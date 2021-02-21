С начала суток одно нарушение режима тишины. Террористы вели прицельный снайперский обстрел украинских позиций вблизи Светлодарска, - штаб ООС
С начала текущих суток, 21 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия по украинским позициям вблизи населенного пункта Светлодарск.
"На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - подчеркивают в штабе.
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(чи може текст полінились відкоригувати?)
та не всіх...іншим зброю дає відбивати брехню і неправду про війну, яка в серці кровить...
бездіяльність і в окопі розбещує...
Тобто тут- не треба воювати, тут треба СПІЛКУВАТИСЯ!!!
Інакше ВОЇНИ ніколи не вилізуть з окопів. Отака фігня, малята...
спілкуватися чи вказувати комусь що треба писати і якими словами, щоб догодити?
спілкуватися чи таки зневажати такого ж як і самі...бо Ви такий жеж воїн диванного війська !
ну можливо звання у Вас вище, бо диван кращий...
з Вами не цікаво...бо Ви щось таке з себе ймете...
(цікаво, а німб Ви на ніч вимикаєте? )))
Німба не вимикаю- бо ВМИКАЧА. нема- зрозумієш, мікроорганізм? Питання риторичне.
по-друге - хіба я не маю права кидати вподобайки тим, кому захочу? я повинен питати у Вас?
який же ви примітивний і прогнозовано дратівливий, без почуття гумору та роздутою самовпевненістю ))))
пробачте, що вступив...))) в дискусію...
крапка...не цікаво далі...
форма колективного обговорення, мета якого - виявити істину або знайти правильний розв'язок порушеного питання через висловлення власних міркувань та зіставлення поглядів опонентів на проблему
Це не про тебе та тобі подібних- ви здатні виключно на СРАЧ.
І усе зрозуміло.
І в мене виникає цілий ряд запитань:
-А де техніко-економічне обгрунтування цього кроку?
-Скільки коштуватиме це Україні? Де взяти на це кошти?
-Коли завершиться реорганізація?
-Яка його мета?
-Що це дасть в поліпшенні керованості підгалуззю?
-Який економічний ефект отримає Україн? Коли т
очікувати результатів?
-На скільки це скоротить цикл від розробки до випуску озброєнь?
-На скільки це пришвидшить зріст якості та обсягів розроблюваних озброєнь?
-Коли вони поступлять в війська?
-Чи розроблена програма навчання майбутнього керівного складу структури та підрозділів - для вдосконалення їх координації та взаємодії?
-Чи вивчений досвід помилок в створенні холдингів в Україні?
-Бо досвід показує, що ніякого ефекту, а лише збитки, отримувала Україна від функціонування абсолютно ВСІХ, без виключення, холдингів!
Чим відрізнятиметься методологія створення, функціонування цього холдингу від попередніх, "упокоїщивхся в бозі"?
-Чи це просто шлях його штучнорго обезцінення його активів з метою полегшення наступної прихватизації?
Чи слабо, кацап?
https://www.youtube.com/watch?v=OT3zY9-BvQw "ОКСАНО, П*%ДУЙ ДО МОСКВИ!": Соколова розшматувала Марченко .