Оператор "Северного потока-2" снова запросил разрешение на работы в водах Германии, - dpa
Оператор проекта газопровода "Северный поток-2" запросил у Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) немедленное оформление разрешения на продолжение строительства.
Немецкому агентству новостей dpa факт получения заявки в BSH подтвердили в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Регулятор сейчас изучает ситуацию. Спикер BSH не назвала дату возможного для принятия решения.
Напомним, пока работы в немецких водах приостановлены из-за иска организации Немецкой экологической помощи (DUH) и Союза охраны природы Германии (NABU). Они обжаловали разрешение BSH от 15 января, выданное компании Nord Stream 2 AG на прокладку труб для завершения строительства газопровода "Северный поток 2" в немецкой эксклюзивной экономической зоне (EEЗ) длиной около 16,5 км и 13,9 км в период с конца сентября до конца мая.
Экологические организации настаивают на том, что при рассмотрении предыдущей заявки аргументы по защите природы и климата были проигнорированы. Регулятор тогда заявил, что хотя зона прокладки труб и проходит через птичий заповедник, однако из-за глубины вод это имеет "не слишком большое значение для определенных видов птиц", а кроме того, это все равно район с активным судоходством.
Участок в немецкой эксклюзивной экономической зоне, где все еще надо проложить трубы, составляет 16,5 километра.
В водах Дании, по данным местных чиновников, работы будут завершены до конца мая.
Более 94% строительства спорного трубопровода стоимостью 10 млрд евро уже завершены. Сейчас не хватает всего около 150 км, то есть по 75 км линий. После введения санкций США российская сторона проводит работы по завершению строительства собственными силами.
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Що "санкції" "козака байди" - на 1 москальське судно і 1 компанію вже були накладені попередньою адміністрацією.
І все. Більше нічого.
І що республіканці обурені, вимагають пояснень.
Biden Administration's Additional Sanctions Over Nord Stream 2 'Inadequate,' Republicans Say
https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/republicans-criticize-biden-plan-sanctions-over-russian-pipeline-n1258433
Republicans criticize Biden plan for sanctions over Russian pipeline
Republican lawmakers are accusing the Biden administration of failing to take decisive action against the pipeline, The Nord Stream 2
https://www.washingtonexaminer.com/news/gop-says-biden-admin-actions-on-russian-nord-stream-2-pipeline-dont-go-far-enough
GOP says Biden admin actions on Russian Nord Stream 2 pipeline don't go far enough
Я щось не те написала ?
Хіба що твоя лєнта набрехала.
Але твій комент допомагає встановленню діагнозу.
хуфигня малята....
Дело вовсе не в газе,а в том что Европа и США построили геополитический проект Украина....
конец цитаты...,представили уровень дуризма этого ДУРАКа и дебила
Ніби працює цибуля Робін Гуда!
ну и х с ним !
Надеюсь что это очередной Фейк для Скабеевского быдла...
Тем более возращение штатов в "Климатичну угоду", означает что газ со штатов не повезут, как хотел Трамп, так что с санкциями можно не парится....
Надобраніч Панове.
З одного боку, вони весь час говорять про те, що Путін не виконує міжнародних договорів, які вже підписав (ОЗХЗ, ЄСПЛ, тощо), а з іншого, постійно хочуть знову з ним домовитися про щось новому..
Причому, коли їх в лоб питають, не знаходять вони в цьому суперечності, вони починають, як риба, мовчки хапати повітря ротом, а потім, після видиху, заводять волинку про "не можна спалювати всі мости"..
Типу, а що ж ще робити, крім як домовлятися? Ми більше ніяк не вміємо..
Цікаво, от якби в 1940 році не знайшлося впертого Черчілля, а були б тільки політики про "давайте сядемо за стіл переговорів, ми готові на розумні компроміси", то як би зараз виглядала мапа світу, а особливо - Європи?.
На базі комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» будують теплоелектроцентраль (ТЕЦ), яка вироблятиме тепло та електроенергію та вдвічі зменшить обсяги викиду котельнями вуглецю.
«Реалізація проєкту дасть можливість отримати додатковий дохід для комунального підприємства та стримати ріст тарифів. Адже місто меншою мірою залежатиме від зростання цін на енергоносії. КП «Житомиртеплокомуненерго», яке багато років було дотаційним, стане прибутковим, позаяк вироблятиме свою теплову та електричну енергію. А обсяг викидів СО2 в атмосферу зменшиться вдвічі у порівнянні з використанням котельнями газу», - зазначив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.
Зазначається, що на території котельні РК-10 (районна котельня), що на пров. Винокурному, 36а, встановлюють термодинамічну установку органічного циклу Ренкіна, аналогів якій немає в Україні. Вона комбіновано вироблятиме тепло та електроенергію, а її потужність - 1,2 МВт електричної та 7,1 МВт теплової енергії.
Проєкт передбачає заміну мережі центрального теплопостачання котелень РК-9 та РК-10 і переобладнання теплових вузлів. Окрім того, жителі вулиць Маликова, Максютова і проспекту Миру цілодобово отримуватимуть гарячу воду.
ТЕЦ працюватиме на щепі, що дозволить місту зменшити обсяги споживання газу, електроенергії та втрати теплопостачання. Об'єкт планують завершити наприкінці літа 2021 року.
Орієнтовна вартість будівництва ТЕЦ становить 12 320 942 швейцарських франків, з яких 9 320 942 - кошти гранту SECO та місцевий внесок у розмірі 3 000 000 (еквіваленту швейцарських франків).https://uprom.info/news/energy/u-zhytomyri-buduyut-tecz-yaka-dozvolyt-vdvichi-zmenshyty-vykydy-vugleczyu-kotelnyamy-foto/