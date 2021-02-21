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Новости Коронавирус и карантин
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Израилю пришлось закупить у России вакцину "Спутник V" для Сирии, чтобы освободить свою гражданку, - NYT

Израилю пришлось закупить у России вакцину

Израиль тайно закупил российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" для Сирии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Источники издания утверждают, что на этой неделе Сирия отпустила израильскую гражданку, задержанную за незаконное пересечение границы. Официально ее обменяли на двух задержанных сирийских пастухов.

Однако, по данным чиновника, близкого к процессу обмена, для освобождения женщины Израиль согласился закупить неназванное количество российской вакцины от коронавируса для Сирии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черногория начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V"

Согласно сделке, Израиль заплатит России, которая была его посредником, за отправку российских вакцин Sputnik V режиму президента Сирии Башара Асада, сказал чиновник.

Отвечая на вопрос о вакцинах в телеинтервью в субботу вечером, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уклонился от ответа, сказав только, что израильские вакцины в Сирию не отправляются.

"Мы привезли женщину, я рад", - отметил Нетаньяху. Он поблагодарил президента России Владимира Путина и сказал, что больше ничего не добавит.

Также читайте: Госсекретарь США Помпео обвинил Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье

Автор: 

вакцина (3815) Израиль (1922) карантин (16729) россия (95381) Сирия (3144) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+40
а лапти тут орали что для себя Израиль закупил
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21.02.2021 20:21
+39
лапти взяли заложницу и потребовали чтобы Израиль закупил их шмурдяк, терроризм во всей красе
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21.02.2021 20:32
+37
Отличный план! И гражданку освободили, и сирийцев скотомицином потравят!
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21.02.2021 20:22
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Страница 2 из 2
Класична терористична держава. Нічого іншого очікувати не доводиться.
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21.02.2021 20:47 Ответить
А усраіль її (терорестичну країну) проспонсорував , бо в нього були благі наміри , які ведуть в пекло! Чекаїмо гумконвой на бамбас , коли гроші перерахують!😈
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22.02.2021 00:01 Ответить
Не понял, винтороги хотят убить сирийцев?
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21.02.2021 20:47 Ответить
не страшно. сурийские бабы еще нарожают.
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21.02.2021 20:52 Ответить
тероруссссия всій своїй красі
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21.02.2021 20:49 Ответить
Рашка официально стала страной- террористом. Теперь чтобы продвинуть свой товар она будет похищать граждан той страны. Купи вакцину, а то мы не вернем твою гражданку. Купи кирпич- ето уже не анекдот. Купи Жигули ато я похищу твоих детей. Что дальше? Так и будем потакать террористам? Когда уже каждый кацап с росийским паспортом будет официально признан терррористическим агентом? Чтобы каждый кацап ходил по миру как с мишеней на спине.
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21.02.2021 20:51 Ответить
Страна помойка уже начала евреев брать в заложники ,чтобы втюхать вой фуфломецын
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21.02.2021 20:52 Ответить
когда сирийцы начнут от этого кацапского Спутника дохнуть, виноваты будут опять евреи.. и Зеленский..
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21.02.2021 20:56 Ответить
вы еще об АстроЗенеке не все знаете
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21.02.2021 22:32 Ответить
Паходу, у кацапов с баблом дело швах... Напичкать Сирию (и не только) бесплатным оружием смогли, а на воду из под крана, расфасованную по аптечным мензуркам, бабла не хватает ??? Да, ...лять, дожились казламордые... Стоило только этих казламордых дебилов на пару-тройку десятков лет оставить без присмотра - всё, пропили расеюжку !!!
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21.02.2021 20:58 Ответить
Толык а коцапы тебе враги?
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21.02.2021 21:12 Ответить
Посол России в США Антонов отказался прививаться "Спутник V" и выбрал Moderna: "Здоровье важнее" - dialog.ua

Ізраїлю довелося закупити у Росії вакцину "Супутник V" для Сирії, щоб звільнити свою громадянку, - NYT - Цензор.НЕТ 2171
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21.02.2021 21:33 Ответить
Если это не фейк, то не исключено, что рашка попытается и нам навязать такую схему для ОРДЛО.
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21.02.2021 21:01 Ответить
навязывалка у русни еще не выросла. а дамбасню сами пусть ширяют этой отравой. всу работы меньше.
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21.02.2021 21:10 Ответить
А ми їм просто скажем нах. Хоча влада може і задуматись.
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21.02.2021 21:16 Ответить
Ізраїльська мафія ,за своїх будь яких потвор ,готова сплачувати будь якій загальний кошт.
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21.02.2021 21:11 Ответить
То мабуть залежить вiд того що то за мадам яку тре витягнути з тоi Сирii
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21.02.2021 21:20 Ответить
Лаптеногие уже торгугуют заложниками , капец !
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21.02.2021 21:17 Ответить
...Американский марсоход Персеверанс измерил на Марсе глубину той ЖОПЫ в которой на данный момент находится россия...
https://www.youtube.com/watch?v=z33xuBYCDOg
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21.02.2021 21:17 Ответить
Он французский!
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21.02.2021 21:51 Ответить
С чего ты взял?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаборатория_реактивного_движения
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22.02.2021 08:18 Ответить
Я о аппарате,о марсоходе,а не НАСА
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22.02.2021 18:48 Ответить
я в курсе ... дал вам ссылку на Контуру, которая изготовила этот марсоход с французским названием, фирма в США, заказ НАСА...
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22.02.2021 20:42 Ответить
Возможно,я в подробности не вдавался,просто тут(Франции) по всем каналам трубили и гордились своим изобретением,показывали создателей и где создали(вроде Лион),даже Макрон наблюдал за приземлением этого марсохода!В общем французы считают своей раработкой и гордостью,а как там на самом деле я не вникаю,я ж не доказываю ничего,просто написал ,что думают французы по этому поводу!
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23.02.2021 10:40 Ответить
Это естественно. Такие вещи делаются ТОЛЬКО в кооперации несколькими странами... привет кацапам с их изоляцией и опорой только на свои силы (чучхе)
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23.02.2021 23:11 Ответить
Конспирологическая чушь..

Написали бы просто: Израиль был вынужден выплатить государству-террористу России выкуп за свободу своей гражданки
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21.02.2021 21:19 Ответить
На все про все один ответ - Хутин Пуйло!!!
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21.02.2021 21:25 Ответить
Уявляю , що це за "вакцина" така , що для того щоб її комусь продати , треба викрадати людей , брати заручників і т.п. Скажу коректно : російське гамно сумнівної якості .
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21.02.2021 21:30 Ответить
Пусть дальше целуют в задницу *****!
И еще закупили для Сирии!
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21.02.2021 21:38 Ответить
Параша - страна террорист.
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21.02.2021 21:40 Ответить
Ху.ловская метода - набирай заложников и диктуй условия.
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21.02.2021 21:57 Ответить
И об этом...Ізраїлю довелося закупити у Росії вакцину "Супутник V" для Сирії, щоб звільнити свою громадянку, - NYT - Цензор.НЕТ 5939На подконтрольной Украине территории Луганской области начали выпускать пиво под названием "Московское", на этикетке производитель напечатал российский флаг и изображение Собора Василия Блаженного. представляю как в годы Второй мировой войны на Урале вместе с танками выпускают немецкие губные гармошкиhttps://meshok.net/item/45258610_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_3_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85 Ізраїлю довелося закупити у Росії вакцину "Супутник V" для Сирії, щоб звільнити свою громадянку, - NYT - Цензор.НЕТ 4945 https://meshok.net/item/45258610_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_3_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
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21.02.2021 21:58 Ответить
Ізраїлю довелося закупити у Росії вакцину "Супутник V" для Сирії, щоб звільнити свою громадянку, - NYT - Цензор.НЕТ 3592
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21.02.2021 22:02 Ответить
Вдувабельная. Не скажешь даже, что папка её мерин натуральный.
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21.02.2021 22:50 Ответить
Кому і коняка вдувабельна , це на особистий смак 😆. Потрібно всім бгать пгиклад з Усгаілю ! Уа товаісчі.Нескорених юдеїв ,таки нагнули раком ,із спутніком!
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21.02.2021 23:14 Ответить
Таки не нагнули. Навіть, якщо вони взяли в кацапів фуфломіцину для сирійців, щоб свою громадянку врятувати, то це аж ніяк не тягне на "нагнули". Нє?
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21.02.2021 23:20 Ответить
Ну авжеш не нагнули , вони просто були вимушені .😆
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21.02.2021 23:24 Ответить
Мне интересно вакцина прошла противочумный институт в Израиле с модернизацией или ушла врагам прямо
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21.02.2021 22:03 Ответить
Ізраїлю довелося закупити у Росії вакцину "Супутник V" для Сирії, щоб звільнити свою громадянку, - NYT - Цензор.НЕТ 431
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21.02.2021 22:16 Ответить
Так, так... Хор єврейських хлопчиків в небезпеці, у сирійских алавітів надія на майбутнє і лише у кацапів все як завжди - спасітєлі, міротворці і посередники...
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21.02.2021 22:19 Ответить
Хммм.....какая интересная версия....Моссада......
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21.02.2021 22:26 Ответить
Много_ходов_очка ***** и Шлимазла.
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21.02.2021 22:33 Ответить
Помню как ваш Ельцын тягал с заграницы одноразовые шприцы как помощь Расии, так ватники кололись ими по три раза.
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21.02.2021 22:54 Ответить
і нічого дивного.. раша завжди заручниками торгувала.. just business..
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21.02.2021 22:52 Ответить
Израиль закупил это говно не только для этого. Они им колят и палестинцев, которые рвутся на работу в Израиль: хочешь работать - колись!
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21.02.2021 22:55 Ответить
Таки нагнули гогдих юдеїв раком із цмим спутніком .Капітолій взяли після вакцинування теж спутніком .
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21.02.2021 23:15 Ответить
Вакцину купили, чтобы сирийцы козлятами стали.
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21.02.2021 23:44 Ответить
Російська Федерація не змінює старі методи шантажу із Ізраїлем й повторює свій план вдруге.
Цього разу руками Сирійців РФ змушує Ізраїльський уряд закупляти російський «Спутник V», який розробники називають вакциною проти коронавіруса.
Сирійці, які утримували громадянку Ізраїлю, в обмін на її свободу попросили Ізраїль таємно придбати вищезгаданий російський препарат.
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21.02.2021 23:51 Ответить
)))) свою гражданку освободили,сирийцов потравили))) на это можно потратиться )))
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22.02.2021 00:49 Ответить
эрэфия стала торговать живым товаром
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22.02.2021 09:16 Ответить
Я так розумію, Асад планує вакцинувати свою армію Спутніком.
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22.02.2021 11:58 Ответить
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