Суд в Одессе восстановил на службе экс-патрульную Мельник, уволенную после обвинений руководства в коррупции. ДОКУМЕНТ

Одесский окружной административный суд 19 февраля признал незаконным увольнение со службы в патрульной полиции сержанта Зою Мельник.

Об этом женщина сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Одесский Окружной административный суд признал противоправным и незаконным приказ Департамента патрульной полиции о моем увольнении и постановил немедленно восстановить на службе. В УПП не смогли доказать мои "многочисленные опоздания" и "прогулы", так как их не было. Также среди "доказательств" не было ни единой жалобы на меня от граждан. Только рапорты и кляузы приближенных к руководству, которые выполняли указания по моему увольнению", - сообщила Мельник.

К посту она добавила скан судебного решения Одесского окружного суда. Согласно документу, суд постановил взыскать с Департамента Одесской патрульной полиции в пользу патрульной компенсацию в сумме свыше 201 тысячи гривен.

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Напомним, 8 июля 2019 года начальника патрульной полиции Одесской области Юрия Рыбака отстранили от должности после ряда заявлений его подчиненной Зои Мельник о взяточничестве и неэффективности работы ведомства. В июле патрульная сообщила, что ей угрожают. В сентябре Мельник уволили.