МИД Австрии об участии бюро Coop Himmelb(l)au в строительстве в Севастополе: Действия частных компаний нельзя рассматривать как нарушение политики непризнания оккупации
Австрия осуждает незаконную оккупацию Россией АР Крым и полностью поддерживает соответствующую политику непризнания Евросоюза, включая санкционный режим.
Об этом собственному корреспонденту Укринформа сообщили в комментарии в федеральном министерстве европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии, информирует Цензор.НЕТ.
"Австрия поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Австрия полностью поддерживает соответствующую политику ЕС в отношении непризнания, включая режим санкций, и добросовестно относится к ее реализации", - заявили в австрийском МИД, комментируя ситуацию вокруг участия архитектурного бюро "Coop Himmelb(l)au" в проекте во временно оккупированном Крыму.
Во внешнеполитическом ведомстве Австрии отметили, что факт аннексии признается или не признается только государствами, а действия частных компаний никоим образом не следует рассматривать как якобы нарушение соответствующей политики непризнания: "Действия частных компаний не являются государственной деятельностью, и поэтому не могут представлять "нарушение" политики непризнания".
В то же время, в МИД Австрии заявили, что санкции ЕС в ответ на незаконную оккупацию Крыма и Севастополя "запрещают только определенную экономическую деятельность, но не все экономические отношения частных компаний с Крымом".
"В правовом государстве компании и органы власти должны соблюдать действующие санкционные нормы", - добавили в федеральном министерстве европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии.
Напомним, австрийский архитектор Вольф Прикс в интервью изданию Süddeutsche Zeitung сообщил, что архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au участвует в строительстве оперного театра в Севастополе. Посол Украины в Австрии Александр Щерба отметил, что Киев в связи с этим рассматривает вопрос введения санкций в отношении бюро.
В начале декабря 2020 года прокуратурой АР Крым и Севастополя было открыто уголовное производство по факту нарушения представителями австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" порядка въезда в Крым.
Прокуратура Вены не стала открывать уголовное производство против архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au за его участие в проектах по строительству оперного театра в оккупированном Россией Севастополе вследствие отсутствия подозрения в совершении преступления.
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Руководство концерна предстало перед https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83_IG_Farben Нюрнбергским трибуналом , 13 из 23 высших должностных лиц были осуждены к разным срокам заключенияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/IG_Farben#cite_note-1 [
Австрия родина величайшего мерзавца и преступника в истории - Гитлера !!!!
совпадение ?
не думаю !
1) Гитлер немец
2) Моцарт австриец
(хотя все наоборот )
Просто у некоторіх такое поведение.
Соотечественников Адольфа Алоизіча не любят
пришлось заплатить большие деньги )) хотя, проффесор прав. и то и это - оба орудия убийства )))
Более того, отплясывание сидроли с действующим Министром иностранных дел Австрии на её свадьбе в 2018 году - следует рассматривать, как попытку физического устранения Путина: по замыслу "хореографов" из МИДа Австрии столь близкий контакт Путина со страхолюдиной Карин Кнайсль на фоне Алины Кабаевой должен был вызвать у Вована Вованыча разрыв сердца от ужаса.
Ну не сложилось, так не сложилось (Путина выручила КГБовская закалка).
США ртветят России на кибератаки, совершенные на американскую инфраструктуру.
Причем ответ будет включать в себя не только санкции, заявил помощник президента США по национальной безопасности https://lenta.ru/tags/persons/sallivan-dzheyk/ Джейк Салливан , его слова приводит http://tass.ru/ ТАСС .
«Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут считанные недели, а не месяцы, пока мы подготовим ответ.
Ответ будет включать набор инструментов - видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», - добавил Салливан.