Конечно, на допрос он не явится: "слуга народа" Кравчук рассказала о дальнейших шагах власти по делу пропагандиста Шария

О следующих шагах по делу пророссийского пропагандиста Анатолия Шария, которому СБУ объявила подозрение, рассказала народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. В частности, она считает, что Шарий не явится на допрос.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в эфире канала "Украина 24".

"Конечно, он не появится. И дальнейшие шаги вполне очевидны - запрос на экстрадицию, объявление его в розыск. Здесь очень важно, чтобы сработал Офис генпрокурора, чтобы был процессуальный надзор прокуратуры. Соответственно, все запросы, все документы на экстрадицию будет готовить Генеральная прокуратура", - сказала она.

Кравчук рассказала, что может сделать Верховная Рада.

"Что мы можем сделать? Разве что держать связь с испанскими общественными организациями, парламентариями, чтобы они поняли правду: это пропагандист, который просто прячется в Испании на вилле за несколько миллионов, непонятно за какие деньги... не за рекламу же с YouTube он заработал деньги на эту виллу. Отмывает средства и вмешивается в дела суверенной страны, пытаясь нанести вред", — сказала она.

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Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).