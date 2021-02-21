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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Беларусь (7528) журналистика (3168) репрессии (2754) СМИ (3787) Ткаченко Александр (429) Кулеба Дмитрий (2646)

Осуждаем притеснения Минском журналистов и деструктивную деятельность пропагандистов РФ по узурпации информпространства Беларуси, - заявление Кулебы и Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Осуждаем притеснения Минском журналистов и деструктивную деятельность пропагандистов РФ по узурпации информпространства Беларуси, - заявление Кулебы и Ткаченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совместно с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко выражают возмущение событиями в Республике Беларусь, где власти продолжают притеснения и репрессии против журналистов.

Об этом говорится в совместном заявлении министров, обнародованном пресс-службой МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"Весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность. Наступление на свободу слова, жизнь и здоровье журналистов в Республике Беларусь открыто нарушает эти базовые принципы", - следует из заявления.

При этом подчеркивается, что Украина решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусских властей на представителей СМИ.

"Особое беспокойство вызывает деструктивная деятельность России, которая с использованием своей армии пропагандистов полностью узурпировала информационное пространство Беларуси, лишив белорусов права на свободный доступ к различным источникам информации", - подытожили министры.

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Автор: Ірина Дашківська
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Свободу Анжеле Девис!!!
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21.02.2021 12:22 Ответить
Барбаре Стрейзанд. 73% всё равно не поймут о ком речь...
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21.02.2021 12:24 Ответить
Засуджуємо утиски Мінськом журналістів і деструктивну діяльність пропагандистів РФ з узурпації інформаційного простору Білорусі, - заява Кулеби і Ткаченка - Цензор.НЕТ 9900 Невже тільки ви знаєте цю марку автомобіля?
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21.02.2021 12:43 Ответить
Засуджуємо утиски Мінськом журналістів і деструктивну діяльність пропагандистів РФ з узурпації інформаційного простору Білорусі, - заява Кулеби і Ткаченка - Цензор.НЕТ 2541
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21.02.2021 12:44 Ответить
І ще 2 патріоти України виявилися..Скоро козацькі шаровари стануть страшним дефіцитом. Всі зелені раптово стають патріотами.
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21.02.2021 12:24 Ответить
Глибоке "осуждєніє"?
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21.02.2021 12:42 Ответить
Кровавый бульбофюрер старается полностью копировать подлые методы своего патрона ***** Люциферовича.
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21.02.2021 13:14 Ответить
Ну, не знаю. У меня 150 каналов всяких разных, а по интернету смотрю массу и украинских. Мне нравится женщина одна украинка. Она всегда правду-матку режет.
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21.02.2021 14:07 Ответить
Засуджуємо утиски Мінськом журналістів і деструктивну діяльність пропагандистів РФ з узурпації інформаційного простору Білорусі, - заява Кулеби і Ткаченка - Цензор.НЕТ 191 литвин а кто ето женщина скажите пожалуйста спасибо?
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21.02.2021 15:07 Ответить
 
 