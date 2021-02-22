В Харькове задержан агент Генштаба ВС РФ, планировавший передать документацию по разработке танка "Оплот", - СБУ. ВИДЕО (обновлено)
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21 февраля в Харькове контрразведка СБУ задержала местного жителя, который, по данным ведомства, работал на спецслужбы Российской Федерации.
Как передает Цензор.НЕТ, по данным пресс-центра СБУ, задержанный агент выполнял задание получить для страны-агрессора техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ "ОПЛОТ".
Отмечается, что подозреваемый является жителем Харькова, он выезжал на территорию страны-агрессора, где был завербован российской военной разведкой.
"В рамках начатого уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задокументировали, что по заданию от российских кураторов для доступа к закрытым сведениям, вражеский агент пытался привлечь сотрудника харьковского государственного предприятия "ХКБМ им. Морозова", которое осуществляло разработку танка. Под контролем оперативников СБУ, вражеский агент получил от работника образцы технических материалов и по отработанным каналам передал фотокопии представителю российской спецслужбы", - подчеркивается в сообщении.
В СБУ подчеркивают, что предатель был задержан "на горячем" во время получения им "полного комплекта технической документации", имеющей гриф ограничения доступа.
В настоящий момент злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. По данному факту продолжаются следственные действия.
Ранее журналист Андрей Цаплиенко в Телеграм-канале обнародовал видео задержания шпиона:
Пожалуйста, подождите...
Затримали під час одержання повного комплекту технічної документації з грифом "Таємно"
Ото Свято було на цензорі!
«Общался на пляже с инженером Харьковского танкового завода. 100% вата. Читает только российские газеты, смотрит российское ТВ и ненавидит Украину. Студентов на Майдане называл «боевиками», которых несколько лет готовили в Литве. Производственные секреты может сдавать куратору из ФСБ РФ.
Та СБУ таких должна по десять штук ЕЖЕДНЕВНО задерживать!
Тогда, через пару лет, количество шпионов может и сократится.
Тот кто это говорил, просто дебил тупорылый, а ты его копируешь ....
Тот кто подсвечивает фонариком - совершает героический поступок. У кого есть хоть немного мозгов должен понимать - подсвечивать фонариком бомбардировщикам или артиллерии, это значит вызывать огонь на себя, то есть - жертвовать собой, ценой собственной жизни помогать тем, кому подсвечивает, понимая что возможность самому воспользоваться плодами их победы практически гарантированно равна нулю.
А что если об исконности начинать говорить от "сотворения мира"?
История государственности в Иране - одна из древнейших в мире и только по письменным источникам охватывает почти 5 тысяч лет. Первое государство на его территории - Элам - возникло в Хузестане в III тысячелетии до н. э. Персидская империя при Дарии I Ахемениде простиралась уже от Греции и Киренаики до рек Инд и Тарим. Иран, большую свою письменную историю известный как Персия, более 2 тысяч лет входил в число влиятельнейших политических и культурно-мировых центров.
Теперь понятно, почему мировое сообщество поддерживало азербайджанцев в Нагорном Карабахе. На Ютубе было выложено видео, как в Одессе, на праздновании 9 мая, на Аллее Славы армянская леди вели себя некорректно. Она показывала неприличные жесты (факи) окружающим её гражданам, становилась, извините, раком, просовывала руку между ногами и в районе ягодиц появлялась её рука с дулей.
Одесситы выделили армянской диаспоре участок земли в элитном районе Аркадии на Гагаринском плато под постройку Армянской церкви, отдали им Новый базар, а их женщины-христианки ведут себя в гостях неподобающим образом.
Армения в ООН поддерживает оккупацию Россией украинского Крыма и голосует против обновлённой резолюции Генассамблеи ООН по Крыму.
Есть такое понятие - поражение в правах т.е.: такие особи лишаются права избирать, быть избранными, занимать руководящие должности, заниматься бизнесом, им государство не платит пенсии, стипендии и т.д. Через пару-тройку лет это стадо само выедет в свои срани-рязани.
Думаю, в них ішній Україні такого немає, інакше б на казенних підприємствах зараз ніхто б не працював
Постоянно вспоминаю слова порохожопов которые с 2014 по сегодняшний день утверждают что Петя не закрыл границы с РФ не разорвал дип.отношения с врагом, не ввел военное положение в приграничных с РФ территориях, потому что для Украины ето очень выгодно. Теперь понятно кому ето выгодно. Потому что если бы для Украины ето было выгодно то ***** в первую очередь закрыло бы вьезд украинцев на Рашку и прекратил все отношения.
Какие твой Парашенко военное положение ввел? В Одессе и Херсоне ради своего пиара перед выборами? Вместо дамбаса и прифронтовых регионов за 5 лет войны
Разведка донесла: три дня назад: в Николаеве прошёл концерт Б. Гребенщикова (да-да, какой-то отчаянный тур-менеджер, причём, из Западной Украины, отважился привезти в страну расийского исполнителя. Удивительно)
Так вот - если ещё каких-то восемь лет назад это было бы настоящим событием с аншлагом (да ещё и в русскоговорящем регионе), то на этот раз случилось практически фиаско.
Согласно карантинным правилам, нынче можно продавать половину зала. В данном случае, зал вмещал 800 мест, поэтому продать можно было 400 билетов.
В итоге на концерт знаменитого расийского исполнителя пришло аж чуть больше двухсот почитателей его таланта!
О чём это нам говорит? Да о том, что запрет на въезд в Украину расийским певцам и певичкам ртом принёс свои замечательные плоды. За прошедшие годы украинский зритель попросту забыл о существовании соседней расийской "культуры".
Я помню, какой негатив по поводу запрета царил в концертной среде шесть-семь лет назад. Все организаторы были практически уверены, что их бизнесу хана. Что избалованный расийскими "звёздами" первой величины украинский зритель попросту забудет дорогу в концертные залы.
Но, к счастью, всё произошло с точностью до наоборот: постепенно украинские исполнители стали собирать практически всегда и везде полные залы. Да, билеты на них могли стоить в полтора-два раза дешевле, чем на того же киркорова.
Но за счёт того, что концертов стало в разы больше (не один-два в месяц - а пять-десять) - выручка не уменьшилась, а даже увеличилась. А зритель постепенно распробовал свою, украинскую, музыку.
А учитывая, что талантливые украинские исполнители вдруг начали плодиться, как грибы после дождя, и общий уровень эстрады стал расти, как на дрожжах - то эффект от запрета оказался просто колоссальным.
Да, вот такой парадокс - только благодаря кровавому расийскому вторжению Украине наконец удалось поставить шлагбаум на пути проникновения в мозги украинцев расийского поп-говна.
Ещё бы "радио шансон" с "русским радио-Украина" прикрыть - и было бы вообще замечательно.
Отто Йорк
Ганьба "братушкам"!
каким же надо быть дебилом чтобы верить в подобную туфту
полковник Исаев,в ГЕСТАПО поступила жалоба от некой радистки Кэт,она говорит что вы ей двойню замесили...
герр Мюллер,а лечусь от пандемии импотенции уже 2 года,это поклеп,хотите покажу свой сухой пенис,он не стоит 5 лет...
я вам верю Исаев,вы единственный честный русский дурак в СССР,вы не Штирлиц...