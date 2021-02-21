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Новости Правосудие
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Суд в Одессе восстановил на службе экс-патрульную Мельник, уволенную после обвинений руководства в коррупции. ДОКУМЕНТ

Суд в Одессе восстановил на службе экс-патрульную Мельник, уволенную после обвинений руководства в коррупции. ДОКУМЕНТ

Одесский окружной административный суд 19 февраля признал незаконным увольнение со службы в патрульной полиции сержанта Зою Мельник.

Об этом женщина сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Одесский Окружной административный суд признал противоправным и незаконным приказ Департамента патрульной полиции о моем увольнении и постановил немедленно восстановить на службе. В УПП не смогли доказать мои "многочисленные опоздания" и "прогулы", так как их не было. Также среди "доказательств" не было ни единой жалобы на меня от граждан. Только рапорты и кляузы приближенных к руководству, которые выполняли указания по моему увольнению", - сообщила Мельник.

К посту она добавила скан судебного решения Одесского окружного суда. Согласно документу, суд постановил взыскать с Департамента Одесской патрульной полиции в пользу патрульной компенсацию в сумме свыше 201 тысячи гривен.

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Суд в Одессе восстановил на службе экс-патрульную Мельник, уволенную после обвинений руководства в коррупции 01

Напомним, 8 июля 2019 года начальника патрульной полиции Одесской области Юрия Рыбака отстранили от должности после ряда заявлений его подчиненной Зои Мельник о взяточничестве и неэффективности работы ведомства. В июле патрульная сообщила, что ей угрожают. В сентябре Мельник уволили.

Автор: 

Одесса (7868) суд (25080) увольнение (2674) юстиция (758) патрульная полиция (1811)


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Топ комментарии
+19
Суд в Одессе восстановил на службе экс-патрульную Мельник, уволенную после обвинений руководства в коррупции - Цензор.НЕТ 2459
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21.02.2021 20:09
+9
Если восстановили, значит она права. Шо там с руководством?
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21.02.2021 20:09
+9
Восстановится и уволится по собственному желанию а не по статье+очистит свое имя и докажет правоту+вернет потерянный доход (зарплату).
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21.02.2021 20:31
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Фантастика...
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21.02.2021 20:08 Ответить
Если восстановили, значит она права. Шо там с руководством?
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21.02.2021 20:09 Ответить
А ось таких керманичів тре звільняти та люструвати !!!)))
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21.02.2021 20:16 Ответить
Так в этом и заключается мой вопрос. Уже, или когда?
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21.02.2021 20:18 Ответить
Не совсем так. Ее уврлили за то, что она якобы прогуливала и недобросовестно выполняла свои обязанности. В общем, на нее натравили ручного антиполицейского блоггера, который заснял, где она на службе лазила в мобилке. Но она в суде доказала, что не прогуливала и... предъявила грамоту от руководства МВД за добросовестное выполнение обязанностей. Что ж, как видим, юридически девочка подкована хорошо и это бесспорный плюс для нее, как для полицейской. Надеюсь, что со временем полиция будет полностью состоять из таких, как она.
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22.02.2021 06:26 Ответить
Суд в Одессе восстановил на службе экс-патрульную Мельник, уволенную после обвинений руководства в коррупции - Цензор.НЕТ 2459
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21.02.2021 20:09 Ответить
Та навіть "жіночка" звучить якось ніжно і звабливо, а російскою аналога цього слова немає. Типу "женщиночка".
Ну оно и понятно они ж в избу горящую и коня на скоку и героев еще нарожают. Одним словом самки.
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22.02.2021 10:17 Ответить
А ці 201 тис., нехай керманич ментовський, з власної кишені, пані поліціянтці сплатить !!!)))
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21.02.2021 20:12 Ответить
она рассказала о коррупции в полиции..- уволили..- восстановилась)))- но!!- работать же всё равно не дадут...(((
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21.02.2021 20:14 Ответить
На жаль, дівчинці в поліції вже не служити !!!)))
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21.02.2021 20:24 Ответить
Восстановится и уволится по собственному желанию а не по статье+очистит свое имя и докажет правоту+вернет потерянный доход (зарплату).
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21.02.2021 20:31 Ответить
А в поліціі лишаться працювати ця корумпована гидота !!!)))
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21.02.2021 20:32 Ответить
Да. Тут только можно провести служебное расследование по результату незаконного увольнения и привлечь к дисциплинарке (лишить премию, очередного звания или понизить в звании...), но работать руководство, которое ее уволило, останется. Как решение вступит в силу, ей можно разве что подать гражданский иск на моральный ущерб и компенсацию утери части дохода из за неполученной зарплаты. А может дивчина принципиальная, и останется на работе, хоть ее будут намеренно "жрать".
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21.02.2021 20:41 Ответить
Покопався ще, виявилося, що Геннадій Леоненко (батько "блогерки" Лізи, що ненавидить українську) після звільнення з підрозділу СБУ продовжує працювати з урядом. У листопаді 2020 його ФОП виграв тендер на розробку системи безпеки для Міністерства енергетики на 221 тис. грн.

Суд в Одессе восстановил на службе экс-патрульную Мельник, уволенную после обвинений руководства в коррупции - Цензор.НЕТ 1157 Суд в Одессе восстановил на службе экс-патрульную Мельник, уволенную после обвинений руководства в коррупции - Цензор.НЕТ 3901Суд в Одессе восстановил на службе экс-патрульную Мельник, уволенную после обвинений руководства в коррупции - Цензор.НЕТ 2202Суд в Одессе восстановил на службе экс-патрульную Мельник, уволенную после обвинений руководства в коррупции - Цензор.НЕТ 1484
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21.02.2021 20:14 Ответить
Пусть Цензор сообщит нам о её судьбе хотя бы через месяц....
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21.02.2021 20:32 Ответить
А кому не дала - не сказано.....
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21.02.2021 21:32 Ответить
верно.
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21.02.2021 21:49 Ответить
Ось така поліція
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21.02.2021 22:18 Ответить
І на чиєму боці тут правда???
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21.02.2021 22:23 Ответить
Суд признал вкусной.
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22.02.2021 00:07 Ответить
 
 