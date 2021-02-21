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22 февраля ЕС может поддержать введение точечных санкций против отдельных российских чиновников, - глава МИД Австрии

22 февраля ЕС может поддержать введение точечных санкций против отдельных российских чиновников, - глава МИД Австрии

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг ожидает, что ЕС примет новые санкции против России в свете последних событий по делу российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом министр сказал изданию Welt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Издание отмечает, что 22 февраля министры иностранных дел стран – членов ЕС проведут заседание, где обсудят недавние решения российского суда по оппозиционеру Алексею Навальному.

По словам Шалленберга, этот вопрос будут обсуждать вместе с другими министрами иностранных дел стран – членов ЕС 22 февраля, ранее такое же обсуждение анонсировал и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Австрийский министр уверен, что ЕС поддержит введение точечных санкций против отдельных российских чиновников.

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Автор: 

россия (95381) санкции (11258) Евросоюз (17067)


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Топ комментарии
+4
Нужны не точечные. Нужны ковровые.
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21.02.2021 15:52
+2
точечные говорите... ну-ну...
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21.02.2021 16:01
+2
Австрийский министр уверен, что ЕС поддержит введение точечных санкций , против отдельных российских чиновников.(которые не должны принести вреда рашистскому "пу")
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21.02.2021 16:05
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Снайпера- краще..
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21.02.2021 15:47 Ответить
Хватит точечных ,пора бомбить моЦкву по настоящему ,в хлам и пепел .
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21.02.2021 15:49 Ответить
Нужны не точечные. Нужны ковровые.
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21.02.2021 15:52 Ответить
точечные говорите... ну-ну...
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21.02.2021 16:01 Ответить
Австрийский министр уверен, что ЕС поддержит введение точечных санкций , против отдельных российских чиновников.(которые не должны принести вреда рашистскому "пу")
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21.02.2021 16:05 Ответить
Jesli vengri ili tam Kipr nezablokiryjet togda vedut sankciji protiv oligarxov
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21.02.2021 16:11 Ответить
ещё макаронники очень любят лаптеногих
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21.02.2021 16:55 Ответить
Опять не санкции а позорище сплошное
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21.02.2021 16:55 Ответить
Миролюбие на уровне кретинизма в Европе зашкаливает... Тем временем русские гопники понимают только силу хорошего пенделя!
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21.02.2021 17:37 Ответить
Европе нужно сделать одну простую вещь - взять список Форбс Россия. И первые 50, а лучше 100 человек - под санкции! Счета блокируются, запреты на въезд в ЕС, и пользование собственностью, как движимой так и недвижимой! И то же самое касается их ближайших родственников! ВСЕ!!! Больше ничего не надо! Через месяц голову Путина принесут на блюдечке, и в о рту у него будет торчать яблочко, как у осетра!
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21.02.2021 17:40 Ответить
 
 