Армия РФ развернет масштабные учения ВДВ в оккупированном Крыму: будут отрабатывать захват объектов "противника"

Министерство обороны РФ планирует провести масштабные учения Воздушно-десантных войск в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Отмечается, что учения с десантированием личного состава, техники и боевой стрельбой проведут в середине марта на полигоне "Опук" на оккупированном россиянами полуострове. Они пройдут под руководством командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого.

"В ходе учения десантники отработают вопросы десантирования личного состава и техники на незнакомую площадку приземления с последующим захватом объектов условного противника и их удержанием до подхода основных сил соединения. Параллельно будет отработана высадка десантно-штурмовых подразделений ВДВ на необорудованное морское побережье из больших десантных кораблей Черноморского флота, а также ведение обороны морского побережья от высадки морского десанта условного противника", - подчеркивают в Минобороны РФ.

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