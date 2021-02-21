Ляшко о доставке вакцины от COVID-19 в Украину: Дата известна, но есть переменные. Скажем, когда самолет приземлится в "Борисполе"

Дата поставки в Украину вакцины AstraZeneca от коронавируса известна, но ее объявят только тогда, когда самолет с ней сядет в аэропорту "Борисполь".

Об этом в воскресенье в Черниговской областной больнице журналистам заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вакцина в Украину поступит в ближайшее время. Дата поставки известна, но есть некоторые переменные, которые могут повлиять. Поэтому дату скажем, когда вот точно самолет приземлится в Борисполе", - сказал Ляшко.

По его словам, график поставки вакцины в регионы будет зависеть от того, в какое время суток ее доставят в Украину. Если это будет до 16 часов, то развозка начнется на следующий день. Если после 16-ти, то все будет зависеть от скорости растаможки, оформления, распределения доз по областям.

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Он добавил, что первыми вакцину получат Киев и 6 областей Украины - Винницкая, Житомирская, Киевская, Полтавская, Черкасская и Черниговская. После этого ее 11-ю машинами одновременно повезут во все другие регионы. Температура хранения вакцины AstraZeneca составляет от +2 до +8°С, поэтому проблем с этим нигде не будет.

"Холодовая цепь будет соблюдена: с самолета - до доставки на национальный склад, оттуда - в региональные склады, мобильные бригады и пункты проведения прививок", - сказал Ляшко.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов в воскресенье, 21 февраля, заявил, что лично проконтролировал отгрузку в Украину первой партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. По его словам, 500 тысяч доз сейчас транспортируются в Мумбаи, потом будет "долгий путь грузовым самолетом с остановкой в ​​Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину".

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