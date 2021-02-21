Венедиктова заявила, что не планирует возвращаться к расследованию по Burisma: Все, что могли сделать, сделали
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В пятницу главный прокурор Украины заявила, что расследование в отношении украинской энергетической компании Burisma Holdings Ltd, которое тесно связано со скандалом, приведшим к первому импичменту экс-президента США Дональда Трампа, было закрыто без каких-либо планов по их возобновлению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Украинская прокуратура в последние годы изучила действия Burisma, в совете которой с 2014 по 2019 год работал сын президента США Джо Байдена Хантер, а также ее основателя Николая Злочевского.
"Все, что могли сделать прокуроры, они сделали", - заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью Reuters по видеосвязи из Киева.
"Вот почему я не вижу возможности (или) необходимости возвращаться к этим делам", - отметила она.
Венедиктова также сказала, что власти США не обращались к ее офису с тех пор, как Байден вступил в должность президента в прошлом месяце.
В декабре 2019 года Палата представителей США предъявила Трампу импичмент по обвинению в злоупотреблении властью и воспрепятствовании Конгрессу в связи с его запросом во время телефонного звонка в июле 2019 года президенту Украины Владимиру Зеленскому о расследовании дела Байдена и его сына Хантера. В феврале 2020 года Сенат США не поддержал импичмент Трампа.
В качестве вице-президента при президенте Бараке Обаме Байден курировал политику США в отношении Украины и добивался отстранения от должности главного прокурора страны, которого Соединенные Штаты и страны Западной Европы считали коррумпированным или неэффективным. Трамп и его союзники делали необоснованные заявления о том, что Байден сделал это потому, что прокурор следил за Burisma, пока его сын работал в совете директоров.
Одно расследование Burisma касалось предполагаемых налоговых нарушений. Burisma сообщила, что в 2017 году расследование в отношении компании и Злочевского (экс-министра экологии Украины, который сейчас живет за границей) было прекращено после того, как компания выплатила дополнительные 180 миллионов гривен (6,46 миллиона долларов) налогов.
Как пишет издание, Венедиктова, проработавшая на своем посту чуть меньше года, сказала, что хочет использовать друго подход к своей работе, чем ее предшественники, которые она назвала "слишком политическими".
Отвечая на вопрос о борьбе с коррупцией в Украине, Венедиктова отвергла опасения по поводу того, что независимость Национального Антикоррупционного бюро, известного как НАБУ, была подорвана после того, как правительство разработало проект нового закона о его статусе, который, по мнению бюро, помешает его способности бороться с коррупцией.
"НАБУ сейчас является независимым органом и в будущем будет независимым органом", - сказала Венедиктова.
Коррупция является давней проблемой для Украины, и любая угроза независимости НАБУ, созданная при поддержке западных доноров, может уменьшить иностранную помощь в то время, когда экономика страны пострадала от ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Международный валютный фонд сообщил Украине, что ей нужно провести дополнительные реформы, чтобы получить дополнительные средства из пятимиллиардной программы МВФ.
Венедиктова также выразила надежду, что судебные дела, связанные с ПриватБанком, будут завершены до конца года. НБУ объявил ПриватБанк неплатежеспособным в 2016 году и заявил, что его неэффективная кредитная практика пробила брешь в его финансах на 5,5 млрд долларов, прежде чем он был взят в руки государства. Бывшие владельцы кредитора оспаривают это и борются за отмену национализации.
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Тучи все сгущаются
Вся боротьба зелених з ковід увійде в історію України, як наймасштабніше приниження нації Майдану.
Розтоптування Гідності почалося ще з кіношок про врятування собачки із Китаю, замість реальної підготовки до епідемії. Хоча розвідка їм сигналізувала про небезпеку ще в січні. Та вони були зайняті іншим: вони нагнітали істерію в Нових Санжарах рівно в річницю розстрілів, щоб в день (О)гідності, як вони його потайки називають, виставити українців диким бидлом і скотом. Саме цим Вова промишляв на замовленя бидлюковича у Кварталі - виставляв українців унтерменшами і тваринами, яких дозволено розлюднювати, вбивати і топтати, і взагалі виробляти з їхніх страждань електроенергію паличками беркута.
Потім вони вкрали медичні маски і продали іноземцям. Коли ми побачили наші маски розвантаженими з літаків в Іспанії, Італії, Німеччині, вони ще й кинули нам митну накладну, де показали навіть ціну за шт - в 100 (сто) разів дешевше іноземцям ніж нам в аптеках.
Покидьок у черговому роліку весело оголосив розслідування, але результатів того розслідування ми будемо чекати до прибуття "10 мільйонів високоточних лабораторних тестів із Китаю" (с) обіцяних ще у роліку від 20 березня.
Потім вони пообіцяли 300% надбавку лікарям. Рахувати її стали... посекундо. Лікарів теж треба розтоптати. Щоб позвільнялися і бидло нікому було рятувати. А собі вони лікарів завжди забезпечать.
Бо собі вони зробили... віп-палати. Вони це рішуче заперечили, а потім виявилося Онуфрія лікують у "спеціально обладнаній палаті Інституту серця МОЗ".
Простих українців вони "лікують" в коридорах лікарень. Худобі - хлів, царям - віп-палати.
До речі про Онуфрія. Російській секті діяльність вони єдиній не заборонили. Бо стригти бабки під час біди втричі краще, ніж не під час біди. І секта розносила заразу серед вірян, які потім рознесли її по містам України. Де храми рпц - там чітко спалахи інфекції.
Увівши для українців карантин, сама шобла гуляла і насолоджувалась життям у власних особистих ресторанах і курортах. Свої велюри і буковелі вони не зачинили, як бізнеси всіх українців. Бо під час біди біднішати має українець, а вони - багатшати.
Ковід-фонд. Всі вже забули, що клоун обіцяв, що збере його з олігархів, яким роздав області "в кураторство". Області роздав, а гроші забрав з української культури і місцевих бюджетів. Щоб міста навіть зі своїх коштів не змогли вас рятувати. Потім ковід-фонд вони вкрали через асфальтні схеми.
І так, вони знищили українську культуру, а власну не забули, "лігу сміху" вони продали в РФ.
І ось тепер, коли Зімбабве почало вакцинацію (ЗІМБАБВЕ!), Україну нарешті вони опустили нижче дикунів із Африки! Справу зроблено.
Ні, це все не співпадіння. Це єдиний сценарій приниження українців. Шутніки знають, що людина з самоповагою - не їхній глядач. Людина з самоповагою ніколи не проголосує за пакет йогурта і клоуна з цирку. А от скоту можна серти на голови, він буде розмазувати, ще й радіти, що барін облагороділ.
З "тупої біомаси" (с) треба вибити Майдан, пролиту кров змішати з багном і розтоптати копитами татарових і інших чортів. А потім призначити довічну стипендію папіку, бо должен лише йому.
Коли вони втечуть, за вкрадені в нас гроші вони куплять в тих країнах статус багатіньких порядних іноземців, які вкладають гроші в ці країни. І нікого не буде цікавити, що це гроші вкрадені у нас. Можливо когось із них покарає ФБР, як Лазаренка. Але більшість, як Табачник, Ставицький і подібна нечисть буде жити приспівуючи у Єрусалимі, Кіпрі і Іспанії. Та наша розвідка майже зуміла захопити навіть вагнерівців. Цих потвор ми нарешті мусимо почати виловлювати. Як нацистських злочинців по всьому світу. І судити в Україні. Лише так ми зможемо нарешті розірвати замкнене коло.
Как жыж пресс-конференции? как же пудель-Саша? Деркач?
Как же бубасик, который рассказывал о "много интересного откроется"?
Не-не-не! - продолжай, родная!
Сам бубася обещал интересное.
Вони служать будь якій владі.
Сначала хотели национализировать пчел у Ющенко, теперь - канфеты.
з нашою професійною командою молодих клоунів заспокоюватись не можна (навіть вночі))))
Это точно Украина ?
"Причесався, прилизався, в нові штані вбрався,
А як вийшов до дівчини,
На порозі всрався".
А вот чудная статья о том как гринпоц сотрудничал с мертветчуком с 2004 года. А помните , он еще был гендиректором на Интере у мертветчука? Правда и там обосрался по полной. И эта мразь с собачим ртом дубынским постоянно киздит вместе с зеленогнойными и согласно методичек мордора, о сотрудничестве Порошенко с мертветчуком. Правда ни одного доказательства то не приводит. Главное облить дерьмом, а ты потом разгребай, все рассчитано на мозги , как у рыбок гупий, мудрого нарида 73%
Сказала бы Иришка Венедиктова по-чеснаку, что ей не комильфо жить постоянно обосцаной и обосраной. А то за меньшого Байдена Байден старшой помножит Иришку на ноль и всё - полная жопа.
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