РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11030 посетителей онлайн
Новости
11 174 79

100 кг и не больше: Жириновский предложил установить лимит веса для российских чиновников. ВИДЕО

100 кг и не больше: Жириновский предложил установить лимит веса для российских чиновников. ВИДЕО

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает установить в РФ норму веса для человека, о котором должно заботиться государство. Для чиновника, например, это вес должен быть не больше 100 кг.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула, спецкор "КП" Дмитрий Смирнов.

"Нужно какие-то лимиты устанавливать чиновникам. Очень крупный человек - это большие расходы для государства, его нужно лечить. Мы не будем их увольнять, мы им скажем: давайте, вес чиновника — 100 килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое? Что вы так много кушаете?" - сказал Жириновский, говоря о лимите веса для чиновников.

Жириновский - о лимите веса для чиновников: Нужно какие-то лимиты устанавливать чиновникам. Мы не будем их увольнять, мы им скажем: давайте, вес чиновника — 100 килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое? Что вы так много кушаете? pic.twitter.com/Uc6rNuHhVC

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 21, 2021

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я - русский! Понял?! Вы - еврей! Поезжай в Израиль! Иди в баню!", - Жириновский обсудил национальный вопрос в эфире росТВ. ВИДЕО

Жириновский Владимир (502) россия (95381)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+41
И ростом не выше 168 см. Не гоже холопам быть выше Путлера
100 кг и не больше: Жириновский предложил установить лимит веса для российских чиновников - Цензор.НЕТ 320
показать весь комментарий
21.02.2021 15:22
+36
О, веселые вести с дурки)))
показать весь комментарий
21.02.2021 15:18
+19
сам давно взвешивался?...
100 кг и не больше: Жириновский предложил установить лимит веса для российских чиновников - Цензор.НЕТ 1662
показать весь комментарий
21.02.2021 15:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сам же попадёт.
показать весь комментарий
21.02.2021 15:17 Ответить
Ему можно. Он не чиновник...
показать весь комментарий
21.02.2021 15:19 Ответить
Жирик , пить, курить и ругаться матом он начал одновременно, и до сих пор несет кацапский бред.
показать весь комментарий
21.02.2021 17:45 Ответить
О, веселые вести с дурки)))
показать весь комментарий
21.02.2021 15:18 Ответить
плєсєнь дуже поганенько виглядає, час прийшов)))
показать весь комментарий
21.02.2021 15:24 Ответить
Правильно. И хер, чтобы не короче 30 см, а то как он будет население обслуживать?
показать весь комментарий
21.02.2021 15:21 Ответить
если такую х-ню несет простой смертный, его определяют в дурку. а жирику можно, он из госдуры, там это норма.
показать весь комментарий
21.02.2021 15:22 Ответить
И ростом не выше 168 см. Не гоже холопам быть выше Путлера
100 кг и не больше: Жириновский предложил установить лимит веса для российских чиновников - Цензор.НЕТ 320
показать весь комментарий
21.02.2021 15:22 Ответить
Правильно. Кто выше царя - тому отрезать ноги. А кто не пожелает отрезать ноги - тому отрезать голову.
показать весь комментарий
21.02.2021 16:45 Ответить
Вариантов нет. На голову укоротить их! Зажились...
показать весь комментарий
22.02.2021 05:26 Ответить
Теперь все срослось, это не каблуки, а копыта дьявола...
показать весь комментарий
21.02.2021 21:02 Ответить
Он сделал мой день)) Давно так не хохотался) Хочет без харчей оставить самый трудоголиков)
показать весь комментарий
21.02.2021 15:23 Ответить
эталон стройности и веса - рогозин ))
показать весь комментарий
21.02.2021 15:23 Ответить
Жирик пусть сначала тараканов в своей голове накормит.
А то они давненько у него ганяют голодные)
показать весь комментарий
21.02.2021 15:23 Ответить
сам давно взвешивался?...
100 кг и не больше: Жириновский предложил установить лимит веса для российских чиновников - Цензор.НЕТ 1662
показать весь комментарий
21.02.2021 15:24 Ответить
Фууууу.
Убери.
показать весь комментарий
21.02.2021 15:25 Ответить
как???))) ...ХХХ только для людей с устойчивой психикой)
показать весь комментарий
21.02.2021 15:28 Ответить
показать весь комментарий
21.02.2021 17:21 Ответить
Воно вагітний!
показать весь комментарий
21.02.2021 16:19 Ответить
Душок здесь русский, а ...авном здесь пахнет...
показать весь комментарий
21.02.2021 16:31 Ответить
Да он же беременный.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:32 Ответить
А диаметр аннального отверствия какой должен быть?
Жирик в эторм огромный специалист!
показать весь комментарий
21.02.2021 15:24 Ответить
100 кг и не больше: Жириновский предложил установить лимит веса для российских чиновников - Цензор.НЕТ 303
показать весь комментарий
21.02.2021 15:26 Ответить
100 кг и не больше: Жириновский предложил установить лимит веса для российских чиновников - Цензор.НЕТ 7257
показать весь комментарий
21.02.2021 15:27 Ответить
И рост не выше, чем у ху"йла -1,5 метра.
показать весь комментарий
21.02.2021 15:28 Ответить
Нехорошо, Жирик! У самого, как минимум- 110 кг. И, хотя ты сам не чиновник, надо быть самому- кристально чистым. А не хочется, да? Во, ты *****-падла, мля!
показать весь комментарий
21.02.2021 15:30 Ответить
100 кг и не больше: Жириновский предложил установить лимит веса для российских чиновников - Цензор.НЕТ 5997
показать весь комментарий
21.02.2021 15:31 Ответить
Самый сцок уже вещает, шо санкции незаконны и вводятся только против иностранных граждан, повторяя путинских сливных бачков на рашаТВ.

https://www.youtube.com/watch?v=GehQNn17-cs
показать весь комментарий
21.02.2021 15:33 Ответить
Капєц Валуєву
показать весь комментарий
21.02.2021 15:33 Ответить
Йому можна, він неандерталець 100 кг і не більше: Жириновський запропонував встановити ліміт ваги для російських чиновників - Цензор.НЕТ 7876
показать весь комментарий
21.02.2021 17:35 Ответить
Придурок.
показать весь комментарий
21.02.2021 15:38 Ответить
Других в стране-помойке не водится.
показать весь комментарий
21.02.2021 16:33 Ответить
таки талони на харчування потихеньку підкрадаються до рахи...ну якщо вже жирік про економію на товстунах закукурікав ))))
показать весь комментарий
21.02.2021 15:38 Ответить
Це було б добре , але жирік мыслит глобально і розмовляє мовою ***** . Так шо воровать не більше 100 кг на писок !
показать весь комментарий
21.02.2021 16:00 Ответить
Непонятно , шо он имел ввиду : жирьё или рыжьё ? ))
показать весь комментарий
21.02.2021 15:40 Ответить
100 кг и не больше: Жириновский предложил установить лимит веса для российских чиновников - Цензор.НЕТ 2179
показать весь комментарий
21.02.2021 15:41 Ответить
Размер черепушки тоже нада мерить...)))
Помнитца, оно гаварило: мама -русская а
папа - адвокат...))
показать весь комментарий
21.02.2021 15:42 Ответить
мама його вислана з Західної України в Казахстан, скоріш за все полька.
показать весь комментарий
21.02.2021 16:34 Ответить
Самодєлкін (танцює чочотку). Така, як я китаєць.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:08 Ответить
Когда собаке нечем заняться...
показать весь комментарий
21.02.2021 15:42 Ответить
Вес весом, но мелкое и легкое может вонять намного сильнее большого и тяжелого.
показать весь комментарий
21.02.2021 15:46 Ответить
Валуев, разберись с Жириком!!!
показать весь комментарий
21.02.2021 15:48 Ответить
100 кг кацапского дерьма жирик осилит... если больше, сильно воняет...
показать весь комментарий
21.02.2021 15:49 Ответить
Клизма в помошь!
показать весь комментарий
21.02.2021 15:54 Ответить
кружку есмарха хай бере.
показать весь комментарий
21.02.2021 17:46 Ответить
Где-то в стороне нервно курит Рогозин.
показать весь комментарий
21.02.2021 15:57 Ответить
Валуев немного напрягся.
показать весь комментарий
21.02.2021 16:07 Ответить
А у кого больше, тех на колбасу.🙂
показать весь комментарий
21.02.2021 16:07 Ответить


По 2-20...
показать весь комментарий
21.02.2021 16:20 Ответить
Таку смердючу ковбасу навіть голодні пси їсти не будуть.
показать весь комментарий
21.02.2021 16:31 Ответить
русня все сожрет...
показать весь комментарий
21.02.2021 16:34 Ответить
На импортозамещение для расеянцев в самый раз.🙂
показать весь комментарий
21.02.2021 18:26 Ответить
Пси - не будуть. А свинособаки - зжеруть, аж за вухами лящатиме.
показать весь комментарий
21.02.2021 22:12 Ответить
Цензор, предлагаю подобные расеянские новости публиковать в разделе "Россия"-"Вести из дурдома".
показать весь комментарий
21.02.2021 16:14 Ответить
***** кільки гавна давить на лапті
показать весь комментарий
21.02.2021 16:21 Ответить
Сегодня Джокович размазал рассейское вяличие Медведева со счетом 3:0 по сетам, хотя все ждали на нарассеюшке шлема. Похоже, что вы ещё каски не сносили, унылые бывшие браться, которые нам не братья. В вашем дурдоме можно вырастить только маленьких жириков, Джоковичи у вас не получаются, а если убрать фармакологию, то вы вообще никто и звать вас никак.
показать весь комментарий
21.02.2021 16:22 Ответить
А что это было? Кацапов в теннис опустили?
показать весь комментарий
21.02.2021 16:26 Ответить
Australian Open. Турнир Большого шлема. Избили в одни ворота. Хотя кацапы визжали до того, что шлем будет их. Просто класс!!! У Медведева ни одного шанса не было !
показать весь комментарий
21.02.2021 16:32 Ответить
Щенки они,чтобы на Джоковича тянуть))
показать весь комментарий
21.02.2021 16:45 Ответить
Жирик спец в подобном. Вроде бы ни о чём,а быдлу где-нибудь под Костромой нравится. Зачем отвлекаться на разворовывание миллиардов в данный момент условным ротенбергом? Вот же...о народе думают.)
показать весь комментарий
21.02.2021 16:24 Ответить
Дуже вагомий російський політик.
показать весь комментарий
21.02.2021 16:29 Ответить
Чтобы комментировать поведение кремлевских дебилов, надо самомому быть дебилом, или разрушенную психику.
показать весь комментарий
21.02.2021 16:35 Ответить
100 кг і не більше: Жириновський запропонував встановити ліміт ваги для російських чиновників - Цензор.НЕТ 2010
показать весь комментарий
21.02.2021 17:39 Ответить
Жиріка вже зважують
показать весь комментарий
21.02.2021 17:45 Ответить
Щось так... незкріпно, по-гейропському... Фі!
показать весь комментарий
21.02.2021 22:09 Ответить
Настоящая рас ейская ДУРдума!
показать весь комментарий
21.02.2021 17:58 Ответить
Совсем уж поехал крышей старый покемон.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:18 Ответить
Этот старый заднеприводный еще живой? Я думал, что этот маразматик уже подох.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:34 Ответить
В ГУЛАГе все сбросят вес!
показать весь комментарий
21.02.2021 19:09 Ответить
так 100 кг - для отьевших ряхи чиновников !

А в это время простые россияне
100 кг і не більше: Жириновський запропонував встановити ліміт ваги для російських чиновників - Цензор.НЕТ 4439
показать весь комментарий
21.02.2021 20:09 Ответить
Жирик то сам сколько весит.давно 99 стал?
показать весь комментарий
21.02.2021 20:41 Ответить
сросия страна *******!
показать весь комментарий
21.02.2021 22:01 Ответить
Цікаво, жирік коли зважувався востаннє? Чи, може, його важили на амбарній вазі?
показать весь комментарий
21.02.2021 22:07 Ответить
и рост для высшего эшелона власти 150. кто длиннее - в прокрустово ложе.
показать весь комментарий
21.02.2021 22:08 Ответить
Жирик должен сидеть. За подогревание антисимитизма.
показать весь комментарий
21.02.2021 23:58 Ответить
А что! Здравое предложение. Для украинских чиновников и особенно генералов из минобороны вес больше 100 кг противопоказан. И надо ввести физкульт норму - 10 раз подтянуться на турнике и бег трусцой, а то попы перетягивают. Вы на амерских чиновников и генералов посмотрите, ни грамма лишнего веса. Каждое утро по 10 км пробегают.
показать весь комментарий
22.02.2021 02:53 Ответить
Не дают покоя мечты владельца прокрустового ложа?
показать весь комментарий
22.02.2021 08:03 Ответить
Жириновский -наш человек - глубоко стебется и доет бюджет рф не по детски...
показать весь комментарий
22.02.2021 09:45 Ответить
 
 