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Новости Коронавирус и карантин
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В больницах Буковины свыше 1 тыс. пациентов с коронавирусом. Это самое большое количество с начала пандемии, - зампредседателя ОГА Гусак

В больницах Буковины свыше 1 тыс. пациентов с коронавирусом. Это самое большое количество с начала пандемии, - зампредседателя ОГА Гусак

В больницах Черновицкой области на стационарном лечении находится 1029 пациентов с COVID-19 или подозрением. Это самое большое количество с начала пандемии.

Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прошедшая неделя побила очень много рекордов, в частности, в пятницу на Буковине зафиксировали наибольшее количество госпитализаций за сутки - 131. Такого количества госпитализированных людей у нас за год борьбы с COVID-19 еще не было... И сейчас в больницах нашей области находится максимальное количество людей за весь год - это 1029 пациентов, нуждающихся в стационарном лечении", - сказала Гусак.

Она отметила, что в области есть четкий план дополнительного развертывания коек. В этот план включены почти все больницы и с понедельника будет развернуто еще около 500 коек. Это будет происходить поэтапно с привлечением дополнительных работников.

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"Параллельно составляем резервы медицинских команд и формируем списки для подачи в НСЗУ 18 новых команд, которые будут оказывать медицинскую помощь в госпитальных базах", - добавила областная чиновница.

Кроме того, она отметила, что в медучреждениях области продолжают наращивать и кислородное обеспечение пациентов.

"На сегодняшний день мы имеем более 1500 коек с доступом к кислороду. Из них 878 коек с кислородом остаются свободными. Медицинская система готова к борьбе с коронавируом", - заверила заместитель председателя Черновицкой ОГА.

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
дякуйте Буковельським відпочивальникам і самому преЗЕ...який своїм наочним прикладом показав як треба проводити карантин в пандемію і яким приємним може бути лохдаун...
хтось заробив непогано в ті дні...а хтось тепер радіє, якщо знайдеться для хворого хочаб одне ліжко...навіть в коридорі... тож ... кожному - своє...
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21.02.2021 16:16
+5
Це лише початок другої хвилі і показник недолугості чинної влади.
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21.02.2021 16:12
+5
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1363186826316505091 20 ч

Ніколи не просив, але все буває в перший раз: Прошу ретвіта!
Обидва фото зроблені сьогодні, в Івано-Франківській області, між цими двома локаціями 80 км, і вони взаємопов'язані.
На одному -Буковель, на другому -мобільний шпиталь у Богородчанах.
Зупиніться, тварі!

У лікарнях Буковини понад 1 тис. пацієнтів із коронавірусом. Це найбільша кількість від початку пандемії, - заступниця голови ОДА Гусак - Цензор.НЕТ 588
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21.02.2021 16:43
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Правила форума Совет форумчан
Це лише початок другої хвилі і показник недолугості чинної влади.
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21.02.2021 16:12 Ответить
Плохо это.
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21.02.2021 16:14 Ответить
дякуйте Буковельським відпочивальникам і самому преЗЕ...який своїм наочним прикладом показав як треба проводити карантин в пандемію і яким приємним може бути лохдаун...
хтось заробив непогано в ті дні...а хтось тепер радіє, якщо знайдеться для хворого хочаб одне ліжко...навіть в коридорі... тож ... кожному - своє...
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21.02.2021 16:16 Ответить
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1363186826316505091 20 ч

Ніколи не просив, але все буває в перший раз: Прошу ретвіта!
Обидва фото зроблені сьогодні, в Івано-Франківській області, між цими двома локаціями 80 км, і вони взаємопов'язані.
На одному -Буковель, на другому -мобільний шпиталь у Богородчанах.
Зупиніться, тварі!

У лікарнях Буковини понад 1 тис. пацієнтів із коронавірусом. Це найбільша кількість від початку пандемії, - заступниця голови ОДА Гусак - Цензор.НЕТ 588
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21.02.2021 16:43 Ответить
У лікарнях Буковини понад 1 тис. пацієнтів із коронавірусом. Це найбільша кількість від початку пандемії, - заступниця голови ОДА Гусак - Цензор.НЕТ 4856
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21.02.2021 16:43 Ответить
так! саме так!!! є з чим порівняти !!! причина і наслідки !!!
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21.02.2021 16:56 Ответить
яке відношення має Буковель до Чернівецької області? і про які наслідки йде мова? чітко написано, що зайнято менше половини ліжок з киснем
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21.02.2021 17:45 Ответить
тобто...на тих фото з Буковелю не може бути жодного з Чернівецької області (тим паче сусідні) ??
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21.02.2021 17:51 Ответить
та наврядчи, мажорчиками зі столиці забито
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21.02.2021 17:52 Ответить
хто зна...та такого натовпу в карантин...ніяка інша держава не може собі дозволити..
(до речі, хтось пускав інформкачку, що нібито польські і ще якість туристи з Европи на Буковелі могли занести і інший штам короновірусу.. так що ...все може бути)
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21.02.2021 17:58 Ответить
В Україні немає карантину, ні де-юре, ні де-факто.
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21.02.2021 18:02 Ответить
твердження суперечливе...а що тоді продовжили до квітня?
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21.02.2021 18:06 Ответить
В тому й справа, що "нічого".
Карантину без надзвичайного чи воєнного стану бути не може.
Щоб оголосити карантин, спочатку головний санітарний лікар повинен зробити подання до Кабміну. Цього зроблено не було.
Кабмін в своїх карантинних постановах обмежувати права людей (на пересування, підприємницьку діяльність тощо) повноважень немає.
Кожна постанова має пройти державну реєстрацію в Мін'юсті. Цього зроблено не було.
Обирайте з перерахованих свій пункт, за яким карантин не почав діяти (не вступив в законну силу).
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21.02.2021 18:10 Ответить
дискусій зайшла далеко...
спробуйте в АТБ зайти без маски.. (ні, Ви зайдете, та от нічого не придбаєте, бо касир відмовиться Вас обслуговувати)...
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21.02.2021 18:14 Ответить
І порушить купу статей законодавства. Від 633ї Цивільного Кодексу України до 161ї Кодексу Кримінального. Успіхів цьому касиру залишитись без зарплатні, яка піде на оплату штрафів.
Але дійсно певний розрахунок на повну юридичну безграмотність більшості населення є.
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21.02.2021 18:18 Ответить
кумедно Вас читати, ніби Ви не по наших вулицях ходите...чи в наших магазинах не буваєте...
та все це теорія... вечірня побалакушка... не більш...
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21.02.2021 18:26 Ответить
так, це все теорія та побалакушка і не більш для юридично безграмотної біомаси
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21.02.2021 18:58 Ответить
А Ви, виходить, з цієї біомаси. Вам простіше жити "по понятіям", ніж за законом. Ну так виходить з Ваших слів. Без образ.
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21.02.2021 18:59 Ответить
одного не можу зрозуміти...чтого ж такі впевнені і розумні (тут без гумора) та досі не в Верховній раді.... як жеж так виходить що туди потрапляють ідіоти, а розумні і досвідчені - ні ?
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21.02.2021 19:06 Ответить
Бо в мене інші інтереси в житті. Та й правила гри там встановлюються специфічні. Не кожний зможе в цю систему зайти і грати по тим правилам.
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21.02.2021 19:12 Ответить
шкода... розумних так не вистачає...пронир - забагато ...
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21.02.2021 19:15 Ответить
Подивіться на натовпи минулого літа на пляжах Флориди. Без жодних масок.

Подивіться на багатотисячні протести проти карантину по усі Європі. БЛМ-протести в США. Фестивалі пива у Китаї. Ще багато прикладів можна навести.
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21.02.2021 18:06 Ответить
так ми про Україну чи про всесвіт?
карантин в Україні досі є...але для певних осіб його ніколи не було - я б так сказав
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21.02.2021 18:09 Ответить
Тю, подивись на українські пляжі і курортні селища минулого літа, подивись на пляжі Туреччини, які за неповний сезон наших рекордна кількість відвідала. Чи ми вже померли, просто не здогадуємся?
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21.02.2021 18:43 Ответить
А тем временем, зеБарыга Степанов в Индии откаты получает.
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21.02.2021 16:17 Ответить
Это цена за прибыль от переполненных гостиниц на Букавеле в локдаун
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21.02.2021 16:19 Ответить
а ще-коляда,посипання та інші мракобісся
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21.02.2021 16:24 Ответить
по странному стечению обстоятельств колядки заразными оказались только возле Буковели
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21.02.2021 16:39 Ответить
яким треба бути недалеким, щоб повірити в казочки Держспоживслужби про колядки
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21.02.2021 17:43 Ответить
И все равно, вакцинация не должна быть принудительной.
Почему продвигается закон, который нарушают все наши с вами права человека и 36 законов Украины, а Конституцию Украины по 26 статьям? Вы посмотрите, что собираются принять в Раде. Фактически, за отрицательные результаты вакцинирования ответственности нет, а в Америке людям хотя бы выплачивается ущерб. Фактически можно вколоть смертельный укол в человека под видом вакцины и никакой ответственности не будет, ради того чтобы конфисковать его,как это подается в законе, собственность как майно ковидного -

квартиру, машину, дачу и все майно, если он умрет как будто, как это запишут в его диагнозе, от Ковида, или даже если только заболеет Ковидом. А вакцинировать всех будут принудительно. Это вам почище чем Голодомор будет. Тотальное истребление собственников майна украинского народа. И где искать защиту???
https://www.youtube.com/watch?v=954BssTgUvQ
Об этом говорит депутат Рады, а показал это интервью Бизнес блог США. Что же нам будет делать? Как спастись от убийства и ограбления? Что мы оставим нашим детям, если все отберут? И по какому праву нас будут убивать за наше добро, а его конфисковывать?
https://dumskaya.net/cavil///3318841 Надо бить в набат, чтобы украинцев не убивали и не грабили поодиночке, чтобы не закрывали наши предприятия, чтобы не отбирали наши автомобили и дома и не оставляли наших детей нищими надо критиковать такие фашистские законопроекты Такой Закон приведет к ковидному Голодомору руками конфискаторов и тех кто будет убивать людей уколами ради захвата их добра. Законопроект стимулирует такую бесчеловечность Кто-то думает что его минет чаша сия? В Голодомор ведь столько умерло никто за людей не вступился. Надо бить в набат сейчас, вступиться за нас всех, чтобы нас и бесправно не убивали и не разоряли, чтобы не обездолили наших детей.

https://dumskaya.net/cavil///3318841
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21.02.2021 16:44 Ответить
Недавно дивився інтерв'ю Наді Сявчєнко. Спочатку було враження що вона симулювала коли її запустили в зраду. Після заяви що кожен четвертий українець мільйонер,все стало на свої місця.
Виходить на буковині в лікарні хворі на корону 259 + мільйонерів.
Пандемія тупості крокує планетою.
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21.02.2021 16:51 Ответить
Простіше повірити комусь з тєлєку, ніж собі і своїм очам.
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21.02.2021 18:53 Ответить
Так и будут дальше вспышки в неугодных местах происходить. То тут то там и конца этому дерьму уже не будет.
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21.02.2021 17:08 Ответить
"На сегодняшний день мы имеем более 1500 коек с доступом к кислороду. Из них 878 коек с кислородом остаются свободными. Медицинская система готова к борьбе с коронавируом"

Тобто більше половини ліжок вільні. Звідки і навіщо шум?
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21.02.2021 17:42 Ответить
 
 