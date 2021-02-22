Оккупанты пытаются привлечь школьников и взрослых крымчан к "празднику" 23 февраля, - Чубаров

В оккупированном Крыму школьников и взрослое население пытаются привлечь к празднованию российского "Дня защитника Отечества".

Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты и их лакеи в эти дни предпринимают беспрецедентные усилия для того, чтобы привлечь не только школьников, но и взрослое население к празднованию так называемого Дня защитника Отечества. Российские оккупанты почему-то уверены, что крымские татары и этнические украинцы не знают ни собственной истории, ни истории других порабощенных Москвой народов", - написал он.

Чубаров напомнил, что правду о своей истории украинцы начали узнавать еще 30 лет назад.

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"Сегодня трудно представить, что найдутся некие манкурты, которые в день убийства Номана Челебиджихана и насильственного изгнания братских чеченского и ингушского народов будут отмечать вместе с российскими оккупантами "праздник", приуроченный убийцам", - уверен глава Меджлиса.

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