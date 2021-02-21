За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 6 человек, выздоровели - 21, выявлено 200 новых случая, - Кличко. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
В Киеве за прошлые сутки, 20 февраля, зафиксировано 200 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице – 134506.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Так, заболели: 111 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 78 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, 6 девочек в возрасте от 6 до 16 лет и 5 мальчиков от года до 10 лет.
Также зафиксировано 6 летальных случаев от вируса (всего 2573), госпитализированы 73 пациентов.
За сутки коронавирус преодолели 21 человек (всего 91 803)
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (51), Подольском (30) и Деснянском (26) районах.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
аж 6 людей померло за добу (при тому що загалом помирає в столиці 100-200 людей щодоби) невідомо від чого і невідомо якого віку (може, вже давно були при смерті)