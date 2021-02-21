Ляшко проверил готовность Черниговщины к старту вакцинации: Область одной из первых получит препарат
Черниговская область одной из первых получит вакцины для прививки медицинских работников против COVID-19. Сегодня главный санитарный врач Виктор Ляшко побывал здесь с инспекцией и оценил готовность области к началу прививочной кампании.
Об этом Ляшко написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
Кроме этого он также посетил областной склад для хранения иммунобиологических препаратов на базе детской клинической больницы области и Черниговскую областную клиническую больницу (отделение для оказания помощи больным с COVID-19), с которой, по словам Ляшко, собственно и начнется вакцинация медиков в Черниговской области.
"Отдельно побывал в привывочном кабинете данного медицинского учреждения. Он подготовлен и укомплектован всем необходимым для проведения вакцинации: сумками-холодильниками с холодовыми элементами, манипуляционным столиком, наборами лекарственных средств, медицинскими изделиями для оказания медицинской помощи при неотложных состояниях, антисептиками и другими изделиями. Шприцы для инъекций и коробки для их безопасной утилизации приедут в область вместе с вакциной", - подчеркивает Ляшко.
Он также рассказал, что члены мобильной бригады по вакцинации прошли соответствующее обучение и готовы начать прививать. На старте кампании будут работать две мобильные бригады, но в дальнейшем их количество будет расти вместе с открытием пунктов прививки.
Кроме этого он объяснил, почему изначально будут работать только две бригады.
"Потому, что это организационная модель каскадного развертывания мощностей для вакцинации: одна мобильная бригада делает ориентировочно 80-100 прививок в сутки. Она делает первую прививку определенному контингенту 28 дней, а на 29 день возвращается к тем, кого прививали в первый день и повторяет 28-дневный цикл проведением повторной прививки", - пишет Ляшко.
Он уточнил, что таким образом за 56 дней определенная команда закрывает полный цикл прививки ориентировочно для 5 тыс. человек.
"Другие мобильные бригады и кабинеты прививки задействуются при поступлении следующих партий иммунобиологических препаратов", - подытожил он.
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Осталость только наловить эти 5 тысяч.
а подекуди без застосування примусу і тих не можуть вакцинувати
Пфайзер он не закупил.
То кого я должен благодарить??
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tZE inform
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Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (...) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого исследования для определения безопасности и иммуногенности. (с) ПЗДЦ