Танзания, куда беспрепятственно ездят украинцы, с мая 2020 года не ведет статистики по COVID-19
Всемирная организация здравоохранения призвала власти Танзании восстановить открытую публикацию статистики по заболеваемости коронавирусной болезнью. Данные из страны не поступают с мая 2020 года - и поэтому официально там COVID-19 нет.
Высказаться по поводу ситуации в Танзании гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебреисуса побудила смерть Сейфа Шарифа Хамада - вице-президента острова Занзибар, который входит в состав Танзании, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske. По словам его однопартийцев, причиной его смерти стал коронавирус.
"В очередной раз призываю Танзанию начать сообщать о больных COVID-19 и делиться соответствующими данными. Также призываю власти страны ввести меры в сфере здравоохранения, известные своей действенностью в прекращении распространения вируса, и готовиться к вакцинации", - говорится в заявлении.
Гендиректор ВОЗ также подчеркнул, что у жителей Танзании, которые выезжали за границу, там выявляли коронавирус. А значит, он в стране есть, и власти должны "принять фундаментальные меры, чтобы защитить свое население и население других стран".
В мае 2020 года президент Танзании Джон Магуфули заявил, что страна "свободна от коронавируса", и распорядился прекратить публиковать статистику заболеваемости.
Из-за этого, в частности, МЗ относит Танзанию к странам "зеленой" зоны, где эпидситуация лучше, чем в Украине. Следовательно, украинцы могут свободно путешествовать в Танзанию.
Более того, требований по тестированию и необходимости в самоизоляции там нет. В середине февраля мы сообщали о группе украинских туристов, которые из-за неисправности самолета не могли вылететь из Занзибара домой.
Впрочем, 19 февраля Магуфули заявил, что Танзания "опять победит" коронавирус этого года, назвав его "божьим испытанием". Это можно расценивать как признание того, что в стране он все же есть. Тем более, что за несколько дней до того от неизвестной болезни умер пресс-секретарь Магуфули.
А в воскресенье, 21 февраля, в Танзании призвали носить защитные маски для остановки распространения инфекции. Но рекомендуют использовать только маски местного производства, так как импортные, мол, не защищают в достаточной степени.
Напомним, утром 15 февраля представитель МИД Олег Николенко сообщил, что почти две сотни украинских туристов не могут вылететь с отдыха на Занзибаре.
Позже стало известно, что в Африке также застряли председатель Госмиграционной службы Максим Соколюк и его новая жена Анастасия Зинченко.
Занзибар - главный остров одноименного архипелага в Танзании. Это направление в условиях глобальных ограничений из-за пандемии COVID-19 стал одним из популярных среди предложений на туристическом рынке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Годовой прирост - 2 %.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Фертильность - 4,5 рождений на женщину.
Младенческая смертность - 69 на 1000 рождённых.
Средняя продолжительность жизни - 50 лет у мужчин, 53 года у женщин.
Для стабильного населения в развитых странах длстаточно фертильности 2,1 рождений на женщину. Так что мор там не такой уж и слабый.
Це як у кацапів, чого ходити срати на двір якщо можна у хаті покласти туалет, а у дворі викопати вигрібну і провести каналізацію а в криницю кинути насос, щоб у хаті вода була, і попити і для зливу, але ж то кацапи!)
Та ладно.
Я в институте изучал статистику. При одних вводных при различных методах подсчёта, результат ой как разнится.
В Африке Эболы, в Африке Ковиды, в Африке большие крокодилы.
Будут вас кусать, бить и заражать, не летайте, дети, в Африку гулять.
А що з вакцинками ?
Братимуть ?
Испоганили такую красивую страшилку про про смертельнейший коронавирус.)
Единственный проукраинский Президент за всю историю был свергнут под радостное улюлюканье толпы.