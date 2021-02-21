Ляшко о доставке вакцины от COVID-19 в Украину: Дата известна, но есть переменные. Скажем, когда самолет приземлится в "Борисполе"
Дата поставки в Украину вакцины AstraZeneca от коронавируса известна, но ее объявят только тогда, когда самолет с ней сядет в аэропорту "Борисполь".
Об этом в воскресенье в Черниговской областной больнице журналистам заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вакцина в Украину поступит в ближайшее время. Дата поставки известна, но есть некоторые переменные, которые могут повлиять. Поэтому дату скажем, когда вот точно самолет приземлится в Борисполе", - сказал Ляшко.
По его словам, график поставки вакцины в регионы будет зависеть от того, в какое время суток ее доставят в Украину. Если это будет до 16 часов, то развозка начнется на следующий день. Если после 16-ти, то все будет зависеть от скорости растаможки, оформления, распределения доз по областям.
Он добавил, что первыми вакцину получат Киев и 6 областей Украины - Винницкая, Житомирская, Киевская, Полтавская, Черкасская и Черниговская. После этого ее 11-ю машинами одновременно повезут во все другие регионы. Температура хранения вакцины AstraZeneca составляет от +2 до +8°С, поэтому проблем с этим нигде не будет.
"Холодовая цепь будет соблюдена: с самолета - до доставки на национальный склад, оттуда - в региональные склады, мобильные бригады и пункты проведения прививок", - сказал Ляшко.
Напомним, глава Минздрава Максим Степанов в воскресенье, 21 февраля, заявил, что лично проконтролировал отгрузку в Украину первой партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. По его словам, 500 тысяч доз сейчас транспортируются в Мумбаи, потом будет "долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину".
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Натомість, у Великобританії від коронавірусу вакцинували вже 15 млн людей, у Німеччині - 3,8 млн, а владу критикують за нібито повільний темп вакцинації населення. У Євросоюзі взагалі заявили, що до кінця літа планують вакцинувати усіх бажаючих.
До речі, в ОАЕ масова вакцинація розпочалася ще в грудні минулого року.
в коментах этой темы читаем , чем CoviShield, которую везут, отличается от AstraZeneca
Повідомив очильник МОЗ України Степанов.
Совершенно верно.... https://covid19.trackvaccines.org/vaccines/48/
А вам не кажется, что проще было бы этого Ляшка и Степанова сдать на анализы в ветлечебницу ?
Я пас,навіть якщо Приниження оцією фігньою собі всю дупу обколе на камеру ...)
продовження триває...в наступній серії вам покажуть...не пропустіть прем"єру сезону )))
"Море, море, мир зелёный..."
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.Степанов указал, что сейчас вакцины транспортируются в Мумбаи, а далее через Стамбул попадут в Украину.
Вакцина CoviShield являются все той же вакциной AstraZeneca, разработки Оксфордского университета, но произведенной на мощностях индийского Serum Institute. Степанов указал, что она была переквалифицирована ВОЗ и рекомендована для экстренного использования. ...(продолжение следует))))
Их можно будет только вынести на вилах.
при цьому всі підприємства мєртвєтчука працюють
Спитають:
-З ким велись перемовини з початку епідемії (вже рік !!), і з яким результатом ?
-Чому закупівлі вакцини ДП "Медзакупівлі" блокуються МОЗ,а натомість таємні перемовини веде міністр Стєпанов ОСОБИСТО ?
-Що з уже замовленою Стєпановим китайською вакциною по 18 дол ? (В той час,коли "Медзакупівлі" домовлялись про схожу,за ціною 3 дол)
-Чому відверто брешуть про строки вакцинації ?
-Чому закуплено саме індійську несертефіковану,недовипробувану вакцину,ліцензію на виробництво якої,AstraZeneca надала Індії в рамках допомоги найбіднішим країнам (дарували Бутану,Бангладеш,М'янмі...) ?
Та й взагалі,Індія в виробництві вакцин поступається лише США.
А для других стран и Астразенека пойдет, как они считают.
тем более с её доставкой, она и вовсе не лучший вариант.
С зелеными одни унижения и испанский стыд!
я, наприклад, проти.. почніть з зеленського..
Вакцина CoviShield, за яку домовився Степанов - це індійський дешевий аналог AstraZeneca, який не пройшов всіх етапів випробовування.
Індія відправляє його як подарунки в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму.
По суті, використовують країни 3-го світу для тестування своєї вакцини.
Цікаво, скільки відмиють «Слуги» на закупці «подарунків», які не пройшли випробовування?
І якого хріна українці повинні стати піддослідними кроликами?
Ігор Савчук
Отже, вакцини Пфайзер - не буде.
Сіновак - не буде.
АстраЗенека - не буде!
Буде індійський шмурдяк Covishield, в якого ще не завершені випробування.
Доженемо і переженемо Зімбабве - нащо нам Порошенко з його Європою?!
В Германии медицинские работники отказываются прививаться препаратом для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 от англо-шведской компании AstraZeneca, 500 тыс. доз которой везет министр здравоохранения Максим Степанов из Индии.
Об этом пишет https://www.dw.com/ru/ne-hochu-astrazeneca-kakie-vakciny-predpochitajut-nemcy/a-56609842?fbclid=IwAR2ui9WTlTs0Rt3pnT0ITtO20yPOpcix4qtMhvY7XgxdYBcmgf_pdw1GrKs Deutsche Welle , передают сегодня «https://ukranews.com/news/757914-vaktsina-astrazeneca-imeet-nizkij-uroven-doveriya-nemetskih-medikov Українські Новини ».
В качестве примера издание приводит сотрудников медицинских учреждений федеральной земли Саар на северо-западе Германии. Из 200 человек, которые были записаны на вакцинацию вакциной, больше половины не явились и даже не предупредили об этом.
Сообщение информационного агентства dpa об этом, казалось бы, мелком происшествии опубликовали многие немецкие СМИ.
Случившееся восприняли в Германии как симптом нового общественного явления.
Не только саарские медработники решили фактически бойкотировать оксфордскую вакцину - препаратом британо-шведской компании AstraZeneca не хотят прививаться многие в ФРГ.
Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на официальные данные, по состоянию на 14 февраля, в Германии использовано 85% доз вакцины от Pfizer/BioNTech, 63% вакцин Moderna. У AstraZeneca этот показатель составляет лишь 19%, что свидетельствует о низком уровне доверия к препарату.
И именно эту вакцину намерен в ближайшие дни привезти в Украину министр Максим Степанов:
- https://www.economics-prorok.com/2021/02/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD.html Степанов полетел в Индию за вакциной, но «слуги» намерены его выгнать
- https://www.economics-prorok.com/2021/02/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%B2.html Степанов привезет мутную индийскую вакцину, чтоб испытать ее на украинцах - нардеп
- https://www.economics-prorok.com/2021/02/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B3.html Степанов сообщил из Индии о начале отгрузки первой партии вакцины CoviShield. Видео
А раньше он хотел вообще https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d1%8b.html втюхать украинцам китайскую вакцину через фирму Богатыревой …