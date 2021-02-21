В Украине за сутки из-за COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 4 489 новых случаев заражения, выздоровели 1 557 человек
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
По состоянию на утро 21 февраля выявлены 4 489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"4489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 февраля 2021 года. В частности, заболели 323 ребенка и 133 медработника", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что за прошедшие сутки были госпитализированы - 2445 человек; летальных исходов - 58; выздоровели - 1557 человек; осуществлено тестирований за сутки - 27 188 (в том числе методом ПЦР - 19616, методом ИФА - 4697, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 2875).
За все время пандемии в Украине заболели - 1 304 456 человек; выздоровели - 1 146 073; летальных исходов - 25 103; проведено ПЦР-тестов - 6 700 971.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.
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Начиная с 21 часа субботы и до 7 утра сего дня, ко мне в квартиру ломились врачи с требованием открыть им двери для проведения моей вакцинации. КАКИЕ ДЕНЬГИ СУЛИЛИ за вакцинацию! Полицией пугали! Судом пугали! Степанов лично в час ночи звонил, уговаривал. Шмыгал звонил в два часа! ПРЕЗИДЕНТ в три ночи позвонил ЛИЧНО уговаривал! Билеты на год вперёд на "Квартал 95" предлагал бесплатно и на все концерты! В первом ряду места и буфет на шару! Но я мужественно им не открыл и на пакостные их уговоры не поддался. Думаю выйти на прогулку, но боюсь уж не затаились ли они на лестнечной площадке с мерзким желанием меня провакцинировать и доплатить мне за это.
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перехворівшему у легкій формі стєпашкє, як і преЗЕ з друзяками-керівниками Держави якось пофіг... що там і де і скільки... статистика взята зі стелі...вакцину взяти ніде...гроші десь пішли - шукають офшор відпочити...ось і вся робота - про людей турбота...
Починаючи з 21-ї години суботи і до 7 ранку цього дня, до мене в квартиру ломилися лікарі з вимогою відкрити їм двері для проведення моєї вакцинації. ЯКІ ГРОШІ обіцяли за вакцинацію! Поліцією лякали! Судом лякали! Степанов особисто о першій годині ночі телефонував, умовляв. Шмигав дзвонив о другій годині! ПРЕЗИДЕНТ о третій ночі подзвонив ОСОБИСТО умовляв! Квитки на рік вперед на "Квартал 95" пропонував безкоштовно і на всі концерти! У першому ряду місця і буфет на шару! Але я мужньо їм не відкрив і на капосні їх вмовляння не піддався. Думаю вийти на прогулянку, але боюся чи не зачаїлися вони на лестнечние майданчику з мерзенним бажанням мене вакцинувати і доплатити мені за це.
а шо то було? нічне жахіття...чи новин передивилися? чи так... зі смислом і натяком? ))))
Боюсь подумать, что будет, когда подключаться города миллионники. Такие как Харьков на пример. Ехал вчера за город в электричке. В вагоне все без масок. Всем пох.... Расслабились. Или без мозгов. А может и то, и другое. Хотя ошибаюсь, был один в маске "идиот". Это был я.
Остальные все дюже "вумные".