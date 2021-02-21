Иран продолжает скрывать от украинской стороны информацию по делу о сбитом самолете МАУ, - Енин

Действия иранской стороны не способствуют усилению доверия к расследованию крушения самолета МАУ.

Об этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Буквально с первых дней трагедии украинские следователи вышли на контакт с иранскими коллегами. И направили запросы о международно-правовой помощи. В то же время, к сожалению, ответы на эти запросы или приходят со значительными задержками, либо не содержат фактической информации, которая крайне необходима для продвижения украинского расследования.

Мы неоднократно отмечали в наших переговорах с Ираном, что Украина, как и все цивилизованное международное сообщество, заинтересована в прозрачности этого процесса. Мы настаивали, чтобы Иран приоткрыл завесу над теми событиями по крайней мере для узкого круга специалистов. Мы предложили и создание совместной следственной группы. Мы говорили о проведении совместных следственных действий. Но до сих пор иранская сторона не ответила нам положительно на эти предложения", - сказал он.

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По словам Енина, Иран скрывает информацию от украинской стороны.

"Более того, нам до сих пор отказываются назвать имена тех лиц, которые находятся под подозрением, или в отношении которых в ближайшее время будет направлено обвинительное заключение в суд. Ссылка идет на военную тайну. Безусловно, закрытый характер судебного процесса, а также промедление в сотрудничестве с правоохранительными органами Украины не способствует усилению доверия к расследованию, которое проводит Иран", - сказал он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

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СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

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