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Новости Коронавирус и карантин
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Танзания, куда беспрепятственно ездят украинцы, с мая 2020 года не ведет статистики по COVID-19

Танзания, куда беспрепятственно ездят украинцы, с мая 2020 года не ведет статистики по COVID-19

Всемирная организация здравоохранения призвала власти Танзании восстановить открытую публикацию статистики по заболеваемости коронавирусной болезнью. Данные из страны не поступают с мая 2020 года - и поэтому официально там COVID-19 нет.

Высказаться по поводу ситуации в Танзании гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебреисуса побудила смерть Сейфа Шарифа Хамада - вице-президента острова Занзибар, который входит в состав Танзании, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske. По словам его однопартийцев, причиной его смерти стал коронавирус.

"В очередной раз призываю Танзанию начать сообщать о больных COVID-19 и делиться соответствующими данными. Также призываю власти страны ввести меры в сфере здравоохранения, известные своей действенностью в прекращении распространения вируса, и готовиться к вакцинации", - говорится в заявлении.

Гендиректор ВОЗ также подчеркнул, что у жителей Танзании, которые выезжали за границу, там выявляли коронавирус. А значит, он в стране есть, и власти должны "принять фундаментальные меры, чтобы защитить свое население и население других стран".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Девушка с собачкой из Ухани" Зинченко, глава Госмиграции Соколюк и еще 190 украинцев застряли в Танзании

В мае 2020 года президент Танзании Джон Магуфули заявил, что страна "свободна от коронавируса", и распорядился прекратить публиковать статистику заболеваемости.

Из-за этого, в частности, МЗ относит Танзанию к странам "зеленой" зоны, где эпидситуация лучше, чем в Украине. Следовательно, украинцы могут свободно путешествовать в Танзанию.

Более того, требований по тестированию и необходимости в самоизоляции там нет. В середине февраля мы сообщали о группе украинских туристов, которые из-за неисправности самолета не могли вылететь из Занзибара домой.

Впрочем, 19 февраля Магуфули заявил, что Танзания "опять победит" коронавирус этого года, назвав его "божьим испытанием". Это можно расценивать как признание того, что в стране он все же есть. Тем более, что за несколько дней до того от неизвестной болезни умер пресс-секретарь Магуфули.

Также читайте: В Зимбабве начали вакцинацию от COVID-19

А в воскресенье, 21 февраля, в Танзании призвали носить защитные маски для остановки распространения инфекции. Но рекомендуют использовать только маски местного производства, так как импортные, мол, не защищают в достаточной степени.

Напомним, утром 15 февраля представитель МИД Олег Николенко сообщил, что почти две сотни украинских туристов не могут вылететь с отдыха на Занзибаре.

Позже стало известно, что в Африке также застряли председатель Госмиграционной службы Максим Соколюк и его новая жена Анастасия Зинченко.

Занзибар - главный остров одноименного архипелага в Танзании. Это направление в условиях глобальных ограничений из-за пандемии COVID-19 стал одним из популярных среди предложений на туристическом рынке.

Читайте также: ВОЗ призвала распределять вакцины от коронавируса через COVAX, а не по отдельным странам

Автор: 

Африка (277) ВОЗ (777) карантин (16729) Танзания (9) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
у нас статистика тоже от фонаря. смысл ее вести таким образом вообще?
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21.02.2021 19:45
+8
І не вимерла Танзація до цих пір разом з туристами ? з травня 2020 ? без примусових-обов*язкових масочок, антисептиків скрізь і 2-метрової дистанції між людьми ?
А що з вакцинками ?
Братимуть ?
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21.02.2021 20:12
+5
Она везде от фонаря.
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21.02.2021 19:46
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"А кто их там считает?" (с) Анекдот.
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21.02.2021 19:44 Ответить
у нас статистика тоже от фонаря. смысл ее вести таким образом вообще?
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21.02.2021 19:45 Ответить
Она везде от фонаря.
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21.02.2021 19:46 Ответить
Правильно роблять.
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22.02.2021 08:49 Ответить
Значит фонарь этот кому-то пригодится.
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21.02.2021 19:47 Ответить
Танзанія - це ти

Танзания, куда беспрепятственно ездят украинцы, с мая 2020 года не ведет статистики по COVID-19 - Цензор.НЕТ 3993
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21.02.2021 20:04 Ответить
и шо, там массовый мор людей?
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21.02.2021 20:34 Ответить
Танзания
Годовой прирост - 2 %.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Фертильность - 4,5 рождений на женщину.
Младенческая смертность - 69 на 1000 рождённых.
Средняя продолжительность жизни - 50 лет у мужчин, 53 года у женщин.


Для стабильного населения в развитых странах длстаточно фертильности 2,1 рождений на женщину. Так что мор там не такой уж и слабый.
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21.02.2021 22:20 Ответить
Танзанія, куди безперешкодно їздять українці, з травня 2020 року не веде статистики щодо COVID-19 - Цензор.НЕТ 7055
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21.02.2021 21:21 Ответить
Я хз. Може не допетрали. Інша історія - масаі, Танзанія. Проблеми з питною водою. Возять віслюками хз звідки. Чотири дні дощі такі що розмило грунові дороги, але вони не збирають дощову воду. Їх спитали чому, кажуть "ми про це ніколи не думали"
Це як у кацапів, чого ходити срати на двір якщо можна у хаті покласти туалет, а у дворі викопати вигрібну і провести каналізацію а в криницю кинути насос, щоб у хаті вода була, і попити і для зливу, але ж то кацапи!)
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21.02.2021 19:46 Ответить
Срати в хаті це аморально, треба ходити надвір.
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21.02.2021 22:50 Ответить
Ну то- є ж і нормальні країні!
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21.02.2021 19:48 Ответить
То ж не БуковелЄм єдиним... З Танзанії наші туристи з таким же успіхом могли привезти на батьківщину всі різновиди COVID-19. І шо за "манічка", в розпал такої зарази шастать по світу?
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21.02.2021 19:53 Ответить
А ты сиди в хрушчовке с г+г до пенсии пока косая не прийдет, **** той жизни.
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21.02.2021 21:15 Ответить
У меня собственный дом, рядом лес, чистый воздух и чудная украинская природа. А г+г принципиально не смотрю с момента скотских концертов "Квартала", где они вещали пошлости об Украине. А слоняющихся по свету бездельников в разгар пандемии на дух не переношу. Против отдыха семей или влюбленных совершенно ничего не имею против, но опять же в приемлимое время. Я против пира во время чумы.
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21.02.2021 21:33 Ответить
Чума вечна а жизнь нет
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21.02.2021 21:56 Ответить
Одразу видно людину, яка ніколи не була межами України.
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22.02.2021 08:43 Ответить
Обожаю подобных ИксперДов! Вы еще меня назовите куркульшей и украинской националисткой из-за наличия частной собственности и любви к украинской природе и страны в целом! До речі, якщо ви дійсно вважатимете саме так, мені це леститиме не аби як!
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22.02.2021 11:58 Ответить
Кто то верит статистике??
Та ладно.
Я в институте изучал статистику. При одних вводных при различных методах подсчёта, результат ой как разнится.
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21.02.2021 19:54 Ответить
Маленькие дети, ни за что на свете не летайте в Африку гулять!
В Африке Эболы, в Африке Ковиды, в Африке большие крокодилы.
Будут вас кусать, бить и заражать, не летайте, дети, в Африку гулять.
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21.02.2021 19:55 Ответить
Тю бл . Чого туди взагалі їздити ,, в ту Танзанію . ?? Ну я розумію ще - море , пляж , пальми ,, але -безкрайня саванна зі слонами і мухами це-це ,, ну шо там цікавого ?? .
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21.02.2021 19:58 Ответить
Там море, пляж , лобстеры и самая быстрорастущая экономика в Африке.Итальески там побережье скупают для отелей и сервис вэри гуд
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21.02.2021 21:18 Ответить
Українці гірше євреїв бо вони є скрізь, куди доля не закине то натикаєшся на земляка.
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21.02.2021 22:54 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Ось воно що! (ще й яка феєрична міжмовна гра слів!)
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22.02.2021 00:21 Ответить
Мухи це-це.
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22.02.2021 08:59 Ответить
Так как зеленский со шмыгалем тестируют и считают заболевших, мы далеко не ушли от танзании
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21.02.2021 20:05 Ответить
ну и чем тогда танзанийская статистика, по факту, от украинской отличается?
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21.02.2021 20:08 Ответить
І не вимерла Танзація до цих пір разом з туристами ? з травня 2020 ? без примусових-обов*язкових масочок, антисептиків скрізь і 2-метрової дистанції між людьми ?
А що з вакцинками ?
Братимуть ?
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21.02.2021 20:12 Ответить
*Танзанія
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21.02.2021 20:13 Ответить
Им там в Танзании болеть не стоить. Львы со всякими гиенами сразу определяют больную особь, отгоняют от стада и тут же жрут
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21.02.2021 20:24 Ответить
95% туристов на Занзибар ездят, а там только обезьяны)) до континентальной Танзании мало кто решается добраться
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21.02.2021 21:13 Ответить
А на Занзібарі https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0 оно яка тварючина мешкає
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22.02.2021 00:23 Ответить
Певно, знають, куди їм тре' їхати...
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22.02.2021 00:32 Ответить
"Попобава - мужикам забава" (с) Lurkmore
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22.02.2021 01:12 Ответить
Ну, скоро выявят вирус у зебр и как в Дании....
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21.02.2021 20:36 Ответить
Вот суки!
Испоганили такую красивую страшилку про про смертельнейший коронавирус.)
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21.02.2021 20:41 Ответить
Африка загадочна, раньше прививали не просто так. А данные у моз есть 0. На последнем месте. Если бы не было даных, написали бы без даных. Вероятность высокого африканского штама и других прелестей
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21.02.2021 20:48 Ответить
Новини з Танзанщини.
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21.02.2021 21:00 Ответить
Метро закрили,норок подушили,маски носять тому й статистика нульова,чи нє?
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21.02.2021 21:23 Ответить
ще не вмерла ТанзанІя
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21.02.2021 22:02 Ответить
ну не ведут... им так удобно и проблем не чувствуют... чтоб вести статистику нужно вести лабораторную диагностику... зачем усложнять жизнь?
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21.02.2021 22:07 Ответить
Якщо зубожілі шляються по танзаніях, то і на лікування знайдуть бабло, єслі чо.
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21.02.2021 22:38 Ответить
ТПГ-Гетьманцев-Занзибар (танзания). Если поняли связку, то поймёте почему без тестов
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21.02.2021 23:03 Ответить
Kaк можно вести статистику того чего не существует ? Можно только выдумывать, чем и занимаются Ляшок со Степановым.
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21.02.2021 23:19 Ответить
Зато они успели у ЕС денег намутить, а Лукашенка - нет. И ничего им за это не будет, уже было бы.
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22.02.2021 00:00 Ответить
Проклятье какое-то... На верхушку украинской политической пирамиды регулярно ветер заносит всякую пену, место которой на скамье подсудимых.
Единственный проукраинский Президент за всю историю был свергнут под радостное улюлюканье толпы.
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22.02.2021 00:52 Ответить
Ющенко?
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22.02.2021 09:02 Ответить
Так какого чёрта пускают оттуда в Украину без теста?
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22.02.2021 10:21 Ответить
 
 