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Три человека погибли в результате отравления угарным газом в частном доме на Львовщине, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Три человека погибли в результате отравления угарным газом в частном доме на Львовщине, - ГСЧС

Во Львовской области в результате отравления угарным газом погибли три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"21 февраля в ГСЧС поступила информация, что в с. Сусолов Самборского района в частном жилом доме, предварительно результате отравления угарным газом погибли 3 человека. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались", - говорится в сообщении.

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Обслуживание дымоходов и вент. каналов в жилых домах давно брошено на произвол. Проще найти кузнеца, чем печника-трубочиста. А уж заставить прочистить вент. канал и вовсе фантастика
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21.02.2021 10:11 Ответить
не правильно мыслите товарищ! наберите в компе - трубочист - и к вам приедут в любую область и прочистят не только дымоход но и любой тухес!
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21.02.2021 10:21 Ответить
Не морочьте мои фаберже, беня. С какой радости мне башлять за чистку вент. канала, скажем, в девятиэтажной халупе? Жеки с печниками гешефт делают, и им еще раз бабло отстегивать? А табло вареньем не намазать?
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21.02.2021 10:58 Ответить
👏👏👏👏👏
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21.02.2021 11:28 Ответить
Опять товарищ вы неправы! не вижу связи печников (тобиш вентиляционщиков) с жэками . В жэках давно нет специалистов а все работы выполняются по найму...остальные работы выполняются узкопрофильными специальностями т.е. младший инженерный состав по утилизации домовых отходов
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21.02.2021 12:51 Ответить
Беня! Вы ерундит...
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21.02.2021 14:59 Ответить
Ваще то я гардеробщик и ерундой не занимаюсь
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21.02.2021 16:30 Ответить
Гардеробщик-то хоть в генделике? Или в читальне ишачишь?
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21.02.2021 16:45 Ответить
я работаю в ресторации
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21.02.2021 17:01 Ответить
Хлебное место. Главное мелочь по карманам не тырить
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21.02.2021 17:38 Ответить
а ще "тяга"...при вітрі або в дощ-сніг дуже уважно треба слідкувати за цим (особливо як перекривають засувку (заслонку), щоб зберегти тепло.... і лягають спати)
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21.02.2021 10:54 Ответить
 
 