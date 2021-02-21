С начала суток одно нарушение режима тишины. Террористы вели прицельный снайперский обстрел украинских позиций вблизи Светлодарска, - штаб ООС

С начала текущих суток, 21 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия по украинским позициям вблизи населенного пункта Светлодарск.

"На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - подчеркивают в штабе.

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