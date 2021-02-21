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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко проверил готовность Черниговщины к старту вакцинации: Область одной из первых получит препарат

Ляшко проверил готовность Черниговщины к старту вакцинации: Область одной из первых получит препарат

Черниговская область одной из первых получит вакцины для прививки медицинских работников против COVID-19. Сегодня главный санитарный врач Виктор Ляшко побывал здесь с инспекцией и оценил готовность области к началу прививочной кампании.

Об этом Ляшко написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме этого он также посетил областной склад для хранения иммунобиологических препаратов на базе детской клинической больницы области и Черниговскую областную клиническую больницу (отделение для оказания помощи больным с COVID-19), с которой, по словам Ляшко, собственно и начнется вакцинация медиков в Черниговской области.

"Отдельно побывал в привывочном кабинете данного медицинского учреждения. Он подготовлен и укомплектован всем необходимым для проведения вакцинации: сумками-холодильниками с холодовыми элементами, манипуляционным столиком, наборами лекарственных средств, медицинскими изделиями для оказания медицинской помощи при неотложных состояниях, антисептиками и другими изделиями. Шприцы для инъекций и коробки для их безопасной утилизации приедут в область вместе с вакциной",  - подчеркивает Ляшко.

Он также рассказал, что члены мобильной бригады по вакцинации прошли соответствующее обучение и готовы начать прививать. На старте кампании будут работать две мобильные бригады, но в дальнейшем их количество будет расти вместе с открытием пунктов прививки.

Кроме этого он объяснил, почему изначально будут работать только две бригады.

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"Потому, что это организационная модель каскадного развертывания мощностей для вакцинации: одна мобильная бригада делает ориентировочно 80-100 прививок в сутки. Она делает первую прививку определенному контингенту 28 дней, а на 29 день возвращается к тем, кого прививали в первый день и повторяет 28-дневный цикл проведением повторной прививки", - пишет Ляшко.

Он уточнил, что таким образом за 56 дней определенная команда закрывает полный цикл прививки ориентировочно для 5 тыс. человек.

"Другие мобильные бригады и кабинеты прививки задействуются при поступлении следующих партий иммунобиологических препаратов", - подытожил он.

Автор: 

карантин (16729) Черниговщина (1485) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Он уточнил, что таким образом за 56 дней определенная команда закрывает полный цикл прививки ориентировочно для 5 тыс. человек.

Осталость только наловить эти 5 тысяч.
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21.02.2021 17:32
+5
интересно, какой дурак согласится прививаться тем го*ном, что закупил степанов??
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21.02.2021 17:33
+3
як і в усіх країнах, розрахунок на виживших з розуму старих

а подекуди без застосування примусу і тих не можуть вакцинувати
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21.02.2021 17:39
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Он уточнил, что таким образом за 56 дней определенная команда закрывает полный цикл прививки ориентировочно для 5 тыс. человек.

Осталость только наловить эти 5 тысяч.
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21.02.2021 17:32 Ответить
як і в усіх країнах, розрахунок на виживших з розуму старих

а подекуди без застосування примусу і тих не можуть вакцинувати
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21.02.2021 17:39 Ответить
интересно, какой дурак согласится прививаться тем го*ном, что закупил степанов??
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21.02.2021 17:33 Ответить
Це тебе батьки , чи в школі так навчили. На допомогу , про яку ще ніхто не знає, так подякувати.
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21.02.2021 17:38 Ответить
ніхто не знає? ти в погребі сидиш? всім вже відомо, яка буде "допомога"
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21.02.2021 17:40 Ответить
Сокіл ти сизокрилий. Ти напевно теж із тієї кагорти, якщо не зрозумів про що іде мова...
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21.02.2021 17:46 Ответить
там астразенеку вже відвантажують, ставай у чергу)
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21.02.2021 17:49 Ответить
степанов закупил астразенековское г*но, от которого даже африка отказалась.
Пфайзер он не закупил.
То кого я должен благодарить??
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21.02.2021 23:11 Ответить
А шо точно закупил? По моему ещё вакцинацию не начали и когда начнут-неизвестно
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21.02.2021 18:28 Ответить
Израиль решает две проблемы сразу
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21.02.2021 17:53 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1363512900879601669 14 мин

Минздрав сделал очередной вираж и вопреки утвержденному плану вакцинации решил начать вакцинировать индийской вакциной, не прошедшей даже регистрацию, Черниговщину. Боитесь что вас военные на куски порвут? Так Черниговщина тоже не мед ...
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21.02.2021 17:51 Ответить
блдь, в стране, где идет война, хаос, экономика в ..опе-наиважнейшей задачей является нх никому ненужная вакцинация.
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21.02.2021 17:57 Ответить
Там что, один человек колет прививки? У нас в школе за урок один клас прививками одаривали... Две медсестры... 30 человек...
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21.02.2021 17:57 Ответить
МОЗ нужно в срочном порядке создать ещё мобильные бригады по отлову лошья для вакцинации
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21.02.2021 17:58 Ответить
Да Олег Ляшко молодец, думает о людях)
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21.02.2021 18:11 Ответить
Пля,и почти все пузатые с сопутсвующими...
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21.02.2021 18:12 Ответить
Планируемая правительством Украины для закупок индийская вакцина производства Serum Institute of India Private Limited, ChAdOx1 nCoV-19 vaccine индекс ICMR / SII-COVISHIELD, не имеет никакого отношения к вакцине AZD1222 производимой AstraZeneca Inc.

Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (...) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого исследования для определения безопасности и иммуногенности. (с) ПЗДЦ
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21.02.2021 18:13 Ответить
если правда - это жесть
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21.02.2021 23:12 Ответить
Попроще без векторов?
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21.02.2021 18:20 Ответить
Чтобы вы понимали, степашка закупил даже не AstraZeneca у которого эффективность 63% по заявлениям ВОЗ, а его дженерик, который еще даже не имеет сертификата эффектиности!!! Зе-де#илы реально думают что кто-то станет подставлять себя под это фуфло?!
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21.02.2021 18:21 Ответить
Передайте Ляшку, що Чернігівщина - найбільш демографічно депресивний регіон в країні.
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21.02.2021 18:51 Ответить
А кто проверит ляшку?
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21.02.2021 18:55 Ответить
никто, нет желающих днище тестировать.
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21.02.2021 21:17 Ответить
какой нах шляшко, вы ваще стыд патеряли?
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21.02.2021 21:18 Ответить
Та уже половина области сидит с 15 февраля закатанными рукавами! Ватки со спиртом уже по 20 раз высохнуть успели.
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21.02.2021 22:09 Ответить
Что-то мне подсказывает, что индусы ещё и перевели бабки шмаркле в офшор, чтоб с фразой #хуженебудет протестировать эту баланду на нас
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22.02.2021 02:18 Ответить
 
 