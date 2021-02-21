Пять убитых, трое раненых: россияне понесли потери после обстрелов под Горловкой, - роспропагандист
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Вчера, 20 февраля, наемники РФ понесли значительные потери. В Горловке были убиты пять и ранены трое боевиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-каналы российских пропагандистов.
Как сообщил российский пропагандист Сладков, "после решений СНБО ситуация на Донбассе еще больше обострилась".
"Начались потери. Их больше, чем официально. Такие дела", - написал он.
Его слова подтвердил еще один российский пропагандист, именующий себя как военкор Котенок.
"По ситуации в Горловке. Наши потери: 5-200, 3-300 - разнесли блиндаж. С беспилотника корректировали. С 2 ночи до 5 утра летело сюда. 5:32 - Вынудили выйти на работу досрочно сотрудников ГП "Почта Донбасса" (арта). Сейчас отхватят (укрокаратели) и заткнутся. После того как разбили блиндаж полетело в обратную сторону", - сообщил он.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что в последнее время в районе проведения операции Объединенных сил, на отдельных участках линии разграничения происходят провокации вооруженных формирований Российской федерации и ее наемников.
По его словам основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена на создание иллюзии обстрелов Вооруженными Силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения с целью дискредитации сил ООС.
"Так, 20 февраля, противник совершил прицельный обстрел из 120-мм минометов наших позиций, а также населенного пункта Новгородское, во время которого повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Из 122-мм артиллерии противник вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Пивденне. Кроме того, с позиций у населенного пункта Горловка, вооруженные формирования РФ открыли огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции, от которого, по полученной информации, погиб один их наемник и есть раненые", - подчеркивает Хомчак.
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Чуть со стула не выпал, когда начал шапку читать. Думал опять, что как всегда, с нашей стороны.
Хух......
Кожен знищений російський фашист - це десятки врятованих людських життів . Ну і ще один , маленький крок до миру .
оркиням понаприносили косметики і одежди загиблих жінок зі збитого Боїнга.
Фото були по Інстаграмах і інших соцсєтях.
Таким образом, армия рф стала армией скоморохов, а их главком путин отказался от своей армии!!!
Похоже, что ты один из тех скоморохов.
Можно даже создать частный фонд для такого дела, думаю многие бы туда отчисляли по возможности.
Открыли сезон потока караванов, деревянных макинтошей НА **********!
ВЫ,падали вшивые долго выпрашивали - так чем теперь недоводлльны?
(Реал)
Ширше ротяку открывай , сепарюга. Отхватку тебе будем всовывать.
Двач @ ru2ch Официальный Twitter российской имиджборды https: // 2ch.hk ( https: // 2ch.pm для Украины)
Так сказав їх президент,
На підтвердження цих слів,
Записали їх в архів.
Орест Лютий
Українці, громадяни, допоможіть боротись з ватою та рашко ботами на фейсбуці у небеспечному регіоне - Одеса
https://www.facebook.com/groups/myodessa/
а народ даунбаса, який до речі "кормив всю Україну а може навіть всю Європу" ще не готовий подихати за ідеї руSSкого міра!!
а взагалі, я знову ж, переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!