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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко о доставке вакцины от COVID-19 в Украину: Дата известна, но есть переменные. Скажем, когда самолет приземлится в "Борисполе"

Ляшко о доставке вакцины от COVID-19 в Украину: Дата известна, но есть переменные. Скажем, когда самолет приземлится в

Дата поставки в Украину вакцины AstraZeneca от коронавируса известна, но ее объявят только тогда, когда самолет с ней сядет в аэропорту "Борисполь".

Об этом в воскресенье в Черниговской областной больнице журналистам заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вакцина в Украину поступит в ближайшее время. Дата поставки известна, но есть некоторые переменные, которые могут повлиять. Поэтому дату скажем, когда вот точно самолет приземлится в Борисполе", - сказал Ляшко.

По его словам, график поставки вакцины в регионы будет зависеть от того, в какое время суток ее доставят в Украину. Если это будет до 16 часов, то развозка начнется на следующий день. Если после 16-ти, то все будет зависеть от скорости растаможки, оформления, распределения доз по областям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все, кто захочет вакцинироваться от коронавируса, будут привиты бесплатно, - Ляшко

Он добавил, что первыми вакцину получат Киев и 6 областей Украины - Винницкая, Житомирская, Киевская, Полтавская, Черкасская и Черниговская. После этого ее 11-ю машинами одновременно повезут во все другие регионы. Температура хранения вакцины AstraZeneca составляет от +2 до +8°С, поэтому проблем с этим нигде не будет.

"Холодовая цепь будет соблюдена: с самолета - до доставки на национальный склад, оттуда - в региональные склады, мобильные бригады и пункты проведения прививок", - сказал Ляшко.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов в воскресенье, 21 февраля, заявил, что лично проконтролировал отгрузку в Украину первой партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. По его словам, 500 тысяч доз сейчас транспортируются в Мумбаи, потом будет "долгий путь грузовым самолетом с остановкой в ​​Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину".

Также читайте: Украина в ближайшее время получит 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 индийского производства, - посольство

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Все зависит от главной переменной -- суммы в кармане.
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21.02.2021 20:55
+15
Мне кажется, Цензору, когда они пишут про эту вакцину, нужно акцентировать внимание на том, что та вакцина, которую привезет Степанов - это не вакцина - Oxford/AstraZeneca (AZD1222). То есть - эта не та вакцина, которой вакцинируют в Европе, а просто какой то индийский самопальный фуфел, который, к тому же, еще не прошел достаточно испытаний
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21.02.2021 21:07
+14
чемпионы по борьбе
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21.02.2021 20:54
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чемпионы по борьбе
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21.02.2021 20:54 Ответить
Декілька днів тому від Ляшка з'явилися ще одна обіцянка - цього тижня Україна може отримати вакцину від COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca.

Натомість, у Великобританії від коронавірусу вакцинували вже 15 млн людей, у Німеччині - 3,8 млн, а владу критикують за нібито повільний темп вакцинації населення. У Євросоюзі взагалі заявили, що до кінця літа планують вакцинувати усіх бажаючих.

До речі, в ОАЕ масова вакцинація розпочалася ще в грудні минулого року.
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21.02.2021 20:58 Ответить
Так и везут не оригинальную вакцину AstraZeneca, а индийскую реплику CoviShield
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21.02.2021 21:03 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3249181/stepanov_v_indii_prokontroliroval_otgruzku_pervoyi_partii_vaktsiny_astrazeneca_covishield_ona_pribudet -------------

в коментах этой темы читаем , чем CoviShield, которую везут, отличается от AstraZeneca
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21.02.2021 21:08 Ответить
Это реплика для нищих. Это как Adidas или Puma из Малой Арнаутской.
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21.02.2021 21:35 Ответить
индусы заявили . что своей вакциной свой народ прививать не собираются пока она полностью не пройдёт проверку . на экспорт в бандустаны пожалуйста а для себя пока английскую покупают
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21.02.2021 21:12 Ответить
- До України везуть пів мільйона індійських **** без солі.
Повідомив очильник МОЗ України Степанов.
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21.02.2021 21:14 Ответить
"Так и везут не оригинальную вакцину AstraZeneca, а индийскую реплику CoviShield"
Совершенно верно.... https://covid19.trackvaccines.org/vaccines/48/
Ляшко про доставку вакцини проти COVID-19 в Україну: Дата відома, але є перемінні. Скажемо, коли літак приземлиться у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 4950
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21.02.2021 21:38 Ответить
Таки да. Только Южная Африка уже отказалась.
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21.02.2021 22:03 Ответить
Планируемая правительством Украины для закупок индийская вакцина производства Serum Institute of India Private Limited ChAdOx1 nCoV-19 vaccine индекс ICMR / SII-COVISHIELD не имеет никакого отношения к вакцине AZD1222 производимой AstraZeneca Inc. Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (научный руководитель Dr Prasad Kulkarni ) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого исследования для определения безопасности и иммуногенности. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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21.02.2021 21:55 Ответить
точная дата будет указана, когда в уравнении прибытия будет минимум две переменных ))
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21.02.2021 20:54 Ответить
Я не Ляшко, але коли літак сяде у Борисполі - теж назву дату!🤣🤣🤣 Геніально!!!
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21.02.2021 21:23 Ответить
А я думав, як рак на горі свисне.
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22.02.2021 14:31 Ответить
Вот чешет, гад! Как дышит!
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21.02.2021 20:54 Ответить
Все зависит от главной переменной -- суммы в кармане.
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21.02.2021 20:55 Ответить
і є ж нещасні бовдури, які таки щепляться цією астразенекою
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21.02.2021 20:56 Ответить
Ляшко про доставку вакцини проти COVID-19 в Україну: Дата відома, але є перемінні. Скажемо, коли літак приземлиться у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 5675
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21.02.2021 21:50 Ответить
На календарі 15 лютого, а Україна все ще не отримала жодної дози вакцини від коронавірусу. Хоча декілька тижнів тому головний санітарний лікар Ляшко обіцяв, що в районі 15 лютого наша країна вже буде мати 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech у межах співпраці з COVAX
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21.02.2021 20:57 Ответить
У вас календарь не поломался?
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21.02.2021 21:29 Ответить
15 лютого якого року??
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21.02.2021 23:19 Ответить
Скоро, почти уже, вот-вот, не за горами, типа вакцину.....
А вам не кажется, что проще было бы этого Ляшка и Степанова сдать на анализы в ветлечебницу ?
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21.02.2021 20:57 Ответить
Користуються тим, що будь-які дії/бездіяльність зєвлади усім пох(((
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21.02.2021 20:59 Ответить
"Точно известно, что ВООЗ не сертифицировало индийское средство, а результатов заключительной фазы клинических испытаний именно CoviShield, которые проводили в Индии, все еще нет"
Я пас,навіть якщо Приниження оцією фігньою собі всю дупу обколе на камеру ...)
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21.02.2021 21:02 Ответить
Обколеться фізрозчином. Скаже, що вакцина. Па-па-па-па-па ПА!
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21.02.2021 21:11 Ответить
А переменная Ляшко есть?
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21.02.2021 21:02 Ответить
Есть- называется лотерея. Один Ляшко- в неё выиграл, в переменную/лотерейную при этом- наиибал всю Украину. Второй Ляшко- значительно опаснее. Просто в это, пока- никто не врубается. А зря не врубается... Первый Ляшко- в полном порядке. Второй- ваааще- на коне, тварь. Нужен, похоже- третий, который ответит за первых двух тварей. Его найдут, поверь.
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21.02.2021 21:09 Ответить
Щас, только шаши капур пару бочек наколотит и сразу к нам)
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21.02.2021 21:04 Ответить
Дата поставки в Украину вакцины AstraZeneca от коронавируса известна, но ее объявят только тогда, когда самолет с ней сядет в аэропорту "Борисполь

Ляшко о доставке вакцины от COVID-19 в Украину: Дата известна, но есть переменные. Скажем, когда самолет приземлится в "Борисполе" - Цензор.НЕТ 1432
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21.02.2021 21:04 Ответить
Мне кажется, Цензору, когда они пишут про эту вакцину, нужно акцентировать внимание на том, что та вакцина, которую привезет Степанов - это не вакцина - Oxford/AstraZeneca (AZD1222). То есть - эта не та вакцина, которой вакцинируют в Европе, а просто какой то индийский самопальный фуфел, который, к тому же, еще не прошел достаточно испытаний
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21.02.2021 21:07 Ответить
Жодна вакцина не закінчила 3ю фазу клінічних досліджень.
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21.02.2021 21:10 Ответить
Но Oxford/AstraZeneca (AZD1222) разрешили в Европе, а Степановскую - нет. Как бы - есть разница
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21.02.2021 21:28 Ответить
Та годі вам,це AstraZeneca для бідних.AstroZahermazohen.Для багатших Fuzzer колотять.
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21.02.2021 21:41 Ответить
хоч трохи зберегти інтригу ))) це так по шоубізнесовому )))
продовження триває...в наступній серії вам покажуть...не пропустіть прем"єру сезону )))
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21.02.2021 21:08 Ответить
То це літак винний чи все ж таки Стєпанов ?
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21.02.2021 21:08 Ответить
Ляшко про доставку вакцини проти COVID-19 в Україну: Дата відома, але є перемінні. Скажемо, коли літак приземлиться у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 7030
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21.02.2021 21:41 Ответить
степашка і хрюша )))
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21.02.2021 22:02 Ответить
Ляшко про доставку вакцини проти COVID-19 в Україну: Дата відома, але є перемінні. Скажемо, коли літак приземлиться у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 940
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21.02.2021 22:10 Ответить
шоптур у верусобеса степашки может затянуться?
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21.02.2021 21:11 Ответить
Трошки ще почекайте до 30 лютого)))
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21.02.2021 21:12 Ответить
Ляшко - "Дата поставки известна, но есть некоторые переменные, которые могут повлиять. Поэтому дату скажем, когда вот точно самолет приземлится в Борисполе"

"Море, море, мир зелёный..."
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21.02.2021 21:12 Ответить
Ляшко о доставке вакцины от COVID-19 в Украину: Дата известна, но есть переменные. Скажем, когда самолет приземлится в "Борисполе" - Цензор.НЕТ 3377
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21.02.2021 21:14 Ответить
хазанов шолє?
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21.02.2021 22:05 Ответить
"Это не AstraZeneca, а какая-то реплика": видео отгрузки вакцины от коронавируса для Украины обсуждают в сети

Ляшко про доставку вакцини проти COVID-19 в Україну: Дата відома, але є перемінні. Скажемо, коли літак приземлиться у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 4983

.
Ляшко про доставку вакцини проти COVID-19 в Україну: Дата відома, але є перемінні. Скажемо, коли літак приземлиться у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 1044

.Степанов указал, что сейчас вакцины транспортируются в Мумбаи, а далее через Стамбул попадут в Украину.

Вакцина CoviShield являются все той же вакциной AstraZeneca, разработки Оксфордского университета, но произведенной на мощностях индийского Serum Institute. Степанов указал, что она была переквалифицирована ВОЗ и рекомендована для экстренного использования. ...(продолжение следует))))
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21.02.2021 21:16 Ответить
Угу. Ждите-с-с-с-с... Эти твари для того и поставлены, дабы уничтожить всех нас.
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21.02.2021 21:19 Ответить
Не для этого. Они просто за сребреники в своем кармане готовы предать и уничтожить всех вместе и каждого по отдельности. Тела, не обезображенные совестью и порядочностью.
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21.02.2021 21:46 Ответить
Тоже мне бином Зеленского. Никогда, вот единственная и неповторимая константа во всем этом бедламе. Ну и Разумков ещё, кажется, тоже хочет стать константой.
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21.02.2021 21:18 Ответить
Залить каждой зеленой падали в пасть по 5 литров этого цыганского шмурдяка
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21.02.2021 21:18 Ответить
когда уже этот грёбаный гринцирк во главе с гринпоцем уедут из страны.
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21.02.2021 21:20 Ответить
Добровольно они не уйдут. Никто не будет посыпать голову пеплом и каяться в том, что не имея никакого представления о работе государства, зачем-то полезли им управлять.
Их можно будет только вынести на вилах.
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21.02.2021 21:26 Ответить
Драсьте. ВІн взагалі-то про другий термін думає.
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21.02.2021 23:18 Ответить
а у меня есть мысля шо он и его кодло повторят судьбу януковича.ну или во всяком случае надеюсь на это.
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22.02.2021 07:49 Ответить
так зєбануті вже факапають, що найвеличніший припіздент "загнобив" мєртветчука
при цьому всі підприємства мєртвєтчука працюють
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22.02.2021 02:19 Ответить
Шо я провтикав????
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21.02.2021 21:22 Ответить
Ляшко про доставку вакцини проти COVID-19 в Україну: Дата відома, але є перемінні. Скажемо, коли літак приземлиться у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 5205Ляшко про доставку вакцини проти COVID-19 в Україну: Дата відома, але є перемінні. Скажемо, коли літак приземлиться у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 6798
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21.02.2021 21:24 Ответить
А журналісти в Україні залишились ? Чи вимерли після Порошенка ?
Спитають:
-З ким велись перемовини з початку епідемії (вже рік !!), і з яким результатом ?
-Чому закупівлі вакцини ДП "Медзакупівлі" блокуються МОЗ,а натомість таємні перемовини веде міністр Стєпанов ОСОБИСТО ?
-Що з уже замовленою Стєпановим китайською вакциною по 18 дол ? (В той час,коли "Медзакупівлі" домовлялись про схожу,за ціною 3 дол)
-Чому відверто брешуть про строки вакцинації ?
-Чому закуплено саме індійську несертефіковану,недовипробувану вакцину,ліцензію на виробництво якої,AstraZeneca надала Індії в рамках допомоги найбіднішим країнам (дарували Бутану,Бангладеш,М'янмі...) ?
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21.02.2021 21:30 Ответить
Кстати Индия для себя выпускает по лицензии Другую вакцину, какую понять просто...
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21.02.2021 21:35 Ответить
вашу кацапскую...? и сколько...?
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21.02.2021 21:52 Ответить
на всю страну, другую они там колоть не собираются.
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21.02.2021 22:34 Ответить
тебя уже укололи кацап...?
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21.02.2021 23:00 Ответить
конечно, 14 марта 2я прививка.
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22.02.2021 02:58 Ответить
Десь чотири наймасовіших виробляють .Спутнік,за рос. ліцензією-теж,але це не наймасовіше виробництво.Угоду з росіянами уклали не з-за якості продукту,а тому що на неї є певний попит,а в рф немає достатніх потужностей для виробництва.(так само там виробляють вакцину для Johnson & Johnson. )
Та й взагалі,Індія в виробництві вакцин поступається лише США.
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21.02.2021 21:56 Ответить
не волнуйтесь только нал откатный в офшор завезем и сразу домой
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21.02.2021 21:39 Ответить
буде , напевно, кружляти
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21.02.2021 21:45 Ответить
Дата поставки в Украину вакцины AstraZeneca от коронавируса известна, но ее объявят только тогда, когда самолет с ней сядет в аэропорту "Борисполь". тогда можно и замолчать.Самолет сам все расскажет без МОЗа ляшково стеновых
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21.02.2021 21:45 Ответить
AstraZeneca даже оригинальная похоже на шмурдяк,как сегодня прочитал в нидерзахсене полностью остановили ею вакцинировать в NRW так же собираются отказаться так как даёт осложнения после вакцинации 25%осложнений и столько же больничных.на этом фоне пфайзер уже запросил за свою дозу 54$ так что похоже что вся ,,веселуха"ещё впереди!!
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21.02.2021 21:51 Ответить
зачем покупать, купить лицензию на производство, как сделала Индия и ставить своим гражданам нужную вакцину.
А для других стран и Астразенека пойдет, как они считают.
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21.02.2021 21:54 Ответить
проблема в мощностях и логистике(если брать пфайзер/бионтех) а пока только она более или менее эффективна (чуть до 90%не дотягивает) повторюсь на фоне неудач конкурентов уже хотят поднять цену с 16 евро до 54,08евро (за такие деньги думаю сами без ,,помощников"в виде лицензиантов справятся!!)
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21.02.2021 22:04 Ответить
да ради бога, они только уменьшают доступность вакцины и её количество в мире.
тем более с её доставкой, она и вовсе не лучший вариант.
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21.02.2021 22:18 Ответить
Wollte Biontech die EU mit einem Wucherpreis von 54,08 Euro je Dosis über den Tisch ziehen? Der Chef des Mainzer Impfstoffherstellers weist das entschieden zurück - und erklärt die erste Preisberechnung. Ляшко про доставку вакцини проти COVID-19 в Україну: Дата відома, але є перемінні. Скажемо, коли літак приземлиться у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 8275
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21.02.2021 21:57 Ответить
Класс! Сколько зебилов бесплатно по приколу готовы стать подопытными кроликами для Индии?
С зелеными одни унижения и испанский стыд!
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21.02.2021 21:58 Ответить
для любой вакцины люди подопытные лохики...
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21.02.2021 22:05 Ответить
Ляшко про доставку вакцини проти COVID-19 в Україну: Дата відома, але є перемінні. Скажемо, коли літак приземлиться у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 6593
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21.02.2021 22:02 Ответить
Ляшко про доставку вакцини проти COVID-19 в Україну: Дата відома, але є перемінні. Скажемо, коли літак приземлиться у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 8145
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21.02.2021 22:11 Ответить
Столько кипиша вокруг вакцин, вокруг сроков поставки и качества...А кого не спросишь, никто ширяться не собирается! А теперь и последние ...желающие откажутся....
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21.02.2021 22:04 Ответить
Ляшко про доставку вакцини проти COVID-19 в Україну: Дата відома, але є перемінні. Скажемо, коли літак приземлиться у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 3828
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21.02.2021 22:24 Ответить
тоб-то українців хочуть виставити піддослідними кроликами..
я, наприклад, проти.. почніть з зеленського..
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21.02.2021 22:49 Ответить
Яка влада у країні, таку і вакцину беруть - фуфельну...
Вакцина CoviShield, за яку домовився Степанов - це індійський дешевий аналог AstraZeneca, який не пройшов всіх етапів випробовування.
Індія відправляє його як подарунки в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму.
По суті, використовують країни 3-го світу для тестування своєї вакцини.
Цікаво, скільки відмиють «Слуги» на закупці «подарунків», які не пройшли випробовування?
І якого хріна українці повинні стати піддослідними кроликами?
Ігор Савчук

Отже, вакцини Пфайзер - не буде.
Сіновак - не буде.
АстраЗенека - не буде!
Буде індійський шмурдяк Covishield, в якого ще не завершені випробування.
Доженемо і переженемо Зімбабве - нащо нам Порошенко з його Європою?!
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21.02.2021 22:25 Ответить
Як якусь суку з песиком так підняли весь воздущний флот.
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21.02.2021 22:25 Ответить
Ну так шо, 15 лютого, як було за кольоровим графіком, колоти не почнуть? Я вже і руку спиртом протер.
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21.02.2021 22:28 Ответить
"....бий НЕ почнут?" виправив на = штрикати не почнуть?=
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21.02.2021 22:37 Ответить
Зсередини?
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21.02.2021 23:02 Ответить
І таки дружно подякуємо Степанову за те, що хоч не в Катманду полетів!
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21.02.2021 22:31 Ответить
Зеленые по уровню циничного пиара на фуфломицинах даже юлю переплюнули. Та только встречала никому не нужный тамифлю а эти клоуны уже и отправляют какуюто индийскую левую бодягу.
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21.02.2021 22:36 Ответить
Что бы власть клоунов не делала,на выходе один результат-дефикация не снимая штанов. И Порошенко уже приплетать к результатам их деятельности все труднее да и сама попытка уже злит даже ,,мудрый нарид,,
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21.02.2021 23:32 Ответить
а кого будуть вакцинувати невідомим сурогатом?. чи то мільони на вітер?. так, для галочки?.
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21.02.2021 22:46 Ответить
Немцы массово отказываются от вакцины AstraZeneca, которую Степанов везет в Украину из Индии 21 февраля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/02/%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d1%86%d1%8b-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8.html#comments Комментарии: 1

В Германии медицинские работники отказываются прививаться препаратом для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 от англо-шведской компании AstraZeneca, 500 тыс. доз которой везет министр здравоохранения Максим Степанов из Индии.
Об этом пишет https://www.dw.com/ru/ne-hochu-astrazeneca-kakie-vakciny-predpochitajut-nemcy/a-56609842?fbclid=IwAR2ui9WTlTs0Rt3pnT0ITtO20yPOpcix4qtMhvY7XgxdYBcmgf_pdw1GrKs Deutsche Welle , передают сегодня «https://ukranews.com/news/757914-vaktsina-astrazeneca-imeet-nizkij-uroven-doveriya-nemetskih-medikov Українські Новини ».
В качестве примера издание приводит сотрудников медицинских учреждений федеральной земли Саар на северо-западе Германии. Из 200 человек, которые были записаны на вакцинацию вакциной, больше половины не явились и даже не предупредили об этом.
Сообщение информационного агентства dpa об этом, казалось бы, мелком происшествии опубликовали многие немецкие СМИ.
Случившееся восприняли в Германии как симптом нового общественного явления.
Не только саарские медработники решили фактически бойкотировать оксфордскую вакцину - препаратом британо-шведской компании AstraZeneca не хотят прививаться многие в ФРГ.
Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на официальные данные, по состоянию на 14 февраля, в Германии использовано 85% доз вакцины от Pfizer/BioNTech, 63% вакцин Moderna. У AstraZeneca этот показатель составляет лишь 19%, что свидетельствует о низком уровне доверия к препарату.
И именно эту вакцину намерен в ближайшие дни привезти в Украину министр Максим Степанов:
- https://www.economics-prorok.com/2021/02/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD.html Степанов полетел в Индию за вакциной, но «слуги» намерены его выгнать
- https://www.economics-prorok.com/2021/02/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%B2.html Степанов привезет мутную индийскую вакцину, чтоб испытать ее на украинцах - нардеп
- https://www.economics-prorok.com/2021/02/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B3.html Степанов сообщил из Индии о начале отгрузки первой партии вакцины CoviShield. Видео
А раньше он хотел вообще https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d1%8b.html втюхать украинцам китайскую вакцину через фирму Богатыревой …
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21.02.2021 22:48 Ответить
у немцев еще осталось чувство самосохранения
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21.02.2021 23:31 Ответить
Мягко говоря... За@бали!
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22.02.2021 00:04 Ответить
До сих пор ждут, когда у Порошенко лопнет терпение и он закупит и доставит...
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22.02.2021 00:13 Ответить
клоун)) казав би відразу після дощика у четвер , коли варений рак на горі свісне))
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22.02.2021 01:37 Ответить
***********
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22.02.2021 06:34 Ответить
А полковой оркестр с Зеленским , уже подготовили???
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22.02.2021 11:42 Ответить
 
 