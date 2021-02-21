РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11030 посетителей онлайн
Новости
19 221 54

На стройплощадке в Киеве 20-летнему парню оторвало ногу промышленным миксером. ФОТО

В Шевченковском районе города Киева возле проспекта В. Чорновола в воскресенье, 21 февраля 2021, произошел несчастный случай - мужчине оторвало ногу промышленным миксером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "ВартовіЕспресо" в Telegram.

Cогласно информации, на расположенной по улице Рична (в районе проспекта Вячеслава Чорновила, эту местность еще называют Солдатская слободка) стройплощадке мужчине оторвало ногу промышленным миксером.

Как это случилось, пока не известно.

Пострадавшего госпитализировала скорая.

На месте работает Нацполиция, которая и должна выяснить причины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 18-летний юноша погиб во время катания на прикрепленных к джипу "санях" на Тернопольщине. Водитель автомобиля был пьян, - полиция. ФОТОрепортаж

Как пожзже сообщили в полиции Киева, в результате происшествия пострадал 20-летний парень.

"Предварительно установлено, что потерпевший работает оператором промышленного миксера. Правоохранители опросили свидетелей, которые рассказали, что никто не видел, как нога пострадавшего попала внутрь спецоборудования. Парня госпитализировали в больничное учреждение.

Сейчас следователи решают вопрос о правовой квалификации события", - сказано в сообщении.

На стройплощадке в Киеве 20-летнему парню оторвало ногу промышленным миксером 01На стройплощадке в Киеве 20-летнему парню оторвало ногу промышленным миксером 02
На стройплощадке в Киеве 20-летнему парню оторвало ногу промышленным миксером 03
Фото: Вартові Еспресо/Telegram

На стройплощадке в Киеве 20-летнему парню оторвало ногу промышленным миксером 04

Киев (25483) несчастный_случай (314) строительство (1997)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
Фото просто ніпрощо.
Усі біди на виробництвах - нехтування елементарними правилами безпеки. Про прописні ТБ я вже мовчу, кров на кожній літері. Але комусь треба швидше і правила не для нього. От і маємо.
показать весь комментарий
21.02.2021 14:28
+9
Зачем совать ногу в миксер? Назовите хоть одну причину, по которой это необходимо...
показать весь комментарий
21.02.2021 14:29
+8
Это старые дома так мстят за то что их не реставрируют а сносят под многоэтажные у#бища
показать весь комментарий
21.02.2021 14:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фото просто ніпрощо.
Усі біди на виробництвах - нехтування елементарними правилами безпеки. Про прописні ТБ я вже мовчу, кров на кожній літері. Але комусь треба швидше і правила не для нього. От і маємо.
показать весь комментарий
21.02.2021 14:28 Ответить
Так було,так є і на жаль світла в кінці тунеля не видко !!!))
показать весь комментарий
21.02.2021 14:30 Ответить
Я теж думав шо на фото буде відірвана нога.
показать весь комментарий
21.02.2021 14:47 Ответить
Згоден, фото ні про що, хоча б міксер показали про який говорять в статті.
показать весь комментарий
21.02.2021 14:56 Ответить
Одного не розумію. Що таке ТБ? Якщо "тєхніка бєзопасності", то зазначений термін в Україні не вживається з 1993 року (набуття чинності Законом України "Про охорону праці"). На кожному підприємстві є перелік затверджений перелік інструкцій з Охорони Праці, і яких прописані умови допуску до самостійної роботи, вимоги безпеки перед початком роботи... і закінчуючи вимогами безпеки в аварійних ситуаціях. Навіть якщо потерпілий з власної ініціативи порушив Вимоги Безпеки, то це ніяк не знімає відповідальність з роботодавця. Був неналежний контроль, неналежне навчання, а враховуючи вік, скоріш за все і з медоглядами проблема.
Якщо глянути статистику нещасних випадків на виробництві у будівельній галузі, то тут взагалі дикі цифри. Співвідношення між смертельними та звичайними нещасними випадками складає десь 1 : 4 , тоді як у цивілізованих країнах десь 1 : 800. А це свідчить про масове приховування нещасних випадків та використання незадекларованої праці у будівництві (смертельний нещасний випадок чи факт важкого травмування проблемно приховати).
Наразі Держпраці підготував новий варіант Закону "Про охорону праці". Якщо їхній варіант пройде через Верховну Раду, то цей випадок буде виглядіти легким непорозумінням на фоні того, що буде чекати працівників.
показать весь комментарий
21.02.2021 16:20 Ответить
Зачем совать ногу в миксер? Назовите хоть одну причину, по которой это необходимо...
показать весь комментарий
21.02.2021 14:29 Ответить
Заліз щось почистити ,а хтось ввімкнув міксер !!)))
показать весь комментарий
21.02.2021 14:31 Ответить
Шо там ногой чистить? Лопаты нема?
показать весь комментарий
21.02.2021 14:33 Ответить
Саме так,залазить робітник з лопатою ,промисловий міксер ,це не "бетономешалка" на два відра води !!))))
показать весь комментарий
21.02.2021 14:37 Ответить
Якби міксер був такий як ви кажете то мабуть там не тільки ногу відірвало б...
показать весь комментарий
21.02.2021 15:33 Ответить
Всяке буває , міг би лише переляком позбутися !!!)))
показать весь комментарий
21.02.2021 17:23 Ответить
скорее всего миксер завяз а он нагой питался его разпинать - вот и разпинал
показать весь комментарий
21.02.2021 19:44 Ответить
та ладно вам - може послизнувся хлопець коли лопатою розчищав
показать весь комментарий
21.02.2021 22:07 Ответить
Варіантів безліч !!!)))
показать весь комментарий
21.02.2021 22:51 Ответить
Забилось решил толкнуть ногой не выключая,вот результат.Сам виноват 100%
показать весь комментарий
21.02.2021 15:00 Ответить
Притоптать...
показать весь комментарий
21.02.2021 15:28 Ответить
Колись залив води і вирішив лопатою трохов допомогти... Ледь щелепу не вибило та руки не покрутило... Осел, м...Я. Ну то лопата, можна швидко відступитись, а тут, реально гвинторогий баран застряг до відриву кінцівки.
показать весь комментарий
21.02.2021 15:29 Ответить
У меня случай был дрель свердло 12 мл по металлу свердлил товарищ ,свердло заклинило дрель хорошая Hilti ему кисть вывернула и бровь разбил так то просто дрель ручная.Надо всегда быть осторожным и на авось не распечатывайте.
показать весь комментарий
21.02.2021 17:35 Ответить
Он сначала хер засунул, ну а потом засмоктало
показать весь комментарий
21.02.2021 16:32 Ответить
У нас на заводі слюсар зазвичай не полізе поки електрик провода з рухавіка не відкине. Вимкнуть автомат не канає. Треба "відімий розрив"!
показать весь комментарий
21.02.2021 18:12 Ответить
Это старые дома так мстят за то что их не реставрируют а сносят под многоэтажные у#бища
показать весь комментарий
21.02.2021 14:32 Ответить
В воскресенье грех работать. Что-то в этом есть.
показать весь комментарий
21.02.2021 14:33 Ответить
и в субботу. А в понедельник отдых после трудных выходных. Во вторник подготовка к работе. В среду работаем. В четверг готовимся к окончанию трудовой недели в пятницу
показать весь комментарий
21.02.2021 14:40 Ответить
"Коль с утра болит головка-не поможет газировка !"
показать весь комментарий
21.02.2021 14:41 Ответить
Ти як у воду дивився. Я теж дійшов такого висновку.
показать весь комментарий
21.02.2021 14:49 Ответить
21.02.2021
показать весь комментарий
21.02.2021 14:45 Ответить
Це що ,перевірка зв"язку ??)))
показать весь комментарий
21.02.2021 14:49 Ответить
Дідідіжіжі... Тьху! Оцифровування Лайфом.
показать весь комментарий
21.02.2021 14:51 Ответить
Бозя покарав!
показать весь комментарий
21.02.2021 15:54 Ответить
за шо?
показать весь комментарий
22.02.2021 09:19 Ответить
Болван, расскажи это сталевару или оператору АЭС.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:38 Ответить
Будівництво ,це не безперервний технологічний процес !!!)))
показать весь комментарий
21.02.2021 21:15 Ответить
Вахтовый метод строительства? Не, не слышал...
показать весь комментарий
21.02.2021 21:44 Ответить
Безперервний тех.процес ,це той що неможливо припиняти -АЕС,доменна металургія та т. ін. !!! А будівництво можливо зупиняти ,без шкоди для процеса !!)))
показать весь комментарий
21.02.2021 22:14 Ответить
Есть масса беспрерывных видов будивныцтва, где остановки подразумевают шкоду для процесса. Например строительство новых блоков тех же АЭС, возведение или плановый ремонт доменных печей.
показать весь комментарий
21.02.2021 22:55 Ответить
Житлове будівництво до таких не відноситься !!!)))
показать весь комментарий
21.02.2021 23:32 Ответить
Я писал про житлове будивныцтво?При чём тут оно? Вспомни ещё свою возню с дачным домиком.
показать весь комментарий
22.02.2021 09:09 Ответить
А будівництво можливо зупиняти

==
Для чого? Бо в когось сектанстский понос у потилиці?
показать весь комментарий
22.02.2021 09:26 Ответить
без шкоди для процеса

==
Шкода от остановленных строек есть всегда. Сегодня в Кропивницком разбилась насмерть девочка на остановленной стройке жилищного строительства..
показать весь комментарий
22.02.2021 10:06 Ответить
Сам сочинил или бабушка у подьезда подсказала?
показать весь комментарий
21.02.2021 22:59 Ответить
Техника безопасности? Да всем прорабам и организаторам робот насрать на это. Им главное что бы работа делалась быстро. Этот бедолага скорее всего не был трудоустроен как полагается и теперь ему все простят.
показать весь комментарий
21.02.2021 14:49 Ответить
Молодой парень не получил инструктажа перед работой.Таких надо учить безопасно работать,причём довольно долго.Они не чувствуют всех подстерегающих бед в силу малоопытности.Обычно в несчастья попадают новички,только устроившиеся,или с бодуна.
показать весь комментарий
21.02.2021 14:52 Ответить
Да от этих строителей я охреневаю.
Особенно, когда вижу передачи про евроремонт.
Элементарно не умеют ложить ламинат, а тут еще бктономешалка.
Могло и голову оторвать.
показать весь комментарий
21.02.2021 14:59 Ответить
Зачем он залез в бочку с бетоном? И почему его не заметили?
показать весь комментарий
21.02.2021 15:00 Ответить
Хреновая песня, без ноги теперь жить
показать весь комментарий
21.02.2021 15:07 Ответить
Фото больше реклама того ЖК, чем привязка к тексту статьи.
А у строителя и его семьи беда(((
показать весь комментарий
21.02.2021 15:07 Ответить
На стройках всегда опасно.
показать весь комментарий
21.02.2021 15:09 Ответить
Як...?!! Це ж треба тою ногою було щось запихати у працюючий міксер, і ніяк інакше. Я інколи дивуюсь розумовим здібностям наших людей, точніше їх відсутності.
показать весь комментарий
21.02.2021 16:45 Ответить
ви краще скажіть, хто контролює злобудовників на дотримання норм, що регулюють здоров'я на робочому місці? Чи взагалі будь-яких норм?
показать весь комментарий
21.02.2021 16:49 Ответить
что такое промисловий миксер? ето бетономешалка или миксер, которым с завода везут? в любом случае, нехорошо получилось. к слову, иллюстрация того, что квартиры дорогие...
показать весь комментарий
21.02.2021 18:24 Ответить
Промышленный миксер это планетарный или шнековый бетоносмеситель объемом от 0,5 куба и выше либо небольшой бетонный завод, возводимый на объекте, с производительностью несколько десятков кубометров бетона в час.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:53 Ответить
Они есть и на 0.25 куба.
показать весь комментарий
21.02.2021 21:11 Ответить
когда это улица Черновола стала проспектом ???
показать весь комментарий
21.02.2021 20:30 Ответить
 
 