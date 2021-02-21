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Оператор "Северного потока-2" снова запросил разрешение на работы в водах Германии, - dpa

Оператор

Оператор проекта газопровода "Северный поток-2" запросил у Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) немедленное оформление разрешения на продолжение строительства.

Немецкому агентству новостей dpa факт получения заявки в BSH подтвердили в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Регулятор сейчас изучает ситуацию. Спикер BSH не назвала дату возможного для принятия решения.

Напомним, пока работы в немецких водах приостановлены из-за иска организации Немецкой экологической помощи (DUH) и Союза охраны природы Германии (NABU). Они обжаловали разрешение BSH от 15 января, выданное компании Nord Stream 2 AG на прокладку труб для завершения строительства газопровода "Северный поток 2" в немецкой эксклюзивной экономической зоне (EEЗ) длиной около 16,5 км и 13,9 км в период с конца сентября до конца мая.

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Экологические организации настаивают на том, что при рассмотрении предыдущей заявки аргументы по защите природы и климата были проигнорированы. Регулятор тогда заявил, что хотя зона прокладки труб и проходит через птичий заповедник, однако из-за глубины вод это имеет "не слишком большое значение для определенных видов птиц", а кроме того, это все равно район с активным судоходством.

Участок в немецкой эксклюзивной экономической зоне, где все еще надо проложить трубы, составляет 16,5 километра.

В водах Дании, по данным местных чиновников, работы будут завершены до конца мая.

Более 94% строительства спорного трубопровода стоимостью 10 млрд евро уже завершены. Сейчас не хватает всего около 150 км, то есть по 75 км линий. После введения санкций США российская сторона проводит работы по завершению строительства собственными силами.

Автор: 

Германия (6930) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+14
Оператор "Северного потока-2" снова запросил разрешение на работы в водах Германии, - dpa - Цензор.НЕТ 503
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21.02.2021 22:23
+8
А как кацапам насчёт через отсосать?
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21.02.2021 22:18
+8
Да уж никого не спрашивал разрешения следить за тобой, мой юный недорогой ***********. Да, пишу из США, штат Нью-Йорк, округ Орандж. Завидуй молча, животное.
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21.02.2021 22:37
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Джо Байден дал команду достроить и доложить...
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21.02.2021 22:17 Ответить
Але про це ЦН не повідомляє. Бо завдання ж в іншому полягало.
Що "санкції" "козака байди" - на 1 москальське судно і 1 компанію вже були накладені попередньою адміністрацією.
І все. Більше нічого.
І що республіканці обурені, вимагають пояснень.
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21.02.2021 22:41 Ответить
https://www.rferl.org/a/biden-nord-stream-2-sanctions-republican-criticism/31112654.html

Biden Administration's Additional Sanctions Over Nord Stream 2 'Inadequate,' Republicans Say

https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/republicans-criticize-biden-plan-sanctions-over-russian-pipeline-n1258433

Republicans criticize Biden plan for sanctions over Russian pipeline

Republican lawmakers are accusing the Biden administration of failing to take decisive action against the pipeline, The Nord Stream 2

https://www.washingtonexaminer.com/news/gop-says-biden-admin-actions-on-russian-nord-stream-2-pipeline-dont-go-far-enough

GOP says Biden admin actions on Russian Nord Stream 2 pipeline don't go far enough
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21.02.2021 22:55 Ответить
То чого приколупався ? Зате лайк показовий.
Я щось не те написала ?
Хіба що твоя лєнта набрехала.
Але твій комент допомагає встановленню діагнозу.
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21.02.2021 23:01 Ответить
Щойно побачила: в парі працюєте.
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21.02.2021 23:02 Ответить
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21.02.2021 23:05 Ответить
Ти що кацап?
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21.02.2021 23:41 Ответить
североамериканский орлан, там размножается!, сосите олени!))))
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21.02.2021 22:17 Ответить
А как кацапам насчёт через отсосать?
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21.02.2021 22:18 Ответить
рузькие люди это дело за всегда готовы сделать. любят они это.
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21.02.2021 22:44 Ответить
Делайте ставки, господа. Разрешит ли Германия достроить СП-2 в своих водах?
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21.02.2021 22:20 Ответить
Из какого улуса пишешь, Остап? неужели из Венгрии?
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21.02.2021 22:31 Ответить
Да уж никого не спрашивал разрешения следить за тобой, мой юный недорогой ***********. Да, пишу из США, штат Нью-Йорк, округ Орандж. Завидуй молча, животное.
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21.02.2021 22:37 Ответить
То есть читать ты, животное, тоже не умеешь. Как и писать. Одно слово - ДЕЛИТАНТ. И ещё мастер врать
Оператор "Північного потоку-2" знову запросив дозвіл на роботи у водах Німеччини, - dpa - Цензор.НЕТ 1557
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21.02.2021 23:32 Ответить
Типа они до этого были против.
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21.02.2021 22:34 Ответить
...да разрешайте уже
Оператор "Северного потока-2" снова запросил разрешение на работы в водах Германии, - dpa - Цензор.НЕТ 2332
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21.02.2021 22:20 Ответить
Золотой поток на сегодня обошелся РАБссии уже свыше в 120 ярдов долларов,Центробанк РАБссии продал золота еще на 15 ярдов баксов...денег нет,но вы дрочите
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21.02.2021 22:20 Ответить
И при этом деньги не исчезли бесследно. Теперь эти деньги у того у кого надо
Оператор "Северного потока-2" снова запросил разрешение на работы в водах Германии, - dpa - Цензор.НЕТ 8739
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21.02.2021 22:28 Ответить
отака хуфигня малята....
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21.02.2021 22:29 Ответить
Оператор "Северного потока-2" снова запросил разрешение на работы в водах Германии, - dpa - Цензор.НЕТ 503
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21.02.2021 22:23 Ответить
Фюрер Мавзолейный недавно сказал такое...Цитата...
Дело вовсе не в газе,а в том что Европа и США построили геополитический проект Украина....
конец цитаты...,представили уровень дуризма этого ДУРАКа и дебила
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21.02.2021 22:24 Ответить
Оператор "Северного потока-2" снова запросил разрешение на работы в водах Германии, - dpa - Цензор.НЕТ 1469
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21.02.2021 22:25 Ответить
"ДЕЛІТАНТ"!!! Эта ПЯТЬ!
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21.02.2021 22:40 Ответить
Слова влучно летять у ціль
Ніби працює цибуля Робін Гуда!
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21.02.2021 22:59 Ответить
умирает норд стрим -
ну и х с ним !
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21.02.2021 22:33 Ответить
"Помер Максим , ну и ....с ним!" !!!)))
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21.02.2021 23:05 Ответить
Агентство Bloomberg передает : президент США Джо Байден и Ангела Меркель договорились,дать РАБссии достроить Северное дерьмо...
Надеюсь что это очередной Фейк для Скабеевского быдла...
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21.02.2021 22:35 Ответить
навряд ли Байден , из-за рашистской газовой трубы, будет искать на свою голову проблем с Конгрессом,который эти санкции наложил?
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21.02.2021 23:37 Ответить
Достоят, Байден же хочет наладить отношения с Геманией, испорченные Трампом, а Германия хочет этот трубопровод.
Тем более возращение штатов в "Климатичну угоду", означает что газ со штатов не повезут, как хотел Трамп, так что с санкциями можно не парится....
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21.02.2021 22:38 Ответить
схоже на те..
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21.02.2021 23:05 Ответить
неблагодарные мордовские рабы. как челобитную американскому барину подают!
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21.02.2021 22:41 Ответить
Гуйня якась,подумав гавляйтер (с)
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21.02.2021 22:41 Ответить
Не достроят по нескольким причинам,нужно найти клиента в Европе,а его нет...,Алиев и Эрдоган насрали Путлеру в рожу через газопровод "Tanap",подключив к этому проекту Туркмению..Путлер зря бабло спалил..
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21.02.2021 22:44 Ответить
Восток дело тонкое и хитрое
Надобраніч Панове.
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21.02.2021 22:49 Ответить
Добраніч. Тільки цього разу не обдури. Добраніч, це означає добраніч. Отже йди спати.
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21.02.2021 23:00 Ответить
Трампісти так хочуть, щоб до добудувалась ця труба, шо аж хохочуть.
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21.02.2021 22:55 Ответить
Трампісти єдині хто реально боровся з козломордими трубами і не тільки. А демократи накладуть санкції на капітана корабля.
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22.02.2021 11:55 Ответить
Оператор "Північного потоку-2" знову запросив дозвіл на роботи у водах Німеччини, - dpa - Цензор.НЕТ 7275
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21.02.2021 22:57 Ответить
мы мирные люди... но Вовочка наша на запасном лежит.. и пыхтит....
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21.02.2021 23:07 Ответить
У західних лідерів очевидні ознаки шизофренії..
З одного боку, вони весь час говорять про те, що Путін не виконує міжнародних договорів, які вже підписав (ОЗХЗ, ЄСПЛ, тощо), а з іншого, постійно хочуть знову з ним домовитися про щось новому..
Причому, коли їх в лоб питають, не знаходять вони в цьому суперечності, вони починають, як риба, мовчки хапати повітря ротом, а потім, після видиху, заводять волинку про "не можна спалювати всі мости"..
Типу, а що ж ще робити, крім як домовлятися? Ми більше ніяк не вміємо..
Цікаво, от якби в 1940 році не знайшлося впертого Черчілля, а були б тільки політики про "давайте сядемо за стіл переговорів, ми готові на розумні компроміси", то як би зараз виглядала мапа світу, а особливо - Європи?.
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21.02.2021 23:04 Ответить
У Житомирі будують ТЕЦ, яка дозволить вдвічі зменшити викиди вуглецю котельнями

На базі комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» будують теплоелектроцентраль (ТЕЦ), яка вироблятиме тепло та електроенергію та вдвічі зменшить обсяги викиду котельнями вуглецю.
«Реалізація проєкту дасть можливість отримати додатковий дохід для комунального підприємства та стримати ріст тарифів. Адже місто меншою мірою залежатиме від зростання цін на енергоносії. КП «Житомиртеплокомуненерго», яке багато років було дотаційним, стане прибутковим, позаяк вироблятиме свою теплову та електричну енергію. А обсяг викидів СО2 в атмосферу зменшиться вдвічі у порівнянні з використанням котельнями газу», - зазначив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

Зазначається, що на території котельні РК-10 (районна котельня), що на пров. Винокурному, 36а, встановлюють термодинамічну установку органічного циклу Ренкіна, аналогів якій немає в Україні. Вона комбіновано вироблятиме тепло та електроенергію, а її потужність - 1,2 МВт електричної та 7,1 МВт теплової енергії.
Проєкт передбачає заміну мережі центрального теплопостачання котелень РК-9 та РК-10 і переобладнання теплових вузлів. Окрім того, жителі вулиць Маликова, Максютова і проспекту Миру цілодобово отримуватимуть гарячу воду.
ТЕЦ працюватиме на щепі, що дозволить місту зменшити обсяги споживання газу, електроенергії та втрати теплопостачання. Об'єкт планують завершити наприкінці літа 2021 року.
Орієнтовна вартість будівництва ТЕЦ становить 12 320 942 швейцарських франків, з яких 9 320 942 - кошти гранту SECO та місцевий внесок у розмірі 3 000 000 (еквіваленту швейцарських франків).https://uprom.info/news/energy/u-zhytomyri-buduyut-tecz-yaka-dozvolyt-vdvichi-zmenshyty-vykydy-vugleczyu-kotelnyamy-foto/
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21.02.2021 23:06 Ответить
Банкова вже розпочала операцію по поверненю медведчуківськой труби в державну власність.
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21.02.2021 23:08 Ответить
Дании и Германии,да еще паре-тройке стран-толерастов дико нравиться кацапский сапог в заднице.
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22.02.2021 00:48 Ответить
Слишком много бабла бюргерам принесёт труба, они уже посчитати и теперь отказаться ? ...поэтому 100% достроят кишку
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22.02.2021 07:14 Ответить
 
 