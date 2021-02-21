В сети появилось видео нападения вооруженного ножом россиянина на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. ВИДЕО
Смольнинский районный суд Петербурга до 18 апреля заключил под стражу 34-летнего местного жителя Назара Смоленского, обвиняемого в нападении на сотрудника генконсульства Украины. В сети обнародовано видео нападения. ВНИМАНИЕ: видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18-летнего возраста, беременным и людям с ослабленной психикой!
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в воскресенье объединенная пресс-служба судов города.
Мужчина обвиняется в том, что днем 19 февраля нанес гражданину Украины несколько ножевых ранений. Действия фигуранта квалифицированы как хулиганство. По данным пресс-службы, Смоленский ранее судим, не работает, холост.
В соцсети Twitter появилось видео нападения 34-летнего злоумышленника на гражданина Украины. На нем видно, как Смоленский наносит несколько ударов ножом открывшему ему дверь сотруднику ГПСУ, который охранял дипучреждение.
Yesterday, in #StPetersburg, #Russia, a Russian man stabbed the guard of #Ukraine's consulate twice. The attacker was later detained by the police.— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) February 20, 2021
He appears to have had fought for the DPR/LPR militias in eastern Ukraine:pic.twitter.com/VS9oAW5UCz
В минувшую пятницу Госпогранслужба Украины сообщала, что гражданин РФ с ножом напал на пограничника, который охранял консульство республики в Петербурге. Сотрудник дипмиссии получил два ножевых ранения.
Позже источник росСМИ уточнил, что напавший может страдать психическим расстройством. Мотивов для нападения на сотрудника консульства мужчина, по его словам, не имел.
Возбуждено уголовное дело.
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а для московитов более подходит - ипанутые и буйнопомешанные.
Скабеевы, мудазвоны, радиоактивный пепел и все остальные кремлевские пропагандоны долджы отвечать перед законом, как и вся остальная шваль убивающие украинцев!
Як правильно відкривати двері кацапам:
- Тут живе Степан Бандера?
- Так, так, так - відповів кулемет.
2. резать он начал сразу после открытия двери а значит ему было все равно кто там откроет дверь
вывод-заказ фсб "за мертвечука". исполнил зек. Надо квалифицировать КАК ТЕРРАКТ. Потому что явно был умысел и явно все равно кто бы пострадал. МИД наш хоть что то прокукарекает?
Так це теракт чи ні!? Алекс Кокчаров-британський журналіст в Москві повідомляє, що це міг бути теракт!
Перед ким "представляти", перед агресивними виродками?
Начасі вже ізолювати це смердюче кодло, нехай жеруть самі себе!
http://flibusta.site/b/605728/read
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Там все население страдает психическим расстройством не имея мотивов для нападения
Не удивлюсь если это окажется провокацией и она была задумана на старой площади.