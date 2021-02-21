22 февраля ЕС может поддержать введение точечных санкций против отдельных российских чиновников, - глава МИД Австрии
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг ожидает, что ЕС примет новые санкции против России в свете последних событий по делу российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом министр сказал изданию Welt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Издание отмечает, что 22 февраля министры иностранных дел стран – членов ЕС проведут заседание, где обсудят недавние решения российского суда по оппозиционеру Алексею Навальному.
По словам Шалленберга, этот вопрос будут обсуждать вместе с другими министрами иностранных дел стран – членов ЕС 22 февраля, ранее такое же обсуждение анонсировал и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Австрийский министр уверен, что ЕС поддержит введение точечных санкций против отдельных российских чиновников.
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