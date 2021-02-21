3 859 11
Три человека погибли в результате отравления угарным газом в частном доме на Львовщине, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Во Львовской области в результате отравления угарным газом погибли три человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"21 февраля в ГСЧС поступила информация, что в с. Сусолов Самборского района в частном жилом доме, предварительно результате отравления угарным газом погибли 3 человека. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Frol Fedoroff
показать весь комментарий21.02.2021 10:11 Ответить Мне нравится 3
Беня Шихман c41ec73b
показать весь комментарий21.02.2021 10:21 Ответить Мне нравится 1
Frol Fedoroff
показать весь комментарий21.02.2021 10:58 Ответить Мне нравится 3
Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий21.02.2021 11:28 Ответить Мне нравится 0
Беня Шихман c41ec73b
показать весь комментарий21.02.2021 12:51 Ответить Мне нравится 0
Frol Fedoroff
показать весь комментарий21.02.2021 14:59 Ответить Мне нравится 0
Беня Шихман c41ec73b
показать весь комментарий21.02.2021 16:30 Ответить Мне нравится 0
Frol Fedoroff
показать весь комментарий21.02.2021 16:45 Ответить Мне нравится 0
Беня Шихман c41ec73b
показать весь комментарий21.02.2021 17:01 Ответить Мне нравится 0
Frol Fedoroff
показать весь комментарий21.02.2021 17:38 Ответить Мне нравится 0
Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий21.02.2021 10:54 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...