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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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Горловка (2381) наемники РФ (2004) операция Объединенных сил (4182)

Пять убитых, трое раненых: россияне понесли потери после обстрелов под Горловкой, - роспропагандист

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Пять убитых, трое раненых: россияне понесли потери после обстрелов под Горловкой, - роспропагандист

Вчера, 20 февраля, наемники РФ понесли значительные потери. В Горловке были убиты пять и ранены трое боевиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-каналы российских пропагандистов.

Как сообщил российский пропагандист Сладков, "после решений СНБО ситуация на Донбассе еще больше обострилась".

"Начались потери. Их больше, чем официально. Такие дела", - написал он.

Его слова подтвердил еще один российский пропагандист, именующий себя как военкор Котенок.

"По ситуации в Горловке. Наши потери: 5-200, 3-300 - разнесли блиндаж. С беспилотника корректировали. С 2 ночи до 5 утра летело сюда. 5:32 - Вынудили выйти на работу досрочно сотрудников ГП "Почта Донбасса" (арта). Сейчас отхватят (укрокаратели) и заткнутся. После того как разбили блиндаж полетело в обратную сторону", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреливают свои позиции в провокационных целях, - Хомчак

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что в последнее время в районе проведения операции Объединенных сил, на отдельных участках линии разграничения происходят провокации вооруженных формирований Российской федерации и ее наемников.

По его словам основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена ​​на создание иллюзии обстрелов Вооруженными Силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения с целью дискредитации сил ООС.

"Так, 20 февраля, противник совершил прицельный обстрел из 120-мм минометов наших позиций, а также населенного пункта Новгородское, во время которого повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Из 122-мм артиллерии противник вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Пивденне. Кроме того, с позиций у населенного пункта Горловка, вооруженные формирования РФ открыли огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции, от которого, по полученной информации, погиб один их наемник и есть раненые", - подчеркивает Хомчак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС

Пять убитых, трое раненых: россияне понесли потери после обстрелов под Горловкой, - роспропагандист 01
Пять убитых, трое раненых: россияне понесли потери после обстрелов под Горловкой, - роспропагандист 02
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Топ комментарии
+82
Пять убитых, трое раненых: россияне понесли потери после обстрелов под Горловкой, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 59
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21.02.2021 09:09
+64
сьогодні День рідної Мови...тому на українській цілий день!
так от... по темі:
провокацією задоволений! давайте ще !!!
рашолайносмі вдавитися своєю брехнею.
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21.02.2021 09:12
+64
Земля вам бетоном ******** росіянські.
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21.02.2021 09:22
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П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 3557
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21.02.2021 09:51 Ответить
Кто ж так новости пишет???
Чуть со стула не выпал, когда начал шапку читать. Думал опять, что как всегда, с нашей стороны.
Хух......
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21.02.2021 09:51 Ответить
Вы правы- там с заголовками проблема постоянная
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21.02.2021 10:01 Ответить
Це "фішка" або, я сказав би, винахід мало не всіх журналістів - вигадати такий заголовок, щоби читач мусив йти розбиратися у тексті - що там і до чого, саме так або навпаки.
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21.02.2021 11:24 Ответить
Слава Україні!!!
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21.02.2021 09:59 Ответить
Героям Слава!
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21.02.2021 10:51 Ответить
Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите.-Новое американское правительство планирует заняться расследованием деятельности Коломойского.- Пять убитых, трое раненых: россияне понесли потери.
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21.02.2021 10:00 Ответить
"Крихітку Цахеса", з його "заборонами", наші воїни демонстративно "послали" у пішу еротичну подорож...
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21.02.2021 10:35 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ !!!
Кожен знищений російський фашист - це десятки врятованих людських життів . Ну і ще один , маленький крок до миру .
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21.02.2021 10:02 Ответить
П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 3358
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21.02.2021 10:04 Ответить
В Испании в 1930-х годах во время гражданской войны было тоже самое
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21.02.2021 10:13 Ответить
В"єтнам,Ангола,Сомалі,Ефіопія,Алжир,Гвінея-Бісау ....!!!!)))
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21.02.2021 10:19 Ответить
Так же было в 1-й Карабахской войне 1986-92г. 366полк Российской армии воевал на стороне арабохайев против Индо(Омур=Рим)Пэриджана(АхерУш=Греция)=Одэрбэйджана и помог хаям устроить Ходжалинский геноцид.А сейчас не дает очистить земли хозяевам.
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21.02.2021 10:32 Ответить
Другими словами росийский террорист а не солдат.
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21.02.2021 11:09 Ответить
уССССССКий солдафон-МАРОДЕР на месте сбитого рф БОИНГА на востоке донбасса-

П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 6779
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21.02.2021 13:17 Ответить
Упалчлєнци позабирали собі всі мобільні і електроніку загиблих з МН 17, а своїм

оркиням понаприносили косметики і одежди загиблих жінок зі збитого Боїнга.
Фото були по Інстаграмах і інших соцсєтях.
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21.02.2021 14:20 Ответить
Далеко ходить не надо. В 2014 году в Крыму кацапские военнослужащие одели на себя одежду из венторга без опознавательных знаков. А их главнокомандующий путло сказал, что это не армия рф, а местные граждане.
Таким образом, армия рф стала армией скоморохов, а их главком путин отказался от своей армии!!!
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21.02.2021 12:19 Ответить
Так почему же эту армию скоморохов не сбросили в Чёрное море ????
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21.02.2021 16:44 Ответить
У тебя все в порядке с головой? Я что, был главнокомандующим?
Похоже, что ты один из тех скоморохов.
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21.02.2021 16:47 Ответить
Вы так пренебрежительно написали, о том , что Крым захватила армия скоморохов. Вот я и задал логичный вопрос, если армия РФ , армия скоморохов, то почему мы 7 год смотрим на Донецк в бинокль, не говоря уж о Крыме ????По логике вещей, это ВСУ армия скоморохов в таком случае....
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21.02.2021 16:52 Ответить
шо, стыдно за своих нипабедимых расейских военоф? понимаю, сочувствую...
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21.02.2021 18:20 Ответить
Если Украина без единого выстрела отдала Крым скоморохам, то кому должно быть стыдно.???!! Вы тупенький , однако.....
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21.02.2021 19:01 Ответить
Это ты тупой! Такие андоны как ты и тебе подобные грабили Украину 30 лет. Эта спецопирация по отжиму готовилась минимум 20 лет! Так что не звезди чмо!
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21.02.2021 21:14 Ответить
Конечно , так готовилась 20 лет, что простой гаишник развернул колону БТР....Хватит защищать майдановскую слизь, которая продала Крым за кресла......
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22.02.2021 13:36 Ответить
Змушена була віддати , бо ще багато презервативоподібних типу Сергей Владимирович c08a2686.
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21.02.2021 21:18 Ответить
Да, если ничего не делать , то конечно вынуждена. Яценюка нравилось быть премьером, Турчинову главой во. Им Крым был без надобности.....
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22.02.2021 13:37 Ответить
Якщо тобі так не подобається слово "скоморохи", то називай їх "ряженими"... Суть від того не міняється... Ви, кацапи, за останнє століття, тільки й уміли, що ховаться під чужими личинами, розпалюючи війни... Баварська революція : ви - "німецькі інтернаціоналісти". КВЖД - "китайські". Іспанія - "французьські інтербригадовці", Майніла - "білофіни". А після Другої світової - "інтернаціоналісти" усього світу...
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22.02.2021 06:55 Ответить
Я тебе, уже написал, что если Украина отдала Крым без единого выстрела хоть скоморохам, хоть ряженным , хоть как не называй.... По твоей логике получается, что это Россия майдан замутила или как ???
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22.02.2021 13:39 Ответить
Та пиши, що хочеш...
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22.02.2021 13:41 Ответить
ПОРА ВЕРНУТЬ ПРЕМИИ В ВСУ ЗА УНИЧТОЖЕННЫХ ВРАГОВ УКРАИНЫ
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21.02.2021 10:04 Ответить
+++

Можно даже создать частный фонд для такого дела, думаю многие бы туда отчисляли по возможности.
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21.02.2021 10:43 Ответить
буде дуже богато припысок , грошей на всих не хватыть
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21.02.2021 17:10 Ответить
Дорвались наши хлопчики!!!
Открыли сезон потока караванов, деревянных макинтошей НА **********! П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 4260
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21.02.2021 10:07 Ответить
Застоялись жеребчики
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21.02.2021 12:14 Ответить
Это сцукки вам "за пацанофф". П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 1145
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21.02.2021 10:07 Ответить
Тільки прокинувся, а тут така добра новина....
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21.02.2021 10:13 Ответить
Актуальное выражение: НЕ ПРОШЛО И ПОЛГОДА... как разрешили давать ответку! Бейте орков, ребятки, не щадя никого, ибо это самые жестокие и коварные враги! Не МЫ их, значит, они- НАС! А этого допускать нельзя!!!
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21.02.2021 10:15 Ответить
Кацапская падаль возмущается?
ВЫ,падали вшивые долго выпрашивали - так чем теперь недоводлльны?
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21.02.2021 10:16 Ответить
Добре.
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21.02.2021 10:30 Ответить
Земля - говном с битым стеклом тварям.
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21.02.2021 10:35 Ответить
Под Горловкой погибли девять российских наемников
(Реал)
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21.02.2021 10:40 Ответить
Спасибо вам ребятки! Так и продолжайте.Выпасли точку-налили, выпасли точку-налили и пусть ублюдки резервируют места на кладбищах. Пусть знают - стелять по украинцам ни-зяяяяя! Героям Слава!!!
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21.02.2021 10:41 Ответить
Сейчас отхватят (укрокаратели) и заткнутся. После того как разбили блиндаж полетело в обратную сторону", - сообщил он.Источник: https://censor.net/ru/n3249154 (С)

Ширше ротяку открывай , сепарюга. Отхватку тебе будем всовывать.
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21.02.2021 10:41 Ответить
По словам Зеленского, этот чел и ему подобные - наши люди, и в случае мира - ему и им будет амнистия.
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21.02.2021 12:22 Ответить
П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 8084
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21.02.2021 10:47 Ответить
- побажайтэ мэни добрэ видпочыты в эмиратах-, -дужэ дякую-
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21.02.2021 11:06 Ответить
П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 5026 "фото" з кацапського акаунта? Оце так!

Двач @ ru2ch Официальный Twitter российской имиджборды https: // 2ch.hk ( https: // 2ch.pm для Украины)
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21.02.2021 11:47 Ответить
Стало быть, сами себя и умыли? Это интересный поворот в военной тактике! Теперь надо ждать ,когда обПОЛчленцы (они же сепарасты) проведут штурм Донецка и повесят пупшилиных....
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21.02.2021 10:50 Ответить
При невыясненных обстоятельствах погибли семеро боевиков третьей мотострелковой бригады «Беркут» первого армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации. Данное бандформирование ДНР воюет в районе Горловки. Пункт постоянной дислокации в самом городе.
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21.02.2021 10:53 Ответить
Также по неизвестным причинам погиб наемник седьмой ОМСБр второго АК ВС РФ, которая воюет на Светлодарской дуге (на смежных территориях Донецкой и Луганской областей). ППД в Брянке (ОРЛО).
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21.02.2021 10:54 Ответить
Кроме того, при невыясненных обстоятельствах погиб боевик второй ОМСБр второго АК ВС РФ, воюющей вдоль Северского Донца, служащего линией разграничения. ППД в Луганске.
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21.02.2021 10:56 Ответить
Забухали наёмник из САС забил его П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 6203
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21.02.2021 11:03 Ответить
Несчастный случай. Поскользнулись на льду. Здоровья погибшим за "наваросию"))
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21.02.2021 11:02 Ответить
Почему "при невыясненных"? У всех дизентерия.
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21.02.2021 11:37 Ответить
С светлая память горловским опочленцам ,и свет этот идет из топки крематория
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21.02.2021 11:29 Ответить
«Война - варварство, когда нападают на мирного соседа, но это священный долг, когда защищают родину».© Ги де Мопассан
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21.02.2021 11:36 Ответить
Росіян в Донбасі нєт,
Так сказав їх президент,
На підтвердження цих слів,
Записали їх в архів.

Орест Лютий
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21.02.2021 11:58 Ответить
правильно -пять штук падаль, три штуки недобитых
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21.02.2021 12:06 Ответить
Надеемся те три штуки сами дойдут ко входу на концерт Кабзона.
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21.02.2021 13:02 Ответить
МОЛОДЦІ наші Герої ! Земля скловатою ватним мавпам!
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21.02.2021 12:10 Ответить
Корректировка с БП это хорошо.Но было б еще лучше ракеты запускать с БП,как в Карабахе.
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21.02.2021 12:13 Ответить
одне горе на тій війні
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21.02.2021 12:17 Ответить

П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 799 Українці, громадяни, допоможіть боротись з ватою та рашко ботами на фейсбуці у небеспечному регіоне - Одеса
https://www.facebook.com/groups/myodessa/
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21.02.2021 13:07 Ответить
Я долучився. Що тре робити? Просто огризатися в срачах?
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21.02.2021 18:20 Ответить
П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 3302
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21.02.2021 13:57 Ответить
Иран по ошибке завалил ИХТАМНЕТОВ Путлера...бедная РАБссия П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 355
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21.02.2021 14:31 Ответить
путлеровские ВОНЫ ТАМ Е , видны со спутника и поверь, они далеко не бедные
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21.02.2021 17:22 Ответить
это хто, хто эта , так сдедлал? Третя сила?
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21.02.2021 18:19 Ответить
руSSкі терористи пускають під ніж свій скот...-нема чим платити...Сирія, Кавказ, Осетія, Придністров´я, Лівія...кримська вода, Білорусія...це все коштує немалих грошей...які по дорозі з кремля успішно розкрадаються...
а народ даунбаса, який до речі "кормив всю Україну а може навіть всю Європу" ще не готовий подихати за ідеї руSSкого міра!!
а взагалі, я знову ж, переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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21.02.2021 18:22 Ответить
а где фотки ? П'ять убитих, троє поранених: росіяни зазнали втрат після обстрілів під Горлівкою, - роспропагандист - Цензор.НЕТ 1218
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21.02.2021 20:58 Ответить
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