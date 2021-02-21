Жители оккупированной Ялты собирают подписи против строительства в городе опреснительной установки

В оккупированной Ялте активисты собирают подписи против строительства в городе установки по опреснению морской воды, инициированного российскими властями. Они опасаются, что вода будет опасной для здоровья, и намерены просить защиты у президента России Владимира Путина.

Сбор подписей против опреснения воды в Ялте начался несколько дней назад, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. Активисты в соцсетях призывают горожан не оставаться в стороне. В городе распространяют подписные листы против строительства опреснительной установки.

"Начинаем сбор подписей против опреснителей в Ялте и за бесперебойную подачу ялтинской чистой горной воды, а также возврат в госсобственность всех источников воды (включая проданную насосную в Массандре) и наших водохранилищ!!! Прошу всех, кому не безразлично будущее нашего города, активизироваться, сообщать и поднимать всех своих знакомых. На кону - наше здоровье и здоровье наших детей", - объявил администратор группы "Активная гражданская позиция ялтинцев" в Facebook Максим Самойлов.

Сколько всего человек подписались под призывом, активисты пока сказать не могут. По их словам, процесс сбора подписей проходит на разных площадках и еще не завершен.

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"Опреснять воду в Ялте планируют методом обратного осмоса. Во всем мире вода, добытая по этой технологии, используется как техническая. А нам власти прислали ответ на наш запрос о том, что в Ялте ее могут использовать и как питьевую воду. Хотя известно, что она может приводить к онкологическим заболеваниям. Изучив законодательство России, мы не увидели вариантов, как противостоять тому, чтобы нам эту воду не подключали (к городским водопроводным сетям. - Ред.). Именно поэтому мы собираем подписи против строительства опреснительного завода", - пояснила Крым.Реалии участница инициативной группы, жительница Кореиза Татьяна Сомова.

По ее словам, сбор подписей продлится до конца февраля, после чего все они будут направлены президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию и не допустить строительства опреснительного завода в Ялте.

Напомним, с лета 2020 года в большинстве населенных пунктов Крыма вода подается по графику или подвозится.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

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Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

В феврале 2021 года появилась информация, что оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель. Стоимость проекта строительства установки по опреснению морской воды в оккупированной Ялте оценили в 3,3 млрд рублей.