РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11365 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
7 727 82

МИД Австрии об участии бюро Coop Himmelb(l)au в строительстве в Севастополе: Действия частных компаний нельзя рассматривать как нарушение политики непризнания оккупации

МИД Австрии об участии бюро Coop Himmelb(l)au в строительстве в Севастополе: Действия частных компаний нельзя рассматривать как нарушение политики непризнания оккупации

Австрия осуждает незаконную оккупацию Россией АР Крым и полностью поддерживает соответствующую политику непризнания Евросоюза, включая санкционный режим.

Об этом собственному корреспонденту Укринформа сообщили в комментарии в федеральном министерстве европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии, информирует Цензор.НЕТ.

"Австрия поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Австрия полностью поддерживает соответствующую политику ЕС в отношении непризнания, включая режим санкций, и добросовестно относится к ее реализации", - заявили в австрийском МИД, комментируя ситуацию вокруг участия архитектурного бюро "Coop Himmelb(l)au" в проекте во временно оккупированном Крыму.

Во внешнеполитическом ведомстве Австрии отметили, что факт аннексии признается или не признается только государствами, а действия частных компаний никоим образом не следует рассматривать как якобы нарушение соответствующей политики непризнания: "Действия частных компаний не являются государственной деятельностью, и поэтому не могут представлять "нарушение" политики непризнания".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина применит санкции в отношении австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, которое помогает оккупантам строить театр в Севастополе, - спецпредставитель МИД Макеев

В то же время, в МИД Австрии заявили, что санкции ЕС в ответ на незаконную оккупацию Крыма и Севастополя "запрещают только определенную экономическую деятельность, но не все экономические отношения частных компаний с Крымом".

"В правовом государстве компании и органы власти должны соблюдать действующие санкционные нормы", - добавили в федеральном министерстве европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии.

Напомним, австрийский архитектор Вольф Прикс в интервью изданию Süddeutsche Zeitung сообщил, что архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au участвует в строительстве оперного театра в Севастополе. Посол Украины в Австрии Александр Щерба отметил, что Киев в связи с этим рассматривает вопрос введения санкций в отношении бюро.

В начале декабря 2020 года прокуратурой АР Крым и Севастополя было открыто уголовное производство по факту нарушения представителями австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" порядка въезда в Крым.

Также читайте: Посол Украины в Австрии Щерба о строительстве оперного театра в Севастополе: России нужны громкие имена для легитимизации оккупации

Прокуратура Вены не стала открывать уголовное производство против архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au за его участие в проектах по строительству оперного театра в оккупированном Россией Севастополе вследствие отсутствия подозрения в совершении преступления.

Автор: 

Австрия (807) Крым (26369) МИД (6936) город Севастополь (1759)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+53
Двуличные животные
показать весь комментарий
21.02.2021 18:36
+17
Кто бы сомневался. Вспомним сколько Австрия уже выполняет требование даже США по екстрадиции Фирташа. Про десятков других бандитов- олигофренов нашедших защиту у австрияк от правосудия уже молчу.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:54
+12
Ихтамнеты по-австрийски? Тоесть ето своего рода террористы на уничтожение которых Австрия не обратит никакого внимания?
показать весь комментарий
21.02.2021 18:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Двуличные животные
показать весь комментарий
21.02.2021 18:36 Ответить
+++
показать весь комментарий
21.02.2021 18:59 Ответить
И. Г. Фарбен, также И. Г. Фарбениндустри - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0) конгломерат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F германских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD концернов , созданных в 1925 году на базе ранее существовавших брендов и производств, получивших известность и распространение до и в период https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Первой мировой войны . Крупнейший производитель химической продукции в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Третьем рейхе , использовавший для производства и опытов труд и жизни узников концлагерей.

Руководство концерна предстало перед https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83_IG_Farben Нюрнбергским трибуналом , 13 из 23 высших должностных лиц были осуждены к разным срокам заключенияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/IG_Farben#cite_note-1 [
показать весь комментарий
21.02.2021 19:06 Ответить
наш ответ Курцу - бойкот всего австрийского в Украине
показать весь комментарий
21.02.2021 19:10 Ответить
и не забываем!!

Австрия родина величайшего мерзавца и преступника в истории - Гитлера !!!!

совпадение ?
не думаю !
показать весь комментарий
21.02.2021 19:12 Ответить
Есть анекдот что главная заслуга австрийцев в том что они убедили весь мир что:
1) Гитлер немец
2) Моцарт австриец

(хотя все наоборот )
показать весь комментарий
21.02.2021 20:30 Ответить
показать весь комментарий
21.02.2021 20:53 Ответить
Австрияки долго будут ещё за кацапию и этому есть причина. В свое время, Австрию после второй мировой войны разделили на оккупационные зоны как и Германию. Вена тоже была разделена на секторы. Так вот, длилось это до 55 - го года и в достаточно мягком режиме. Совок разрешил объединится Австрии на условии безблоковости и нейтралитета. И вот за это, так сказать, австрияки и зад лижут кацапам, что у них не было как в Германии.
показать весь комментарий
21.02.2021 21:54 Ответить
Ихтамнеты по-австрийски? Тоесть ето своего рода террористы на уничтожение которых Австрия не обратит никакого внимания?
показать весь комментарий
21.02.2021 18:37 Ответить
Кто бы сомневался. Вспомним сколько Австрия уже выполняет требование даже США по екстрадиции Фирташа. Про десятков других бандитов- олигофренов нашедших защиту у австрияк от правосудия уже молчу.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:54 Ответить
От просто АХ!!!!!!!уєть! А чому ж ви не даєте по дупі компаніям, які 100% порушують (!!!!!) закони країни?
показать весь комментарий
21.02.2021 18:38 Ответить
Виходить, що приватним особам закони не писані? Дуже зручна позиція.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:40 Ответить
немчура обоссанная жадная, тупая и вонючая...
показать весь комментарий
21.02.2021 18:40 Ответить
лицемерные твари!
показать весь комментарий
21.02.2021 18:40 Ответить
BS!
показать весь комментарий
21.02.2021 18:41 Ответить
Кто там нам недавно рассказывал что ето именно Европа требует введение ТО для частных украинских автомобилистов? Кто там говорил что Европа имеет отношение к требованию по повышению пенсионного возраста и повышению *зельоных тарифов* для частных украинцев? Как видим Австрия утверждает что к частникам государство не имеет никакого влияния и отношения, тем более иностранное государство.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:41 Ответить
На Западе 90% частные компании. Санкции фуфло?
показать весь комментарий
21.02.2021 18:42 Ответить
Кстати, Гитлер именно был австрийцем, а не немцем. Поэтому политикой и современной Австрии не удивлена. Предательство в отношении других стран, у них в крови.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:42 Ответить
А что, австрийцы разве не немцы?
показать весь комментарий
21.02.2021 19:34 Ответить
нє, ета із таво жє гавна што і вєнгрьі
показать весь комментарий
21.02.2021 20:40 Ответить
Тыц😂🌷××××И нет свинособаки××××
показать весь комментарий
21.02.2021 18:46 Ответить
кросавчег
показать весь комментарий
21.02.2021 19:11 Ответить
членосососы австрийские.Государство Австрия признает оккупацию рашистом Крыма . а компании разве не австрийские?
показать весь комментарий
21.02.2021 18:42 Ответить
Приватну компанію під санкції!
показать весь комментарий
21.02.2021 18:43 Ответить
Хай розробляють проект мавзолея ********* і усьо!
показать весь комментарий
21.02.2021 18:44 Ответить
Заодно 95-й квартал за співробітництво з московією.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:08 Ответить
деньги не пахнут
показать весь комментарий
21.02.2021 18:48 Ответить
Джо, тут надо против австрийских нациков санкции ввести. И за Фирташа сразу, чтоб два раза не вставать!
показать весь комментарий
21.02.2021 18:49 Ответить
Очень плохо что многие украинцы так не защищают свои интересы а тупо делают того что требует Европа. Европа ето такие же жулики которые ставят свои интересы превыше всего. Нам нужно тоже ставить интересы украинцев на первую очередь. Потому что никто кроме самих украинцев в случай чего не будет защищать и умирать за Украину.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:51 Ответить
Это мы в Украине еще посмотрим, кацап, что будет и как будет.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:05 Ответить
Сегодня Лахта всех называет кацапами. Не пались, полудурок....
показать весь комментарий
21.02.2021 20:49 Ответить
Поздно.... Украину Чорновола прос#ли
показать весь комментарий
21.02.2021 22:13 Ответить
Когда Австрии эта нэ надо, то и Гитлер - не австриец.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:52 Ответить
Кстати, весь прогрессивный запад снял санкции с авиакомпаний РФ, что летают в Крым. Что с Аэрофлота, что с Победы (которой мелкий фюрер Навальный с Германии летел в домой).
показать весь комментарий
21.02.2021 18:54 Ответить
действительно....
показать весь комментарий
21.02.2021 18:56 Ответить
не писди, кацап.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:03 Ответить
прост открой расписание в аэропорту Симферополь.... в Бурятии гугол забанили?
показать весь комментарий
21.02.2021 20:48 Ответить
Когда на Аэрофлот были западом наложены санкции за полеты в мрык?
показать весь комментарий
21.02.2021 22:08 Ответить
Формально никогда за мрык. Сути не меняет. Просто Аэрофлот первое время не летал в Крым, только мелкими компаниями, вроде Победы. А потом договорились с западом, что насрать на Украину и все ОК. Самолеты российских компаний Ural Airlines, Rossiya, Aeroflot, Red Wings, Nordwind Airlines, S7 Airlines регулярно летают из симферопольского аэропорта в города Германии, Италии, Испании, Чехии, Австрии, Венгрии и др.
показать весь комментарий
21.02.2021 23:19 Ответить
Частник? Тогда с чего Фемида США так наехала на Беню Игоря Валериевича и на Фирташа? Они же ЧАСТНИКИ!
показать весь комментарий
21.02.2021 18:54 Ответить
Украине нужно обращатся к американцам чтобы Америка ввела санкции против австрияк . Хорошо наказать одну две фирмы и дойдёт.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:56 Ответить
Недорабатывает Украинский МИД.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:57 Ответить
В очередной раз австрия подтвердила свою свинособачью сущность.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:57 Ответить
фу, какие склизкие пресмыкающиеся...
показать весь комментарий
21.02.2021 18:57 Ответить
еще и в Севастополе. В самом так сказать сердце Российского Черноморского флота. Прямо как издевка над всеми санкциями вместе взятыми.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:59 Ответить
Израйль приговаривает, а потом захватывает своих врагов на территории других государств и приводит приговоры в исполнение. Почему Украина только получает со всех сторон оплеухи и никому не дает сдачи?
показать весь комментарий
21.02.2021 18:59 Ответить
Типичный ответ евро крыс в стиле бабы ШТАЗИ
показать весь комментарий
21.02.2021 19:01 Ответить
В таком случае, если простіе граждане начнут вешать австрийскую петушатню - єто никак нельзя будет назвать неприязнью.
Просто у некоторіх такое поведение.
Соотечественников Адольфа Алоизіча не любят
показать весь комментарий
21.02.2021 19:01 Ответить
Выгнать из Украины посла австрии НХЙ.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:06 Ответить
Österreich war, ist und wird die Müllkippe Europas sein!
показать весь комментарий
21.02.2021 19:07 Ответить
"В Австрии «Спутник V» сравнили с автоматом Калашникова. Российская вакцина от нового коронавируса «Спутник V» демонстрирует эффективность и надежность, сравнимые с характеристиками автомата Калашникова. Об этом заявил в воскресенье профессор, ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер".(С)
пришлось заплатить большие деньги )) хотя, проффесор прав. и то и это - оба орудия убийства )))
показать весь комментарий
21.02.2021 19:07 Ответить
Во сразу сколько пригожинских ленинградских троллей налетело на Цензор из Лента точка сру под украинскими прокси с флажками Украины
показать весь комментарий
21.02.2021 19:09 Ответить
так ты же и прилетел....
показать весь комментарий
21.02.2021 20:50 Ответить
ботофермы выгодный бизнес))))
показать весь комментарий
21.02.2021 22:14 Ответить
Надо что бы Украина через международные суды применяла санкции к ЛЮБЫМ компаниям,нарушающим территориальную целостность Украины. И ВСЕ равно чьи они. Подавайте в суд,создавайте ЧЕРНЫЙ пиар этим компаниям,рассказывать что им все равно,обязательно напомнить что это торговля с окупантам . Почему Украина не защищается?
показать весь комментарий
21.02.2021 19:10 Ответить
В чем проблема? Украина должна возбудить уголовное дело за незаконный переход границы, вынести заочный приговор и объявить в международный розыск через Инткрпол.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:11 Ответить
Давайте оставим множество "хороших" пожеланий этим ублюдкам на их странице в https://www.facebook.com/CHBL.WdP
показать весь комментарий
21.02.2021 19:13 Ответить
https://www.facebook.com/CHBL.WdP
показать весь комментарий
21.02.2021 19:32 Ответить
Давайте оставим множество "хороших" пожеланий этим ублюдкам на их странице в https://www.facebook.com/CHBL.WdP
показать весь комментарий
21.02.2021 19:14 Ответить
Это все чем мы можем ответить? Мелко погадить своими высерами? Гениально и очень мощно!!!
показать весь комментарий
21.02.2021 19:29 Ответить
Гадить? Зачем гадить? Нужно распространять информацию, что эти ублюдки сотрудничают с убийцами и захватчиками чужих территорий, что деньги которые им платят, это грязные и кровавые деньги. Люди должны знать правду. Конечно одним будет все равно, но найдутся другие, которые будут брезговать сотрудничать с этими беспринципными тварями, для которых деньги не пахнут. А нашей стране на официальном уровне конечно нужно жестче отреагировать на этот инцидент.
показать весь комментарий
21.02.2021 22:59 Ответить
А театр крутой, что скажешь, у нас таких нету...
показать весь комментарий
21.02.2021 19:18 Ответить
ха, 300500трлн.млрд.ру.б
показать весь комментарий
21.02.2021 20:36 Ответить
Шлюхи ви, а не уряд Австрії. З подвійними стандартами.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:24 Ответить
Конечно же нельзя.
Более того, отплясывание сидроли с действующим Министром иностранных дел Австрии на её свадьбе в 2018 году - следует рассматривать, как попытку физического устранения Путина: по замыслу "хореографов" из МИДа Австрии столь близкий контакт Путина со страхолюдиной Карин Кнайсль на фоне Алины Кабаевой должен был вызвать у Вована Вованыча разрыв сердца от ужаса.
Ну не сложилось, так не сложилось (Путина выручила КГБовская закалка).
показать весь комментарий
21.02.2021 19:26 Ответить
Так не бывает. вводит санкции за оккупацию Крыма и выполнять работы на оккупированной территории. Под дураков косить не получится
показать весь комментарий
21.02.2021 19:28 Ответить
Неплохая позиция, особенно учитывая что большая часть бизнеса на западе это частные компании.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:29 Ответить
Читаю комменты и поражаюсь, взрослые люди и не понимают что в этом мире никто никому ничего не должен
показать весь комментарий
21.02.2021 19:33 Ответить
козломордый,узБогойся,а лучше иди найух
показать весь комментарий
21.02.2021 19:36 Ответить
О, а вот и быдло подвалило которые кроме оскорблений обичных простых истин в жизни не понимает, так и просуществует всю жизнь с ожиданием того что все ему должны
показать весь комментарий
21.02.2021 19:39 Ответить
Ты Валик если взял в долг-должен?Коцапы убивают украинцев,что должны делать украинцы?
показать весь комментарий
21.02.2021 20:28 Ответить
можно зайти на страницу фейсбук этой помойной конторы и отправить жалобу, спонсор терроризма.
показать весь комментарий
21.02.2021 20:23 Ответить
Из российских СМИ. Лента.ру

США ртветят России на кибератаки, совершенные на американскую инфраструктуру.
Причем ответ будет включать в себя не только санкции, заявил помощник президента США по национальной безопасности https://lenta.ru/tags/persons/sallivan-dzheyk/ Джейк Салливан , его слова приводит http://tass.ru/ ТАСС .

«Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут считанные недели, а не месяцы, пока мы подготовим ответ.
Ответ будет включать набор инструментов - видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», - добавил Салливан.
показать весь комментарий
21.02.2021 20:49 Ответить
Ввести санкції проти австрійської компанії.
показать весь комментарий
21.02.2021 21:09 Ответить
Зачем крысчанам театр?Это ж западное изобретение язычников так чуждое их ватоскрепному православию.
показать весь комментарий
21.02.2021 22:13 Ответить
МЗС Австрії про участь бюро Coop Himmelb(l)au в будівництві в Севастополі: Дії приватних компаній не можна розглядати як порушення політики невизнання окупації - Цензор.НЕТ 285
показать весь комментарий
22.02.2021 08:43 Ответить
 
 