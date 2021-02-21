Ляшко проверил готовность Черниговщины к старту вакцинации: Область одной из первых получит препарат

Черниговская область одной из первых получит вакцины для прививки медицинских работников против COVID-19. Сегодня главный санитарный врач Виктор Ляшко побывал здесь с инспекцией и оценил готовность области к началу прививочной кампании.

Об этом Ляшко написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме этого он также посетил областной склад для хранения иммунобиологических препаратов на базе детской клинической больницы области и Черниговскую областную клиническую больницу (отделение для оказания помощи больным с COVID-19), с которой, по словам Ляшко, собственно и начнется вакцинация медиков в Черниговской области.

"Отдельно побывал в привывочном кабинете данного медицинского учреждения. Он подготовлен и укомплектован всем необходимым для проведения вакцинации: сумками-холодильниками с холодовыми элементами, манипуляционным столиком, наборами лекарственных средств, медицинскими изделиями для оказания медицинской помощи при неотложных состояниях, антисептиками и другими изделиями. Шприцы для инъекций и коробки для их безопасной утилизации приедут в область вместе с вакциной", - подчеркивает Ляшко.

Он также рассказал, что члены мобильной бригады по вакцинации прошли соответствующее обучение и готовы начать прививать. На старте кампании будут работать две мобильные бригады, но в дальнейшем их количество будет расти вместе с открытием пунктов прививки.

Кроме этого он объяснил, почему изначально будут работать только две бригады.

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"Потому, что это организационная модель каскадного развертывания мощностей для вакцинации: одна мобильная бригада делает ориентировочно 80-100 прививок в сутки. Она делает первую прививку определенному контингенту 28 дней, а на 29 день возвращается к тем, кого прививали в первый день и повторяет 28-дневный цикл проведением повторной прививки", - пишет Ляшко.

Он уточнил, что таким образом за 56 дней определенная команда закрывает полный цикл прививки ориентировочно для 5 тыс. человек.

"Другие мобильные бригады и кабинеты прививки задействуются при поступлении следующих партий иммунобиологических препаратов", - подытожил он.