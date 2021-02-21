Жители оккупированной Ялты собирают подписи против строительства в городе опреснительной установки
В оккупированной Ялте активисты собирают подписи против строительства в городе установки по опреснению морской воды, инициированного российскими властями. Они опасаются, что вода будет опасной для здоровья, и намерены просить защиты у президента России Владимира Путина.
Сбор подписей против опреснения воды в Ялте начался несколько дней назад, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. Активисты в соцсетях призывают горожан не оставаться в стороне. В городе распространяют подписные листы против строительства опреснительной установки.
"Начинаем сбор подписей против опреснителей в Ялте и за бесперебойную подачу ялтинской чистой горной воды, а также возврат в госсобственность всех источников воды (включая проданную насосную в Массандре) и наших водохранилищ!!! Прошу всех, кому не безразлично будущее нашего города, активизироваться, сообщать и поднимать всех своих знакомых. На кону - наше здоровье и здоровье наших детей", - объявил администратор группы "Активная гражданская позиция ялтинцев" в Facebook Максим Самойлов.
Сколько всего человек подписались под призывом, активисты пока сказать не могут. По их словам, процесс сбора подписей проходит на разных площадках и еще не завершен.
"Опреснять воду в Ялте планируют методом обратного осмоса. Во всем мире вода, добытая по этой технологии, используется как техническая. А нам власти прислали ответ на наш запрос о том, что в Ялте ее могут использовать и как питьевую воду. Хотя известно, что она может приводить к онкологическим заболеваниям. Изучив законодательство России, мы не увидели вариантов, как противостоять тому, чтобы нам эту воду не подключали (к городским водопроводным сетям. - Ред.). Именно поэтому мы собираем подписи против строительства опреснительного завода", - пояснила Крым.Реалии участница инициативной группы, жительница Кореиза Татьяна Сомова.
По ее словам, сбор подписей продлится до конца февраля, после чего все они будут направлены президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию и не допустить строительства опреснительного завода в Ялте.
Напомним, с лета 2020 года в большинстве населенных пунктов Крыма вода подается по графику или подвозится.
19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.
Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.
В феврале 2021 года появилась информация, что оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель. Стоимость проекта строительства установки по опреснению морской воды в оккупированной Ялте оценили в 3,3 млрд рублей.
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😂😂😂!
1)Это сам завод по нагреву воды.
2)Большие территории отстойников куда будут сливать солевой концентрат может содержать вредные отходы от используемых заводами химикатов против образования накипи и засаливания.
И всё это будет день и ночь создавать пар и вонять на многие километры, а про экологию я вообще молчу.
И мы еще сними жили в одной стране...
А вообще-то протесты нужны, только для того чтобы вернуть Украину, будет и вода и туристы. А путен-*****.
Самая первая критика была направлена на горячие жидкие отходы, которые многие предприятия, работающие по термальной технологии, сбрасывали обратно в море, где они могли нанести смертельный вред кораллам и другим морским обитателям.
Другая экологическая проблема связана с использованием ископаемого топлива в качестве источника энергии для опреснительных процессов. Исследование, опубликованное в январе, вызвало новую волну дискуссий о вреде «токсических химикатов», содержащихся в солевом растворе, который опреснительные фабрики сбрасывают в океаны.
Что такого плохого в этом растворе?
Этот солевой концентрат может содержать вредные отходы от используемых заводами химикатов против образования накипи и засаливания, говорится в исследовании Института воды, окружающей среды и здравоохранения ООН в Гамильтоне (Канада). Загрязняющих веществ, ежегодно производимых опреснительными заводами, хватит на то, чтобы покрыть целый штат Флориду 30-сантимеровым (футовым) слоем, заявляет Манзур Кадир (Manzoor Qadir), один из авторов исследования. Этот рассол также может приводить к сокращению уровня кислорода в окружающих водах, что может вызывать смерть морских организмов от удушья и разрыв пищевых цепочек. Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар вместе взятые производят 55% мировых отходов от опреснения воды, говорится в исследовании. Некоторые предприятия пытались растворять рассол по бóльшим морским территориям.
Тыпилы ещё не поняли, что все свои голоса и своё мнение они в 2014-ом продали за "срюський мыр"?
Теперь они просто РАБЫ в полицейском концлагере сРашка.
вода в кранах идет по госту, но лучше её очищать для питья.
посмотрите в любой Европейской стране, да и в США с Канадой - 2 крана.
один с горячей-холодной водой для бытовых нужд. другой краник для питьевой воды.
Большинство их моделей раковин для кухни с двумя отверстиями под 2 крана.
это куда опаснее тяжелых металлов ибо можно получить от дизентерии до гепатита в такой воде.
вам чего хлорки жалко все же цивилизованая страна, а вода гнилая в водопроводе.
есть же недорогие фильтры для очистки воды. Питьевую воду по трубопроводу пропускать, да она золотая будет
в Абакане вода голубая из крана, если чего ...
Ой, писав я ще в 2014-му що, матимемо ми з ними клопоту після визволення. Потрібна буде соціальна реабілітація аби вони змогли жити в нормальних умовах і пити чисту воду.