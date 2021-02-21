Оператор "Северного потока-2" снова запросил разрешение на работы в водах Германии, - dpa

Оператор проекта газопровода "Северный поток-2" запросил у Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) немедленное оформление разрешения на продолжение строительства.

Немецкому агентству новостей dpa факт получения заявки в BSH подтвердили в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Регулятор сейчас изучает ситуацию. Спикер BSH не назвала дату возможного для принятия решения.

Напомним, пока работы в немецких водах приостановлены из-за иска организации Немецкой экологической помощи (DUH) и Союза охраны природы Германии (NABU). Они обжаловали разрешение BSH от 15 января, выданное компании Nord Stream 2 AG на прокладку труб для завершения строительства газопровода "Северный поток 2" в немецкой эксклюзивной экономической зоне (EEЗ) длиной около 16,5 км и 13,9 км в период с конца сентября до конца мая.

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Экологические организации настаивают на том, что при рассмотрении предыдущей заявки аргументы по защите природы и климата были проигнорированы. Регулятор тогда заявил, что хотя зона прокладки труб и проходит через птичий заповедник, однако из-за глубины вод это имеет "не слишком большое значение для определенных видов птиц", а кроме того, это все равно район с активным судоходством.

Участок в немецкой эксклюзивной экономической зоне, где все еще надо проложить трубы, составляет 16,5 километра.

В водах Дании, по данным местных чиновников, работы будут завершены до конца мая.

Более 94% строительства спорного трубопровода стоимостью 10 млрд евро уже завершены. Сейчас не хватает всего около 150 км, то есть по 75 км линий. После введения санкций США российская сторона проводит работы по завершению строительства собственными силами.