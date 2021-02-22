"Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау
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Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау выразил благодарность американскому сенатору Джинн Шехин за ее позицию относительно "Северного потока-2" и активность в направлении блокировки проекта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
"Я благодарю, уважаемая сенатор, за вашу лидирующую роль в подходе к чрезвычайно важному вопросу, который стал испытанием для европейских союзников и партнеров Соединенных Штатов Америки. "Северный поток-2" грозит нашей энергетической безопасности и уже вбил клин между союзниками. Нельзя допустить, чтобы этот вопрос не подлежал строгому контролю", - написал в Twitter Рау в ответ на твит Шехин. Она выразила поддержку действиям президента США в направлении блокирования строительства газопровода "Северный поток-2" и уверенность, что "необходимо сделать гораздо больше". "Надеюсь, что администрация предпримет дополнительные шаги, чтобы устранить угрозы, которые для нашего трансатлантического сообщества представляет Кремль, реализуя проект этого газопровода", - призвала сенатор.
Напомним, более 94% строительства трубопровода "Северный поток-2" стоимостью 10 млрд евро уже завершены. Сейчас не хватает всего около 150 км, то есть по 75 км линий. После введения санкций США российская сторона проводит работы по завершению строительства собственными силами.
В водах Дании, по данным местных чиновников, работы будут завершены до конца мая.
Участок в немецкой эксклюзивной экономической зоне, где все еще надо проложить трубы, составляет 16,5 километра.
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Я понимаю, 11 рублей серьезные деньги для ватного ********, но если по такому тарифу подметать улицу - вы же вытесните таджиков!
Пребывая в таком состоянии и положении Путин может натворить немало бед - вплоть до Третьей мировой войны.
1) 27% россиян, а это вообще-то почти 40 миллионов, в туалет ходят в очко. А еще 23% носят воду на коромысле. это правительство дает такие данные.
2)За ***** в 2012 году проголосовало 45 миллионов
3) Итого за Путина проголосовало 45 миллионов, а в очко ходит 40 миллионов
Мораль: кто голосует за Северного Карлика то потом ходит в очко и тонет в сортире
Вот это - ноука.
всё так и есть: кацапы - человеческое говно в независимости от *****
власть и
говнонарод наконец едины
и с этой точки зрения в рассее почти демократия...
Исполни-ка "маленький плод" на балалайке всем на радость нам на удивленье.
Great job guys!