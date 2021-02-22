"Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау

Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау выразил благодарность американскому сенатору Джинн Шехин за ее позицию относительно "Северного потока-2" и активность в направлении блокировки проекта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Я благодарю, уважаемая сенатор, за вашу лидирующую роль в подходе к чрезвычайно важному вопросу, который стал испытанием для европейских союзников и партнеров Соединенных Штатов Америки. "Северный поток-2" грозит нашей энергетической безопасности и уже вбил клин между союзниками. Нельзя допустить, чтобы этот вопрос не подлежал строгому контролю", - написал в Twitter Рау в ответ на твит Шехин. Она выразила поддержку действиям президента США в направлении блокирования строительства газопровода "Северный поток-2" и уверенность, что "необходимо сделать гораздо больше". "Надеюсь, что администрация предпримет дополнительные шаги, чтобы устранить угрозы, которые для нашего трансатлантического сообщества представляет Кремль, реализуя проект этого газопровода", - призвала сенатор.

Напомним, более 94% строительства трубопровода "Северный поток-2" стоимостью 10 млрд евро уже завершены. Сейчас не хватает всего около 150 км, то есть по 75 км линий. После введения санкций США российская сторона проводит работы по завершению строительства собственными силами.

В водах Дании, по данным местных чиновников, работы будут завершены до конца мая.

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Участок в немецкой эксклюзивной экономической зоне, где все еще надо проложить трубы, составляет 16,5 километра.