На стройплощадке в Киеве 20-летнему парню оторвало ногу промышленным миксером. ФОТО

В Шевченковском районе города Киева возле проспекта В. Чорновола в воскресенье, 21 февраля 2021, произошел несчастный случай - мужчине оторвало ногу промышленным миксером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "ВартовіЕспресо" в Telegram.

Cогласно информации, на расположенной по улице Рична (в районе проспекта Вячеслава Чорновила, эту местность еще называют Солдатская слободка) стройплощадке мужчине оторвало ногу промышленным миксером.

Как это случилось, пока не известно.

Пострадавшего госпитализировала скорая.

На месте работает Нацполиция, которая и должна выяснить причины.

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Как пожзже сообщили в полиции Киева, в результате происшествия пострадал 20-летний парень.

"Предварительно установлено, что потерпевший работает оператором промышленного миксера. Правоохранители опросили свидетелей, которые рассказали, что никто не видел, как нога пострадавшего попала внутрь спецоборудования. Парня госпитализировали в больничное учреждение.

Сейчас следователи решают вопрос о правовой квалификации события", - сказано в сообщении.





Фото: Вартові Еспресо/Telegram