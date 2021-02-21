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Новости Коронавирус и карантин
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Мэр Ниццы призвал ввести карантин выходного дня из-за всплеска коронавируса: Нам нужны решительные меры

Мэр Ниццы призвал ввести карантин выходного дня из-за всплеска коронавируса: Нам нужны решительные меры

Мэр французского города Ниццы Кристиан Эстрози заявил о необходимости введения локдауна в этом районе на выходные дни.

Как сообщает France Info, он считает, что это поможет остановить поток посетителей и обуздать резкий всплеск коронавирусной инфекции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Эстрози, правительство и местные власти должны объявить новые ограничения для борьбы с эпидемией, которая "взрывается".

"Нам нужны решительные меры, выходящие за рамки общенациональной комендантского часа с 18:00, или усиление комендантского часа, или частичный и привязан к конкретному времени локдаун. Локдаун на выходные имел бы смысл... это остановило бы приток посетителей", - заявил мэр города Кристиан Эстрози.

В субботу в Минздраве страны сообщили, что уровень заболеваемости в мегаполисе Ниццы превышает 700 положительных случаев на 100 тысяч жителей.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня – это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны.

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Ти вже вакцинувався на островах?
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21.02.2021 14:43 Ответить
Хіба жабоїдів ще не поштрикали Пфайзером, чи то така вакцина?
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21.02.2021 14:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=92glE9uvSAY
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21.02.2021 15:32 Ответить
Надо отправить в Ниццу нашу придурочную Ниццой.
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21.02.2021 14:46 Ответить
А тебя на рязань😉😉😉
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21.02.2021 15:20 Ответить
выражаем глубочайшую озабоченность....
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21.02.2021 15:37 Ответить
Та надо,бо хитрожопые перевозчики сУкраины за 300гринов делают фиктивные тэсты и ездят сюда разносят заразу!
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21.02.2021 16:43 Ответить
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня - https://censor.net/ua/news/3236038/****************************************************************** Отакої, щоб вони робили без нас.
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21.02.2021 17:21 Ответить
 
 