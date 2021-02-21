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Новости За рубежом
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Россия (91324) США (23215) Салливан Джон (63)

Яма стала еще глубже, продолжаем противодействовать властям РФ, - посол США в России Салливан об отношениях между странами

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Яма стала еще глубже, продолжаем противодействовать властям РФ, - посол США в России Салливан об отношениях между странами

Отношения между Соединенными Штатами и Россией за последние годы не стали лучше.

Об этом посол США в РФ Джон Салливан заявил телеканалу "Настоящее время" в интервью, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"В этих отношениях появились новые проблемы... Идет ли речь о деле Навального, или вмешательстве в выборы, или ситуации в Беларуси – это постоянные проблемы, которые так и не были решены. Так что ситуация не стала лучше", – сказал он.

Американский дипломат вспомнил, как бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон говорил, что его задача – взаимодействовать с российскими властями.

"Он встречался с президентом Путиным, министром иностранных дел Лавровым. Он говорил: "Мы в яме, мы вырыли себе глубокую яму, и нам нужно прекратить в нее зарываться". С 2017-го эта яма стала еще глубже, а за прошедший год добавилось еще несколько вещей, которые отрицательно влияют на наши отношения", – объяснил Салливан.

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Он отметил, что есть сферы, в которых "сложились продуктивные взаимоотношения" Москвы и Вашингтона.

"Мы продолжим твердо стоять на своем и противодействовать властям России в случаях, когда наши интересы и ценности идут вразрез с действиями российского правительства. Например, в случае с уже долговременной проблемой Крыма, Украины или последних событий", – подчеркнул посол США в РФ.

Отношения США и РФ испортились после произошедших в 2014 году захвата Крыма и начала войны на Донбассе. В частности, Вашингтон ввел и периодически расширял санкции против физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии по отношению к Украине.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+20
Изолируйте этот зверинец и все наладится .
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21.02.2021 11:48
+13
Одна біда, що замість Пуйла з його хворобою Паркінсона , прийди інша, ще молода скотиняка. А мокшів лише могила виправить, клініка.
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21.02.2021 11:52
+10
Для большого трупа нужна большая яма. па-рашка и так воняет на весь мир...
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21.02.2021 11:48
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Изолируйте этот зверинец и все наладится .
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21.02.2021 11:48 Ответить
Одна біда, що замість Пуйла з його хворобою Паркінсона , прийди інша, ще молода скотиняка. А мокшів лише могила виправить, клініка.
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21.02.2021 11:52 Ответить
в 70-х была такая политика "мирного сосуществования",т.е. цивилизации вынужденно приходилось жить рядом с всемирным отморозком и его маргинальными,по большей части,корешами..
пришло время нового Занавеса,важно лишь,чтобы Украина осталась на западной его стороне..
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21.02.2021 12:01 Ответить
Прикрутить им гайки по полной, и развалится рашка на десятки государств.
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21.02.2021 12:04 Ответить
Не можна з бандюками говорити цивілізовано, 6-й флот до Криму, і топити їх в Чорному морі.
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21.02.2021 16:00 Ответить
Для большого трупа нужна большая яма. па-рашка и так воняет на весь мир...
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21.02.2021 11:48 Ответить
Перш ніж закопувати труп розчленують. Яма стала еще глубже, продолжаем противодействовать властям РФ, - посол США в России Салливан об отношениях между странами - Цензор.НЕТ 3950
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21.02.2021 11:53 Ответить
это не наш метод ,где гуманизм ?
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21.02.2021 11:56 Ответить
Яма стала еще глубже, продолжаем противодействовать властям РФ, - посол США в России Салливан об отношениях между странами - Цензор.НЕТ 5638
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21.02.2021 12:00 Ответить
какфелек кафелек , какой кафелек ?
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21.02.2021 12:02 Ответить
Лишняя возня,

Яма стала еще глубже, продолжаем противодействовать властям РФ, - посол США в России Салливан об отношениях между странами - Цензор.НЕТ 1051
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21.02.2021 11:56 Ответить
Американці народ працьовитий, праці не боятися. Як і ми.
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21.02.2021 12:01 Ответить
До речі, цікаві соцдослідження в Мокшандії. Згідно них, лише чверть молодих росіян вважає вірним,що вони анексували Крим, 51 % росіян у віці до 30 років готові приймати участь в протестах. А новорічне поздоровлення Пуйла у великих містах дивилося лише чверть росіян.
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21.02.2021 12:00 Ответить
Это на них санкции не действуют, и только. Не стоит обольщаться - х-йло у них не персональное. х-йло - это воплощение стремлений каждого кацапа. Если вместо х-йла окажется небутерброд, всё будет точно так же.
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21.02.2021 12:05 Ответить
Свиня буде рити землю поки в рило кільце не вставлять.
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21.02.2021 13:41 Ответить
пацаки...

Яма стала ще глибшою, продовжуємо протидіяти владі РФ, - посол США в Росії Салліван про відносини між країнами - Цензор.НЕТ 3822
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21.02.2021 14:04 Ответить
Недарма свиню пацею називають.
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21.02.2021 14:07 Ответить
Сбросьте кацапов в эту яму,посыпьте хлоркой а сверху бетоном.
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21.02.2021 11:48 Ответить
все равно вонять будут
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21.02.2021 11:55 Ответить
А сверху грядочки, да полить - и будет решение мирового продовольственного кризиса.
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21.02.2021 12:07 Ответить
Не, если хорошо забетонировать, ещё и хлоркой вначале....
Не будут
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21.02.2021 13:09 Ответить
Час викопувати яму.
Час закидати яму землею.
Роні Рейган поховав Совок.
Джонні Байден поховає Парашу.
(21 сонет Вольдемара Пенісовіча *** ... а)
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21.02.2021 11:52 Ответить
Так держать !
Усилить действенные меры против российской агрессии в Украине !
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21.02.2021 11:57 Ответить
Лаптєстан продовжуватиме стогнати під корисними санкціями.
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21.02.2021 12:00 Ответить
Яма стала еще глубже, продолжаем противодействовать властям РФ, - посол США в России Салливан об отношениях между странами - Цензор.НЕТ 9521Яма стала еще глубже, продолжаем противодействовать властям РФ, - посол США в России Салливан об отношениях между странами - Цензор.НЕТ 9696Яма стала еще глубже, продолжаем противодействовать властям РФ, - посол США в России Салливан об отношениях между странами - Цензор.НЕТ 5914
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21.02.2021 12:02 Ответить
Чем глубже яма тем легче в ней закапывать кацапию.
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21.02.2021 12:09 Ответить
Он имел ввиду- "Яма где находится сейчас Россия, стала ещё глубже".
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21.02.2021 12:21 Ответить
Яма стала ще глибшою, продовжуємо протидіяти владі РФ, - посол США в Росії Салліван про відносини між країнами - Цензор.НЕТ 4598
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21.02.2021 12:25 Ответить
Якось побоку чи "заднім" чи "переднім" числом спишуть тих "над стопкою зажмурених".
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21.02.2021 13:45 Ответить
когда паРаша будет на дне этой ямы, не кормите ее больше, чтобы она от туда не вылезла. лучше прикопайте по тихому и забудем все, что была когда-то такая паРаша...
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21.02.2021 13:54 Ответить
God bless America!
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21.02.2021 15:26 Ответить
А в чем это заключается? в том, что саботируются санкции против российского СП-2 и и труба строится?
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21.02.2021 19:26 Ответить
 
 