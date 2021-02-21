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санкции (10624) СНБО (4377)

Стал известен перечень юрлиц, попавших под санкции СНБО. Среди них Sportmaster и "Биотэк". ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Стал известен перечень юрлиц, попавших под санкции СНБО. Среди них Sportmaster и

Под санкции СНБО, согласованные Владимиром Зеленским, попали сеть спортивных товаров "Спортмастер" и крупная российская фармацевтическая компания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в приложении № 2 к решению СНБО Украины от 19 февраля о введении санкций, размещенное на сайте ОП.

Так, относительно "Спортмастера" согласно указу президента Владимира Зеленского, начинают действовать полный запрет на осуществление торговых операций, запрет на транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, а также запрет на ввоз продукции Sportmaster Operations Pte непосредственно компанией или с привлечением представителей других государств.

Справка: Компания Sportmaster Operations Pte расположена в Сингапуре. Она владеет одноименной сетью магазинов спортивных товаров в России, Беларуси, Казахстане, Китае, Польше и Украине. В Украине работают около 30 магазинов сети в 15 городах.

Кроме того, в перечне пидсанкционных юрлиц оказались "Севастопольский государственный университет" и фармацевтический холдинг "БИОТЭК".

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С полным списком юрлиц, относительно которых введены ограничения, можно ознакомиться опубликованном ниже документе:

Стал известен перечень юрлиц, попавших под санкции СНБО. Среди них Sportmaster и Биотэк 01
Стал известен перечень юрлиц, попавших под санкции СНБО. Среди них Sportmaster и Биотэк 02
Стал известен перечень юрлиц, попавших под санкции СНБО. Среди них Sportmaster и Биотэк 03
Стал известен перечень юрлиц, попавших под санкции СНБО. Среди них Sportmaster и Биотэк 04
Стал известен перечень юрлиц, попавших под санкции СНБО. Среди них Sportmaster и Биотэк 05
Стал известен перечень юрлиц, попавших под санкции СНБО. Среди них Sportmaster и Биотэк 06
Стал известен перечень юрлиц, попавших под санкции СНБО. Среди них Sportmaster и Биотэк 07
Стал известен перечень юрлиц, попавших под санкции СНБО. Среди них Sportmaster и Биотэк 08
Стал известен перечень юрлиц, попавших под санкции СНБО. Среди них Sportmaster и Биотэк 09
Стал известен перечень юрлиц, попавших под санкции СНБО. Среди них Sportmaster и Биотэк 10
Стал известен перечень юрлиц, попавших под санкции СНБО. Среди них Sportmaster и Биотэк 11

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.
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Топ комментарии
+54
не сци. до вас на росію нічого не зайде.
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21.02.2021 09:53
+49
спортмастер рашистский! Они закупают китайскуй КУЙню, лепят свои бирки и продают как свое Стал известен перечень юрлиц, попавших под санкции СНБО. Среди них Sportmaster и "Биотэк" - Цензор.НЕТ 6094
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21.02.2021 09:55
+31
Это российская сеть, зарегистрированная в офшорах.
За финансирование терроризма видимо, наверное открыт и платит налоги в ОРДЛО и/или Крым
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21.02.2021 09:55
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Ну и хорошо, как то обойдемся без этой фигни.
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21.02.2021 11:25 Ответить
Коли будуть карні справи?
Бо якщо протягнеться пару місяців, а потім розвалиться звинувачення, то для України це вийде боком.
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21.02.2021 11:54 Ответить
З 2014 року нічого в "Спорт..." не купляв з політичних міркувань, це мої особисті санкції. За ці роки власники в українську назву навіть не доповнили літеру "й", хоча в позначенні вибору мов на їх сайті відсутній російський прапор на відміну нашого державного і патріотичного "Ощадбанку".
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21.02.2021 12:05 Ответить
Про Novus не ввели санкции, за работу в Севастополе? Ах да за Novus прибалты заступится. Поэтому трогать нельзя. Да и Каломойскому Novus не нужен и Герегам не мешает.
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21.02.2021 12:12 Ответить
А против тех шведов которые продали СТС краденый у Зеленского сериал?
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21.02.2021 12:20 Ответить
Ясно...а сажать так никого за терроризм не собираются -просто себе бабло стрегут...Хай зеля хоть гири того спортмайстера выкинет,а то снова с фотками лоханется,как месяц назад))))
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21.02.2021 12:25 Ответить
Украинский юрист, коллаборант Андрей Портнов назвал санкции "доказательством неадекватности власти, непониманием экономических приоритетов в инвестиционной политике и защите прав собственности".
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21.02.2021 12:37 Ответить
"Это решение СНБО - абсолютная потеря связи с реальностью и старт необратимых экономических последствий в бизнесе и предпринимательстве", - написал он в своём канале в "Телеграмме".
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21.02.2021 12:38 Ответить
Вот это прекрасно,как бальзам на сердце)ненавижу портянку...
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21.02.2021 12:42 Ответить
Не верю санкциям. Сегодня надо приводить идеалистов к власти, чтобы они судили всех кто был при власти с 1991 года. Отстранить и доказать преступления олигархов, задержать, конфисковать незаконно нажитое имущество и деньги. С этого начать. Затем офшоры, незаконнная приватизация и возврат украденного с зарубежных счетов.
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21.02.2021 12:41 Ответить
Может я тоже не сильно то и верю в эти санкции,надеюсь хоть что то полезное от них останется..но вы тоже идите со своим планом Венесуэлы по украински лесом...
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21.02.2021 12:44 Ответить
я говорю о пути счастья для украинского народа. Уже готов дейстовать и судить!
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21.02.2021 13:01 Ответить
мало знаком, что там произошло в Венесуэле. Что-то слышал. Но о них ничего не знаю.
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21.02.2021 13:02 Ответить
Что там "не знать" то: национализировали всю нефтяную промышленность, к власти пришли военные, и, прикрываюсь марионетками Чавесом и Мадуро, начали строить рай по-венесуэльски: с ограниченным числом булок хлеба в одни руки, зато по фиксированной цене.
Крупнейшее нефтяное (и самое современное на момент национализации) нефтеперерабатывающее предприятие в Латинской Америке устарело и пришло в негодость, но это не беда - военные Венесуэлы живут за счет транзита кокаина из Колумбии, и сам черт им не брат.
А лохторат, который еще не помер из-за отсутствия лекарств и мед. помощи, щазлив числом булок хлеба в одни руки.
Так и живут, а кому не нравится - те миллины венесуэльцев сбежали вон.

мадуро - главный кандидат на кулю в лоб: сколько людей погибло в Венесуэле из-за отсутствия мед. помощи, так что "награда" этого героя еще найдет, как Чавеса нашла.
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21.02.2021 13:53 Ответить
Понял. Ну для меня сейчас главное - Украина. Здесь олигархи разворовали заводы и пытаются продать землю. Сейчас народ их будет трясти - такой вариант нам не подходит. Мы должны отправить олигархов и их прислужников и всех кто был при власти с 1991 года за решётку. И взять управление государством в свои руки.
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21.02.2021 14:17 Ответить
в чьи именно руки ?
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21.02.2021 15:46 Ответить
Да работает тот спортмастер...
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21.02.2021 14:20 Ответить
Нечего было работать на оккупантов
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21.02.2021 14:21 Ответить
ну це навряд..
на полі працювати не навчені,тому або "розсмокчуться" по тисячах інших магазинів,або просто поміняється вивіска..ТОВАР ТОЙ САМИЙ майже ВСЮДИ-китайський ширпотреб..
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21.02.2021 17:47 Ответить
Это всё отлично. Но когда уже будут санкции против западных стран, покупающих российский газ и другие товары? Вот там финансирование так финансирование, не равнять с копейками Спортмастера. Ну и против Германии конкретно за СП-2. Или "то другое"? Или, может, сцыкотно?
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21.02.2021 13:01 Ответить
Ну наконец-то прикроют этот кацапский шайтан-базар фейковых спортивных товаров.

Спортмастер давным давно надо было закрыть за контрабанду подделок.
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21.02.2021 13:08 Ответить
Ми побігли у Спортмастер закуплятися і вам раджу. Принаймні, щоб ви розуміли, у Львові це єдиний магазин, в якому якісні брендові товари. Всі куртки нашої сім'ї ми купували тут, футболки, светри, штани. До Польщі тепер не їздимо. Де будемо це все купувати? Правильно, в україно-жидівських олігархів втридорога.
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21.02.2021 14:00 Ответить
тобто краще купувати у країни-агресора, щоб
у пуйла були кошти для війни на Донбасі

у любого товару з спортмастера є замінник
задовільної якості або в інших торг.мережах,
або просто на базарі..
і ціни не сильно відрізняються
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21.02.2021 15:56 Ответить
В країни агресора ми нічого не купуємо. Зрештою, війна вже скоро як 7 років, то чому раніше Спортмастер не закрили сивочолий батько нації та зешмарканий гетьман айкосів? Обоє, ***.

Так може справа не у Спортмастері? Може нам задохріна добре живеться з точки зору місцевих олігархів? Скоріше певно так. І ту саму куртку я тепер піду купувати у патріотичного Гудка, тільки не за 2000,а за 4000 грн. Ось і всі їх санкції.
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21.02.2021 16:58 Ответить
Чи може мені піти купляти всяке китайське гавно по сусідству на ринок Південний, що належить Писарчуку, багаторічному члену партії регіонів, президент якого Янукович?
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21.02.2021 17:05 Ответить
Во Львове что нет нормальных ТРЦ? В спортмастере продается реальный шлак, весь брендовый неликвид из старых коллекций который скидывают за копейки, а 70 процентов товаров это вообще редкое китайское дерьмо, за все время купил там ребенку очки для плавания и всее. В Украину зашла францусская сеть декатлон, магазины по 3000 крадратов спорттоваров на любой вкус и кашелек, спортмастер бы итак загнулся ну в Одессе так точно
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21.02.2021 17:29 Ответить
такі у Львові патрійоти-виборці Садового Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і "Біотек" - Цензор.НЕТ 3108

тобто у москалів патріотичніше купувати, бо вони не євреї ? Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і "Біотек" - Цензор.НЕТ 1459
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21.02.2021 17:49 Ответить
Ага, в Андрія Мацоли пиво купляти, після якого зранку руки і ноги болять. І масло Молокія, яке у воді не розчиняється. І Таврію, щоб стояти на дорозі з відкритим капотом. І до лікаря піти, щоб він виписав вітчизняні ліки-підробки. І одяг та взуття українське купи, щоб натирало і після першого прання перетворилося на шмату. Бензином на Укрнафті заправитися не забудь, щоб все паоафіном забилося.
Тут головне - бути патрійотом, щоб ближній тебе намахав, і не любити москалів, бо так написано в інструкціях ботоферми.
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22.02.2021 07:20 Ответить
підніжкам Москви,кремлівським холуям і запроданцям.
ще раз -ПНХ!
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22.02.2021 17:14 Ответить
Ми побігли у Спортмастер закуплятися і вам раджу.

біжи.
а конкретніше- НА..УЙ !
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21.02.2021 17:52 Ответить
Всё кацапское тут нужно запрещать-начиная от пилюль от Биотека и заканчивая таблетками к АЭС.Товарооборот с рашорейхом должен быть на уровне статистической погрешности.
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21.02.2021 14:16 Ответить
У Сортмастері аншлаг. Народ скупає все.

Залишилося ввести санкції на продукти харчування, щоб за маслом знову треба було стояти в черзі цілий день, а цукор був по талонах. І ліфт відключити. І воду! Головне воду, щоб була два рази на день з 6 до 9-ї, і тільки холодна. І щоб помити голову, треба холодну воду гріти в банячку і розводити з холодною в мидниці.

Отоді буде все правильно. Гой буде достатньо мучитися, і ні на що інше у нього часу не лишатиметься.
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21.02.2021 14:41 Ответить
Никогда там аншлага не видел
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21.02.2021 17:30 Ответить
спокійніше.. Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і "Біотек" - Цензор.НЕТ 2902
PVol 69- типовий брехунець з Лахті...
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21.02.2021 17:50 Ответить
Лахті - це Фінляндія?
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22.02.2021 10:56 Ответить
Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і "Біотек" - Цензор.НЕТ 5362
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22.02.2021 17:16 Ответить
Що таке Лахта, я далі не зрозумів. Напевне про це знають тільки місцеві. Може я таки витягну з вас, місцевих, що це таке? І де знаходиться уліца оптікофф?
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23.02.2021 16:58 Ответить
В неділю треба було зайти.
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22.02.2021 10:55 Ответить
Незважаючи на санкції, введені стосовно російської торгової мережі Спортмастер, станом на неділю, 21 лютого, її магазини продовжують працювати в Україні у звичайному режимі.
За словами продавців, жодних розпоряджень про припинення роботи вони не отримували.
«Оператори мережі попереджають клієнтів, що принаймні сьогодні збоїв у роботі Спортмастера немає», - повідомляє 24 канал.
Рада нацбезпеки і оборони України ухвалила рішення про введення санкцій проти Спортмастера та ще низки компаній за підсумками засідання 19 лютого.https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/sportmaster-prodovzhuye-pracyuvati-nezvazhayuchi-na-sankciji-novini-ukrajini-50143242.html
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21.02.2021 18:50 Ответить
Ну і що? Сьогодні 27 лютого 2021.
Спиртмастер як працював, так і працює.
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27.02.2021 08:28 Ответить
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