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Новости Общество
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Львов (4430) украинский язык (1165) футбол (3543)

Тренер ФК "Львов" Шумский о том, за что получил от арбитра желтую карточку: "Я попросил его перейти на украинский"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Тренер ФК

В матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу 20 февраля "Львов" проиграл "Колосу" со счетом 0:2. Кроме того, тренер львовян Виталий Шумский получил желтую карточку.

Тренер предполагает, что предупреждение ему дали за то, что он попросил судью говорить на украинском языке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

"Прежде всего, сразу отмечу, что не буду комментировать действия главного арбитра и двух лайнсменов. С одним из них у меня споров не было. Впрочем, четвертый арбитр разговаривал со мной на русском языке. Я попросил его перейти на украинский. После этого он сразу передал замечания по рации главному арбитру, который подошел ко мне и показал желтую карточку. Я попросил рефери объяснить такое решение, на что ответа до сих пор не получил", - заявил Шумский.

Комитет этики и честной игры начал проверку этого инцидента, информируют на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Также смотрите: 15-летняя блогер Леоненко извинилась за оскорбительные высказывания об украинском языке. ВИДЕО

"На 67-й минуте арбитр матча Виктор Копиевский вынес предупреждение главному тренеру ФК "Львов" Виталию Шумскому после получения сообщения по радиосвязи от четвертого арбитра Николая Кривоносова. После матча Виталий Шумский публично заявил, что причиной инцидента было его обращение к четвертому арбитру с требованием общаться на украинском языке", - говорится в сообщении.

Комитет опросит свидетелей и исследует другие материалы, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

Автор: Анна Судак
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БАТЬКОМ ШКОЛЯРКИ, ЯКА ВИЛАЯЛАСЯ НА ПРИХИЛЬНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ, ВИЯВИВСЯ ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ

Тренер ФК "Львов" Шумский о том, за что получил от арбитра желтую карточку: "Я попросил его перейти на украинский" - Цензор.НЕТ 1303

Стало відомо, що батько блогерки працює в Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації України

Батько блогерки, яка напередодні образила україномовних громадян у TikTok-відео, виявився держслужбовцем. Про це повідомив блогер та журналіст Мирослав Олешко на своєму

Тренер ФК "Львов" Шумский о том, за что получил от арбитра желтую карточку: "Я попросил его перейти на украинский" - Цензор.НЕТ 6999
"Вс**лась мені ваша мова": недолуга блогерка з TikTok вилаялася на прихильників українськоїПосилаючись на дані Національного агентства з питань запобігання корупції, Олешко зазначив, що батько дівчини працює в Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації України. Його звати Геннадій Леоненко, а матір блогерки - Ніна Леоненко володіє мережею закладів харчування "Паніні-гриль". Олешко закликав батьків вибачитися за поведінку своєї доньки, а українців - бойкотувати їхній бізнес.
Нагадаємо, 15-річна киянка Ліза Леоненко напередодні потрапила у мовний скандал. Школярка поскаржилася, що її розкритикували за українську мову, якою вона практично не володіє. За словами дівчини, вона не розмовляє українською та не може терпіти, навіть коли інші говорять нею.
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22.02.2021 00:22
+25
Правила є правила. Якщо існує певний регламент стосовно мови, то судді В ПЕРШУ чергу повинні їм безпомилково слідувати. Бо вони ж вимагають від гравців і тренерів дотримання правил до найменшої деталі (!). Я вже не говорю про питання дискримінації української мови через таку реакцію. Тому Шумський на 100% правий. Чекаємо оф. реакції
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22.02.2021 00:44
+22
Ще її татусь має доступ до державної таємниці ! А малолітня дурепа спалила всю контору ! Вся надія на око государєве по відмазуванню. Це її обов'язок , відмазувать фсбешників!
показать весь комментарий
22.02.2021 00:28
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Правила форума Совет форумчан
БАТЬКОМ ШКОЛЯРКИ, ЯКА ВИЛАЯЛАСЯ НА ПРИХИЛЬНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ, ВИЯВИВСЯ ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ

Тренер ФК "Львов" Шумский о том, за что получил от арбитра желтую карточку: "Я попросил его перейти на украинский" - Цензор.НЕТ 1303

Стало відомо, що батько блогерки працює в Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації України

Батько блогерки, яка напередодні образила україномовних громадян у TikTok-відео, виявився держслужбовцем. Про це повідомив блогер та журналіст Мирослав Олешко на своєму

Тренер ФК "Львов" Шумский о том, за что получил от арбитра желтую карточку: "Я попросил его перейти на украинский" - Цензор.НЕТ 6999
"Вс**лась мені ваша мова": недолуга блогерка з TikTok вилаялася на прихильників українськоїПосилаючись на дані Національного агентства з питань запобігання корупції, Олешко зазначив, що батько дівчини працює в Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації України. Його звати Геннадій Леоненко, а матір блогерки - Ніна Леоненко володіє мережею закладів харчування "Паніні-гриль". Олешко закликав батьків вибачитися за поведінку своєї доньки, а українців - бойкотувати їхній бізнес.
Нагадаємо, 15-річна киянка Ліза Леоненко напередодні потрапила у мовний скандал. Школярка поскаржилася, що її розкритикували за українську мову, якою вона практично не володіє. За словами дівчини, вона не розмовляє українською та не може терпіти, навіть коли інші говорять нею.
показать весь комментарий
22.02.2021 00:22 Ответить
Ще її татусь має доступ до державної таємниці ! А малолітня дурепа спалила всю контору ! Вся надія на око государєве по відмазуванню. Це її обов'язок , відмазувать фсбешників!
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22.02.2021 00:28 Ответить
при порохе такого не было...зеля предоставил гражданам украины еще один доступный рычаг влияния на чиновников - слуг народа...
теперь, после обращения к ним на украинском, любой гражданин украины, не получивший желаемого, будет знать, - так слуги ему мстят за язык...и - сразу обращение в рнбо
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22.02.2021 06:34 Ответить
"Гражданскix отсечь" Тренер ФК "Львов" Шумский о том, за что получил от арбитра желтую карточку: "Я попросил его перейти на украинский" - Цензор.НЕТ 440
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22.02.2021 07:29 Ответить
слуг высечь
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22.02.2021 07:39 Ответить
Кто вел переговоры с рашей? медведчук. Итог - сдали территории, ужек отваёванные смертями добровольцев. Как отреагировал Украинский президент? Подписал.
Кто оветил за Илловайск, расстрел сотни на Крещатике? Кто ответственный за взрывы 5-ти военных складов?...
Память у Народа долгая...
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22.02.2021 07:33 Ответить
память короткая и в ней, как видно, всё перемешалось
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22.02.2021 07:43 Ответить
А ти чому пишеш на козлиному, боїшся окупантів?
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22.02.2021 08:28 Ответить
не завжди...
чому страх і окупанти рояться в твоїй голові?
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22.02.2021 10:27 Ответить
мова Київської Русі для вас "козлиная"??? Однако!
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22.02.2021 11:20 Ответить
Типу, ти пишеш староболгарською?)))
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22.02.2021 11:35 Ответить
Тренер ФК "Львів" Шумський про те, за що отримав від арбітра жовту картку: "Я попросив його перейти на українську" - Цензор.НЕТ 3752 Мова Київської Русі - "руська"...Вчить історію країни де мешкаєте...

Мелетий Смотрицкий (западнорусский духовный писатель Речи Посполитой, публицист, филолог, церковный и общественный деятель Юго-Западной Руси и Великого княжества Литовского, архиепископ Полоцкий) белорусский просветитель, работавший в Вильно и Киеве, автор изданной в 1619 году в Евье «Граматіки словенскія правильное синтагма», задолго до «революционера» в русской лингвистике Ломоносова, создателя грамматики российского языка, создавал научные основы языка русинов. Как и в «Грамматике» Л. Зизания, он четко отличал болгарский церковный язык от нашего: «Словенски переводимъ: Удержи языкъ свой от зла и устнъ своъ же не глати лети. Руски истолковуемъ: Гамуй языкъ свой от злого и уста твои нехай не мовять здрады». Ясно абсолютно (как и далее по его книге), что русским языком автор считает нынешний украинский язык
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22.02.2021 12:04 Ответить
Так це батько матом скрізь розмовляє, і сім'я його теж, для початку оштрафувати.
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22.02.2021 08:14 Ответить
+++
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22.02.2021 10:58 Ответить
Якщо глянути на цю Кончіту оком психіатра, то виявиться що у неї не все гаразд з макітрою.
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22.02.2021 00:35 Ответить
Павлик Морозов теж був таким . Здав всю свою рідню .😆
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22.02.2021 00:40 Ответить
Але ж той малий засранець зробив це за для вєлікіх ідєалов лєварюциі, а ця мокрощьолка банально тупа як валянок😁
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22.02.2021 00:43 Ответить
Схоже ви нічого не знаєте про Павла, окрім радянської пропаганди
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22.02.2021 02:11 Ответить
Юрий Дружников Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова
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22.02.2021 02:37 Ответить
И чё?
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22.02.2021 04:46 Ответить
Та там не все так просто... Я колись бував у тих місцях - працював у Іковці, на артскладах. А начальник сховища родом був з села, де жили Морозови. Так він якось, підпивши, розказував, що був Паша звичайним "паскудником", який батька зненавидів, за побої і пияцтво. Мати його "піджучувала" проти батька, бо той сім"ю покинув... Та ще й за гроші та випивку бланками довідок сільрадівських, торгував... Тобто, кажучи ********* словами, був "корупціонером"... І "за зябра" його взяли не за доносом сина, а саме за ці довідки, які виявили у затриманого, на будівництві металургійного комбінату... Так що там нічого "геройського" не було - чиста "уголовка"...
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22.02.2021 05:41 Ответить
Это когда ты служил прапорщиком в Зауральском ВО в армии КФ, патриот-порохобот? Не зря у нас склады взрывались с такими кадрами
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22.02.2021 07:43 Ответить
"кцапенятко", штани натягни... Чи ти взагалі, з тих пір, як сюди прийшов, так їх і не натягував? Так і бігаєш по гілках,зі спущеними, і "кактуси" розкладаєш під кожним коментарем...
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22.02.2021 09:13 Ответить
В какой армии вы працювалы на артскладах в Курганской области расии? В уругвайской или гвинейской?
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22.02.2021 09:30 Ответить
"кацапенятко, я ж сказав - штани натягни...
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22.02.2021 09:42 Ответить
Кацапенятко? А как назвать гидоту, которая служила в армии оккупанта?
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22.02.2021 10:11 Ответить
Чмошник, я служив Україні, а не Росії,навіть коли носив рядянську військову форму... Щоб знав - Павло Скоропадський, Довбор-Мусніцький і Манергейм служили у Російській імператорській армії, в "армії окупанта",як ти висловився... І дослужилися до генеральських посад, були Георгіївськими кавалерами... А потім створювали українську, польську і фінську армії... І ми, змінивши кокарди, прийняли участь у створенні своєї української армії, як-би ви, кацапи, цього не хотіли... Так що "поцілуй мене в зад"!
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22.02.2021 10:33 Ответить
Так так. І в якому році це було? Здається в 1992? А ну збреши, що ні
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22.02.2021 10:42 Ответить
Ты тупой от рождения?
Или принципиально дураком вступаешь за 11,80?
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22.02.2021 13:37 Ответить
Зачем совать кнюпальник куда не знаешь? Чы ты столовкой заведовал в той части в славном кацапском оренбурге?
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22.02.2021 14:06 Ответить
Бери выше мокшанский понос!
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22.02.2021 14:23 Ответить
Ну тогда, конечно. Мокшанский понос круче мокшанского прапорщика,тем более зава столовки. Поздравляю
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22.02.2021 15:02 Ответить
Номерок с фуфайки смени.
Слишком явно светишь парашинскими стандартами., одиннадцаторублёвый.
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22.02.2021 16:43 Ответить
А "подвиг Стаханова"? Шахтарі розповідали, що для такого "рекорду" вони йшли бригадою назустріч друг другу, поки з'єдналися. А все приписали Стаханову для пропаганди.
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22.02.2021 08:47 Ответить
Там "продовження" було цікавіше - Стаханов же, з Краснодона. Так от,десь через рік приїхали, по лінії Комінтерну, італійські шахтарі, туди. Ну, і вирішили показать, що вони "не гірше працюють",ніж Стаханов. Спустилися у забій, і "без напряга", перевершили "стахановський рекорд"... Так "пропагандони" тут же "заткнулись" і про це, в радянській пресі, і не "писнули"... А от італійська преса "відірвалася "по-повній"... А уявіть, що було-б, якби це було в епоху Інтернет?!!!
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22.02.2021 09:20 Ответить
а грета тунберг в свої 18 зі зростом 1,5м...вона проти тепла всім своїм співвітчизникам
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22.02.2021 06:41 Ответить
Яке відношення має даний інцидент до скандалу з Шахтарем? По цій темі є окремі гілки обговорення.
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22.02.2021 00:47 Ответить
Коли родіна в опасності , то до одного місця, футбол можна притулить!😆
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22.02.2021 00:58 Ответить
маленький ******** - ты такой же тупой как и твой старший брат вова-хуйло Тренер ФК "Львов" Шумский о том, за что получил от арбитра желтую карточку: "Я попросил его перейти на украинский" - Цензор.НЕТ 1763
отношение самое прямое - и эта малолетняя тварь и арбитр ненавидят українську мову Тренер ФК "Львов" Шумский о том, за что получил от арбитра желтую карточку: "Я попросил его перейти на украинский" - Цензор.НЕТ 8398
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22.02.2021 01:11 Ответить
Когда IQ находится на уровне консервированной мидии,то можно найти даже взаимосвязь между тобой и человеком разумным.
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22.02.2021 08:52 Ответить
Судью на мыло !!! Тренер ФК "Львов" Шумский о том, за что получил от арбитра желтую карточку: "Я попросил его перейти на украинский" - Цензор.НЕТ 2547
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22.02.2021 00:22 Ответить
Правила є правила. Якщо існує певний регламент стосовно мови, то судді В ПЕРШУ чергу повинні їм безпомилково слідувати. Бо вони ж вимагають від гравців і тренерів дотримання правил до найменшої деталі (!). Я вже не говорю про питання дискримінації української мови через таку реакцію. Тому Шумський на 100% правий. Чекаємо оф. реакції
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22.02.2021 00:44 Ответить
Суддів звільнити, без виплати зарплати, назбирали ватників, навіть у футболі, СБУ візьмись за зрадників.
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22.02.2021 08:16 Ответить
Так вони ж помруть.
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22.02.2021 09:03 Ответить
Ну шо...
Єтим пернатым, которые судьи - подмыться...
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22.02.2021 00:28 Ответить
українець може не розуміти російської і давати жовту за прохання перейти на українську це дискримінація
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22.02.2021 00:43 Ответить
Нам пора визначитись: ми Україна чи малороська губернія? Символічно, що такий випадок трапився у річницю трагедій на майдані. Люди гинули за те, щоб ми жили у вільній, незалежній, правовій державі. А 7 років потому в Україні дискринімують рідну мову... і це далеко не перший випадок
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22.02.2021 00:46 Ответить
Взагалі то Львову треба подавати апеляцію, а нормальним журналістам необхідно всю цю ситуацію не спустити на гальмах. Це дійсно парадокс. Суддя зобов'язаний розмовляти і обслуговувати матчі державною мовою, якщо це не іноземна бригада арбітрів. Такого нема в жодній державі Європи
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22.02.2021 00:50 Ответить
Такого нема в жодній країні світу, щоб у столиці держави більшість населення розмовляли мовою сусідньої держави, як це в українській столиці. Так що ви пропонуєте? Може нехай в Київ приїде тисяч 50 львів'ян, під керуванням Тягнибока й Фаріон і будуть ходити по вулиці й чіплятись до киян, чому вони не на тій мові говорять? І мовляв хто з киян не хоче говорити українською, то нехай чемодан і в росію?
А ніде ні до якого нашого закону не підпадає, що судді в спорті мають говорити тільки українською. Закон відноситься до сфери обслуговування. Тому не потрібно напрягати на рівному місці.
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22.02.2021 10:10 Ответить
Агов-ви мабуть трохи переїли щів))) В українському футболі,мова арбітрів-українська. Це не вулиця і порівняння ваше - не доречне. І наостанок,арбітри ОБСЛУГОВУЮТЬ,чи не так,матч. Крапка.
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22.02.2021 11:13 Ответить
Челюсти наносят ответный удар. Тренер ФК "Львов" Шумский о том, за что получил от арбитра желтую карточку: "Я попросил его перейти на украинский" - Цензор.НЕТ 336
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22.02.2021 01:00 Ответить
четвертого арбитра Николая Кривоносова НАКАЗАТЬ за подлость Тренер ФК "Львов" Шумский о том, за что получил от арбитра желтую карточку: "Я попросил его перейти на украинский" - Цензор.НЕТ 6586
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22.02.2021 01:01 Ответить
Как наказать? Привести состояние его носа в соответствие с фамилией?
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22.02.2021 07:04 Ответить
В Киеве все говорят на...

Тренер ФК "Львов" Шумский о том, за что получил от арбитра желтую карточку: "Я попросил его перейти на украинский" - Цензор.НЕТ 6212
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22.02.2021 01:04 Ответить
Крівоносов ще той ватан.
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22.02.2021 01:05 Ответить
Играть надо уметь и лучше готовить свою команду. Продул позорно с сухим счетом 2:0 а виноват русский язык. Гнать таких надо с тренеров
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22.02.2021 02:40 Ответить
Так він не оскаржує результат матчу і не звинувачує суддю у поразці.
Мова йде про жовту картку, яку суддя показав тренеру.
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22.02.2021 06:49 Ответить
Ватнику пояснюєш?)))
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22.02.2021 07:51 Ответить
Відомо, що суддя одна з найганебніших професій в Україні, чесних і порядних людей там немає. Постросійсько-радянська судова система побудована на тотальній корупції та ненависті до усього українського, яку за 30 років в Україні так і не спромоглися реформувати. Очевидно, що футбольні судді не виняток у впевненості, що суспільні закони та норми на них самих не поширюються. Не дивно, що для пересічної людини, слово "суддя", зазвичай, означає "моральна потвора".
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22.02.2021 04:06 Ответить
Нам такі продажні арбітри непотрібні. Його треба на завжди відсторонити від обслуговування матчів чемпіонату України. Хай їде на росію і там мекає російською скільки влізе.
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22.02.2021 08:28 Ответить
На самом деле это манипуляция, получил он карточку за препирательство с арбитром, а не за требование на мове говорить.
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22.02.2021 08:42 Ответить
Треба було дати в морду російськомовному окупанту, щоб виправити його ніс з російської "кривоносов" на українське Кривоніс.
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22.02.2021 09:01 Ответить
Є докази?
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22.02.2021 11:11 Ответить
Суддю на мило!!!
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22.02.2021 08:48 Ответить
Миколка Кривоносов має йти судити в "ДНР", навіщо нам порушники закону і малороси.
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22.02.2021 09:05 Ответить
Ще питання до Цензора, чому вираження тренера ФК "Львівв" Шумського виклали на російській? Тренер не розмовлячє ворожою мовою.
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22.02.2021 09:08 Ответить
Не допустимо на рівному місці мову вплутувати. Цей Шумський діє в стилі Тягнибока.
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22.02.2021 09:21 Ответить
А чому він вплутує мову? Він не спорить за результат, він справедливо зробив зауваження судді, який порушує закон. Це має робити кожен громадянин.
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22.02.2021 09:36 Ответить
Цей закон не стосується футбольних судей. Цей закон відноситься до сфери обслуговування.
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22.02.2021 09:47 Ответить
Так робота суддею теж відноситься до "сфери обслуговування". Це та сама "робота по наданню послуг у публічній сфері...".
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22.02.2021 11:15 Ответить
Арбітри ОБСЛУГОВУЮТЬ матч,ні? Тому малоросам варто не маніпулювати.
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22.02.2021 11:16 Ответить
Тому цього Шумського як провокатора (типа Тягнибока й Фаріон) треба взагалі відлучити від тренерської роботи.
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22.02.2021 09:51 Ответить
Не манкуртці про це ЯЗИКОМ ляпати бо ще ненароком щелепу заклинить)
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22.02.2021 11:17 Ответить
Футбол уже достаточно погряз в спорах и скандалах по поводу показа/непоказа карточек, удалений, назначений/неназначений пенальти, договорных матчей. Теперь к этому грязному болоту добавляется еще и мовне питання. Украинский вариант BLM, которым можно спекулировать и шантажировать как в случаях побед, так и поражений.
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22.02.2021 13:05 Ответить
Мовний скандал набирає обертів: арбітр матчу «Львів» - «Колос» планує позиватися проти Шумського за наклеп

Арбітри матчу вже написали пояснення епізоду в комітет арбітрів і документи тепер передадуть у контрольно-дисциплінарний комітет. За словами арбітрів, попередження Шумський отримав за системні зауваження у грубій формі арбітрам та публічні претензії впродовж гри. Більше того, Кривоносов навіть збирається подавати позов до суду за наклеп, повідомляє Telegram-канал «Бомбардир».

Найбільш цікаве попереду.
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23.02.2021 21:01 Ответить
 
 