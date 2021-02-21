Оптовая цена электроэнергии в 2020 не позволяла ТЭС импортировать дополнительные объемы угля, - эксперт
Средневзвешенная оптовая цена электроэнергии (на "рынке на сутки вперед") в 2020 году была заниженной и не давала возможности тепловым электростанциям закупать дополнительные объемы угля, чтобы заместить производство на блоках АЭС, находившихся в затяжных ремонтах.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи, член наблюдательного совета "Донбассэнерго" Юрий Саква, передает Цензор.НЕТ.
"Средневзвешенные цены на РДН в ОЭС Украины в 2020 году составили: первое полугодие - 1301 грн/МВт*ч, второе полугодие - 1398 грн/МВт * ч. Были ли эти цены на электричество ТЭС достаточными, чтобы закупить дополнительное угля для замещения производства электроэнергии блоков АЭС? Однозначный ответ - нет", - сообщил эксперт.
Он отметил, что угля собственной добычи для компенсации работы АЭС недостаточно, поэтому единственным выходом был импорт топлива.
"Максимальная предельная цена угля для закупки по импорту в такой цене на электричество составляет примерно 1100 грн / т, или ~ 40 $ / t (на калорийность 6000 и без затрат на доставку / фрахт до границы, перевалку, и расходы на доставку к ТЭС по железной дороге). Зато на API2 и APИ4 в 4кв 2020 - 1-м квартале 2021 цена на уголь колебалась в диапазоне $65-70 за тонну", - пояснил эксперт.
Поэтому искусственно заниженные цены на РДН не позволяли тепловым станциям закупать импортный уголь, чтобы компенсировать падение производства электроэнергии на АЭС, произошло в 4 кв 2020 г..
Это и стало причиной резкого уменьшения запасов угля на складах генерирующих компаний.
"При такой цене на РДН тепловая генерация не могла купить уголь по импорту", - подытожил эксперт.
Напомним, из-за срыва сроков ремонтной кампании на атомных электростанциях, ТЭС с октября 2020 несут повышенную нагрузку, чтобы покрыть потребности энергосистемы.
В 4 квартале 2020 года, ТЭС увеличили производство более чем на 50% по сравнению с прогнозным балансом. Это привело к ускоренному срабатыванию запасов угля, которые на начало отопительного сезона (15 октября) составляли рекордные 2800000 т.
Повышенная нагрузка на ТЭС привела не только к ускоренному срабатыванию угля, а и к повышенной аварийности блоков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-міністри, керівництво підприємств, відомств, олігархи, політики мають доходи вищі 100 тис. грн на місяць, бо в Україні відсутнє законодавче регулювання їх доходів, відсутня і прогресивна шкала їх оподаткування. Чомусь???
-Більше того - чим вищі їх доходи, вище яких навіть не нараховується Єдиний Страховий внесок (ЄСВ - закон № 2464 ) !!
Виникають логічні запитання: а) вони настільки "бідні", що не здатні "потягнути виплати ЄСВ? б) чи бюджет переповнений доходами настільки, що аж тріщить?чому в ЗЕ і парламент не бажають "урівняти в правах" олігархів, політиків, держслужбовців- з пересічвними? Це ж дискримінація!"
Це БОМБА! Ви знаєте....
- що Максимальний розмір доходу, з якого нині НЕ справляють ЄСВ, (15 мінзарплат), тобто:
З січня 2021 р. по грудень - не сплачувачують ЄСВ з суми доходу, більшої від 90,0 тис.грн в місяць.
З рудня 2021 р -не спачуватимуть ЄСВ з суми доходу , вищої більше 97,5 тис. грн в місяць
І це при тому, що планується ввести нові податки - в 5% для тих, хто підробляє (бо рівень фінансового стану - жебрацький). працюючи репетиторами, консьєржами, прибиральницями, на доходи тих, хто працює надомними кухарками, доглядає немічних стареньких і ін... але не на доходи олігархів.
А чи знаєте ви, що з закордонних транзакцій олігархів, які здійснюються ними в офшорах _-в бюджет України не поступає жодної копійки? Так визначено законами України про уникнення оподаткування в Україну від транзакцій в офшорах !!! Бо бюджет же ж "розпирає" від гігантських доходів!?
Про моральну сторону цих проблем -я мовчу, бо говорити лишнє!
Але ви -терпіть! Раби мають терпіти і мусять терпіти!"
Якщо в грошах - то слон !
А якщо бачиш що на слонячих тарифах, написано муха - не вір очам своїм....
".... Как посчитать цену угля по формуле "Роттердам плюс"
Средний показатель API2 с декабря 2015 по ноябрь 2016 года - $56,48 за тонну угля калорийностью 6000 ккал/кг.
Средняя стоимость фрахта за 12 месяцев - $8,52 за тонну.
Средняя стоимость перевалки за 12 месяцев - $7,21 за тонну.
Считаем 56,48 + 8,52 + 7,21 = 72,21. Умножаем на курс 26,3 грн/$ - по https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search?formType=searchFormDate&time_step=daily&date=15.12.2016&outer=table&execute=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8 данным Нацбанка на 15 декабря 2016 года.
72,21 * 26,3 = 1899,12
Делаем корректировку на среднюю калорийность украинского угля - 5500 ккал/кг.
1899,12 / 6000 * 5500 = 1740 грн за тонну.
Это и есть стоимость украинского угля по формуле "Роттердам+". Ранее премьер Владимир Гройсман называл цену 1730 грн за тонну. Почти сошлось.
Напомню, министерством в 2017 году установлена цена 1700 грн за тонну для государственных шахт.
https://biz.censor.net/resonance/3010341/reportaj_izpod_zemli угля на "ДТЭК Павлоградуголь" - около 800 грн за тонну. Сколько стоит уголь из Л/ДНР, достоверно знает разве что сам ДТЭК. Источник: https://biz.censor.net/m3021247
И это не 2020 а 2018 при шоколадных а сквасите что при Пете такого не было
Источник: https://kosatka.media/category/ugol/analytics/ceny-na-energeticheskiy-ugol-na-birzhah-rotterdama-i-ukrainy
А вот оригиналы формул. Нехер делать -- можешь подсчитать.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0428-16#Text
Спецобязательства возложили только на АЭС
И вообще электроэнергия должна стоить и для населения столько сколько она стоит а не то что у нас маленькие зарплаты и комунальные услуги должны быть дешевыми чем самым не надлежащем оплату труда Украинцев перекладывается в карманы олигархов и чинуш
"....Формула "Роттердам плюс" обеспечивает самую низкую цену угля. Об этом со ссылкой на данные, озвученные 19 августа на совещании в Офисе президента с участием главы государства Владимира Зеленского, написал в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
По данным источников "Цензор.НЕТ", в совещании приняли участие представители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщил он.
На совещании по вопросам энергетики прозвучали данные, что формула "Роттердам плюс" дает закупочную цену угля для украинской энергосистемы на уровне 1741 грн за тонну. Соответствующий слайд Бутусов выложил в соцсети.
)/(опу.
І найголовніше, усунути олігархів від їх впливу на українську енергетику.
Иначе это нерентабельно для ТЭС.
но зелень ничего лучшего придумать не смогла, просто все сломала
Це ви?!!
Но виноват конечно Порох и Зеленый тариф))))
Это КАК?!!!!!
Герус с Коломойским продают электроэнергию Энергоатому и Центрэнерго?
Ты купил к примеру у Центрэнерго электроэнергию оптом дешевле на аукционе "на день вперед" через фирму "прокладку", а потом продал эту энергию к примеру Укрзализнице но уже дороже прикарманивая разницу себе в карман.