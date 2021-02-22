Оккупанты пытаются привлечь школьников и взрослых крымчан к "празднику" 23 февраля, - Чубаров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В оккупированном Крыму школьников и взрослое население пытаются привлечь к празднованию российского "Дня защитника Отечества".
Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские оккупанты и их лакеи в эти дни предпринимают беспрецедентные усилия для того, чтобы привлечь не только школьников, но и взрослое население к празднованию так называемого Дня защитника Отечества. Российские оккупанты почему-то уверены, что крымские татары и этнические украинцы не знают ни собственной истории, ни истории других порабощенных Москвой народов", - написал он.
Чубаров напомнил, что правду о своей истории украинцы начали узнавать еще 30 лет назад.
"Сегодня трудно представить, что найдутся некие манкурты, которые в день убийства Номана Челебиджихана и насильственного изгнания братских чеченского и ингушского народов будут отмечать вместе с российскими оккупантами "праздник", приуроченный убийцам", - уверен глава Меджлиса.
Пожалуйста, подождите...
Нонсенс і ляпас.
Питання на засипку всім країнам цивілізованого світу?
До яких пір і до якого часу всі країни світу терпітимуть (визнаватимуть) примат російського законодавства над міжнародним правом?
Чому і для чого росія залишається й досі представленою в РБ ООН, Раді Європи, ОБСЄ з вирішальним голосом-після того, як у самій росії прийнято законодавство про верховенства російських законів над міжнародним правом?
- Бо виникає парадоксальна ситуація: всі міжнародні рішення, що приймаються вищезгаданими організаціями, є обов'язковими для всіх держав-учасниць, яких вони стосуються, і абсолютно такі ж рішення, але якщо вони стосуються росії - вона ВПРАВІ їх не виконувати...
Хто, коли, яким документом визнавав у статутах ООН, Ради Європи, в ОБСЄ голос росії найголовнішим і визначальним у цих організаціях, а її діяльність вищою від міжнародного права та міжнародних угод?
Чому росія й досі має право вето в РадБезі ООН навіть при наявності у неї конфлікту інтересів (з питань конфліктів з Україною, Грузією, Молдовою та ін.)?
Як кажуть: або хрестик зніміть, або труси підтягніть....
- На мою думку, доки в росії діятиме законодавство, яке ДОЗВОЛЯЄ вважати примат російського законодавства над міжнародним, їй нічого робити в міжнародних інституціях. А тоді, слід:
- або виключити росію з названих інституцій
- або позбавити росію голосу в названих органах та організаціях
- або хоча б призупинити її право голосувати за будь-які рішення, що приймаються вищезгаданими інституціями
- або позбавити її права вето хоча б у РБ ООН - до приведення російського законодавства до норм міжнародного права.
А залишати її та її повноваження повноправними в названих інституціях - то є нонсенс, то є добровільне визнання власної меншовартості всіма країнами, які входять в ці інституції!
PS: - А якщо Китай визнає своє право та законодавство вищим від російського, то де має бути і буде російська частина Сибіру?
А якщо Японія, Фінляндія, Німеччина вчинять аналогічно?
As a Ukrainian I have never, nor do I now, have any affinity with russia or anything pig-dog.
Вот что значит пить воду с батарей
Один владелец отеля заказал полотенца с надписями : КРЫМ - ЭТО УКРАИНА ! и СЛАВА УКРАИНЕ !
С тех пор кражи прекратились !
https://www.youtube.com/watch?v=FHLw0hIUAMI
Ни на 22 и ни на 24, а именно на 23!
Это чтобы жоппоблок имел возможность пролезть на трибуну и толкнуть торжественную речь!