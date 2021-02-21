Стал известен перечень юрлиц, попавших под санкции СНБО. Среди них Sportmaster и "Биотэк". ДОКУМЕНТ

Под санкции СНБО, согласованные Владимиром Зеленским, попали сеть спортивных товаров "Спортмастер" и крупная российская фармацевтическая компания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в приложении № 2 к решению СНБО Украины от 19 февраля о введении санкций, размещенное на сайте ОП.

Так, относительно "Спортмастера" согласно указу президента Владимира Зеленского, начинают действовать полный запрет на осуществление торговых операций, запрет на транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, а также запрет на ввоз продукции Sportmaster Operations Pte непосредственно компанией или с привлечением представителей других государств.

Справка: Компания Sportmaster Operations Pte расположена в Сингапуре. Она владеет одноименной сетью магазинов спортивных товаров в России, Беларуси, Казахстане, Китае, Польше и Украине. В Украине работают около 30 магазинов сети в 15 городах.

Кроме того, в перечне пидсанкционных юрлиц оказались "Севастопольский государственный университет" и фармацевтический холдинг "БИОТЭК".

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С полным списком юрлиц, относительно которых введены ограничения, можно ознакомиться опубликованном ниже документе:























Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.