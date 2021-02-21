Мэр Ниццы призвал ввести карантин выходного дня из-за всплеска коронавируса: Нам нужны решительные меры
Мэр французского города Ниццы Кристиан Эстрози заявил о необходимости введения локдауна в этом районе на выходные дни.
Как сообщает France Info, он считает, что это поможет остановить поток посетителей и обуздать резкий всплеск коронавирусной инфекции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Эстрози, правительство и местные власти должны объявить новые ограничения для борьбы с эпидемией, которая "взрывается".
"Нам нужны решительные меры, выходящие за рамки общенациональной комендантского часа с 18:00, или усиление комендантского часа, или частичный и привязан к конкретному времени локдаун. Локдаун на выходные имел бы смысл... это остановило бы приток посетителей", - заявил мэр города Кристиан Эстрози.
В субботу в Минздраве страны сообщили, что уровень заболеваемости в мегаполисе Ниццы превышает 700 положительных случаев на 100 тысяч жителей.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня – это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль