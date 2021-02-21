На стройплощадке в Киеве 20-летнему парню оторвало ногу промышленным миксером. ФОТО
В Шевченковском районе города Киева возле проспекта В. Чорновола в воскресенье, 21 февраля 2021, произошел несчастный случай - мужчине оторвало ногу промышленным миксером.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "ВартовіЕспресо" в Telegram.
Cогласно информации, на расположенной по улице Рична (в районе проспекта Вячеслава Чорновила, эту местность еще называют Солдатская слободка) стройплощадке мужчине оторвало ногу промышленным миксером.
Как это случилось, пока не известно.
Пострадавшего госпитализировала скорая.
На месте работает Нацполиция, которая и должна выяснить причины.
Как пожзже сообщили в полиции Киева, в результате происшествия пострадал 20-летний парень.
"Предварительно установлено, что потерпевший работает оператором промышленного миксера. Правоохранители опросили свидетелей, которые рассказали, что никто не видел, как нога пострадавшего попала внутрь спецоборудования. Парня госпитализировали в больничное учреждение.
Сейчас следователи решают вопрос о правовой квалификации события", - сказано в сообщении.
Фото: Вартові Еспресо/Telegram
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Усі біди на виробництвах - нехтування елементарними правилами безпеки. Про прописні ТБ я вже мовчу, кров на кожній літері. Але комусь треба швидше і правила не для нього. От і маємо.
Якщо глянути статистику нещасних випадків на виробництві у будівельній галузі, то тут взагалі дикі цифри. Співвідношення між смертельними та звичайними нещасними випадками складає десь 1 : 4 , тоді як у цивілізованих країнах десь 1 : 800. А це свідчить про масове приховування нещасних випадків та використання незадекларованої праці у будівництві (смертельний нещасний випадок чи факт важкого травмування проблемно приховати).
Наразі Держпраці підготував новий варіант Закону "Про охорону праці". Якщо їхній варіант пройде через Верховну Раду, то цей випадок буде виглядіти легким непорозумінням на фоні того, що буде чекати працівників.
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Для чого? Бо в когось сектанстский понос у потилиці?
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Шкода от остановленных строек есть всегда. Сегодня в Кропивницком разбилась насмерть девочка на остановленной стройке жилищного строительства..
Особенно, когда вижу передачи про евроремонт.
Элементарно не умеют ложить ламинат, а тут еще бктономешалка.
Могло и голову оторвать.
А у строителя и его семьи беда(((