Тихановская заявила, что оппозиция Беларуси "потеряла улицы": У режима есть оружие и сила, на данный момент кажется, что мы проиграли
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская признала, что оппозиция в Беларуси "потеряла улицы".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Белсат" в Telegram.
Так, накануне визита в Швейцарию Светлана Тихоновская дала интервью местной газете Le Temps, где она, среди прочего, заявила следующее: "Мы должны признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих - у них есть оружие, у них есть сила, поэтому на данный момент кажется, что мы проиграли".
При этом Тихановская добавила, что структуры для "завтрашней борьбы" уже создаются.
Напомним, ранее Тихановская представила "стратегию победы белорусов".
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+65 SANDY
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показать весь комментарий21.02.2021 10:51
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Ну, что сказать... Слов нет.
Кроме того, она просто тупая "яжемать", увы...
Что-то подобное у нас для идентификации - Путин кто? Де-юре - президент рф. Но для всех, кто сражается за украинскую независимость он *****!
так же как и навальный)). Это два проекта кремля были и есть.
Белорусы не проиграли. От слова - СОВСЕМ.
Они просто ОБОСРАЛИСЬ. От слова- Окончательно.
Всем будет интересно)))
Якісь дивні протестувальники.
с Лукой нужно по-другому: стрелять из-за угла
Поки білоруси не стануть " майданутими ", Лука сидітиме в президентському кріслі і далі . А потім і синок .