В больницах Буковины свыше 1 тыс. пациентов с коронавирусом. Это самое большое количество с начала пандемии, - зампредседателя ОГА Гусак
В больницах Черновицкой области на стационарном лечении находится 1029 пациентов с COVID-19 или подозрением. Это самое большое количество с начала пандемии.
Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Прошедшая неделя побила очень много рекордов, в частности, в пятницу на Буковине зафиксировали наибольшее количество госпитализаций за сутки - 131. Такого количества госпитализированных людей у нас за год борьбы с COVID-19 еще не было... И сейчас в больницах нашей области находится максимальное количество людей за весь год - это 1029 пациентов, нуждающихся в стационарном лечении", - сказала Гусак.
Она отметила, что в области есть четкий план дополнительного развертывания коек. В этот план включены почти все больницы и с понедельника будет развернуто еще около 500 коек. Это будет происходить поэтапно с привлечением дополнительных работников.
"Параллельно составляем резервы медицинских команд и формируем списки для подачи в НСЗУ 18 новых команд, которые будут оказывать медицинскую помощь в госпитальных базах", - добавила областная чиновница.
Кроме того, она отметила, что в медучреждениях области продолжают наращивать и кислородное обеспечение пациентов.
"На сегодняшний день мы имеем более 1500 коек с доступом к кислороду. Из них 878 коек с кислородом остаются свободными. Медицинская система готова к борьбе с коронавируом", - заверила заместитель председателя Черновицкой ОГА.
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хтось заробив непогано в ті дні...а хтось тепер радіє, якщо знайдеться для хворого хочаб одне ліжко...навіть в коридорі... тож ... кожному - своє...
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https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1363186826316505091 20 ч
Ніколи не просив, але все буває в перший раз: Прошу ретвіта!
Обидва фото зроблені сьогодні, в Івано-Франківській області, між цими двома локаціями 80 км, і вони взаємопов'язані.
На одному -Буковель, на другому -мобільний шпиталь у Богородчанах.
Зупиніться, тварі!
(до речі, хтось пускав інформкачку, що нібито польські і ще якість туристи з Европи на Буковелі могли занести і інший штам короновірусу.. так що ...все може бути)
Карантину без надзвичайного чи воєнного стану бути не може.
Щоб оголосити карантин, спочатку головний санітарний лікар повинен зробити подання до Кабміну. Цього зроблено не було.
Кабмін в своїх карантинних постановах обмежувати права людей (на пересування, підприємницьку діяльність тощо) повноважень немає.
Кожна постанова має пройти державну реєстрацію в Мін'юсті. Цього зроблено не було.
Обирайте з перерахованих свій пункт, за яким карантин не почав діяти (не вступив в законну силу).
спробуйте в АТБ зайти без маски.. (ні, Ви зайдете, та от нічого не придбаєте, бо касир відмовиться Вас обслуговувати)...
Але дійсно певний розрахунок на повну юридичну безграмотність більшості населення є.
та все це теорія... вечірня побалакушка... не більш...
Подивіться на багатотисячні протести проти карантину по усі Європі. БЛМ-протести в США. Фестивалі пива у Китаї. Ще багато прикладів можна навести.
карантин в Україні досі є...але для певних осіб його ніколи не було - я б так сказав
Почему продвигается закон, который нарушают все наши с вами права человека и 36 законов Украины, а Конституцию Украины по 26 статьям? Вы посмотрите, что собираются принять в Раде. Фактически, за отрицательные результаты вакцинирования ответственности нет, а в Америке людям хотя бы выплачивается ущерб. Фактически можно вколоть смертельный укол в человека под видом вакцины и никакой ответственности не будет, ради того чтобы конфисковать его,как это подается в законе, собственность как майно ковидного -
квартиру, машину, дачу и все майно, если он умрет как будто, как это запишут в его диагнозе, от Ковида, или даже если только заболеет Ковидом. А вакцинировать всех будут принудительно. Это вам почище чем Голодомор будет. Тотальное истребление собственников майна украинского народа. И где искать защиту???
https://www.youtube.com/watch?v=954BssTgUvQ
Об этом говорит депутат Рады, а показал это интервью Бизнес блог США. Что же нам будет делать? Как спастись от убийства и ограбления? Что мы оставим нашим детям, если все отберут? И по какому праву нас будут убивать за наше добро, а его конфисковывать?
https://dumskaya.net/cavil///3318841 Надо бить в набат, чтобы украинцев не убивали и не грабили поодиночке, чтобы не закрывали наши предприятия, чтобы не отбирали наши автомобили и дома и не оставляли наших детей нищими надо критиковать такие фашистские законопроекты Такой Закон приведет к ковидному Голодомору руками конфискаторов и тех кто будет убивать людей уколами ради захвата их добра. Законопроект стимулирует такую бесчеловечность Кто-то думает что его минет чаша сия? В Голодомор ведь столько умерло никто за людей не вступился. Надо бить в набат сейчас, вступиться за нас всех, чтобы нас и бесправно не убивали и не разоряли, чтобы не обездолили наших детей.
https://dumskaya.net/cavil///3318841
Виходить на буковині в лікарні хворі на корону 259 + мільйонерів.
Пандемія тупості крокує планетою.
Тобто більше половини ліжок вільні. Звідки і навіщо шум?