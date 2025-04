В сети появилось видео нападения вооруженного ножом россиянина на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. ВИДЕО

Смольнинский районный суд Петербурга до 18 апреля заключил под стражу 34-летнего местного жителя Назара Смоленского, обвиняемого в нападении на сотрудника генконсульства Украины. В сети обнародовано видео нападения. ВНИМАНИЕ: видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18-летнего возраста, беременным и людям с ослабленной психикой!

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в воскресенье объединенная пресс-служба судов города.

Мужчина обвиняется в том, что днем 19 февраля нанес гражданину Украины несколько ножевых ранений. Действия фигуранта квалифицированы как хулиганство. По данным пресс-службы, Смоленский ранее судим, не работает, холост.

В соцсети Twitter появилось видео нападения 34-летнего злоумышленника на гражданина Украины. На нем видно, как Смоленский наносит несколько ударов ножом открывшему ему дверь сотруднику ГПСУ, который охранял дипучреждение.

Yesterday, in #StPetersburg, #Russia, a Russian man stabbed the guard of #Ukraine's consulate twice. The attacker was later detained by the police.



He appears to have had fought for the DPR/LPR militias in eastern Ukraine:pic.twitter.com/VS9oAW5UCz