Пять убитых, трое раненых: россияне понесли потери после обстрелов под Горловкой, - роспропагандист

Вчера, 20 февраля, наемники РФ понесли значительные потери. В Горловке были убиты пять и ранены трое боевиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-каналы российских пропагандистов.

Как сообщил российский пропагандист Сладков, "после решений СНБО ситуация на Донбассе еще больше обострилась".

"Начались потери. Их больше, чем официально. Такие дела", - написал он.

Его слова подтвердил еще один российский пропагандист, именующий себя как военкор Котенок.

"По ситуации в Горловке. Наши потери: 5-200, 3-300 - разнесли блиндаж. С беспилотника корректировали. С 2 ночи до 5 утра летело сюда. 5:32 - Вынудили выйти на работу досрочно сотрудников ГП "Почта Донбасса" (арта). Сейчас отхватят (укрокаратели) и заткнутся. После того как разбили блиндаж полетело в обратную сторону", - сообщил он.

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Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что в последнее время в районе проведения операции Объединенных сил, на отдельных участках линии разграничения происходят провокации вооруженных формирований Российской федерации и ее наемников.

По его словам основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена ​​на создание иллюзии обстрелов Вооруженными Силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения с целью дискредитации сил ООС.

"Так, 20 февраля, противник совершил прицельный обстрел из 120-мм минометов наших позиций, а также населенного пункта Новгородское, во время которого повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Из 122-мм артиллерии противник вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Пивденне. Кроме того, с позиций у населенного пункта Горловка, вооруженные формирования РФ открыли огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции, от которого, по полученной информации, погиб один их наемник и есть раненые", - подчеркивает Хомчак.

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