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Тихановская заявила, что оппозиция Беларуси "потеряла улицы": У режима есть оружие и сила, на данный момент кажется, что мы проиграли

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Тихановская заявила, что оппозиция Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская признала, что оппозиция в Беларуси "потеряла улицы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Белсат" в Telegram.

Так, накануне визита в Швейцарию Светлана Тихоновская дала интервью местной газете Le Temps, где она, среди прочего, заявила следующее: "Мы должны признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих - у них есть оружие, у них есть сила, поэтому на данный момент кажется, что мы проиграли".

При этом Тихановская добавила, что структуры для "завтрашней борьбы" уже создаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мое возвращение в Беларусь ничего не изменит, - Тихановская

Напомним, ранее Тихановская представила "стратегию победы белорусов".

Тихановская заявила, что оппозиция Беларуси потеряла улицы: У режима есть оружие и сила, на данный момент кажется, что мы проиграли 01
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Топ комментарии
+65
а скільки можна хороводи водити по вихідних? які акції - такий і результат
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21.02.2021 10:32
+56
Когда лидер - дурак , тогда и проиграли
Даже никто булыжник в руки с мостовой не взял - цветочки и поцелуи .
Победы без крови не бывает , к сожалению . Бо Тираны держатся за власть зубами
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21.02.2021 10:33
+39
Нееть
Я хорошо помню как побили студентов
И Киев встал на дыбы - 500 000 утром вышло на Майдан .

Не в Европе дело . Тихановская не лидер . Не умеет собрать коллектив единомышленников , не смогла создать СМИ для оппозиции .
Зато на украинском Цензоре белорусы учат украинцев как жить 😀😀😀
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21.02.2021 10:51
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Тіхановська заявила, що опозиція Білорусі "втратила вулиці": У режиму є зброя і сила, зараз здається, що ми програли - Цензор.НЕТ 1001 Тіхановська заявила, що опозиція Білорусі "втратила вулиці": У режиму є зброя і сила, зараз здається, що ми програли - Цензор.НЕТ 1375
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21.02.2021 13:20 Ответить
Нормальный такой лидер... "Мы проиграли" ))
Ну, что сказать... Слов нет.
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21.02.2021 13:24 Ответить
Лев може перемогти, навіть якщо він командує отарою баранів, але баран ніколи не переможе, навіть якшо в його отарі самі леви.
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21.02.2021 13:30 Ответить
Тихановская - проект ФСБ вместе с её муженьком.

Кроме того, она просто тупая "яжемать", увы...
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21.02.2021 13:39 Ответить
Нужно ещё больше цветочков ОМОНовцам подарить, может поможет...
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21.02.2021 13:55 Ответить
Тот случай когда лутше было не начинать и не позорица))))
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21.02.2021 13:56 Ответить
На данный момент ....дама, нам всем кажется что вы просто просрали. И стратегия бывает разной- черной, белой и..красной. Так какие цвета вашего флага???....или вы все стратегии смешали вместе??
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21.02.2021 13:57 Ответить
Вы ничего не понимаете. У нас основная борьба идет какой флаг будет висеть на стене. КЗ и или бчб. Это как борьба остроконечников и тупоконечников в Путешествии Гулливера.
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21.02.2021 14:04 Ответить
Скоро в Беларуси будут идентифицировать человека по простому вопросу. Какой флаг в Беларуси государственный: КЗ или БЧБ?
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21.02.2021 14:08 Ответить
Получается так, если за конституцию, то за кз. Если против конституции, то за бчб.
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21.02.2021 14:10 Ответить
иди нах ватная прокацапская гнида
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21.02.2021 14:14 Ответить
Ну то понятно. Имелось ввиду, что БЧБ, стал символом белорусского протеста. Белоусы что выходят на протесты (не берусь утверждать сколько их), считают что их исторический флаг БЧБ, а КЗ - это символ Лукашенко. И от того, какой флаг считаешь своим зависит на чьей ты стороне.
Что-то подобное у нас для идентификации - Путин кто? Де-юре - президент рф. Но для всех, кто сражается за украинскую независимость он *****!
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21.02.2021 14:16 Ответить
КЗ был принят на референдуме,а отменить решение референдума можно только другим. Ни от одного представителя бчб вы не услышите требования провести референдум по этому вопросу. Почему, догадайтесь сами .А так да, сейчас это лишь значит, на чей ты стороне. Легко выявлять и третировать.
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21.02.2021 14:34 Ответить
Апосраный даже де-юре не ********** пида рассии. Сракам не вышел Тіхановська заявила, що опозиція Білорусі "втратила вулиці": У режиму є зброя і сила, зараз здається, що ми програли - Цензор.НЕТ 1601 Тіхановська заявила, що опозиція Білорусі "втратила вулиці": У режиму є зброя і сила, зараз здається, що ми програли - Цензор.НЕТ 1601 Тіхановська заявила, що опозиція Білорусі "втратила вулиці": У режиму є зброя і сила, зараз здається, що ми програли - Цензор.НЕТ 1601
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21.02.2021 18:09 Ответить
Этого и следовало ожидать! Такое развитие событий было преопределено. Вот к чему приводят "хороводы с цветами".
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21.02.2021 14:14 Ответить
Ну ж ,мабуть,білоруси хотіли щоб ти приїхала і очолила протести.Так сказати,влилась в їхні ряди,і разом здолати диктатора.
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21.02.2021 14:18 Ответить
Рабы, нежелающие вырваться из своего рабства, заслуживают рабства в 10 кратном размере. Мне не жаль вас, белорусы, вы свой выбор в пользу луки и ***** уже сделали
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21.02.2021 14:31 Ответить
короче тушила-тушила баба протесты, сводила на нет все потуги и в принципе справилась с задачей что ей поставило ФСБ)) на виллу в Италии заработала думаю))
так же как и навальный)). Это два проекта кремля были и есть.
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21.02.2021 14:36 Ответить
А все тому,що занадто мало квітів ментам роздавали. Треба було їх, (ментів), просто завалити. Квітами,маю на увазі. А ви що там собі подумали?
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21.02.2021 15:14 Ответить
Очень коротко.
Белорусы не проиграли. От слова - СОВСЕМ.
Они просто ОБОСРАЛИСЬ. От слова- Окончательно.
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21.02.2021 15:16 Ответить
Ой, ой, ой. Хто б казав - кацапюра Тіхановська заявила, що опозиція Білорусі "втратила вулиці": У режиму є зброя і сила, зараз здається, що ми програли - Цензор.НЕТ 6823
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21.02.2021 15:53 Ответить
Переубеди)))
Всем будет интересно)))
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21.02.2021 16:47 Ответить
Чому вулиці білоруських міст не завішані червоно-білими стрічками? Ліньки? Це ж безпечно. Кинув на дерево і висить.
Якісь дивні протестувальники.
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21.02.2021 15:34 Ответить
Нічого. УБК 2000-01го в Україні теж здулось. Але дало свій результат у 2004му. Тому не опускаємо руки і боремось. Перемоги нема, але шлях пройдений великий. І ціна заплачена теж. Люди задарма страждали по буцегарням? Вперед сябри! Вас чекає вільна Білорусь!
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21.02.2021 15:51 Ответить
Ты бы показал пример,как ,,сносить,, надо свой ошибочный выбор, для начала. Шептать ,,дострокови,,своими губами с заедами от говна явно мало.
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22.02.2021 00:05 Ответить
эта ***** уже никто
с Лукой нужно по-другому: стрелять из-за угла
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21.02.2021 15:55 Ответить
Для того щоб скидати диктаторські режими , треба бути " майданутими " ,, тобто - безбашеними , і готовими до жертв . Інакше режим не перемогти .. Українцям це вдалося , бо вони вирішили іти до кінця ,, або свого , або режиму .. Не витримав режим . Тіхановська заявила, що опозиція Білорусі "втратила вулиці": У режиму є зброя і сила, зараз здається, що ми програли - Цензор.НЕТ 3220 .
Поки білоруси не стануть " майданутими ", Лука сидітиме в президентському кріслі і далі . А потім і синок .
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21.02.2021 16:12 Ответить
да кто бы сомневался что вы проиграете... зная что вы ржали с майдана и были всё своё существование не только под рашкой а и души в ней не чаяли, я служил при совке в москве с русскими и белорусами....там я тогда узнал как белорусы дружны с русскими и как не долюбливали нас украинцев .я был шокирован тогда в 18 лет....и тогда я понял что мы с белорусами не родня....а вы верите до сих пор в сказки о един народ....я нет. а пообщавшись в чат рулетках и просмотрев многих блогеров на рулетках с белорусами онлайн.только подвердил сам и адекватные белорусы говорили несколько лет тому, что белорусы в целом за россию а не украину и что таких 95 % и слушая очередных бульбашей в рулетке они восхваляли рашку....мы русские и говорим по русски... так что...а потом когда они получили типа забастовок то поняли на своих бошках и шкурах все прелести омона к тому же ещё и русского...2 диктатора подготовились калечить демонстрантов очень хорошо...результат на лицо.... с самого начала был момент штурмовать камнями шины и коктейлями когда вышло очень много когда лука был растерян..но путин помог собраться и помог мусорами подавить... начали ходить бастовать табунами то выйдут пенсионеры одни отхватив ******** разбегуться .потом девушки отхватят, потом беременные .тоесть выходили по статусам и возрастным категориям и профессиям отдельно бастовать...ума нет..и поезд уже ушел....сами виноваты а теперь бегут с тонущего корабля по миру и к нам (хохлам как они всю жизнь нас называли жить и работать и бастовать) а кто скажет хоть один пример. когда у нас на майдане убивали и калечили и стреляли людей несколько месяцев..там хоть один белорус вышел с флагом под посольство и поддержал нас? я такого не припоминаю.... так что всё белоруси- гаплык..жалко только одно что рашка теперь и там фронт откроет....((
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21.02.2021 16:41 Ответить
Не пишите ерунды, никто здесь никогда над вами не ржал - следили за событиями онлайн, радовались за вас. Просто, когда наступили последующие события в экономике, политике и вообще, многим здесь это показалось не совсем тем, за что стоял народ. Может ошибочно, это ваши дела. Никто вас не учил отсюда, просто многим показалось, что "цветочками" можно достичь другого результата.
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21.02.2021 18:08 Ответить
слушайте меня .мне 63 года я с раннего утра до 12 нос=чи как пенсилонер свободный и патриот сижу читаю все новости пишу посты в ютуб смотрю блогеров вовремена майдана не спал следил всё онлайн события слежу за радой ООН. ВСЕМ СОБЫТИЯМ .Я профессионал любитель в новостях. передомной прошла бурная жизнь, чудо чат рулетки .я тысячи часов провёл до ( падения зрения у мониторов на стримах и в чат рулетках) помню всё с раненного молодости. всегда интересовала политика . так что ненужно мне тут сказки рассказывать..... вы были всегда проросийскими...а тут натебе дошло....мне жаль только открытия очередного фронта с Белорусси не более того....((
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21.02.2021 19:50 Ответить
да к стати а цветочками на коленях перед омоном стоять вас ненаучили события у нас? видать нет.... ну вот у вас был шанс смотреть в ютуб как нужно и как нельзя делать в таких случаях.... но вы за ручки брались и хоровод кружили и кричали милиция с народом .видел ваши онлайн стримы. мне опытному человеку достаточно несколько проглянуть и всё становится ясно .я опытен жизнью бурной и новостями...всего хорошего....
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21.02.2021 19:53 Ответить
А ещё хочу добавить - белорусы плохо учат историю. Почитайте литературные труды у дедушки Ленина и поймёте как правильно делается революция или захват власти. Там всё чётко расписано! Удачи!
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21.02.2021 22:32 Ответить
правильно! быдло должно стоять в стойле.... больше цветов!!!!!
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21.02.2021 17:18 Ответить
1000 ДРОНав и 2000 МОН -50 ачистют улицы от лукерастав на раз. Тіхановська заявила, що опозиція Білорусі "втратила вулиці": У режиму є зброя і сила, зараз здається, що ми програли - Цензор.НЕТ 426 Тіхановська заявила, що опозиція Білорусі "втратила вулиці": У режиму є зброя і сила, зараз здається, що ми програли - Цензор.НЕТ 426 Тіхановська заявила, що опозиція Білорусі "втратила вулиці": У режиму є зброя і сила, зараз здається, що ми програли - Цензор.НЕТ 426
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21.02.2021 18:04 Ответить
Дурдом какой-то в комментариях. Мои земляки украинцы насмехаются, что беларусы с цветочками и шариками выходили. А у нас что майдан победил олигархию? И олигархи не выводят уворованные у народа миллиарды? Олигархия все берет в руки еще крепче, и еще больше обкрадывают народ чем до майдана. И все тихо уже 7 лет. Даже с цветочками не выходят, для конкретных, системных требований.
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21.02.2021 22:26 Ответить
Дура.
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21.02.2021 23:29 Ответить
С чем ты дурачек не согласен. Конкретно. Попробуй поучиться головой думать и аргументировать.
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22.02.2021 08:32 Ответить
Почему это не согласен? Наоборот, очень даже согласен что ты полная дура.
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22.02.2021 14:55 Ответить
Иконы пороха должны висеть в квартире каждого дебила порохобота.
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23.02.2021 08:52 Ответить
Духа нет у них быть свободными. Стаду свобода не нужна.
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21.02.2021 22:33 Ответить
Белорусам сломали хребет так называемые "партизанские" подвиги в 41-44 годах. По факту местное население стало заложником "партизан" и тех кто с ними боролся и массово уничтожалось обоими сторонами. А партизанами были по сути не успевшими убежать и попавшими в окружение коммисары, политработники , партактив с прочими активистами в 41 году. Если рядовые просто сдавались в плен, то те кто имел рыльце в пушку прятались по болотам и террорезировали местное население. Так ,что чверть населения истребили - отсюда белоруссы такие напуганные, генетическая память и полное отсутствие стремления к сопротивлению
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21.02.2021 22:43 Ответить
"кажется, что мы проиграли"- вам не кажется
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22.02.2021 00:01 Ответить
Потому что на эскалацию нужно отвечать эскалацией, а не сердечками…тем более с гопотой
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22.02.2021 01:52 Ответить
Где бы нам такого бацьку найти, а то всё какие-то слабаки вылазят
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22.02.2021 02:58 Ответить
Шо, лапоть, не можешь б бутылки в жопе - голова не держится
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22.02.2021 05:47 Ответить
Есть одна более или менее, любимая украинским народом, но в юбке и потому не пропускают
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22.02.2021 03:00 Ответить
а чим ти думала перемагати, вилизуванням дупи картошенку?
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22.02.2021 06:41 Ответить
Це нажаль превелика біда. Сусіди під тираном ледве животіють. Туга і безмежний сум. Ми могли би прийняти до себе багато білорусів.
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22.02.2021 09:50 Ответить
вопрос - а нафига мне дурь, которую говорит тихановская... мозги засирают, чтобы не думать об Украине, а какой то Беларуси или расии?
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22.02.2021 10:15 Ответить
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