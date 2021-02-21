100 кг и не больше: Жириновский предложил установить лимит веса для российских чиновников. ВИДЕО
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает установить в РФ норму веса для человека, о котором должно заботиться государство. Для чиновника, например, это вес должен быть не больше 100 кг.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула, спецкор "КП" Дмитрий Смирнов.
"Нужно какие-то лимиты устанавливать чиновникам. Очень крупный человек - это большие расходы для государства, его нужно лечить. Мы не будем их увольнять, мы им скажем: давайте, вес чиновника — 100 килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое? Что вы так много кушаете?" - сказал Жириновский, говоря о лимите веса для чиновников.
Жириновский - о лимите веса для чиновников: Нужно какие-то лимиты устанавливать чиновникам. Мы не будем их увольнять, мы им скажем: давайте, вес чиновника — 100 килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое? Что вы так много кушаете? pic.twitter.com/Uc6rNuHhVC— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 21, 2021
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А то они давненько у него ганяют голодные)
Убери.
Жирик в эторм огромный специалист!
https://www.youtube.com/watch?v=GehQNn17-cs
Помнитца, оно гаварило: мама -русская а
папа - адвокат...))
По 2-20...
А в это время простые россияне