В больницах Буковины свыше 1 тыс. пациентов с коронавирусом. Это самое большое количество с начала пандемии, - зампредседателя ОГА Гусак

В больницах Черновицкой области на стационарном лечении находится 1029 пациентов с COVID-19 или подозрением. Это самое большое количество с начала пандемии.

Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прошедшая неделя побила очень много рекордов, в частности, в пятницу на Буковине зафиксировали наибольшее количество госпитализаций за сутки - 131. Такого количества госпитализированных людей у нас за год борьбы с COVID-19 еще не было... И сейчас в больницах нашей области находится максимальное количество людей за весь год - это 1029 пациентов, нуждающихся в стационарном лечении", - сказала Гусак.

Она отметила, что в области есть четкий план дополнительного развертывания коек. В этот план включены почти все больницы и с понедельника будет развернуто еще около 500 коек. Это будет происходить поэтапно с привлечением дополнительных работников.

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"Параллельно составляем резервы медицинских команд и формируем списки для подачи в НСЗУ 18 новых команд, которые будут оказывать медицинскую помощь в госпитальных базах", - добавила областная чиновница.

Кроме того, она отметила, что в медучреждениях области продолжают наращивать и кислородное обеспечение пациентов.

"На сегодняшний день мы имеем более 1500 коек с доступом к кислороду. Из них 878 коек с кислородом остаются свободными. Медицинская система готова к борьбе с коронавируом", - заверила заместитель председателя Черновицкой ОГА.