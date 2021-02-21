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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран продолжает скрывать от украинской стороны информацию по делу о сбитом самолете МАУ, - Енин

Иран продолжает скрывать от украинской стороны информацию по делу о сбитом самолете МАУ, - Енин

Действия иранской стороны не способствуют усилению доверия к расследованию крушения самолета МАУ.

Об этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Буквально с первых дней трагедии украинские следователи вышли на контакт с иранскими коллегами. И направили запросы о международно-правовой помощи. В то же время, к сожалению, ответы на эти запросы или приходят со значительными задержками, либо не содержат фактической информации, которая крайне необходима для продвижения украинского расследования.

Мы неоднократно отмечали в наших переговорах с Ираном, что Украина, как и все цивилизованное международное сообщество, заинтересована в прозрачности этого процесса. Мы настаивали, чтобы Иран приоткрыл завесу над теми событиями по крайней мере для узкого круга специалистов. Мы предложили и создание совместной следственной группы. Мы говорили о проведении совместных следственных действий. Но до сих пор иранская сторона не ответила нам положительно на эти предложения", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассчитываем в течение 5 лет получить компенсацию от Ирана за сбитый самолет МАУ, - замглавы МИД Енин

По словам Енина, Иран скрывает информацию от украинской стороны.

"Более того, нам до сих пор отказываются назвать имена тех лиц, которые находятся под подозрением, или в отношении которых в ближайшее время будет направлено обвинительное заключение в суд. Ссылка идет на военную тайну. Безусловно, закрытый характер судебного процесса, а также промедление в сотрудничестве с правоохранительными органами Украины не способствует усилению доверия к расследованию, которое проводит Иран", - сказал он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

Также читайте: Иран в деле крушения самолета МАУ прикрывается военной тайной, - замгенпрокурора Мамедов

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

Читайте также: Канада обещает как можно скорее передать Украине обнародованную СМИ аудиозапись относительно сбитого самолета МАУ, - Енин

Автор: 

Иран (1776) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+2
Та Іран там нічого не вирішує там команди йдуть від великого друга іранського народу Козлостана ...Кацапня ж ніколи не упустить моменту напаскудити Україні
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21.02.2021 22:02
+1
Похоже, кроме нарида, никто в мире, квартальную зелень, как власть государства, не воспринимает... испанский стыд...
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21.02.2021 21:46
+1
Мы им это позволяем издеваться и водит нас за нос.
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21.02.2021 23:02
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Странно, что они вообще признались, что сбили самолёт. Сказали б "Он улетел..." И всё.
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21.02.2021 21:27 Ответить
Чито? Самальйот? Нет,не видили...
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21.02.2021 21:29 Ответить
Как теперь спрос держать с чалмаголовых бармалеев....
как минимум судебный иск и арест с конфискацией международный активов...
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21.02.2021 21:38 Ответить
Іран продовжує приховувати від української сторони інформацію у справі про збитий літак МАУ, - Єнін - Цензор.НЕТ 3939
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21.02.2021 21:40 Ответить
а цікаво, чи є в тій зас-ірані якась українська амбасада? а якщо є, хіба то не час вже її закрити нах?
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21.02.2021 21:41 Ответить
Похоже, кроме нарида, никто в мире, квартальную зелень, как власть государства, не воспринимает... испанский стыд...
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21.02.2021 21:46 Ответить
Подождите! Ислам захватит весь мир и тогда будет кирдык! Это будет хуже чем руцкий мир....
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21.02.2021 21:54 Ответить
После убийства генерала Касема Сулеймани,у иранцев чердак сносит не по децки...
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21.02.2021 22:00 Ответить
Та Іран там нічого не вирішує там команди йдуть від великого друга іранського народу Козлостана ...Кацапня ж ніколи не упустить моменту напаскудити Україні
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21.02.2021 22:02 Ответить
Через Трансиранский маршрут в августе 1941 года США отправили первый ж/д эшелон с тушонкой Рузвельта.Меня всегда поражало почему так быстро и оперативно тушонка попала в СССР?Ответ : США находятся в Азии...
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21.02.2021 22:07 Ответить
Іран продовжує приховувати від української сторони інформацію у справі про збитий літак МАУ, - Єнін - Цензор.НЕТ 3699
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21.02.2021 22:09 Ответить
Иран.август 1941 год.
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21.02.2021 22:10 Ответить
Мы им это позволяем издеваться и водит нас за нос.
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21.02.2021 23:02 Ответить
Что то мне подсказывает, что без свинособак там не обошлось......
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22.02.2021 09:55 Ответить
Иран скрывает русский палец,который давил на кнопку.
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22.02.2021 11:54 Ответить
 
 