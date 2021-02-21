Стал известен перечень юрлиц, попавших под санкции СНБО. Среди них Sportmaster и "Биотэк". ДОКУМЕНТ
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Под санкции СНБО, согласованные Владимиром Зеленским, попали сеть спортивных товаров "Спортмастер" и крупная российская фармацевтическая компания.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в приложении № 2 к решению СНБО Украины от 19 февраля о введении санкций, размещенное на сайте ОП.
Так, относительно "Спортмастера" согласно указу президента Владимира Зеленского, начинают действовать полный запрет на осуществление торговых операций, запрет на транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, а также запрет на ввоз продукции Sportmaster Operations Pte непосредственно компанией или с привлечением представителей других государств.
Справка: Компания Sportmaster Operations Pte расположена в Сингапуре. Она владеет одноименной сетью магазинов спортивных товаров в России, Беларуси, Казахстане, Китае, Польше и Украине. В Украине работают около 30 магазинов сети в 15 городах.
Кроме того, в перечне пидсанкционных юрлиц оказались "Севастопольский государственный университет" и фармацевтический холдинг "БИОТЭК".
С полным списком юрлиц, относительно которых введены ограничения, можно ознакомиться опубликованном ниже документе:
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.
Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.
Пожалуйста, подождите...
Бо якщо протягнеться пару місяців, а потім розвалиться звинувачення, то для України це вийде боком.
Крупнейшее нефтяное (и самое современное на момент национализации) нефтеперерабатывающее предприятие в Латинской Америке устарело и пришло в негодость, но это не беда - военные Венесуэлы живут за счет транзита кокаина из Колумбии, и сам черт им не брат.
А лохторат, который еще не помер из-за отсутствия лекарств и мед. помощи, щазлив числом булок хлеба в одни руки.
Так и живут, а кому не нравится - те миллины венесуэльцев сбежали вон.
мадуро - главный кандидат на кулю в лоб: сколько людей погибло в Венесуэле из-за отсутствия мед. помощи, так что "награда" этого героя еще найдет, как Чавеса нашла.
на полі працювати не навчені,тому або "розсмокчуться" по тисячах інших магазинів,або просто поміняється вивіска..ТОВАР ТОЙ САМИЙ майже ВСЮДИ-китайський ширпотреб..
Спортмастер давным давно надо было закрыть за контрабанду подделок.
у пуйла були кошти для війни на Донбасі
у любого товару з спортмастера є замінник
задовільної якості або в інших торг.мережах,
або просто на базарі..
і ціни не сильно відрізняються
Так може справа не у Спортмастері? Може нам задохріна добре живеться з точки зору місцевих олігархів? Скоріше певно так. І ту саму куртку я тепер піду купувати у патріотичного Гудка, тільки не за 2000,а за 4000 грн. Ось і всі їх санкції.
тобто у москалів патріотичніше купувати, бо вони не євреї ?
Тут головне - бути патрійотом, щоб ближній тебе намахав, і не любити москалів, бо так написано в інструкціях ботоферми.
ще раз -ПНХ!
біжи.
а конкретніше- НА..УЙ !
Залишилося ввести санкції на продукти харчування, щоб за маслом знову треба було стояти в черзі цілий день, а цукор був по талонах. І ліфт відключити. І воду! Головне воду, щоб була два рази на день з 6 до 9-ї, і тільки холодна. І щоб помити голову, треба холодну воду гріти в банячку і розводити з холодною в мидниці.
Отоді буде все правильно. Гой буде достатньо мучитися, і ні на що інше у нього часу не лишатиметься.
PVol 69- типовий брехунець з Лахті...
За словами продавців, жодних розпоряджень про припинення роботи вони не отримували.
«Оператори мережі попереджають клієнтів, що принаймні сьогодні збоїв у роботі Спортмастера немає», - повідомляє 24 канал.
Рада нацбезпеки і оборони України ухвалила рішення про введення санкцій проти Спортмастера та ще низки компаній за підсумками засідання 19 лютого.https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/sportmaster-prodovzhuye-pracyuvati-nezvazhayuchi-na-sankciji-novini-ukrajini-50143242.html
Спиртмастер як працював, так і працює.