Вакцина BioNTech и Pfizer почти на 90% эффективна в предотвращении коронавируса, - исследование

Вакцина компаний BioNTech и Pfizer на 89,4% предотвращает передачу коронавируса.

Как сообщает Der Spiegel, об этом свидетельствуют результаты большого обсервационного исследования, проведенного совместно с Министерством здравоохранения Израиля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Было обнаружено, что вакцина на 89,4% эффективна в предотвращении инфекций Sars-CoV-2. Для дальнейшего развития пандемии это сообщение может быть решающим", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Pfizer обещает удвоить производство вакцин от коронавируса.

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