Израилю пришлось закупить у России вакцину "Спутник V" для Сирии, чтобы освободить свою гражданку, - NYT
Израиль тайно закупил российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" для Сирии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
Источники издания утверждают, что на этой неделе Сирия отпустила израильскую гражданку, задержанную за незаконное пересечение границы. Официально ее обменяли на двух задержанных сирийских пастухов.
Однако, по данным чиновника, близкого к процессу обмена, для освобождения женщины Израиль согласился закупить неназванное количество российской вакцины от коронавируса для Сирии.
Согласно сделке, Израиль заплатит России, которая была его посредником, за отправку российских вакцин Sputnik V режиму президента Сирии Башара Асада, сказал чиновник.
Отвечая на вопрос о вакцинах в телеинтервью в субботу вечером, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уклонился от ответа, сказав только, что израильские вакцины в Сирию не отправляются.
"Мы привезли женщину, я рад", - отметил Нетаньяху. Он поблагодарил президента России Владимира Путина и сказал, что больше ничего не добавит.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаборатория_реактивного_движения
Написали бы просто: Израиль был вынужден выплатить государству-террористу России выкуп за свободу своей гражданки
И еще закупили для Сирии!
Цього разу руками Сирійців РФ змушує Ізраїльський уряд закупляти російський «Спутник V», який розробники називають вакциною проти коронавіруса.
Сирійці, які утримували громадянку Ізраїлю, в обмін на її свободу попросили Ізраїль таємно придбати вищезгаданий російський препарат.