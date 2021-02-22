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Число заражений COVID-19 в мире превысило 111,6 млн, число жертв - 2,46 млн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Число заражений COVID-19 в мире превысило 111,6 млн, число жертв - 2,46 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 21 февраля в мире зарегистрировали 372 472 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 493 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 111 665 782 случая инфицирования, из них 372 472 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 472 577 человек, из них 8 493 за минувшие сутки.

Число заражений COVID-19 в мире превысило 111,6 млн, число жертв - 2,46 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 86,8 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Число заражений COVID-19 в мире превысило 111,6 млн, число жертв - 2,46 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 16-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8.
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Число заражений COVID-19 в мире превысило 111,6 млн, число жертв - 2,46 млн - Цензор.НЕТ 4012
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21.02.2021 10:18 Ответить
А нафуїа їх фіксувати?...
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21.02.2021 11:10 Ответить
Кількість заражень від COVID-19 у світі перевищила 111,6 млн, жертв - 2,46 млн - Цензор.НЕТ 6156 Кількість заражень від COVID-19 у світі перевищила 111,6 млн, жертв - 2,46 млн - Цензор.НЕТ 2048
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21.02.2021 12:58 Ответить
Выпас Ватоцефалов

Я втратив особистого ворога. Як тепер жити?
Був у нас шматок лайна, який верещав торік, що нема ніякого КОВІДу, що то вигадав Порох, аби не дати ЗЕ принести бидлу щастя.
Потім воно пропало. От бачу - тихе, чемне, спокійне. Перехворіло тяжко, лежав на ШВЛ від ЄС. Мовчить. Дякує ЄС
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21.02.2021 10:20 Ответить
Число заражений COVID-19 в мире превысило 111,6 млн, число жертв - 2,46 млн - Цензор.НЕТ 3155
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21.02.2021 10:25 Ответить
Кількість заражень від COVID-19 у світі перевищила 111,6 млн, жертв - 2,46 млн - Цензор.НЕТ 3205 Кількість заражень від COVID-19 у світі перевищила 111,6 млн, жертв - 2,46 млн - Цензор.НЕТ 4049
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21.02.2021 12:59 Ответить
Это не вакцинация а стериризация (утилизация).
Пламен Пасков дал свежее интервью на Политека Онлайн.
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21.02.2021 11:02 Ответить
 
 