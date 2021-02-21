МИД Австрии об участии бюро Coop Himmelb(l)au в строительстве в Севастополе: Действия частных компаний нельзя рассматривать как нарушение политики непризнания оккупации

Австрия осуждает незаконную оккупацию Россией АР Крым и полностью поддерживает соответствующую политику непризнания Евросоюза, включая санкционный режим.

Об этом собственному корреспонденту Укринформа сообщили в комментарии в федеральном министерстве европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии, информирует Цензор.НЕТ.

"Австрия поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Австрия полностью поддерживает соответствующую политику ЕС в отношении непризнания, включая режим санкций, и добросовестно относится к ее реализации", - заявили в австрийском МИД, комментируя ситуацию вокруг участия архитектурного бюро "Coop Himmelb(l)au" в проекте во временно оккупированном Крыму.

Во внешнеполитическом ведомстве Австрии отметили, что факт аннексии признается или не признается только государствами, а действия частных компаний никоим образом не следует рассматривать как якобы нарушение соответствующей политики непризнания: "Действия частных компаний не являются государственной деятельностью, и поэтому не могут представлять "нарушение" политики непризнания".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина применит санкции в отношении австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, которое помогает оккупантам строить театр в Севастополе, - спецпредставитель МИД Макеев

В то же время, в МИД Австрии заявили, что санкции ЕС в ответ на незаконную оккупацию Крыма и Севастополя "запрещают только определенную экономическую деятельность, но не все экономические отношения частных компаний с Крымом".

"В правовом государстве компании и органы власти должны соблюдать действующие санкционные нормы", - добавили в федеральном министерстве европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии.

Напомним, австрийский архитектор Вольф Прикс в интервью изданию Süddeutsche Zeitung сообщил, что архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au участвует в строительстве оперного театра в Севастополе. Посол Украины в Австрии Александр Щерба отметил, что Киев в связи с этим рассматривает вопрос введения санкций в отношении бюро.

В начале декабря 2020 года прокуратурой АР Крым и Севастополя было открыто уголовное производство по факту нарушения представителями австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" порядка въезда в Крым.

Также читайте: Посол Украины в Австрии Щерба о строительстве оперного театра в Севастополе: России нужны громкие имена для легитимизации оккупации

Прокуратура Вены не стала открывать уголовное производство против архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au за его участие в проектах по строительству оперного театра в оккупированном Россией Севастополе вследствие отсутствия подозрения в совершении преступления.