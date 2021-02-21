Израилю пришлось закупить у России вакцину "Спутник V" для Сирии, чтобы освободить свою гражданку, - NYT

Израиль тайно закупил российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" для Сирии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Источники издания утверждают, что на этой неделе Сирия отпустила израильскую гражданку, задержанную за незаконное пересечение границы. Официально ее обменяли на двух задержанных сирийских пастухов.

Однако, по данным чиновника, близкого к процессу обмена, для освобождения женщины Израиль согласился закупить неназванное количество российской вакцины от коронавируса для Сирии.

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Согласно сделке, Израиль заплатит России, которая была его посредником, за отправку российских вакцин Sputnik V режиму президента Сирии Башара Асада, сказал чиновник.

Отвечая на вопрос о вакцинах в телеинтервью в субботу вечером, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уклонился от ответа, сказав только, что израильские вакцины в Сирию не отправляются.

"Мы привезли женщину, я рад", - отметил Нетаньяху. Он поблагодарил президента России Владимира Путина и сказал, что больше ничего не добавит.

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