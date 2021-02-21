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За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 6 человек, выздоровели - 21, выявлено 200 новых случая, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В Киеве за прошлые сутки, 20 февраля, зафиксировано 200 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице – 134506.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Так, заболели: 111 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 78 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, 6 девочек в возрасте от 6 до 16 лет и 5 мальчиков от года до 10 лет.

Также зафиксировано 6 летальных случаев от вируса (всего 2573), госпитализированы 73 пациентов.

За сутки коронавирус преодолели 21 человек (всего 91 803)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (51), Подольском (30) и Деснянском (26) районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки из-за COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 4 489 новых случаев заражения, выздоровели 1 557 человек

За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 6 человек, выздоровели - 21, выявлено 200 новых случая, - Кличко 01
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А сколько случаев вакцинации от Степанова и лично мастера спорта по борьбе с ковидом, выявлено в Киеве за последнии сутки?
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21.02.2021 12:03 Ответить
ця вакцинація точно потрібна?
аж 6 людей померло за добу (при тому що загалом помирає в столиці 100-200 людей щодоби) невідомо від чого і невідомо якого віку (може, вже давно були при смерті)
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21.02.2021 13:23 Ответить
 
 