Думаю выйти на прогулку, но боюсь уж не затаились ли они на лестнечной площадке с мерзким желанием меня провакцинировать и доплатить мне за это.
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21.02.2021 09:15 Ответить
Який там сон! Все так і було! Клянуся здоров'ям всіх Слуг народу від села до Києва і найголовнішого слуги! В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб - Цензор.НЕТ 3413
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21.02.2021 09:37 Ответить
Вже майже тиждень, як кількість нових хворих перевищує кількість одужавших.
Зе-влада готується оголосити третю хвилю?
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21.02.2021 09:18 Ответить
Так все уже знают , что экономике жопа из за идиотов во власти , а корона всего лишь отмазка.
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21.02.2021 09:39 Ответить
сьогодні День рідної Мови... підтягуйтесь браття - цілий день на мові !!! слабо?
по темі :
перехворівшему у легкій формі стєпашкє, як і преЗЕ з друзяками-керівниками Держави якось пофіг... що там і де і скільки... статистика взята зі стелі...вакцину взяти ніде...гроші десь пішли - шукають офшор відпочити...ось і вся робота - про людей турбота...
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21.02.2021 09:19 Ответить
Страшну ніч пережив я панове. Страшну і моторошну!
Починаючи з 21-ї години суботи і до 7 ранку цього дня, до мене в квартиру ломилися лікарі з вимогою відкрити їм двері для проведення моєї вакцинації. ЯКІ ГРОШІ обіцяли за вакцинацію! Поліцією лякали! Судом лякали! Степанов особисто о першій годині ночі телефонував, умовляв. Шмигав дзвонив о другій годині! ПРЕЗИДЕНТ о третій ночі подзвонив ОСОБИСТО умовляв! Квитки на рік вперед на "Квартал 95" пропонував безкоштовно і на всі концерти! У першому ряду місця і буфет на шару! Але я мужньо їм не відкрив і на капосні їх вмовляння не піддався. Думаю вийти на прогулянку, але боюся чи не зачаїлися вони на лестнечние майданчику з мерзенним бажанням мене вакцинувати і доплатити мені за це.
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21.02.2021 09:34 Ответить
вау...ні - йой! як гарно ))
а шо то було? нічне жахіття...чи новин передивилися? чи так... зі смислом і натяком? ))))
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21.02.2021 09:37 Ответить
Який там сон! Все так і було! Клянуся здоров'ям всіх Слуг народу від села до Києва і найголовнішого слуги! Новини не дивлюся і не слухаю. А за натяки - вам видніше. В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб - Цензор.НЕТ 9322
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21.02.2021 09:40 Ответить
нема що й сказати...піду закрию двері на ланцюжок і...швабру? (хто зна де ото вони вискочать)))
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21.02.2021 09:43 Ответить
Будьте уважні! Вони на все підуть і на все готові що б вас вакцинувати і вам за це доплатити! В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб - Цензор.НЕТ 8005
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21.02.2021 09:45 Ответить
в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281).

Боюсь подумать, что будет, когда подключаться города миллионники. Такие как Харьков на пример. Ехал вчера за город в электричке. В вагоне все без масок. Всем пох.... Расслабились. Или без мозгов. А может и то, и другое. Хотя ошибаюсь, был один в маске "идиот". Это был я.
Остальные все дюже "вумные". В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб - Цензор.НЕТ 5343
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21.02.2021 09:35 Ответить
Розслабилися через відсутність мозку. В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб - Цензор.НЕТ 5426
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21.02.2021 09:38 Ответить
Ну Осел Оманский живет же без мозга и не чего страшного , целым президентом страны стал и из миллионера в миллиардера превратился , а его избиратели чем хуже , они то же так хотят. А то что вместо миллионов они получат кусок земли метр на два , то их особо не волнует.
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21.02.2021 09:43 Ответить
Закрийте дурні Буковель. Іначе знову через місяць на локдаун країна піде.
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21.02.2021 09:40 Ответить
А Беня в курсе , что Осел его бизнес может закрыть.
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21.02.2021 09:44 Ответить
Поздно . Надо было раньше. Хотя, лучше поздно, чем ни когда.
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21.02.2021 12:02 Ответить
Пламен Пасков на Политека Онлайн - свежее интервью про вакцинацию.
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21.02.2021 09:52 Ответить
Самое страшное, что большая суточная госпитализация и она постоянно растет. Заболевших на самом деле очень много , нет никакой самоизоляции и контроля за эпидемией.
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21.02.2021 10:51 Ответить
Мне кажется,что все школы и выши надо перевести на дистационное обучение. Ситуация сразу улучшиться.
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21.02.2021 10:54 Ответить
"В Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281)." - селяне гуляют как последний раз! Решили от слов "вируса нет!" делом доказать. А вирус такой херракс - и есть!
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21.02.2021 14:31 Ответить
 
 