Пациент в Черкасской области отгрыз капельницу и напал на медиков скорой

На Городищине человек отгрыз капельницу в скорой и напал на медиков с кулаками.

Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета Ирина Назарок, информирует Цензор.НЕТ.

Около 12 часов 21 февраля мужчине, который находился без сознания, вызвали скорую помощь в село Староселье на Городищине.

По словам пресс-секретаря, на месте фельдшер приняла решение о госпитализации 40-летнего мужчины.

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В автомобиле скорой, когда медик ставила капельницу, пациент пришел в себя. Сначала он перегрыз капельницу, тогда выпрыгнул из машины. Употребляя нецензурные слова, мужчина начал бить по автомобилю и хотел ударить фельдшера.

За женщину вступился водитель. Тогда пациент с угрозами расправы набросился с кулаками на водителя.

Фельдшер вызвала полицию. Бригада написала заявления.