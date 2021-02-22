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Новости Происшествия Агрессия России против Украины
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задержание (6587) СБУ (18658) Харьков (6509) шпионаж (1220)

В Харькове задержан агент Генштаба ВС РФ, планировавший передать документацию по разработке танка "Оплот", - СБУ. ВИДЕО (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

21 февраля в Харькове контрразведка СБУ задержала местного жителя, который, по данным ведомства, работал на спецслужбы Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, по данным пресс-центра СБУ, задержанный агент выполнял задание получить для страны-агрессора техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ "ОПЛОТ".

Отмечается, что подозреваемый является жителем Харькова, он выезжал на территорию страны-агрессора, где был завербован российской военной разведкой.

"В рамках начатого уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задокументировали, что по заданию от российских кураторов для доступа к закрытым сведениям, вражеский агент пытался привлечь сотрудника харьковского государственного предприятия "ХКБМ им. Морозова", которое осуществляло разработку танка. Под контролем оперативников СБУ, вражеский агент получил от работника образцы технических материалов и по отработанным каналам передал фотокопии представителю российской спецслужбы", - подчеркивается в сообщении.

В СБУ подчеркивают, что предатель был задержан "на горячем" во время получения им "полного комплекта технической документации", имеющей гриф ограничения доступа.

В настоящий момент злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. По данному факту продолжаются следственные действия.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко в Телеграм-канале обнародовал видео задержания шпиона:

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ сообщает о задержании в Воронеже "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+34
Гугл-перекладач продовжує знущатися з свинособак. Я гадав, що вони хоч трохи вже мову для роботи вивчили (((

СБУ задержала харьковчанина, работавшего на спецслужбы России, - СМИ - Цензор.НЕТ 5656
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22.02.2021 01:56
+32
Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента Головного Управління ГШ ЗС РФ
Затримали під час одержання повного комплекту технічної документації з грифом "Таємно"

СБУ задержала харьковчанина, работавшего на спецслужбы России, - СМИ - Цензор.НЕТ 275
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22.02.2021 01:10
+29
В Харькове много таких - стратегические объекты там. У нас есть еще одна проблема , это Армяне которые лижут яйца рашисткой падали , ведь они должны отработать будущее возвращение Нагорного Карабаха. Они так и говорят - Карабах захватили временно , пускай отстроятся и потом мы все готовенькое отберем . Я бы сослал всех Армян на исконно Армянские территории , пускай там лижут яйца, а то совсем страх потеряли , в Украине торговать за рубли - знаем пару таких магазинов именно в Харькове. Такой угрозы нельзя недооценивать . У меня соседи Армяне раньше такие дружные были , после того как мы поддержали Азербайджан , даже здороваться перестали ...
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22.02.2021 07:13
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Правила форума Совет форумчан
Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента Головного Управління ГШ ЗС РФ
Затримали під час одержання повного комплекту технічної документації з грифом "Таємно"

СБУ задержала харьковчанина, работавшего на спецслужбы России, - СМИ - Цензор.НЕТ 275
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22.02.2021 01:10 Ответить
СБУ задержала харьковчанина, работавшего на спецслужбы России, - СМИ - Цензор.НЕТ 3099
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22.02.2021 01:21 Ответить
Співачка ротом Алла Михайлівна Добкіна (так-так, доця Допи).

СБУ задержала харьковчанина, работавшего на спецслужбы России, - СМИ - Цензор.НЕТ 2588
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22.02.2021 01:25 Ответить
З нею не дует, а тріо в самий раз !
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22.02.2021 07:21 Ответить
Дууже смішно!
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22.02.2021 09:36 Ответить
чогось лишнього нюхнув, цей Злодій-мерзотник добкін....знову хоче "дайті да Кієва...."
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22.02.2021 10:05 Ответить
А он не намерен проследовать за гепой. Пора пожил, поел и надоел.
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22.02.2021 10:54 Ответить
ну хай приїде, буде йому тут пітрида повна
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22.02.2021 22:41 Ответить
Пам'ятаю ще в 14-му там в Харкові одного "затримали" при спробі втечі! Були фотки крупним планом.
Ото Свято було на цензорі!
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22.02.2021 06:02 Ответить
коленкой шею надо было давить
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22.02.2021 09:44 Ответить
колінкою потрібно яйця чавити, а шию давлять чобітком
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22.02.2021 22:43 Ответить
Мы на этой фотке никого не знаем.... Покажите нам фотку, где шеф СБУ Баканов жмёт руку мертвечуку... А то одни ловят шпионов...другие им улыбаются и руку жмут
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22.02.2021 11:15 Ответить
Шановний пан Модератор! Будь ласка, вынесите мой комментарий в раздел и «Топ комментарии».
«Общался на пляже с инженером Харьковского танкового завода. 100% вата. Читает только российские газеты, смотрит российское ТВ и ненавидит Украину. Студентов на Майдане называл «боевиками», которых несколько лет готовили в Литве. Производственные секреты может сдавать куратору из ФСБ РФ.
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22.02.2021 14:51 Ответить
той харківський танкозавод потрібно цілком евакуювати до Львову, а туди перенести фабрики Рошену, щоб місцеві кадри продавали рошенівські секретні матеріали за великі гроші до бюджету
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22.02.2021 22:47 Ответить
а где же радистка Кэт?
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22.02.2021 01:14 Ответить
Гугл-перекладач продовжує знущатися з свинособак. Я гадав, що вони хоч трохи вже мову для роботи вивчили (((

СБУ задержала харьковчанина, работавшего на спецслужбы России, - СМИ - Цензор.НЕТ 5656
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22.02.2021 01:56 Ответить
колаборантів стає меньше... та і гроші на раії потихеньку закінчуються...
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22.02.2021 10:10 Ответить
Світу світ )) В стовбури знарядь стовбури зарядь смерекові - хати на крутій горі встоять.
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22.02.2021 10:16 Ответить
А я вот их уже лет 30 не видел,даже больше.Еще со школы.Чогось пропали...Может сумской Химпром.А прошлым летом воробьев и синичек даже не видно было.Осенью только появляться начали
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22.02.2021 13:39 Ответить
Воробьи и синички до осени пасутся в полях
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22.02.2021 14:52 Ответить
А снегири куда делись?Реально:больше 30-ти лет в Сумах не видел
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23.02.2021 08:21 Ответить
На объездной...
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22.02.2021 09:45 Ответить
Цікаво коли вже до офісу ОП дойде ???😆
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22.02.2021 01:46 Ответить
ППЦ "новость"!
Та СБУ таких должна по десять штук ЕЖЕДНЕВНО задерживать!
Тогда, через пару лет, количество шпионов может и сократится.
СБУ задержала харьковчанина, работавшего на спецслужбы России, - СМИ - Цензор.НЕТ 7598
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22.02.2021 01:55 Ответить
як там шуфричі з медведчуками, марченками і рабіновичами....? ще ходять по Києву?!
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22.02.2021 10:14 Ответить
+++
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22.02.2021 11:15 Ответить
Чисельність продажних покидьків в країні просто вражає... СБУ задержала харьковчанина, работавшего на спецслужбы России, - СМИ - Цензор.НЕТ 6671 Така сволота і найріднішу людину здатна продати заради брудних грошей СБУ задержала харьковчанина, работавшего на спецслужбы России, - СМИ - Цензор.НЕТ 6615
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22.02.2021 06:49 Ответить
В Харькове много таких - стратегические объекты там. У нас есть еще одна проблема , это Армяне которые лижут яйца рашисткой падали , ведь они должны отработать будущее возвращение Нагорного Карабаха. Они так и говорят - Карабах захватили временно , пускай отстроятся и потом мы все готовенькое отберем . Я бы сослал всех Армян на исконно Армянские территории , пускай там лижут яйца, а то совсем страх потеряли , в Украине торговать за рубли - знаем пару таких магазинов именно в Харькове. Такой угрозы нельзя недооценивать . У меня соседи Армяне раньше такие дружные были , после того как мы поддержали Азербайджан , даже здороваться перестали ...
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22.02.2021 07:13 Ответить
это точно.....смотрю и всех приглашаю на крутого блогера с ОСЛО ТУРКА АЗЕРБАЙДЖАНЦА ПАТРИОТА УКРАИНЫ,(ФАРХАД)собирает деньги на стримах семьям погибшим укр.военным . непожалеете от чат рулетки..животы от смеха надорвёте .18+ тролинг русских и армян жосткий....))
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22.02.2021 07:27 Ответить
Спасибо за инфо , смотрю и ржу ))))
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22.02.2021 07:36 Ответить
Среди украинцев 5 колонны -немеряно.Медведчук ,Олейник,Захарченки и тп.И нечего армян одной меркой мерять.Есть и Нигояны.Просто нужно 5ю колонну крутить в бараний рог.Иначе они будут фонариками подсвечивать,как в московском улусе говорят.
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22.02.2021 07:47 Ответить
нужно 5ю колонну крутить в бараний рог.Иначе они будут фонариками подсвечивать,как в московском улусе говорят.

Тот кто это говорил, просто дебил тупорылый, а ты его копируешь ....
Тот кто подсвечивает фонариком - совершает героический поступок. У кого есть хоть немного мозгов должен понимать - подсвечивать фонариком бомбардировщикам или артиллерии, это значит вызывать огонь на себя, то есть - жертвовать собой, ценой собственной жизни помогать тем, кому подсвечивает, понимая что возможность самому воспользоваться плодами их победы практически гарантированно равна нулю.
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22.02.2021 10:54 Ответить
Проблема в том, что Нагорный Карабах - это исконно армянские территории. Иначе, откуда там столько армян? Это при СССР, эти земли отошли Азербайджану, границы тогда рисовались просто. С другой стороны, в современном мире, как бы, поддерживается нерушимость установившихся границ, иначе будут одни войны. Поэтому - вопрос не простой.
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22.02.2021 10:43 Ответить
Нагорный Карабах - это исконно армянские территории.

А что если об исконности начинать говорить от "сотворения мира"?

История государственности в Иране - одна из древнейших в мире и только по письменным источникам охватывает почти 5 тысяч лет. Первое государство на его территории - Элам - возникло в Хузестане в III тысячелетии до н. э. Персидская империя при Дарии I Ахемениде простиралась уже от Греции и Киренаики до рек Инд и Тарим. Иран, большую свою письменную историю известный как Персия, более 2 тысяч лет входил в число влиятельнейших политических и культурно-мировых центров.

Затримано агента Генштабу ЗС РФ у Харкові, який планував передати документацію з розробки танка "Оплот", - СБУ - Цензор.НЕТ 2394
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22.02.2021 11:17 Ответить
в карабасі намає армян - там живуть понаєхавші хайєри (так вони себе називають) і до древніх армян вони ніякого відношення не мають. І взагалі - Карабах колись входив і до складу держави Велика Скіфія - тому українці, як нащадки скіфів, також мають якесь право на карабах
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22.02.2021 14:36 Ответить
Обнулёныш послал армян на украинский Донбасс, спасать граждан Украины. Карабах до этой поездки они уже «спасли».
Теперь понятно, почему мировое сообщество поддерживало азербайджанцев в Нагорном Карабахе. На Ютубе было выложено видео, как в Одессе, на праздновании 9 мая, на Аллее Славы армянская леди вели себя некорректно. Она показывала неприличные жесты (факи) окружающим её гражданам, становилась, извините, раком, просовывала руку между ногами и в районе ягодиц появлялась её рука с дулей.
Одесситы выделили армянской диаспоре участок земли в элитном районе Аркадии на Гагаринском плато под постройку Армянской церкви, отдали им Новый базар, а их женщины-христианки ведут себя в гостях неподобающим образом.
Армения в ООН поддерживает оккупацию Россией украинского Крыма и голосует против обновлённой резолюции Генассамблеи ООН по Крыму.
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22.02.2021 14:53 Ответить
Скоро дійде до того, що преЗедент буде ловити шпійона голими руками перед дзеркалом.
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22.02.2021 07:13 Ответить
Так Добкин и Ермак на метро вроде ж не ездят .Ааа СБУ опять какого то терпилу повязали , который с кацапами по телефону связывался.
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22.02.2021 07:20 Ответить
всех переселенцев кто при совке заселился учится женится а потом и остались жить в харькове с белгорода. воронежа и курска .особенно белгорода...нужно выяснять. грузить на скотовозы всех и на границе высыпать и пусть киздуют со своим долбанным сраным русским миром к себе кацапня долбанная...потому что они твари вовремена майдана калечили сосвоими + приезжими белгородцами (туристами на автобусах )местных патриотов майдановцев....((
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22.02.2021 07:21 Ответить
Белгородская ,курские земли -наполовину украинцами заселены.А ментальность -меняется.Харьков перемалывал и перемалывает в свою веру всех переселенцев.Нужно просто приложить руки.Самый лучший агитатор -благополучие.
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22.02.2021 07:51 Ответить
я в курсе всех этих переселенцев . в белгороде брат родной и племянники... так что я в курсе кто там...что думают. как живут и кто там живёт .но они смешные с украинскими фамилиями а родители говорят по украински. у детей спрашиваю...а вы знаете что ты украинец? нет родственник говорит что он русский, какой же ты русский твоя фамилия украинская. твой отец разговаривает по украински, и украинец в паспорте .а ты с каких то х.... русский! нет и всё...* а про благополучие это всеголишь слова...... это частично срабатывает.... все видят в рашке и комуняки и другие дебилы какя жизнь в европе что в раю.... но говорят же нет....у нас в рашке лучше ..хлеб есть что ещё мол нужно, а взять кореи две...и как оно благополучие сработало? да никак...если в башеке дебильной пусто и скрепно, то красоты и чистоты других стран непомогут...((
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22.02.2021 09:52 Ответить
Руїна була тому,що брат на брата руку підняв.Мозок зомбірован.
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22.02.2021 09:58 Ответить
На початку ХХ сторіччя карта України показувала і воронежські і білгородські, і ще інші землі. Врізалося в пам'ять, як у Путивльському технікумі викладачка креслення повчала селюків: "Вот научитесь русскому язику, русской культуре..." І раптом піднялися 9 одногрупників, які були з Росії, -- з Курської і Воронізької області. І вони заявили: "Тут больше культури чем у нас..." Викладачка розгубилася, а потім щось пробелькотіла: "Что... больше?..." -- "Да... Здесь больше культури..." -- підтвердили росіяни.
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22.02.2021 10:32 Ответить
На счет выселения, полный бред несешь. А вот принять закон о коллаборантах и лишать их гражданства, это самэ то.
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22.02.2021 10:07 Ответить
да то была шутка.... ну как их высилишь.... ? просто работали и учились в те времена в харькове пол белгорода переженилось и осталось жить.... кто нормально. а кто и сепары таковы есть и среди знакомых...я с ними необщаюсь.... вот таких бы *********** и высилять без разговоров...(( но это слова.... с переселением же...
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22.02.2021 10:15 Ответить
к стати .а лишение гражданства это разве не одно и тоже связанное ведь с отьездом...тоесть высилением....))
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22.02.2021 10:17 Ответить
Нет, это не одно и то же. Выселять и лишать гражданства никого и не нужно, и запрещается Конституцией.
Есть такое понятие - поражение в правах т.е.: такие особи лишаются права избирать, быть избранными, занимать руководящие должности, заниматься бизнесом, им государство не платит пенсии, стипендии и т.д. Через пару-тройку лет это стадо само выедет в свои срани-рязани.
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22.02.2021 10:31 Ответить
Подходит.
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22.02.2021 13:41 Ответить
ну и шуточки. У Харкові затримали агента Генштабу ЗС РФ, який планував передати документацію з розробки танка "Оплот", - СБУ - Цензор.НЕТ 1635
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22.02.2021 13:40 Ответить
Не неси бред! Очень много как ты выразился "переселенцев" из России погибли и продолжают погибать в войне с Россией на Донбассе защищая Украину. Можешь убедится сам приехав на кладбище любое,там увидишь десятки могил с флагами Украины в которых похоронены защитники Украины с корнями из России. Да и ты сам тоже из переселенцев судя по твоей фамилии,Павлов. Очень надеюсь что ты это сболтнул по своей глупости иначе я буду считать тебя провокатором и вредителем в Украине разжигающим ненависть среди народа.
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22.02.2021 12:05 Ответить
слушай ты...меня он будет считать провокатором ..хахахахаха как караз меня атовци прислушиваются и приглашают на похороны когда бывают и на собрания свои и мои атовци награжены и подарили и флаг украинский и дома небольшой на стене висит как и маленький правого сектора, в том году комне знакомый киборг приехал я ему на передовую лекарства пару ящиков передал, и три дня назад 2 ящика передал приехал атовец домой забрал .и фото мне отчёты скинули при отправке и сказал что мне благодарны...ну это так...я не меньше тебя знаю кто и что там ...а фамилия павлов.... хахахахах ну так нужно..... успакойс\я ты печёшся за белгородцев так..... я знаю про что пишу..... уже в бегаг такой боксёр знакомый белгородец с харькова сепар... ((
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22.02.2021 12:26 Ответить
героєв труда, мля)))
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22.02.2021 07:44 Ответить
Там ещё Жёра Жюков непопорченый на проспекте Григоренко хизуеться.Билецкий боится к нему руку приложить.
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22.02.2021 07:53 Ответить
Ну да. Вся страна из героев труда только без штанов все ходили и жрали Ножки Буша.
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22.02.2021 09:39 Ответить
Щось малувато. В Харкові їх тисячі і половина не приховують свого ворожого ставлення і дій до України.
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22.02.2021 08:15 Ответить
Слава патріотам з СБУ!!!
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22.02.2021 08:25 Ответить
хватит уже задерживать...оказал сопротивление и пулю
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22.02.2021 09:28 Ответить
На пожизненное иуду ! СБУ затримала харків'янина, який працював на спецслужби Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4764
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22.02.2021 09:30 Ответить
Щазз. В ближайший обмен выгодно выменяют на горловских проституток и таксистов.
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22.02.2021 09:55 Ответить
10 лет выезжаю постоянно в Россию и никто и никогда не предлагал сотрудничать.
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22.02.2021 09:34 Ответить
просто вы не на казённом предприятии работаете )
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22.02.2021 09:39 Ответить
Ти тупий, ілі гдє? Лаптєй цікавлять носії секретної інформації.
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22.02.2021 09:39 Ответить
Тупой это ты, все носии секретной инфы сидят в войсках и давно работают на ФСБ РФ.
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22.02.2021 09:43 Ответить
В військах не володіють інфою про склад нової броні,технологією її виготовлення і т.п. СБУ затримала в Харкові агента Генштабу ЗС РФ, який планував передати розробки нового типу броні, - Цаплієнко - Цензор.НЕТ 4014 Таких людей відслідковують і полюють на них.
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22.02.2021 09:48 Ответить
Таких людей за границу не выпускают.
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22.02.2021 09:53 Ответить
Що просто закордонний паспорт не оформляють? Чи в аеропорту митний контроль пройти не дають?
Думаю, в них ішній Україні такого немає, інакше б на казенних підприємствах зараз ніхто б не працював
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22.02.2021 12:21 Ответить
У вас в тексте АшиПка, название страны агрессора, пишется с маленькой буквы.
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22.02.2021 11:17 Ответить
Кацапня тільки і живе краденим. Коли щось не вкрадуть, то і дня не проживуть.
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22.02.2021 09:36 Ответить
Да что у нас можно украсть? Технологий военных нет и не было, вооружение закупаем.
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22.02.2021 09:38 Ответить
В статье поклеп?
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22.02.2021 18:17 Ответить
Подозреваемый является жителем Харькова, он выезжал на территорию страны-агрессора, где был завербован российской военной разведкой.
Постоянно вспоминаю слова порохожопов которые с 2014 по сегодняшний день утверждают что Петя не закрыл границы с РФ не разорвал дип.отношения с врагом, не ввел военное положение в приграничных с РФ территориях, потому что для Украины ето очень выгодно. Теперь понятно кому ето выгодно. Потому что если бы для Украины ето было выгодно то ***** в первую очередь закрыло бы вьезд украинцев на Рашку и прекратил все отношения.
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22.02.2021 09:37 Ответить
А як заверещали ЗЕлохи коли ввів військовий стан до Нового року. Лошари голосили шо це для того щоб відмінити вибори.
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22.02.2021 09:44 Ответить
А еще говорят что видели как 5 копiйок шел в крым с папками бумаг а обратно из крыма с ведром селедки.
Какие твой Парашенко военное положение ввел? В Одессе и Херсоне ради своего пиара перед выборами? Вместо дамбаса и прифронтовых регионов за 5 лет войны
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22.02.2021 09:50 Ответить
Все кто ездил на Рашку или на окупированный крым потенциальные предатели и вражеские агенты. Кто ездил тот знает что при вьезде в крым каждого человека в том числе детей заводят в комнату и минут 20 допрашивают кто и к кому едет, кто где работает, где учился, кто знакомые и родственники, переписывают номера мобильных телефонов. Составляют протоколы и заводят дело. Детей иногда до плача доводят. Вместо линии фронта Петро Мальдивский построил с окупантами комфортные КПВВ и новые дороги. Вы даже не представляете сколько сейчас по Украине ходит потенциальных росийских агентов.
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22.02.2021 09:46 Ответить
Какая каша у вас в голове это просто ужас(((( честно вот не понимаю зачем людям голова иногда
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22.02.2021 10:21 Ответить
Зритель постепенно распробовал свою, украинскую, музыку

Разведка донесла: три дня назад: в Николаеве прошёл концерт Б. Гребенщикова (да-да, какой-то отчаянный тур-менеджер, причём, из Западной Украины, отважился привезти в страну расийского исполнителя. Удивительно)
Так вот - если ещё каких-то восемь лет назад это было бы настоящим событием с аншлагом (да ещё и в русскоговорящем регионе), то на этот раз случилось практически фиаско.
Согласно карантинным правилам, нынче можно продавать половину зала. В данном случае, зал вмещал 800 мест, поэтому продать можно было 400 билетов.
В итоге на концерт знаменитого расийского исполнителя пришло аж чуть больше двухсот почитателей его таланта!СБУ затримала в Харкові агента Генштабу ЗС РФ, який планував передати розробки нового типу броні, - Цаплієнко - Цензор.НЕТ 8721

О чём это нам говорит? Да о том, что запрет на въезд в Украину расийским певцам и певичкам ртом принёс свои замечательные плоды. За прошедшие годы украинский зритель попросту забыл о существовании соседней расийской "культуры".
Я помню, какой негатив по поводу запрета царил в концертной среде шесть-семь лет назад. Все организаторы были практически уверены, что их бизнесу хана. Что избалованный расийскими "звёздами" первой величины украинский зритель попросту забудет дорогу в концертные залы.
Но, к счастью, всё произошло с точностью до наоборот: постепенно украинские исполнители стали собирать практически всегда и везде полные залы. Да, билеты на них могли стоить в полтора-два раза дешевле, чем на того же киркорова.
Но за счёт того, что концертов стало в разы больше (не один-два в месяц - а пять-десять) - выручка не уменьшилась, а даже увеличилась. А зритель постепенно распробовал свою, украинскую, музыку.
А учитывая, что талантливые украинские исполнители вдруг начали плодиться, как грибы после дождя, и общий уровень эстрады стал расти, как на дрожжах - то эффект от запрета оказался просто колоссальным.
Да, вот такой парадокс - только благодаря кровавому расийскому вторжению Украине наконец удалось поставить шлагбаум на пути проникновения в мозги украинцев расийского поп-говна.
Ещё бы "радио шансон" с "русским радио-Украина" прикрыть - и было бы вообще замечательно.
Отто Йорк
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22.02.2021 09:46 Ответить
В основном, наверное, правильно, но Б. Гребенщиков, мне кажется был свободным человеком. Надеюсь, что таким и остался.
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22.02.2021 12:17 Ответить
коленкой шею надо было давить
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22.02.2021 09:47 Ответить
Броня крепка...
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22.02.2021 09:53 Ответить
ума перевербовать не хватило... умом расию не понять, и остается только печень...
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22.02.2021 09:56 Ответить
Да на любом бронетанковом заводе в Украине таких агентов 80%. Там такие "динозавры" работают, которые до сих пор совок превозносят и паРашку хвалят.
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22.02.2021 10:09 Ответить
Штирлиц залпом выпил бутылку шнапса и склонился над картой мира, - его неудержимо рвало на Родину.
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22.02.2021 10:10 Ответить
А Допу взяти за Jопу?
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22.02.2021 10:15 Ответить
Таких виродків - зрадників потрібно душити на місці або при втечі піх пах , так як людиною воно вже не стане !
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22.02.2021 10:38 Ответить
А он не намерен проследовать за гепой. Пора пожил, поел и надоел.
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22.02.2021 11:04 Ответить
А що, в Харкові про хмарні технології не чули? Передавати папери-верх тупості.
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22.02.2021 11:27 Ответить
не понимаю таких п-сов, на фронте гибнут наши земляки, а некоторые п-сы помогают сепарам в убийстве наших воинов. с той же рашей никто не запрещает вести честные дела, там полно адекватных людей, зачем же в такое г-но вляпываться?
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22.02.2021 11:35 Ответить
Підла рф намагається викрасти документацію, щоб ми так і не добудували той єдиний танк Т-84 "Оплот" Затримано агента Генштабу ЗС РФ у Харкові, який планував передати документацію з розробки танка "Оплот", - СБУ - Цензор.НЕТ 5376
Ганьба "братушкам"!
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22.02.2021 12:10 Ответить
клоуны, а где радистка Кэт?
каким же надо быть дебилом чтобы верить в подобную туфту
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22.02.2021 12:26 Ответить
Скоріше б такі шоу у ОП))
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22.02.2021 12:33 Ответить
Красиво положили)Ще абы бизнес не кошмарили,так цены б не было нашим спецслужбам
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22.02.2021 13:44 Ответить
Армянцев на родину
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22.02.2021 15:46 Ответить
Штирлиц,а вас я попрошу остаться...,сказал Мюллер..
полковник Исаев,в ГЕСТАПО поступила жалоба от некой радистки Кэт,она говорит что вы ей двойню замесили...
герр Мюллер,а лечусь от пандемии импотенции уже 2 года,это поклеп,хотите покажу свой сухой пенис,он не стоит 5 лет...
я вам верю Исаев,вы единственный честный русский дурак в СССР,вы не Штирлиц...
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22.02.2021 17:24 Ответить
 
 