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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
19 005 99

Жители оккупированной Ялты собирают подписи против строительства в городе опреснительной установки

Жители оккупированной Ялты собирают подписи против строительства в городе опреснительной установки

В оккупированной Ялте активисты собирают подписи против строительства в городе установки по опреснению морской воды, инициированного российскими властями. Они опасаются, что вода будет опасной для здоровья, и намерены просить защиты у президента России Владимира Путина.

Сбор подписей против опреснения воды в Ялте начался несколько дней назад, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. Активисты в соцсетях призывают горожан не оставаться в стороне. В городе распространяют подписные листы против строительства опреснительной установки.

"Начинаем сбор подписей против опреснителей в Ялте и за бесперебойную подачу ялтинской чистой горной воды, а также возврат в госсобственность всех источников воды (включая проданную насосную в Массандре) и наших водохранилищ!!! Прошу всех, кому не безразлично будущее нашего города, активизироваться, сообщать и поднимать всех своих знакомых. На кону - наше здоровье и здоровье наших детей", - объявил администратор группы "Активная гражданская позиция ялтинцев" в Facebook Максим Самойлов.

Сколько всего человек подписались под призывом, активисты пока сказать не могут. По их словам, процесс сбора подписей проходит на разных площадках и еще не завершен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ выделила еще 112,5 млрд руб. на обеспечение водой и другие проекты в оккупированном Крыму

"Опреснять воду в Ялте планируют методом обратного осмоса. Во всем мире вода, добытая по этой технологии, используется как техническая. А нам власти прислали ответ на наш запрос о том, что в Ялте ее могут использовать и как питьевую воду. Хотя известно, что она может приводить к онкологическим заболеваниям. Изучив законодательство России, мы не увидели вариантов, как противостоять тому, чтобы нам эту воду не подключали (к городским водопроводным сетям. - Ред.). Именно поэтому мы собираем подписи против строительства опреснительного завода", - пояснила Крым.Реалии участница инициативной группы, жительница Кореиза Татьяна Сомова.

По ее словам, сбор подписей продлится до конца февраля, после чего все они будут направлены президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию и не допустить строительства опреснительного завода в Ялте.

Напомним, с лета 2020 года в большинстве населенных пунктов Крыма вода подается по графику или подвозится. 

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Также читайте: Оккупанты заявили, что выбрали земельный участок в Ялте для строительства опреснительной установки

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

В феврале 2021 года появилась информация, что оккупанты планируют до 2023 года построить в Ялте опреснитель. Стоимость проекта строительства установки по опреснению морской воды в оккупированной Ялте оценили в 3,3 млрд рублей.

Автор: 

Крым (26371) россия (95388) Ялта (341) водоснабжение (722) вода (918)


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Топ комментарии
+32
Жителі окупованої Ялти збирають підписи проти будівництва в місті опріснювальної установки - Цензор.НЕТ 4514
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22.02.2021 00:10
+29
Жители оккупированной Ялты собирают подписи против строительства в городе опреснительной установки - Цензор.НЕТ 7184
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21.02.2021 23:35
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Жители оккупированной Ялты собирают подписи против строительства в городе опреснительной установки - Цензор.НЕТ 8057
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21.02.2021 23:39
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21.02.2021 23:28 Ответить
Таки да!
😂😂😂!
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21.02.2021 23:35 Ответить
И я хочу иметь на кухне горный источник или ледничек, на крайний случай 😂
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21.02.2021 23:39 Ответить
Опреснительные установки:
1)Это сам завод по нагреву воды.
2)Большие территории отстойников куда будут сливать солевой концентрат может содержать вредные отходы от используемых заводами химикатов против образования накипи и засаливания.

И всё это будет день и ночь создавать пар и вонять на многие километры, а про экологию я вообще молчу.
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22.02.2021 01:09 Ответить
Там йде мова про зворотній осмос, а не про випарювання.
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22.02.2021 10:20 Ответить
В результате всех этих нанотехнологий осаждается соль. Причем, соль биологически неактивная, она не включается в биологические цепи, убивает все живое плюс эта соль будет загрязнена различными химикатами и это всё будут сливать в море.
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22.02.2021 11:12 Ответить
а еще Земля налетит на небесную ось.
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22.02.2021 11:23 Ответить
Крысчанам вообще свезло - и опресненная водичка в кране, и Спутником колют, и на коленях можно стоять, и родная говень.
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22.02.2021 12:55 Ответить
На дні Чорного моря майже нема життя, тому та сіль мало чого змінить.
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22.02.2021 15:50 Ответить
Там не просто соль, солевая грязная вонючая жижа с химикатами.
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22.02.2021 18:40 Ответить
Дебил ты в школе учился ? Как же мы в Израиле не вымерли , а ? Да и качество воды в кране в Иерусалиме выше чем в Киеве.
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19.06.2021 14:13 Ответить
крысы на коленях челобитную грамотку подают?
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21.02.2021 23:29 Ответить
Вот же холопы неблагодарные... Царь ***** ночами не спит, об Ялте переживает. А они вон шо удумали...
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21.02.2021 23:30 Ответить
Жителі окупованої Ялти збирають підписи проти будівництва в місті опріснювальної установки - Цензор.НЕТ 3079
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22.02.2021 00:25 Ответить
Жители оккупированной Ялты собирают подписи против строительства в городе опреснительной установки - Цензор.НЕТ 1144
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21.02.2021 23:33 Ответить
Благодарно грізите камни.
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21.02.2021 23:34 Ответить
Жители оккупированной Ялты собирают подписи против строительства в городе опреснительной установки - Цензор.НЕТ 7184
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21.02.2021 23:35 Ответить
Да уж. Легендарный крендель. Наверное уже в аду танцует с морячком напару.)
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22.02.2021 00:12 Ответить
Прямо таки - символ разнузданности, которую принимают за свободу.
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22.02.2021 07:51 Ответить
Вместо опреснительной установки крысчане просят построить завод для выжимания воды из камней с неба
Жители оккупированной Ялты собирают подписи против строительства в городе опреснительной установки - Цензор.НЕТ 7307
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21.02.2021 23:36 Ответить
Быстрее для выращивания камней в почках.
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22.02.2021 06:22 Ответить
Нічого страшного. Росгвардія швидко виб"є все каміння з нирок гумовими демократизаторами.
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22.02.2021 08:20 Ответить
Жители оккупированной Ялты собирают подписи против строительства в городе опреснительной установки - Цензор.НЕТ 1044
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21.02.2021 23:38 Ответить
От идиоты. Не бойтесь вы. Опресненную воду будут смешивать на 1/3 с морской водой и на 1/3 с канализационными стоками. Так что полезные минералы и бактерии в воде будут присутствовать
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21.02.2021 23:38 Ответить
Жители оккупированной Ялты собирают подписи против строительства в городе опреснительной установки - Цензор.НЕТ 8057
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21.02.2021 23:39 Ответить
О, химикалии в Крыму отменные, особенно в Армянские, на "крымском титане", "крымсоде" и прочих полезных производствах 😂
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21.02.2021 23:41 Ответить
не знают они на кого батон крошат, ведь божью росу сам ***** будет теперь не им в глаза, а уже прямиком на опреснительные установки подавать)) опреснённая вода будет целебнее миро, которое поклонская с николая насобирала ))
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21.02.2021 23:39 Ответить
от придурки.
И мы еще сними жили в одной стране...
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21.02.2021 23:43 Ответить
Саботажники нещасні ,кричали померти в расєї , а тепер саботують ,не хочуть!З а такі діла в сибір вишлють в кращому разі !
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21.02.2021 23:43 Ответить
обратный осмос - это как раз американская технология, которая используется во многих наших домах, непонятно откуда он и взяли инфу о раковых заболеваниях из-за осмомса?
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21.02.2021 23:44 Ответить
Да Х его З, это из той же оперы, что и вышки 5G, облучающие коронавирусом. В Израиле 80% питьевой воды -- это опреснённая обратным осмосом.
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21.02.2021 23:49 Ответить
Вы когда-нибудь пили опресненную воду? Не гоните дурку.
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21.02.2021 23:57 Ответить
А Израиль пьёт и радуется. Разумеется, она прежде чем попасть в водопровод, предварительно минерализуется.
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22.02.2021 00:01 Ответить
Не знаю, опресненная обратным осмосом вода, которую я пил в дополнительной минерализации явно не нуждалась, скорее наоборот.
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22.02.2021 00:22 Ответить
всех настораживает это слово - обратный...таким образом они хотят уничтожить коренных жителей и сами поселиться в их дома и квартиры
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22.02.2021 06:58 Ответить
Вода дерьмовая, в технических целях пойдет. Пить можно, но лучше купить в бутыли на приготовление еды.
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22.02.2021 07:43 Ответить
Вы не путайте бытовой несколько литров и промышленный метод... Но суть не в этом, речь идет о том что там есть горные миральные воды, которые делки прихватили, а людям дадут мертвую воду. Что до полезности такой воды научных подтверждений нет.
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22.02.2021 00:17 Ответить
***** тратит десятки миллиардов долларов на постройку газопровода через половину земного шара чтобы обеспечить немецких дидов росийским газом и в ето же время не может проложить пару десятков километров водопровода чтобы обеспечить крысчан водой
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21.02.2021 23:47 Ответить
Жители оккупированной Ялты собирают подписи против строительства в городе опреснительной установки - Цензор.НЕТ 6004
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21.02.2021 23:50 Ответить
Кулеба обещал помешать этому строительству - наверное, бегает и подписи собирает...
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21.02.2021 23:48 Ответить
на колени!))))
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21.02.2021 23:50 Ответить
Жителі окупованої Ялти збирають підписи проти будівництва в місті опріснювальної установки - Цензор.НЕТ 4514
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22.02.2021 00:10 Ответить
А шо, если всх от Фороса до Алушты выселить нахер, то можно нехилую дачку для ***** организовать, тем более, что за хребтом находится роскошный охотничий заповедник бывшего высшего советского руководства. И воды не всех оставшихся должно хватить.
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21.02.2021 23:53 Ответить
Все не так этим крысчанам . Вот уж во истину, не население, а чемодан без ручки.
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21.02.2021 23:58 Ответить
Якщо будуть використовувати зворотній осмос, то вода буде за ціною золота.
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22.02.2021 00:03 Ответить
Крепостные чего-то там копошатся,подписи собирают. Недовольны чем-то смерды? Тьфу на вас.)
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22.02.2021 00:11 Ответить
Господи, да они там все идиоты... Как вода прошедшая осмос может вызывать рак? Это же просто Н2О.... Хотя, чо там, пусть бастуют больше сдохнет, меньше останется...
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22.02.2021 00:14 Ответить
Надо сказать им, что морская вода, прошедшая осмос, ввзывает только краб.
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22.02.2021 00:30 Ответить
😂
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22.02.2021 00:44 Ответить
Точно раком они уже давно стоят, чего его вызывать.
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22.02.2021 00:49 Ответить
это действительно техническая вода. осмос удаляет соли но не удаляет микроэлементы и тяжелые металлы.
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22.02.2021 00:31 Ответить
в морской воде содержатся в большем количестве тяжёлые изотопы, чем в пресной воде, вредные для здоровья человека, которые не удаляются из воды после опреснения
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22.02.2021 11:57 Ответить
Кацапський егоїзм. Нехай увесь Крим п'є воду після опріснення а ми, великоялтинці, хочемо пити джерельну воду з гір. Вони скоро там один одного поділять на касти за ознакою доступу до чистої води... Осмос "опущеним"! Ура, товарищи, ур-ра!!!
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22.02.2021 00:34 Ответить
Да насрать на крысюков прокацапленых.
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22.02.2021 00:36 Ответить
"Они опасаются, что вода будет опасной для здоровья, и намерены просить защиты у президента России Владимира Путина"- 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☺☺☺
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22.02.2021 00:38 Ответить
зря опасаются - опресненная вода полезна для эрэфийцев, как и санкции (о чем поведал их бох)
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22.02.2021 09:09 Ответить
Наверное что-то не получается у них с осмосом, финансов нет, вот и инициировали протест за запрет. Осмос давно уже не диковинка, пью без минерализатора уже лет пятнадцать, минералы приходят с пищей. На флоте давно пьют воду с опреснителей. "Шокирующая правда о воде и соли" - Брэгг Поль.
А вообще-то протесты нужны, только для того чтобы вернуть Украину, будет и вода и туристы. А путен-*****.
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22.02.2021 00:42 Ответить
Современное опреснение начиналось с кипячения воды (путём сжигания нефти или природного газа) и получения капелек свежей воды: так называемое термальное опреснение.
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22.02.2021 00:49 Ответить
Так в чём же проблема?
Самая первая критика была направлена на горячие жидкие отходы, которые многие предприятия, работающие по термальной технологии, сбрасывали обратно в море, где они могли нанести смертельный вред кораллам и другим морским обитателям.

Другая экологическая проблема связана с использованием ископаемого топлива в качестве источника энергии для опреснительных процессов. Исследование, опубликованное в январе, вызвало новую волну дискуссий о вреде «токсических химикатов», содержащихся в солевом растворе, который опреснительные фабрики сбрасывают в океаны.


Что такого плохого в этом растворе?
Этот солевой концентрат может содержать вредные отходы от используемых заводами химикатов против образования накипи и засаливания, говорится в исследовании Института воды, окружающей среды и здравоохранения ООН в Гамильтоне (Канада). Загрязняющих веществ, ежегодно производимых опреснительными заводами, хватит на то, чтобы покрыть целый штат Флориду 30-сантимеровым (футовым) слоем, заявляет Манзур Кадир (Manzoor Qadir), один из авторов исследования. Этот рассол также может приводить к сокращению уровня кислорода в окружающих водах, что может вызывать смерть морских организмов от удушья и разрыв пищевых цепочек. Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар вместе взятые производят 55% мировых отходов от опреснения воды, говорится в исследовании. Некоторые предприятия пытались растворять рассол по бóльшим морским территориям.
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22.02.2021 00:55 Ответить
В результате всех этих нанотехнологий осаждается соль. Причем, соль биологически неактивная, она не включается в биологические цепи, убивает все живое, это не та соль, что в Сиваше. И если ее будут сбрасывать в Сиваш в Азов или назад в море, это выльется в экологическую катастрофу.
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22.02.2021 01:01 Ответить
Звертаємось до путіна хай нас захистить від путіна)))))
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22.02.2021 01:02 Ответить
Никаких опреснителей не будет,у кацапов руки из жопы растут.
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22.02.2021 01:11 Ответить
И всё это будет день и ночь создавать пар и вонять на многие километры, а про экологию я вообще молчу.
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22.02.2021 01:13 Ответить
"Родная гавань" даст вам технической водицы напиться - козлятами станете.
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22.02.2021 01:52 Ответить
СМЕШНО!!!
Тыпилы ещё не поняли, что все свои голоса и своё мнение они в 2014-ом продали за "срюський мыр"?
Теперь они просто РАБЫ в полицейском концлагере сРашка.
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22.02.2021 02:00 Ответить
установки для очистки воды на основе обратного осмоса продаются в магазинах и для бытовых нужд. Это сертифицировано и разрешено. Кто-то бред про вред осмотической очистки воды запустил сознательно, пользуясь некомпетентностью людей
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22.02.2021 03:55 Ответить
Так основы для очистки нет ))) Если очищать мочу, то это будет отрава )))
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22.02.2021 06:55 Ответить
в морской воде содержатся в большем количестве тяжёлые изотопы, чем в пресной воде, вредные для здоровья человека, которые не удаляются из воды после опреснения
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22.02.2021 12:00 Ответить
Израиль живет и не тужит, все это очищается.
вода в кранах идет по госту, но лучше её очищать для питья.
посмотрите в любой Европейской стране, да и в США с Канадой - 2 крана.
один с горячей-холодной водой для бытовых нужд. другой краник для питьевой воды.

Большинство их моделей раковин для кухни с двумя отверстиями под 2 крана.
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22.02.2021 12:07 Ответить
вот у вас лето продолжительное, а воду даже не хлорируют.
это куда опаснее тяжелых металлов ибо можно получить от дизентерии до гепатита в такой воде.
вам чего хлорки жалко все же цивилизованая страна, а вода гнилая в водопроводе.
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22.02.2021 12:12 Ответить
Наверно подводники бывшие есть в Ялте) Знают, какая та опреснённая водичка на вкус)
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22.02.2021 04:10 Ответить
вы все еще пьете воду из под крана ?
есть же недорогие фильтры для очистки воды. Питьевую воду по трубопроводу пропускать, да она золотая будет
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22.02.2021 05:50 Ответить
Які недорогі фільтри, вони нічого не фільтрують, кацапи гірську воду просют.
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22.02.2021 08:09 Ответить
фильтры Барьер например 4+4 шт стоит 770р. магазин М-Видео.
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22.02.2021 11:50 Ответить
Не по скрепному просят, нужно на коленях
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22.02.2021 04:11 Ответить
Це вони бунтують на колінах , а просют на пузі.
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22.02.2021 08:10 Ответить
Так в 2014 році "отреферендилися" ж, що ще треба от Путіна. Ще Мєдвєдєв вам пару років назад сказав, щоб трималися.
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22.02.2021 04:35 Ответить
Капризные какие-то эти ялтинцы..
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22.02.2021 05:26 Ответить
Можно будет поделиться с Гурзуфом, Артеком, Рабочим Уголком, Алуштой и Ласточкиным Гнездом... У них только "камни с неба".
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22.02.2021 05:33 Ответить
що, криси, ще не роздуплилися? Ви ніхто, найнижні із усіх нижніх в московії. до вас мають право вломитися у дім у будь-який час і відшпекати вас, вашу родину в усі дюри будь якими палками. А ваше право це стати в зручну для гвалтівника позу і мовчки терпіти. Або не мовчки, якщо так накаже хазяїн.
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22.02.2021 06:41 Ответить
Кто стадо баранов спрашивать будет?
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22.02.2021 06:50 Ответить
Крысчанееееееее, пааааатааааараааааааапииииитессссьь......
Жителі окупованої Ялти збирають підписи проти будівництва в місті опріснювальної установки - Цензор.НЕТ 300
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22.02.2021 07:35 Ответить
Накуй вы ему всрались, у него замок недостроен, а они со своей водой лезут!
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22.02.2021 07:36 Ответить
Скоро и горный воздух продавать будут.
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22.02.2021 07:55 Ответить
кремлядь гоблину денег для распила, а предатели недовольны,
в Абакане вода голубая из крана, если чего ...
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22.02.2021 07:57 Ответить
Феерические.
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22.02.2021 08:11 Ответить
наивные ялтинские коллаборанты!!! вы, шо хотите, чтобы было как в Украине - чтобы, ваше мнение учла эрэфийская власть?! эрэфия это не Украина, однако.
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22.02.2021 09:07 Ответить
Ваше здоров'я і здоров'я ваших дітей було на кону у 2014 році. Ви вибрали говно, то вживайте і не сумуйте за минулим.
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22.02.2021 09:15 Ответить
От куда вы знаете кто там кого выбрал, так как референдум был фейковый, а результаты нарисованы.
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22.02.2021 11:17 Ответить
Ты посмотри! Бунтовать чернь удумала? Решение благодетеля под сомнение ставите????? На дыбу захотели? Вот опричники прилетят , всех ноздрюют и на каторгу в сибирь!
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22.02.2021 09:52 Ответить
Здичавіли вже, воду без уріни організм не приймає.
Ой, писав я ще в 2014-му що, матимемо ми з ними клопоту після визволення. Потрібна буде соціальна реабілітація аби вони змогли жити в нормальних умовах і пити чисту воду.
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22.02.2021 11:28 Ответить
 
 