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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Армия РФ развернет масштабные учения ВДВ в оккупированном Крыму: будут отрабатывать захват объектов "противника"

Армия РФ развернет масштабные учения ВДВ в оккупированном Крыму: будут отрабатывать захват объектов

Министерство обороны РФ планирует провести масштабные учения Воздушно-десантных войск в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Отмечается, что учения с десантированием личного состава, техники и боевой стрельбой проведут в середине марта на полигоне "Опук" на оккупированном россиянами полуострове. Они пройдут под руководством командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого.

"В ходе учения десантники отработают вопросы десантирования личного состава и техники на незнакомую площадку приземления с последующим захватом объектов условного противника и их удержанием до подхода основных сил соединения. Параллельно будет отработана высадка десантно-штурмовых подразделений ВДВ на необорудованное морское побережье из больших десантных кораблей Черноморского флота, а также ведение обороны морского побережья от высадки морского десанта условного противника", - подчеркивают в Минобороны РФ.

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Автор: 

армия РФ (19079) Крым (26369) военные учения (3457) Минобороны рф (924)


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Топ комментарии
+11
Хоть десантники камнем с неба
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21.02.2021 15:27
+10
Вопрос воды назрел и РФ готовиться решать его, потому нужно быть готовым всегда к контратаке и освобождению Крыма от оккупации!
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21.02.2021 15:44
+7
сколько ванько подохнет от не раскрылся парашют
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21.02.2021 15:16
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сколько ванько подохнет от не раскрылся парашют
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21.02.2021 15:16 Ответить
хоть камни с неба
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21.02.2021 15:18 Ответить
Хоть десантники камнем с неба
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21.02.2021 15:27 Ответить
Немного о кацапской армии и подготовке кацапских офицеров: https://www.newsru.com/russia/04Oct2005/russian_army.html
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21.02.2021 15:19 Ответить
какие бы кацапы не были, но они в 2014 году перешли черту. И смеяться не стоит. Меня больше смущает подготовительные мероприятия обороны, которых нет.
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21.02.2021 15:29 Ответить
Ну если они с первых курсов военных училищ "лишаются комплексов", то что удивляться, что они в 2014 году перешли черту?
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21.02.2021 15:33 Ответить
урки в погонах ув кримській ямі з урками готуються воювати якихось прааатіфнікаф у зоні прямої видимості навколо очка немитого (бо води йок)
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21.02.2021 15:37 Ответить
За любой Конкретно те - уже на длжностях и как раз сейчас командуют
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21.02.2021 16:00 Ответить
Принимаются ставки на количество самозашкваров винторогих?
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21.02.2021 15:21 Ответить
вопрос не в этом. Вы думаете они отрабатывают на условного противника, или все же реальные стратегические объекты Украины. Большие сомнения что у нас проводится соответствующая работа. Кривонос помню предлагал давно сделать территориальную оборону.
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21.02.2021 15:26 Ответить
Что они там отрабатываю не имеет никакого значения.
Не сунется ***** больше. Его токсичность задолбала уже весь мир и при малейшей попытке полезть куда-то выхватит по полной.
А тероборона, это полный бред.
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21.02.2021 15:31 Ответить
да,да уже слышали как им наступил пипец после Грузии, Крыма, Донецкой и Луганской областей.....Европа выразит обеспокоенность и сглотнет. Надо быть готовым. А территориальная оборона должна быть по принципу Израиля, да хоть той же Польши, где гражданские принимают участия в сборах, они знаю как и какие объекты защищать. Бывшим атошникам выдать оружие на хранение дома.
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21.02.2021 15:36 Ответить
твой диагноз - баран
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21.02.2021 17:31 Ответить
Оксана Марченко призвала РАБссию покинуть Крым и Дамбасс,иначе она подарит Зеленскому миллиард долларов... на оборону Украины...
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21.02.2021 15:23 Ответить
Якщо це все серйозно, і у неї з медвечуком цей мільярд є, то його необхідно буде спрямувати на перехід системи ППО України на стандарти НАТО.
Адже деякі життєво необхідні компоненти можна дістати тільки в РФ (в Україні всі 4 профільні підприємства закриті 10-15 років тому). А ці компонентів у ППО НАТО невзаємозамінні з нашими. Тому треба якнайшвидше переходити
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21.02.2021 19:20 Ответить
вопрос, проводится ли планирование министерством обороны в случае высадки десанта мордора в стратегических местах, Харьковская область, Одесская область, плотина Херсонской области......Или как всегда пока рак не свиснет.
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21.02.2021 15:24 Ответить
Думаю, что кацапы в сим отношении иллюзий не строят. Это уж точно. Все предохранители сняты уже давно. Фраза "адинаротт" уже не сработает от слова совсем. И они понимают, что если сунутся сюда полномасштабно, то потерь будет овердохрена с обеих сторон. И что никто ничего никому прощать не будет и ни с чем также мирится не будет. И они, думаю, не на столько глупы и понимают, что мотивация ВСУ и местного населения гораздо выше мотивации ихних ванек. Посему поток 200-х возрастет на порядок в рашку. Готовы ли они к этому? Думаю вряд-ли. Бряцать оружием и понты колотить они могут, но чтобы по-серьезному что либо попытаться сделать - думаю вряд ли. Сейчас не 2014-й год. Они понимают, что иллюзий в отношении их уже никто не строит. Равно как и международное сообщество. Байдену сейчас только повод дай. Он оружием Украину по лендлизу быстро обеспечит. И, как мне кажется, не только оружием. Так что не думаю, чтобы они решились на что либо серьезное. Риски огромных потерь очень велики.
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21.02.2021 15:35 Ответить
вы почему-то думаете , что война это как по старинке. Захватываются аэропорты, объекты ПВО, в течении пару часов перекидываются через аэропорты техника и войска. Это все происходит достаточно быстро. Достаточно захватить Киев , как управление страной просто падет. Отдельные воинские части в разных областях сами по себе действовать не смогут. Перекрываются дороги, захватываются областные центры через воздух. И все. Сейчас не надо танком ехать через всю страну.
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21.02.2021 15:41 Ответить
Захватить можно. Причем быстро. Для оккупанта проблема обычно стояла не захватить. Захватить не проблема. Проблема удержать и продержаться на захваченной территории. Вспомните историю и кто такой тот же Ковпак во время ВОВ. Или к примеру свпомните кто такие лесные братья, кто такие ОУН УПА. И до какого года с ними боролась совковая власть. Все зависит от достаточной мотивации армии и местного населения.
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21.02.2021 15:48 Ответить
согласен , что удержать можно долго. Только вот потом сепаратные договоренности с ЕС, может оказаться реальностью, где они оставляют часть Украины, а какую-то территорию себе и это в обмен на снятие санкций. Не думайте ,что Германия, Франция не пойдут на это. Вспомните, как наказан мордор за оккупацию Грузии? и как часть про Грузию вспоминают? Франция и Германия , продажные твари , которые нас сдадут .
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21.02.2021 15:58 Ответить
Ответьте мне, а кого из украинцев будет сильно интересовать о чем там кацапы договорятся с немчурами или жабоедами (в данном контексте такие определения не имеют никакого отношения к адекватному народу Франции и Германии - имею в виду те правительства, которые с кацапами якшаться захотят)? Нас это особо когда-то беспокоило? ВОВ напомнить как была взята Франция немцами и как они потом Украину брали, которая правда находилась в составе совка на тот момент.
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21.02.2021 16:08 Ответить
Щось не чув за останні 7 років про кримських партизанів... Та й про донецьких з луганськими також... Чи якась мережа все ж була, але її злили ворогу зрадники?
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21.02.2021 19:24 Ответить
Да чухес похоже себя богоизбранным мнит, типа мы в домике, сядет на самолет и прощайте, поэтому ему на население пофиг, оно стратег епть... а то что кучу людей безоружных пребьют ему похрен. Ковпаком каким то бредит, оно что занималось обучением и организацией сопротивления? Закладки оружия и припасов делало? Или просто попи - деть вылезло?
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21.02.2021 22:46 Ответить
И я не думаю, что будет по-старинке. Украинцы нация прыдумкувата. В данном контексте, если дойдет, не приведи Господь, до настоящего зашквара, кого-то что-то остановит взорвать к примеру пару-тройку АЭС? Думаю нет. Так что пускай об сим Германия с Францией думают нужено ли им в их спокойных жирных европах еще пару-тройку более чем Чернобылей. Ибо наша нация это нация прежде всего индивидуалистов. Где в сложной ситуации каждый сам себе пан и действует по своему разумению. Я бы на месте той же Германии и Франции сильно бы поостерегся доводить ситуацию в Украине до реального полномасштабного горячего конфликта.
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21.02.2021 16:42 Ответить
***** оружие блдь нужно раздать ветеранам и кто в армии служил с привязкой и по паспортам, и заняться хоть короткими курсами для обучения и организации.
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21.02.2021 22:50 Ответить
Пixyй.. Вейшнория победит все ватные войска!
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21.02.2021 15:26 Ответить
Нехай
Оно им пригодится магазины грабить. Бо жрать скоро нечего булет...
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21.02.2021 15:26 Ответить
та й запивати нічим )))
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21.02.2021 15:28 Ответить
Они мочу пить привычные
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21.02.2021 15:28 Ответить
мабуть будуть вчитися як в людей колодязі, де є ще вода, відбивати )))
і назву дарую - протяг в пустелях Криму ))))
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21.02.2021 15:30 Ответить
Та є вже в Україні ракети , здатні долетіти , наприклад , до сєвастопаля , - та і до мосту мабуть долетять . ))
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21.02.2021 16:15 Ответить
кажуть міст там знову під підозру попав...закривали
та й брили намерзли на опорах...то ж може...якось...і без ракет...))))
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21.02.2021 16:20 Ответить
Я теж таке чув . Тут треба мати на увазі , шо кацапня цей міст періодично закриває на будьякий рух . Так шо може і без ракет . ))
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21.02.2021 16:38 Ответить
Историк Марк Солонин приоткрыл советскую тайну страшную.
С 23 декабря 1940 года Сралин собрал всех маршалов и генералов адмиралов и партейцев дохлого совка на совещание в кремле.Совещались до 31 декабря 1940 года,закончили в 19 :00 вечера...типа встречать Новый 1941 год...,о чем неделю совещались бальшой секрет...,наверно отменили Мировую ливарюцию чЛенина-Сралина...
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21.02.2021 15:30 Ответить
ВДВ это не войска обороны, это силы вторжения и агрессии.
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21.02.2021 15:34 Ответить
Може нам провести учения в Крыму
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21.02.2021 15:35 Ответить
Шредеру и Штанмаеру нужно в прямом эфире наблюдать эту циничную оккупацию украинского крыма, может детство вспомнят.
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21.02.2021 15:37 Ответить
Немцы в 1941 году не атаковали Крым до середины сентября,потом забрали его без единой танкетки,поскольку танков у Гитлера не было,от слова совсем...
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21.02.2021 15:38 Ответить
А в итоге отработают захват члена ртом у дяди Джо ))
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21.02.2021 15:39 Ответить
раздайте херсонским фермерам двустволки и соль - они этих парашутистов в небе как ворон расстреляют за воду из Канала
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21.02.2021 15:39 Ответить
Кстати на дне Черного Моря в Лайоне Ласточкиного гнезда на дне лежать 1 200 бочек с химическим оружием Ипритом и Люизитом,затопили их совке в сентябре 1941 года..Срок хранения бочек 50 лет.Срок истек давно...Купайтесь на здоровье Мавзолейные...
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21.02.2021 15:41 Ответить
Владимир Александрович, подавайте заявку партнерам на пролет В-52 над Херсоном.
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21.02.2021 15:42 Ответить
Если РФ пойдет в наступление со стороны Крыма, то Украина должна быть готова идти в контратаку и освободить Крым!!! Ракеты должны сразу будут уничтожить Крымский мост, чтобы отрезать подвоз продовольствия и т.п. А ПВО должны сбивать все, что российское в воздухе!
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21.02.2021 15:42 Ответить
если обратите внимание статьи, то основной упор делают на захвате аэропортов, высадки техники по воздуху. Перекрытие дорог. Вероятнее всего перед этим захват ПВО местными, или завезенными туристами под видом гражданских. И на счет способности нашей ПВО по стране есть большой скептицизм, но надеюсь на обратное.
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21.02.2021 15:46 Ответить
"Захват ПВО местнимі... "- ви серйозно?
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22.02.2021 00:24 Ответить
на бутылки будут садиться возле админграницы
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21.02.2021 15:43 Ответить
Вопрос воды назрел и РФ готовиться решать его, потому нужно быть готовым всегда к контратаке и освобождению Крыма от оккупации!
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21.02.2021 15:44 Ответить
Сейчас в Черном море находится 2 эсминца США,Дональд Кук и Портер,третий корабль обслуживания и дозаправки находится у берегов Турции...
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21.02.2021 15:46 Ответить
Вчера Иран внезапно атаковал Крыс Путлера,по ошибке было выпущено 2 ракеты,количество подохших неизвестно,но военно-транспортный ИЛ прибыл в район атаки забирать дохляков...
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21.02.2021 15:54 Ответить
готовятся дамбу захватывать
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21.02.2021 16:04 Ответить
Любое продвижение на Донбассе или в Крыму,Байден немедленно пришлет то чего РАБссия не ждет... Дональд Кук покажется легкой прогулкой...
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21.02.2021 16:07 Ответить
.....нам надо быть НАЧЕКУ !!! мой ком роты говорил , что ВОЙНА может начаться с УЧЕНИЙ !!! назовут учениями , а сами ПОПРУТ ((( могут и на НАШУ дамбу посигнуть !!! ((((
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21.02.2021 16:20 Ответить
Треба Каховську ГЕС захоплювати, бо від плотини вода йде в канал. А нам цю Каховську дамбу краще взагалі знести. Щоб з'явились мільони гектарів плодючих земель у Великому Лузі, які були затоплені. Північно Кримський канал - помилка.
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21.02.2021 16:37 Ответить
Ты хоть немножко в теме, о чем говоришь?) Какие миллионы гектар? А сколько еще гектар орошается, кроме северо крымского канала???
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22.02.2021 19:03 Ответить
Зєля продав пуйлу Херсонську область?
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21.02.2021 16:33 Ответить
А мы и белорусское направление ужо усилили, так что если хотите "шрапнелью по товарищам" самое время огребать.
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21.02.2021 17:10 Ответить
Хммм...и тут же, ну тут же встречное предложение. Срочно одновременно провести аналогичные учения....с аналогичным сценарием. Тема - захват войск ВДВ случайно заблудившихся при захвате объектов на чужой территории. Не, не, не, никакой улыбочки, фсьо по серьезному. Реально должен быть ...Иван Сусанин,в тельняхе, попахивающий самогоном и чесноком, прекрасно разговаривающий и убаюкивающий на русском боец ССО с Хмельницького с GPS маячком(вариант). Водить по полям Херсонщины придется много, поэтому система постановки завес и ИК контроль с дронов должны быть отработаны безукоризненно. Затем захват штаба заблудившихся придурков вместе с нашим бойцом. В конце массированная работа ВСЕееех!!!!.....й по указанным квадратам.....
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21.02.2021 17:32 Ответить
Очикуєм масоване падіння кацапських єропланів.
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21.02.2021 17:41 Ответить
дивизии,та даже полку Ил-76х,с которых будет проходить десантирование незаметно загрузиться и взлететь не получится,это не 41-й..
если ПВО не проморгает и отработает,то половине кацапской ВТА придёт 3,14дец..
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21.02.2021 19:02 Ответить
Держіть голову в холоді! Ніхто нікуди не піде, доки не настане хаос на печерських пагорбах. Слідкуємо краще за "внутрішнім світом".
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22.02.2021 00:17 Ответить
Это, имеется ввиду, тренироваться захват дамбы северо-крымского канала. А нам надо тренироваться защищать от захвата "объекты", то есть дамбу северо-крымского канала.
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22.02.2021 00:20 Ответить
надо обязать все украинские каналы каждое утро сразу после гимна Украины объявлять - уничтожено столько-то мудаков расийско-оккупационных сил, земля им всем асфальтобетоном, ранено без права на жизнь столько-то и т.п... смотришь, у народа и настроение повысится...
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22.02.2021 06:50 Ответить
 
 