Яма стала еще глубже, продолжаем противодействовать властям РФ, - посол США в России Салливан об отношениях между странами

Отношения между Соединенными Штатами и Россией за последние годы не стали лучше.

Об этом посол США в РФ Джон Салливан заявил телеканалу "Настоящее время" в интервью, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"В этих отношениях появились новые проблемы... Идет ли речь о деле Навального, или вмешательстве в выборы, или ситуации в Беларуси – это постоянные проблемы, которые так и не были решены. Так что ситуация не стала лучше", – сказал он.



Американский дипломат вспомнил, как бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон говорил, что его задача – взаимодействовать с российскими властями.



"Он встречался с президентом Путиным, министром иностранных дел Лавровым. Он говорил: "Мы в яме, мы вырыли себе глубокую яму, и нам нужно прекратить в нее зарываться". С 2017-го эта яма стала еще глубже, а за прошедший год добавилось еще несколько вещей, которые отрицательно влияют на наши отношения", – объяснил Салливан.

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Он отметил, что есть сферы, в которых "сложились продуктивные взаимоотношения" Москвы и Вашингтона.



"Мы продолжим твердо стоять на своем и противодействовать властям России в случаях, когда наши интересы и ценности идут вразрез с действиями российского правительства. Например, в случае с уже долговременной проблемой Крыма, Украины или последних событий", – подчеркнул посол США в РФ.



Отношения США и РФ испортились после произошедших в 2014 году захвата Крыма и начала войны на Донбассе. В частности, Вашингтон ввел и периодически расширял санкции против физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии по отношению к Украине.



