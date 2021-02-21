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Новости Политика Украины
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Злочевский (147) импичмент (536) Венедиктова (727) Burisma (35)

Венедиктова заявила, что не планирует возвращаться к расследованию по Burisma: Все, что могли сделать, сделали

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова заявила, что не планирует возвращаться к расследованию по Burisma: Все, что могли сделать, сделали

В пятницу главный прокурор Украины заявила, что расследование в отношении украинской энергетической компании Burisma Holdings Ltd, которое тесно связано со скандалом, приведшим к первому импичменту экс-президента США Дональда Трампа, было закрыто без каких-либо планов по их возобновлению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Украинская прокуратура в последние годы изучила действия Burisma, в совете которой с 2014 по 2019 год работал сын президента США Джо Байдена Хантер, а также ее основателя Николая Злочевского.

"Все, что могли сделать прокуроры, они сделали", - заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью Reuters по видеосвязи из Киева. 

"Вот почему я не вижу возможности (или) необходимости возвращаться к этим делам", - отметила она.

Венедиктова также сказала, что власти США не обращались к ее офису с тех пор, как Байден вступил в должность президента в прошлом месяце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Очень грустно это видеть": Трамп заявил, что не причастен к преследованию сына Байдена

В декабре 2019 года Палата представителей США предъявила Трампу импичмент по обвинению в злоупотреблении властью и воспрепятствовании Конгрессу в связи с его запросом во время телефонного звонка в июле 2019 года президенту Украины Владимиру Зеленскому о расследовании дела Байдена и его сына Хантера. В феврале 2020 года Сенат США не поддержал импичмент Трампа.

В качестве вице-президента при президенте Бараке Обаме Байден курировал политику США в отношении Украины и добивался отстранения от должности главного прокурора страны, которого Соединенные Штаты и страны Западной Европы считали коррумпированным или неэффективным. Трамп и его союзники делали необоснованные заявления о том, что Байден сделал это потому, что прокурор следил за Burisma, пока его сын работал в совете директоров.

Одно расследование Burisma касалось предполагаемых налоговых нарушений. Burisma сообщила, что в 2017 году расследование в отношении компании и Злочевского (экс-министра экологии Украины, который сейчас живет за границей) было прекращено после того, как компания выплатила дополнительные 180 миллионов гривен (6,46 миллиона долларов) налогов. 

Как пишет издание, Венедиктова, проработавшая на своем посту чуть меньше года, сказала, что хочет использовать друго подход к своей работе, чем ее предшественники, которые она назвала "слишком политическими".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело о крупнейшей в истории Украины взятке Злочевского в $5 млн обязали передать от НАБУ в СБУ

Отвечая на вопрос о борьбе с коррупцией в Украине, Венедиктова отвергла опасения по поводу того, что независимость Национального Антикоррупционного бюро, известного как НАБУ, была подорвана после того, как правительство разработало проект нового закона о его статусе, который, по мнению бюро, помешает его способности бороться с коррупцией. 

"НАБУ сейчас является независимым органом и в будущем будет независимым органом", - сказала Венедиктова.

Коррупция является давней проблемой для Украины, и любая угроза независимости НАБУ, созданная при поддержке западных доноров, может уменьшить иностранную помощь в то время, когда экономика страны пострадала от ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Международный валютный фонд сообщил Украине, что ей нужно провести дополнительные реформы, чтобы получить дополнительные средства из пятимиллиардной программы МВФ.

Венедиктова также выразила надежду, что судебные дела, связанные с ПриватБанком, будут завершены до конца года. НБУ объявил ПриватБанк неплатежеспособным в 2016 году и заявил, что его неэффективная кредитная практика пробила брешь в его финансах на 5,5 млрд долларов, прежде чем он был взят в руки государства. Бывшие владельцы кредитора оспаривают это и борются за отмену национализации.
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Топ комментарии
+61
Венедиктова заявила, что не планирует возвращаться к расследованию по Burisma: Все, что могли сделать, сделали - Цензор.НЕТ 8032
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21.02.2021 11:32
+30
Ага. Почти. Только вод над кем?

Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 1785
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21.02.2021 12:01
+27
Не-не-не! - а как жыж принципиальность?
Как жыж пресс-конференции? как же пудель-Саша? Деркач?
Как же бубасик, который рассказывал о "много интересного откроется"?

Не-не-не! - продолжай, родная!
Сам бубася обещал интересное.
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21.02.2021 11:33
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Яка мудра пані. Ха-ха.
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21.02.2021 11:29 Ответить
Як качка,лише висівки не їсть,та березі ходить !!!)))
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21.02.2021 11:35 Ответить
Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 5035
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21.02.2021 15:06 Ответить
Так! Перемога Байдена дивним чином вплинула на інтеллект Годзілли !
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21.02.2021 15:48 Ответить
Венедиктова заявила, что не планирует возвращаться к расследованию по Burisma: Все, что могли сделать, сделали - Цензор.НЕТ 8032
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21.02.2021 11:32 Ответить
М-да уж. Теперь Байдену нет смысла "дружить" со сбитым тортом, когда есть друг зеленый Вовка Венедиктова заявила, что не планирует возвращаться к расследованию по Burisma: Все, что могли сделать, сделали - Цензор.НЕТ 5631
Тучи все сгущаются Венедиктова заявила, что не планирует возвращаться к расследованию по Burisma: Все, что могли сделать, сделали - Цензор.НЕТ 5594
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21.02.2021 11:53 Ответить
Ага. Почти. Только вод над кем?

Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 1785
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21.02.2021 12:01 Ответить
... вот над кем?
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21.02.2021 12:07 Ответить
Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 3454
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21.02.2021 15:07 Ответить
Причому доїла вже по другому колу. Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 6224
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21.02.2021 12:35 Ответить
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО зад байдену вылизать и прокурор -состоялся
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21.02.2021 15:17 Ответить
Кремледрочерам-зеленогнойным не читать! Много букафф, ваша зеленая жижа в башке не посилит такое!

Вся боротьба зелених з ковід увійде в історію України, як наймасштабніше приниження нації Майдану.
Розтоптування Гідності почалося ще з кіношок про врятування собачки із Китаю, замість реальної підготовки до епідемії. Хоча розвідка їм сигналізувала про небезпеку ще в січні. Та вони були зайняті іншим: вони нагнітали істерію в Нових Санжарах рівно в річницю розстрілів, щоб в день (О)гідності, як вони його потайки називають, виставити українців диким бидлом і скотом. Саме цим Вова промишляв на замовленя бидлюковича у Кварталі - виставляв українців унтерменшами і тваринами, яких дозволено розлюднювати, вбивати і топтати, і взагалі виробляти з їхніх страждань електроенергію паличками беркута.
Потім вони вкрали медичні маски і продали іноземцям. Коли ми побачили наші маски розвантаженими з літаків в Іспанії, Італії, Німеччині, вони ще й кинули нам митну накладну, де показали навіть ціну за шт - в 100 (сто) разів дешевше іноземцям ніж нам в аптеках.
Покидьок у черговому роліку весело оголосив розслідування, але результатів того розслідування ми будемо чекати до прибуття "10 мільйонів високоточних лабораторних тестів із Китаю" (с) обіцяних ще у роліку від 20 березня.
Потім вони пообіцяли 300% надбавку лікарям. Рахувати її стали... посекундо. Лікарів теж треба розтоптати. Щоб позвільнялися і бидло нікому було рятувати. А собі вони лікарів завжди забезпечать.
Бо собі вони зробили... віп-палати. Вони це рішуче заперечили, а потім виявилося Онуфрія лікують у "спеціально обладнаній палаті Інституту серця МОЗ".
Простих українців вони "лікують" в коридорах лікарень. Худобі - хлів, царям - віп-палати.
До речі про Онуфрія. Російській секті діяльність вони єдиній не заборонили. Бо стригти бабки під час біди втричі краще, ніж не під час біди. І секта розносила заразу серед вірян, які потім рознесли її по містам України. Де храми рпц - там чітко спалахи інфекції.
Увівши для українців карантин, сама шобла гуляла і насолоджувалась життям у власних особистих ресторанах і курортах. Свої велюри і буковелі вони не зачинили, як бізнеси всіх українців. Бо під час біди біднішати має українець, а вони - багатшати.
Ковід-фонд. Всі вже забули, що клоун обіцяв, що збере його з олігархів, яким роздав області "в кураторство". Області роздав, а гроші забрав з української культури і місцевих бюджетів. Щоб міста навіть зі своїх коштів не змогли вас рятувати. Потім ковід-фонд вони вкрали через асфальтні схеми.
І так, вони знищили українську культуру, а власну не забули, "лігу сміху" вони продали в РФ.
І ось тепер, коли Зімбабве почало вакцинацію (ЗІМБАБВЕ!), Україну нарешті вони опустили нижче дикунів із Африки! Справу зроблено.
Ні, це все не співпадіння. Це єдиний сценарій приниження українців. Шутніки знають, що людина з самоповагою - не їхній глядач. Людина з самоповагою ніколи не проголосує за пакет йогурта і клоуна з цирку. А от скоту можна серти на голови, він буде розмазувати, ще й радіти, що барін облагороділ.
З "тупої біомаси" (с) треба вибити Майдан, пролиту кров змішати з багном і розтоптати копитами татарових і інших чортів. А потім призначити довічну стипендію папіку, бо должен лише йому.
Коли вони втечуть, за вкрадені в нас гроші вони куплять в тих країнах статус багатіньких порядних іноземців, які вкладають гроші в ці країни. І нікого не буде цікавити, що це гроші вкрадені у нас. Можливо когось із них покарає ФБР, як Лазаренка. Але більшість, як Табачник, Ставицький і подібна нечисть буде жити приспівуючи у Єрусалимі, Кіпрі і Іспанії. Та наша розвідка майже зуміла захопити навіть вагнерівців. Цих потвор ми нарешті мусимо почати виловлювати. Як нацистських злочинців по всьому світу. І судити в Україні. Лише так ми зможемо нарешті розірвати замкнене коло.
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21.02.2021 14:24 Ответить
і що - що втратили воnи...влада та олігарxат...
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21.02.2021 18:26 Ответить
Не-не-не! - а как жыж принципиальность?
Как жыж пресс-конференции? как же пудель-Саша? Деркач?
Как же бубасик, который рассказывал о "много интересного откроется"?

Не-не-не! - продолжай, родная!
Сам бубася обещал интересное.
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21.02.2021 11:33 Ответить
далі продовжувати небезпечно для статків головнокомандуючого Венедиктова заявила, что не планирует возвращаться к расследованию по Burisma: Все, что могли сделать, сделали - Цензор.НЕТ 7187
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21.02.2021 11:35 Ответить
Видать стрёмно. Можно мешалкой по детородному органу получить. Не до принципов.
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21.02.2021 13:58 Ответить
посылка нашла адресата)
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21.02.2021 11:34 Ответить
Цікаво...А якби президентом лишився Трамп , то справи теж би не було ?
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21.02.2021 11:37 Ответить
Вопрос риторический
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21.02.2021 12:03 Ответить
Не чіпайте шльондр, артистів і візників.
Вони служать будь якій владі.
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21.02.2021 14:18 Ответить
Справу Хантера з 2018 веде ФБР незалежно від того хто є президентом. Джо казав що ніяк не впливає на розслідування. Поживемо - побачимо.
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21.02.2021 22:39 Ответить
Ехпать, ты интеллект))конечно же да. иэИменно твоя версия самая пресамая...тупеенькая
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21.02.2021 13:48 Ответить
І тогда цена на ґаз упадьот до 50копєєк за куб, зарплати вирастут до 4000євров. А пєнциі будут давать людЯм начіная с 25 лєт! Дойош рошен мудрому нарідові взад!
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21.02.2021 11:49 Ответить
Этим людям в децтве родители сладостей не покупали?
Сначала хотели национализировать пчел у Ющенко, теперь - канфеты.
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21.02.2021 11:50 Ответить
Я думал вы ждете выполнения обещаний Зевовы, а вам крупнейший налогоплательщик поперек горла, конфетки мешают, зеурина поближе? А национализации кацапских кинофирм Бубочки не ждете? )
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21.02.2021 12:35 Ответить
нужна срочно команда молодых политиков! Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 8547
Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 2625
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21.02.2021 13:52 Ответить
Правильно. Сиди и не рыпайся,крыса. Не расстраивай Байденка.
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21.02.2021 11:40 Ответить
Тобто більшого сорому на весь світ вже бути не може Венедиктова заявила, что не планирует возвращаться к расследованию по Burisma: Все, что могли сделать, сделали - Цензор.НЕТ 2080
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21.02.2021 11:44 Ответить
ну я б так не зарікався )))
з нашою професійною командою молодих клоунів заспокоюватись не можна (навіть вночі))))
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21.02.2021 12:35 Ответить
Обилетили уже несколько раз и до нее, Юрик с Петрушей. Теперь "Коля совсем хороший человек".
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21.02.2021 11:48 Ответить
"хороший парень" как сказал один безальтернативный
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21.02.2021 11:50 Ответить
Дивіться, зебіли, кого ви найняли робить себе разом! 😁
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21.02.2021 11:50 Ответить
но уж лучще его, чем барыгу маньяка от власти, который кстати и ваши денежки себе прихватил, и обналичил, а с перепугу и канал прикупил
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21.02.2021 12:01 Ответить
Давай-давай,їж зелене лайно,не обляпуйся.
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21.02.2021 13:34 Ответить
Перевтілення бубачки в палкого прихильника Байдена. Просто його не так зрозуміли. Венедиктова заявила, что не планирует возвращаться к расследованию по Burisma: Все, что могли сделать, сделали - Цензор.НЕТ 1477
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21.02.2021 11:53 Ответить
Така тонка грань! Багато хто плутає служіння народу та проституцію.
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21.02.2021 11:54 Ответить
Зеленский, Венедиктова, Данилов, Степанов...
Это точно Украина ?
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21.02.2021 11:55 Ответить
Гройсман, Шмыгаль... Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 9055
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21.02.2021 12:17 Ответить
A вот к Гройсману претензий нет. Самый лучший премьер-хозяйственник за всю историю независимости.
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21.02.2021 12:25 Ответить
эта тупая шлюха не хочет начать расследование против своего мужинька который украл у государства миллион гривен?
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21.02.2021 11:55 Ответить
Считаю этот ракурс с пальчиком самый удачный, с претензией на интеллект, не зря венедикта его часто импользует.
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21.02.2021 11:56 Ответить
Таки так. Ябвдув. Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 6858
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21.02.2021 19:25 Ответить
Як буде правильно, - вона обгадилася або вона вкакалася?
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21.02.2021 11:56 Ответить
Всралася.
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21.02.2021 11:58 Ответить
Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 2745
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21.02.2021 12:11 Ответить
Дык, из песни слов не выкинешь:
"Причесався, прилизався, в нові штані вбрався,
А як вийшов до дівчини,
На порозі всрався".
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21.02.2021 12:20 Ответить
Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 9977
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21.02.2021 11:56 Ответить
Героизму бубочки надо ставить памятник. Как только его немного "попросили", он сдулся с формулировкой "...все, что смог". Но при этом продолжает героически лаять на кума путина, санкции вводить, и т.д. Что-то здесь не вяжется, ась, граждане зебилы?
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21.02.2021 11:57 Ответить
Вова спасает свою попку и ворованное бабло выведенное на Кипр. Покрайней мере думает, что спасает. И бабло и попку.
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21.02.2021 12:05 Ответить
Нелох останется у разбитого корыта. Так всегда бывает с тем, кто думает, что он умнее всех. И крепко свезет, если это корыто будет не у параши.
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21.02.2021 12:07 Ответить
К разбитому корыту прибавьте для Вовы развальцованную попу. Его попу.
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21.02.2021 12:12 Ответить
https://uatribune.com/pershim-sponsorom-zekomandi-buv-medvedchuk-kadrovij-diplomat/

А вот чудная статья о том как гринпоц сотрудничал с мертветчуком с 2004 года. А помните , он еще был гендиректором на Интере у мертветчука? Правда и там обосрался по полной. И эта мразь с собачим ртом дубынским постоянно киздит вместе с зеленогнойными и согласно методичек мордора, о сотрудничестве Порошенко с мертветчуком. Правда ни одного доказательства то не приводит. Главное облить дерьмом, а ты потом разгребай, все рассчитано на мозги , как у рыбок гупий, мудрого нарида 73%
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21.02.2021 14:33 Ответить
Ну да, прям таки сделали всё, что могли...
Сказала бы Иришка Венедиктова по-чеснаку, что ей не комильфо жить постоянно обосцаной и обосраной. А то за меньшого Байдена Байден старшой помножит Иришку на ноль и всё - полная жопа.
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21.02.2021 12:05 Ответить
ну так независимая пркурорка, что хотит то т воротит Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 8829
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21.02.2021 12:09 Ответить
хорошо помнит, как закончил карьеру шокин, шпокнулы за пару часов, независимого прокурора
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21.02.2021 12:10 Ответить
у зельца упал и висит -- поэтому чтобы его поднять ..рейтинг .. надо кума ***** немного пощипать и дедушку байдэна не дразнить . а то транша не будет и сыграть собачий вальс на пианино будет очень проблематично --- а вот против ПОРОХА 52е открыли или 53е --- скоро и там бенядиктова скажет что и тут мы обосрались-с и катера через наш керченский пролив шли в наших водах . а еще дедушка ДЖО прижмет то иринка откроет ..дело.. как шимпан-ЗЕ на войне наживается и тогда у вовы уже точно не поднимется ------ рейтинг
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21.02.2021 12:31 Ответить
Жэсть!
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21.02.2021 13:59 Ответить
На тему ВВП людина мене запитує - І шо з цього робив Порошенко?... Порошенко розпочав виводити Україну з дефолту і як показує таблиця з 91 мільярда доларів на рік, досяг 130 мільярдів доларів на рік. Дай Бог щоб при Зеленському це зростання продовжилось і було 200 мільярдів доларів на рік. Щодо реформ то було створено низку антикорупційних органів , розпочато судову реформу , податкову реформу , медичну реформу, була розпочата децентралізація, відбулася незрозуміла реформа поліції, відбулась реформа прокуратури, реформа освіти , було прийнято біля 40 % законів і законодавчих актів які вимагала асоціація з ЄС. Сьогодні як стверджує Європейський союз вони заморожені...

--
Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 6002
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21.02.2021 13:07 Ответить
Зараз вже нізззззя!
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21.02.2021 13:10 Ответить
Ну, і хто давав діючому віце-президенту США хабарі і за які послуги?
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21.02.2021 13:34 Ответить
Так буде і після Зелі. Все що міг зробити, вже зробив!
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21.02.2021 13:57 Ответить
Що, курва,страшно стало?
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21.02.2021 14:20 Ответить
Обкалялася Бледедіктова по самі вуха. Ну і слава Богу! Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 9255 Хто там, нараз,і у черзі ???
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21.02.2021 14:49 Ответить
Знає курва, що пілотку розірвуть разом зі сракою на німецький хрест яе і кдбшному ...андону.
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21.02.2021 17:00 Ответить
Классная фотка Ирины Валентиновны..и пух и в пах бы)
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21.02.2021 18:19 Ответить
Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 4597
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21.02.2021 19:28 Ответить
Т.е. прикрыли жопу обамы- байдена окончательно
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21.02.2021 19:28 Ответить
Завидуй молча кацап.
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21.02.2021 20:22 Ответить
кацап твой папа, мамин сосед.
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23.02.2021 21:31 Ответить
Мне пох кто мой папа а ты трахнутый в жопу кацык.
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23.02.2021 21:45 Ответить
соси кацап не нагинаясь
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26.02.2021 02:02 Ответить
Я так тебе и говорил
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26.02.2021 10:01 Ответить
Пасаны, вангую шо на фото она пальцем прышь намацала и с каменным таблом всё конференцию думала как бы его незаметно выдавить.Я в армии сапоги носил кирзовые с портосами, так вот он а тупее чем мои сапоги .
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21.02.2021 20:21 Ответить
Все, что могли сделать - сделали... За все остальное уже уплачено. А желание клиента для нас - Закон! Подумала Венедиктова, но в слух не сказала ибо скромница... Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 2448
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21.02.2021 22:01 Ответить
коля хороший парень. а сынуля всевышнего - вообще святой.
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21.02.2021 22:18 Ответить
Так расскажите мне просто что такого сделал Хантер что не будучи специалистом в нефтегазовой отрасли получал $50k в Бурисме. Я тоже не специалист и тоже так хочу. Только не говорите мне что для этого надо иметь папу вице-президента.
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21.02.2021 22:49 Ответить
Вы шо, шановный, святотатственные вопросы задаёте?
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21.02.2021 23:13 Ответить
Ну кто-то же должен задавать Венедіктова заявила, що не планує повертатися до розслідування щодо Burisma: Все, що могли зробити, зробили - Цензор.НЕТ 8269
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21.02.2021 23:21 Ответить
Капризна наша пані! то їй одне замандюриться, -стратиш чортову вуйму грошей, а її вже нудить, іншого замандюрилось.. І знову гроші чортзна куди--жує-жує , слинить, слинить і відкладе..що то не свої. Не шкода..
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22.02.2021 01:48 Ответить
 
 