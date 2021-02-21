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Оптовая цена электроэнергии в 2020 не позволяла ТЭС импортировать дополнительные объемы угля, - эксперт

Оптовая цена электроэнергии в 2020 не позволяла ТЭС импортировать дополнительные объемы угля, - эксперт

Средневзвешенная оптовая цена электроэнергии (на "рынке на сутки вперед") в 2020 году была заниженной и не давала возможности тепловым электростанциям закупать дополнительные объемы угля, чтобы заместить производство на блоках АЭС, находившихся в затяжных ремонтах.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи, член наблюдательного совета "Донбассэнерго" Юрий Саква, передает Цензор.НЕТ.

"Средневзвешенные цены на РДН в ОЭС Украины в 2020 году составили: первое полугодие - 1301 грн/МВт*ч, второе полугодие - 1398 грн/МВт * ч. Были ли эти цены на электричество ТЭС достаточными, чтобы закупить дополнительное угля для замещения производства электроэнергии блоков АЭС? Однозначный ответ - нет", - сообщил эксперт.

Он отметил, что угля собственной добычи для компенсации работы АЭС недостаточно, поэтому единственным выходом был импорт топлива.

"Максимальная предельная цена угля для закупки по импорту в такой цене на электричество составляет примерно 1100 грн / т, или ~ 40 $ / t (на калорийность 6000 и без затрат на доставку / фрахт до границы, перевалку, и расходы на доставку к ТЭС по железной дороге). Зато на API2 и APИ4 в 4кв 2020 - 1-м квартале 2021 цена на уголь колебалась в диапазоне $65-70 за тонну", - пояснил эксперт.

Поэтому искусственно заниженные цены на РДН не позволяли тепловым станциям закупать импортный уголь, чтобы компенсировать падение производства электроэнергии на АЭС, произошло в 4 кв 2020 г..

Это и стало причиной резкого уменьшения запасов угля на складах генерирующих компаний.

"При такой цене на РДН тепловая генерация не могла купить уголь по импорту", ​​- подытожил эксперт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ТЭС не смогут прекратить производство электроэнергии по собственному желанию, - Герус. ВИДЕО

Напомним, из-за срыва сроков ремонтной кампании на атомных электростанциях, ТЭС с октября 2020 несут повышенную нагрузку, чтобы покрыть потребности энергосистемы.

В 4 квартале 2020 года, ТЭС увеличили производство более чем на 50% по сравнению с прогнозным балансом. Это привело к ускоренному срабатыванию запасов угля, которые на начало отопительного сезона (15 октября) составляли рекордные 2800000 т.
Повышенная нагрузка на ТЭС привела не только к ускоренному срабатыванию угля, а и к повышенной аварийности блоков.

Оптовая цена электроэнергии в 2020 не позволяла ТЭС импортировать дополнительные объемы угля, - эксперт 01
Оптовая цена электроэнергии в 2020 не позволяла ТЭС импортировать дополнительные объемы угля, - эксперт 02

АЭС (542) ТЭС (280) эксперт (2665) уголь (1000)


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Топ комментарии
+10
предупреждение...

Оптова ціна електроенергії в 2020-му не дозволяла ТЕС імпортувати додаткові обсяги вугілля, - експерт - Цензор.НЕТ 7021
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21.02.2021 14:27
+9
Ну если при Роттердам (+) цена была около 1600 грн.тонна., а после отмены стало больше 2500 грн., то нет ничего удивительного.
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21.02.2021 13:40
+8
Не киздить будьласка!ДТЭК Ахметова продает электроэнергию Западной Украине на 75% дороже, чем в соседней Словакии https://biz.censor.net/news/3180608/dtek_ahmetova_prodaet_elektroenergiyu_zapadnoyi_ukraine_na_75_doroje_chem_v_sosedneyi_slovakii_obnovleno
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21.02.2021 13:42
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Правила форума Совет форумчан
Ох уж эти эксперты, не отломилось ему, видите ли.
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21.02.2021 13:32 Ответить
Всі гроші пішли на зелену енергетику Ахметова,тому грошей на ТЕЦ Ахметова виявилося недостатньо.
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21.02.2021 14:04 Ответить
Щоб викупати всю зелену енергетику Ахметова, після зупинки державних атомних блоків , потрібно було так загрузити ТЕЦ Ахметова, що запасів закупленого вугілля виявилося недостатньо. От маладєц Рижий , однією схемою взуває українців тричі.
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21.02.2021 14:08 Ответить
То Ахметов взуває ,чи його лоббі у ВРУ ???)))
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21.02.2021 14:13 Ответить
тут ще варіант можливий...у січні 2021 РФ передала контроль за видобутком і продажем всього вугілля на окупованій території ОРДЛО компанії ТД "Дhttps://thepage.ua/ua/news/kreml-viddaye-medvedchuku-kontrol-nad-vidobutkom-vugillya-v-ordlo онське вугілля", яку контролюють Медведчуку... та заступник міністра РФ з економрозвитку Назаров..тому може притримали купувати у старої структури, щоб Медведчук з Наза ровим не втратили? Може тому і санкції проти Медведчука, що він , напевне Ахметова трохи посунув?
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21.02.2021 14:30 Ответить
хhttps://ua-energy.org/uk/posts/tspk-kontrabanda-vuhillia-z-ordlo-finansuvalasia-ofshorom-deputata-kozaka оча ...пишуть що Козак (тобто Медведчук) ще у 2014-15 фінансували постачання вугілля з ОРДЛО, яке Україні впарювали під виглядом вугілля з Південно афріканської республіки) ) думаю що Яйценюк який зараз кричить про злочин теж був в теме та в долі
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21.02.2021 14:35 Ответить
А чи знаєте ви, що...

-міністри, керівництво підприємств, відомств, олігархи, політики мають доходи вищі 100 тис. грн на місяць, бо в Україні відсутнє законодавче регулювання їх доходів, відсутня і прогресивна шкала їх оподаткування. Чомусь???

-Більше того - чим вищі їх доходи, вище яких навіть не нараховується Єдиний Страховий внесок (ЄСВ - закон № 2464 ) !!

Виникають логічні запитання: а) вони настільки "бідні", що не здатні "потягнути виплати ЄСВ? б) чи бюджет переповнений доходами настільки, що аж тріщить?чому в ЗЕ і парламент не бажають "урівняти в правах" олігархів, політиків, держслужбовців- з пересічвними? Це ж дискримінація!"

Це БОМБА! Ви знаєте....

- що Максимальний розмір доходу, з якого нині НЕ справляють ЄСВ, (15 мінзарплат), тобто:

З січня 2021 р. по грудень - не сплачувачують ЄСВ з суми доходу, більшої від 90,0 тис.грн в місяць.

З рудня 2021 р -не спачуватимуть ЄСВ з суми доходу , вищої більше 97,5 тис. грн в місяць

І це при тому, що планується ввести нові податки - в 5% для тих, хто підробляє (бо рівень фінансового стану - жебрацький). працюючи репетиторами, консьєржами, прибиральницями, на доходи тих, хто працює надомними кухарками, доглядає немічних стареньких і ін... але не на доходи олігархів.

А чи знаєте ви, що з закордонних транзакцій олігархів, які здійснюються ними в офшорах _-в бюджет України не поступає жодної копійки? Так визначено законами України про уникнення оподаткування в Україну від транзакцій в офшорах !!! Бо бюджет же ж "розпирає" від гігантських доходів!?

Про моральну сторону цих проблем -я мовчу, бо говорити лишнє!

Але ви -терпіть! Раби мають терпіти і мусять терпіти!"
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21.02.2021 18:13 Ответить
Видите ли, конечный результат будет таким же как всегда. Как было при Робеспьере, при Ленине и других: большинство У_НИЧ_ТО_ЖИТ меньшинство, уничтожит физически, как бы кому ни нравился исторический материализм. Карфаген должен быть разрушен (Катон Цензор )
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21.02.2021 19:14 Ответить
хіба то зе такі порядки запроводив, це ще за бджоляра, шапкокрада, пороха та кулявлобі запроторено
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21.02.2021 21:48 Ответить
Імпортувати? А свого вугілля нема?
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21.02.2021 13:36 Ответить
Вугілля є ,а от сала в голові зеленої плісняви бракує !!!)))
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21.02.2021 14:11 Ответить
напроти, сала там занадто
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21.02.2021 21:49 Ответить
Свого вугілля не вистачало, на імпортне не було грошей, зате свої шахтарі не могли чомусь власне вугілля продати. Я розумію, що не вистачало антрациту. Але тут просто потрібно не вугілля закуповувати, а переналагоджувати ТЕС під те, яке добувпється в Україні, щоб і українські шпхторі мали роботу і гроші. Але це ж не дасть заробляти кучерявий бородатим бабусям, їхнім онучатам Герксам і іншим навколоенергетичним блощицям.
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21.02.2021 13:39 Ответить
Пэтролексеич провел потужну реформу, все эти угли, газы, киловатты стали рынковыми, народ роттердемят по-полной, но находятся ж упыри, которые бидкаются, что им все мало
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21.02.2021 13:39 Ответить
На випадок, якщо ви були відсутнім, вже два роки, як вам в штанці Владімірссанич гидить.
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21.02.2021 13:45 Ответить
А ты не знаешь кто и когда придумал "зелёные тарифы" и "гарантированного покупателя" для них???
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21.02.2021 14:17 Ответить
А ти знаєшь долю відновлювальної енергетіки в енергоринку України ???)))
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21.02.2021 14:24 Ответить
Якщо у відсотках - то муха !
Якщо в грошах - то слон !
А якщо бачиш що на слонячих тарифах, написано муха - не вір очам своїм....
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21.02.2021 15:39 Ответить
Вперше «зелені» тарифи були впроваджені в Україні 25 вересня 2008 року Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення «зеленого» тарифу» №601-VI (Закон №601-VI).
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21.02.2021 16:52 Ответить
А скажи , порохофоб, почему при петреаляксеевиче были рентабельны центрэнерго и Нафтогаз,таможни, а сейчас нет?
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21.02.2021 13:55 Ответить
Врете. Причем сильно тупо врете. На лето 2019 года система была абсолютно сбалансированной и прибыльной для всех предприятий. За 2018 год Энергоатом принес государству 5 млрд. прибыли.
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21.02.2021 13:56 Ответить
Да и совсем забыл, чей Крым?
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21.02.2021 13:56 Ответить
предупреждение...

Оптова ціна електроенергії в 2020-му не дозволяла ТЕС імпортувати додаткові обсяги вугілля, - експерт - Цензор.НЕТ 7021
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21.02.2021 14:27 Ответить
"У переможця багато друзів, і лише у переможеного вони справжні." - Нікколо Макіавеллі
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21.02.2021 22:18 Ответить
Ну если при Роттердам (+) цена была около 1600 грн.тонна., а после отмены стало больше 2500 грн., то нет ничего удивительного.
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21.02.2021 13:40 Ответить
Зате ж тепер бариги не роттердамлять на плюсі.
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21.02.2021 13:53 Ответить
Сейчас Беня барыжит. Его уголек поставляется на Центрэнерго почти по 3000 грн. Вот это гэшефт.
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21.02.2021 13:59 Ответить
Поки кловуна не посадовили на табуретку корисні ідійоти, Бєня сидів в Іудеї і не рипався.
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21.02.2021 14:15 Ответить
Не заезди пЕСик, в 2018 цена угля в Роттердаме была 90 дол за тону и это без + так что он никак в 2018 не мог стоять 1600 грн. в Украине
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21.02.2021 14:32 Ответить
А если не врать так тупо? Вот расчет на 2017 год. И с вашими картинками и цифрами нихрена не совпадает.

".... Как посчитать цену угля по формуле "Роттердам плюс"



Средний показатель API2 с декабря 2015 по ноябрь 2016 года - $56,48 за тонну угля калорийностью 6000 ккал/кг.
Средняя стоимость фрахта за 12 месяцев - $8,52 за тонну.
Средняя стоимость перевалки за 12 месяцев - $7,21 за тонну.
Считаем 56,48 + 8,52 + 7,21 = 72,21. Умножаем на курс 26,3 грн/$ - по https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search?formType=searchFormDate&time_step=daily&date=15.12.2016&outer=table&execute=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8 данным Нацбанка на 15 декабря 2016 года.
72,21 * 26,3 = 1899,12
Делаем корректировку на среднюю калорийность украинского угля - 5500 ккал/кг.
1899,12 / 6000 * 5500 = 1740 грн за тонну.
Это и есть стоимость украинского угля по формуле "Роттердам+". Ранее премьер Владимир Гройсман называл цену 1730 грн за тонну. Почти сошлось.
Напомню, министерством в 2017 году установлена цена 1700 грн за тонну для государственных шахт.
https://biz.censor.net/resonance/3010341/reportaj_izpod_zemli угля на "ДТЭК Павлоградуголь" - около 800 грн за тонну. Сколько стоит уголь из Л/ДНР, достоверно знает разве что сам ДТЭК. Источник: https://biz.censor.net/m3021247
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21.02.2021 16:47 Ответить
20 марта Центрэнерго купило 30 тыс. т угля по цене 109 $/т, в то время, как цена на бирже в Роттердаме составляла 79,8 $/т. Учитывая установленные Национальной комиссией регулирования энергетики (НКРЭ) тарифы на фрахт и перевалку угля - 12,2 $/т и 7,0 $/т, сырьё из Роттердама стоило бы 99 $/т. Так, переплата Центрэнерго за уголь купленный на УЭБ составила (109 $/т - 99 $/т)*30 000 т = $300 000

И это не 2020 а 2018 при шоколадных а сквасите что при Пете такого не было

Источник: https://kosatka.media/category/ugol/analytics/ceny-na-energeticheskiy-ugol-na-birzhah-rotterdama-i-ukrainy
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21.02.2021 17:32 Ответить
Точно? По ссылке выше все формулы. Считай.
А вот оригиналы формул. Нехер делать -- можешь подсчитать.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0428-16#Text
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21.02.2021 17:37 Ответить
Я знаю только одно, что согласно данным ГБР именно отмена формулы (Р+) привело к миллиардным убыткам для Украины.

Оптова ціна електроенергії в 2020-му не дозволяла ТЕС імпортувати додаткові обсяги вугілля, - експерт - Цензор.НЕТ 2522
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21.02.2021 17:40 Ответить
Роттердам + был введен как базовая цена угля для расчета тарифа на электроэнергии вырабатываемы на ТЭС и был отменён в связи с запуском рынка электроэнергии при котором нету разницы какая генерация продается на том рынке
Спецобязательства возложили только на АЭС
И вообще электроэнергия должна стоить и для населения столько сколько она стоит а не то что у нас маленькие зарплаты и комунальные услуги должны быть дешевыми чем самым не надлежащем оплату труда Украинцев перекладывается в карманы олигархов и чинуш
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21.02.2021 18:26 Ответить
Но ГБР насчитала многомиллиардный ущерб государству. Все вопросы к ГБР. Спорь с ними хоть до посинения.
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21.02.2021 18:29 Ответить
В 2018 году средняя себестоимость товарной уголь- ной продукции на государственных шахтах составила 3 135 грн/тонна.
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21.02.2021 14:36 Ответить
Оптова ціна електроенергії в 2020-му не дозволяла ТЕС імпортувати додаткові обсяги вугілля, - експерт - Цензор.НЕТ 1443

Оптова ціна електроенергії в 2020-му не дозволяла ТЕС імпортувати додаткові обсяги вугілля, - експерт - Цензор.НЕТ 6683
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21.02.2021 14:59 Ответить
150 дол. за тону импортированного угля по формуле Роттердам+ получается но никак не 1600 грн
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21.02.2021 15:10 Ответить
Только вот в августе 2019 года у власти были совсем другие расчеты

"....Формула "Роттердам плюс" обеспечивает самую низкую цену угля. Об этом со ссылкой на данные, озвученные 19 августа на совещании в Офисе президента с участием главы государства Владимира Зеленского, написал в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

По данным источников "Цензор.НЕТ", в совещании приняли участие представители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщил он.

На совещании по вопросам энергетики прозвучали данные, что формула "Роттердам плюс" дает закупочную цену угля для украинской энергосистемы на уровне 1741 грн за тонну. Соответствующий слайд Бутусов выложил в соцсети.
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21.02.2021 17:06 Ответить
ты понимаешь, что имеется ввиду под Р+ ? это формула ценообразования для украинского угля, а не закупка по импорту. сегодня в Украине под контролем нет шах с антрацитом вообще. на газовых себестоимость от 20 до 200$.
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21.02.2021 17:20 Ответить
Да, для украинского угля. Так и писал, что Беня загонял на Центрэнерго втридорога именно украинский уголь.
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21.02.2021 17:30 Ответить
в Украине 80 шах, половина частные. как установить закупочную цену?
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21.02.2021 18:13 Ответить
Этот вопрос не ко мне.
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21.02.2021 18:21 Ответить
что не к тебе то ясно, ты просто повторяешь телевизор. частная шахта всегда плюс, государственная всегда минус. для нормальной работы и развития цена Роттердам+. пархатые клоуны, что бы насрать на Петю, запустили лапшу лохам, а те повторяют. так же как бабЮля про газ скулит уже 20 лет.
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21.02.2021 19:50 Ответить
Я не спорю, но я не спец в угольном менеджменте. Общедоступные данные еще могу просмотреть. А сидеть разбираться сейчас в особенностях нет времени и, честно говоря, нет и большого желания. Я только с работы приехал домой. Пора и отдохнуть. Типа был выходной
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21.02.2021 19:57 Ответить
ты ударился башкой? причем импортный уголь к Р+ ??? придурки хоть разберитесь что это, а потом комментируйте! Р+ цена для угля собственной добычи!
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21.02.2021 17:23 Ответить
Так цена на украинский уголь должна была быть минус а не плюс
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21.02.2021 17:36 Ответить
т.е. тебя не смущает, что бензин у нас как в ЕС, хотя нефть добывают в Украине в том числе, но за уголь кто то должен доплатить. тебя должно волновать не то, что есть индикатор цены на импорт, а то, что его нет на экспорт, в результате олигархи, у которых 90%экономики платят в госбюджет в четыре раза меньше чем оставшиеся 10%.
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21.02.2021 18:11 Ответить
Цена угля по формуле "Роттердам плюс" - была граничной ценой. Такой себе "прайс-кэп", который не позволял завышать цену на уголь. Коломойский, например, в 2019 году, загонял уголь на "Центрэнерго" по 3000 грн. за тонну, хотя на тот момент цена угля на хабе API2 - была чуть больше 1800 грн. Беня, таким образом, получал сначала сверхприбыль от продажи угля, а затем (ещё раз получал прибыль) от продажи дешевой электроэнергии для его-же ферросплавных заводов, загоняя таким образом "Центрэнерго" в )/(опу.
Оптова ціна електроенергії в 2020-му не дозволяла ТЕС імпортувати додаткові обсяги вугілля, - експерт - Цензор.НЕТ 8465
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21.02.2021 23:53 Ответить
Не киздить будьласка!ДТЭК Ахметова продает электроэнергию Западной Украине на 75% дороже, чем в соседней Словакии https://biz.censor.net/news/3180608/dtek_ahmetova_prodaet_elektroenergiyu_zapadnoyi_ukraine_na_75_doroje_chem_v_sosedneyi_slovakii_obnovleno
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21.02.2021 13:42 Ответить
Не киздить будь ласка! ДТЕК Ахметова продає Україні електроенергію на 50% дорожче, ніж https://www.epravda.com.ua/news/2019/03/13/646042/
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21.02.2021 13:44 Ответить
Так на 75, чи на 50?
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21.02.2021 13:52 Ответить
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21.02.2021 14:26 Ответить
там где 75% єто сравнивают стоимость цены в Украине и Словакии на один и тот же промежуток времени, там где 50% там сравнивается продажа энергии ахметовым экспорт в угорщину и продажа цены в Украину опять же в одно и то же время!!
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21.02.2021 15:12 Ответить
Що за хрєнь ,затяжні ремонти блоків АЕС , хто і з якою метою іх гальмує ???)))
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21.02.2021 14:09 Ответить
Саботаж.
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21.02.2021 14:16 Ответить
Зелена пліснява втільє в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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21.02.2021 14:19 Ответить
Власний видобуток вугілля на державних шахтах необхідно розвивати, зокрема, видобуток вугілля газових марок. Всі ТЕС/ТЕЦ переобладнати під цю марку вугілля, дати можливість людям в селах та маленьких районах купувати вугілля для опалення власних будинків (а не перекривати людям доступ до вугілля), створивши для цього відповідні склади з вугіллям в країні для потреб населення.
І найголовніше, усунути олігархів від їх впливу на українську енергетику.
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21.02.2021 14:12 Ответить
Питання -Чому Херус енд Ко досі на волі і непогано себе почувають ???)))
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21.02.2021 14:15 Ответить
а если бы не отпускали бене электрику по бросовой цене-глядишь и средневзвешенная цена позволяла бы закупать уголь...
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21.02.2021 14:24 Ответить
А таріф на елетро для Беніної електрометалургіі !!!)))
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21.02.2021 14:26 Ответить
Вывод, цены на ЭЭ надо повышать!
Иначе это нерентабельно для ТЭС.
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21.02.2021 14:30 Ответить
Удельный расход топлива 410-420 грамм.Признак старости ТЭС. На новых- но доведенных- блоках 300 МВт расход был 320 грамм.
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21.02.2021 14:33 Ответить
для того и придумывали ротердам+ чтоб такого не было
но зелень ничего лучшего придумать не смогла, просто все сломала
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21.02.2021 14:35 Ответить
Ринат Леонидович?
Це ви?!!
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21.02.2021 14:40 Ответить
Как я понимаю, нам всем пора радоваться единственному: потеплению. В противном случае эти твари нас просто-напросто готовы заморозить. Во, где задница!
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21.02.2021 14:50 Ответить
ну потому что в цивилизованных странных "на день вперед" придумали чтобы экономило и государство и потребители, а у нас Герус с Коломойским придумали схему "Золотой ключик", для перепродажи энергии госкомпаниям подороже.
Но виноват конечно Порох и Зеленый тариф))))
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21.02.2021 15:40 Ответить
а у нас Герус с Коломойским придумали схему "Золотой ключик", для перепродажи энергии госкомпаниям подороже.



Это КАК?!!!!!
Герус с Коломойским продают электроэнергию Энергоатому и Центрэнерго?
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21.02.2021 16:20 Ответить
Это так:
Ты купил к примеру у Центрэнерго электроэнергию оптом дешевле на аукционе "на день вперед" через фирму "прокладку", а потом продал эту энергию к примеру Укрзализнице но уже дороже прикарманивая разницу себе в карман.
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21.02.2021 17:30 Ответить
Надо меньше на угле накручивать, не списывать затраты на дутые фирмы. И цена електроэнергии можно в два раза уменьшить.
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21.02.2021 22:03 Ответить
 
 