Тренер ФК "Львов" Шумский о том, за что получил от арбитра желтую карточку: "Я попросил его перейти на украинский"
Новости Цензор.НЕТ Общество
В матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу 20 февраля "Львов" проиграл "Колосу" со счетом 0:2. Кроме того, тренер львовян Виталий Шумский получил желтую карточку.
Тренер предполагает, что предупреждение ему дали за то, что он попросил судью говорить на украинском языке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.
"Прежде всего, сразу отмечу, что не буду комментировать действия главного арбитра и двух лайнсменов. С одним из них у меня споров не было. Впрочем, четвертый арбитр разговаривал со мной на русском языке. Я попросил его перейти на украинский. После этого он сразу передал замечания по рации главному арбитру, который подошел ко мне и показал желтую карточку. Я попросил рефери объяснить такое решение, на что ответа до сих пор не получил", - заявил Шумский.
Комитет этики и честной игры начал проверку этого инцидента, информируют на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.
"На 67-й минуте арбитр матча Виктор Копиевский вынес предупреждение главному тренеру ФК "Львов" Виталию Шумскому после получения сообщения по радиосвязи от четвертого арбитра Николая Кривоносова. После матча Виталий Шумский публично заявил, что причиной инцидента было его обращение к четвертому арбитру с требованием общаться на украинском языке", - говорится в сообщении.
Комитет опросит свидетелей и исследует другие материалы, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.
Пожалуйста, подождите...
Стало відомо, що батько блогерки працює в Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації України
Батько блогерки, яка напередодні образила україномовних громадян у TikTok-відео, виявився держслужбовцем. Про це повідомив блогер та журналіст Мирослав Олешко на своєму
"Вс**лась мені ваша мова": недолуга блогерка з TikTok вилаялася на прихильників українськоїПосилаючись на дані Національного агентства з питань запобігання корупції, Олешко зазначив, що батько дівчини працює в Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації України. Його звати Геннадій Леоненко, а матір блогерки - Ніна Леоненко володіє мережею закладів харчування "Паніні-гриль". Олешко закликав батьків вибачитися за поведінку своєї доньки, а українців - бойкотувати їхній бізнес.
Нагадаємо, 15-річна киянка Ліза Леоненко напередодні потрапила у мовний скандал. Школярка поскаржилася, що її розкритикували за українську мову, якою вона практично не володіє. За словами дівчини, вона не розмовляє українською та не може терпіти, навіть коли інші говорять нею.
теперь, после обращения к ним на украинском, любой гражданин украины, не получивший желаемого, будет знать, - так слуги ему мстят за язык...и - сразу обращение в рнбо
Кто оветил за Илловайск, расстрел сотни на Крещатике? Кто ответственный за взрывы 5-ти военных складов?...
Память у Народа долгая...
чому страх і окупанти рояться в твоїй голові?
Мелетий Смотрицкий (западнорусский духовный писатель Речи Посполитой, публицист, филолог, церковный и общественный деятель Юго-Западной Руси и Великого княжества Литовского, архиепископ Полоцкий) белорусский просветитель, работавший в Вильно и Киеве, автор изданной в 1619 году в Евье «Граматіки словенскія правильное синтагма», задолго до «революционера» в русской лингвистике Ломоносова, создателя грамматики российского языка, создавал научные основы языка русинов. Как и в «Грамматике» Л. Зизания, он четко отличал болгарский церковный язык от нашего: «Словенски переводимъ: Удержи языкъ свой от зла и устнъ своъ же не глати лети. Руски истолковуемъ: Гамуй языкъ свой от злого и уста твои нехай не мовять здрады». Ясно абсолютно (как и далее по его книге), что русским языком автор считает нынешний украинский язык
Или принципиально дураком вступаешь за 11,80?
Слишком явно светишь парашинскими стандартами., одиннадцаторублёвый.
отношение самое прямое - и эта малолетняя тварь и арбитр ненавидят українську мову
Єтим пернатым, которые судьи - подмыться...
А ніде ні до якого нашого закону не підпадає, що судді в спорті мають говорити тільки українською. Закон відноситься до сфери обслуговування. Тому не потрібно напрягати на рівному місці.
Мова йде про жовту картку, яку суддя показав тренеру.
Арбітри матчу вже написали пояснення епізоду в комітет арбітрів і документи тепер передадуть у контрольно-дисциплінарний комітет. За словами арбітрів, попередження Шумський отримав за системні зауваження у грубій формі арбітрам та публічні претензії впродовж гри. Більше того, Кривоносов навіть збирається подавати позов до суду за наклеп, повідомляє Telegram-канал «Бомбардир».
Найбільш цікаве попереду.