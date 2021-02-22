Число заражений COVID-19 в мире превысило 111,6 млн, число жертв - 2,46 млн. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 21 февраля в мире зарегистрировали 372 472 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 493 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 111 665 782 случая инфицирования, из них 372 472 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 472 577 человек, из них 8 493 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 86,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 16-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8.
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