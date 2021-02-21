Армия РФ развернет масштабные учения ВДВ в оккупированном Крыму: будут отрабатывать захват объектов "противника"
Министерство обороны РФ планирует провести масштабные учения Воздушно-десантных войск в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Отмечается, что учения с десантированием личного состава, техники и боевой стрельбой проведут в середине марта на полигоне "Опук" на оккупированном россиянами полуострове. Они пройдут под руководством командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого.
"В ходе учения десантники отработают вопросы десантирования личного состава и техники на незнакомую площадку приземления с последующим захватом объектов условного противника и их удержанием до подхода основных сил соединения. Параллельно будет отработана высадка десантно-штурмовых подразделений ВДВ на необорудованное морское побережье из больших десантных кораблей Черноморского флота, а также ведение обороны морского побережья от высадки морского десанта условного противника", - подчеркивают в Минобороны РФ.
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Не сунется ***** больше. Его токсичность задолбала уже весь мир и при малейшей попытке полезть куда-то выхватит по полной.
А тероборона, это полный бред.
Адже деякі життєво необхідні компоненти можна дістати тільки в РФ (в Україні всі 4 профільні підприємства закриті 10-15 років тому). А ці компонентів у ППО НАТО невзаємозамінні з нашими. Тому треба якнайшвидше переходити
Оно им пригодится магазины грабить. Бо жрать скоро нечего булет...
і назву дарую - протяг в пустелях Криму ))))
та й брили намерзли на опорах...то ж може...якось...і без ракет...))))
С 23 декабря 1940 года Сралин собрал всех маршалов и генералов адмиралов и партейцев дохлого совка на совещание в кремле.Совещались до 31 декабря 1940 года,закончили в 19 :00 вечера...типа встречать Новый 1941 год...,о чем неделю совещались бальшой секрет...,наверно отменили Мировую ливарюцию чЛенина-Сралина...
если ПВО не проморгает и отработает,то половине кацапской ВТА придёт 3,14дец..