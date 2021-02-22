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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Польша (7455) США (23153) МИД Польши (308) Северный поток (1428) Рау Збигнев (69)

"Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау выразил благодарность американскому сенатору Джинн Шехин за ее позицию относительно "Северного потока-2" и активность в направлении блокировки проекта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Я благодарю, уважаемая сенатор, за вашу лидирующую роль в подходе к чрезвычайно важному вопросу, который стал испытанием для европейских союзников и партнеров Соединенных Штатов Америки. "Северный поток-2" грозит нашей энергетической безопасности и уже вбил клин между союзниками. Нельзя допустить, чтобы этот вопрос не подлежал строгому контролю", - написал в Twitter Рау в ответ на твит Шехин. Она выразила поддержку действиям президента США в направлении блокирования строительства газопровода "Северный поток-2" и уверенность, что "необходимо сделать гораздо больше". "Надеюсь, что администрация предпримет дополнительные шаги, чтобы устранить угрозы, которые для нашего трансатлантического сообщества представляет Кремль, реализуя проект этого газопровода", - призвала сенатор.

Напомним, более 94% строительства трубопровода "Северный поток-2" стоимостью 10 млрд евро уже завершены. Сейчас не хватает всего около 150 км, то есть по 75 км линий. После введения санкций США российская сторона проводит работы по завершению строительства собственными силами.

В водах Дании, по данным местных чиновников, работы будут завершены до конца мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оператор "Северного потока-2" снова запросил разрешение на работы в водах Германии, - dpa

Участок в немецкой эксклюзивной экономической зоне, где все еще надо проложить трубы, составляет 16,5 километра.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Да ты не переживай ты так за цивилизованные страны, для начала попробуй вычистить дырку в земле и говно за заваленком в своём щитовом бараке на мухосранск. ру
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22.02.2021 02:52
+5
17. Для розуміння: санкції не були метою Якщо б вони були метою, то як мінімум в списку фігурувало б все що в декларації І шукали би, шерстили би все що поза декларацією. Тим більше воно "на виду" А вони просто використали історію інформаційно нічого по-факту не зробивши

18. І забув ще одне: А де ж ті підори, які розказували що в Медведчука з Порошенком спільний бізнес? Де ж ті всі фірми з спільним бізнесом і санкції проти них?

19. Прекрасний же шанс показати наріду конкретний факт спільного бізнесу Порошенка і Медведчука і їбанути по конкурентах санкціями. 4 зайці за 1 постріл То де це все? Ниці брехливі русняві клоуни

20. Щодо санкцій проти самих фізичних осіб Марченко і Медведчука: Це взагалі досить смішна і печальна історія. Ось на скріні те що їм заборонили Особливо потішний пункт 5. Заборона військовим кораблям Оксани Марченко заходити і гавані дИбіли, так

"Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 9920
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22.02.2021 04:04
+5
21. Там важливим є пункт який передбачає блокування активів Відтепер дійсно, Марченко не зможе зняти з банку свої власні кошти, не зможе продати будинок, авто, частку в фірмі Це є так З першого погляду, так Але їх основна ком.нерухомість, як я вже показував, оформлена на фірми

22. Але, якщо ви уважно дивились декларацію Медведчука, то їхні гроші в банках лежать в одному банку (який очевидно належить їм) і я впевнений, що до моменту введення санкцій грошей на їх рахунках вже не було Тим більше Зеля дав їм ще додатковий день з моменту рішення до підпису

23. Тобто, все що РЕАЛЬНО заборонили Марченко з медведчуком - це продавати те що вони не збирались продавати: свою хату, свої частки в бізнесі і тд

24. На їхній бізнес на їхні реальні доходи ці санкції НІЯК не впливають ВЕСЬ ЇХНІЙ БІЗНЕС ПРАЦЮЄ БЕЗ ЗМІН

25. То ж повертаємося до інформаційної вакханалії навколо цього рішення.
Нам кажуть, що 2 терористів з сім'ї медведчуків фінансують війну І не роблять нічого щоб це фінансування хоча б обмежити, не кажучи вже про його унеможливлення
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22.02.2021 04:07
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"Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 7983
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22.02.2021 06:17 Ответить
Можете пояснити, хто це на фото в військовій формі, що це за форма. Бачу нашивку, на якій написано "Україна" і ще щось нерозбірливо.
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22.02.2021 18:40 Ответить
..
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22.02.2021 06:18 Ответить
нам сьо не цикаво, тому шо ти несвидомое
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22.02.2021 06:20 Ответить
"Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 6929 "Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 6968
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22.02.2021 06:21 Ответить
Цікаво, що зедібіли зараз мажуть на хліб?
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22.02.2021 06:22 Ответить
"Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 3494....
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22.02.2021 06:22 Ответить
Да когда ж вы уже кончитесь. Вас шо ***** ЗЕдебилов, на гознаке ксерят?
Я понимаю, 11 рублей серьезные деньги для ватного ********, но если по такому тарифу подметать улицу - вы же вытесните таджиков!
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22.02.2021 06:32 Ответить
фріци вважають себе найважливішими, тому їхній інтерес (за їхньою логікою) убер аллес!
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22.02.2021 06:26 Ответить
це сумно...дуже
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22.02.2021 07:02 Ответить
"Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 1177 "Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 3584
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22.02.2021 06:27 Ответить
"Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 9609 "Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 7384
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22.02.2021 06:35 Ответить
Кажуть, вона незаміжня? Справді, навіщо діти агенту.
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22.02.2021 09:10 Ответить
"Северный поток-2" угрожает прежде всего доходам Украины и Польши от транзита газа через ихнюю территорию. Если до "СП-2" Украина и Польша могли ставить свои условия транзита, т.е. полноценно торговаться, то после введения в эксплуатацию "СП-2" транзит будет либо исключительно на российских условиях, т.е. по цене на грани покрытия расходов на содержание ГТС, либо транзита не будет вообще. Конечно же, Путин в политических целях для давления на Украину и Польшу фактором "СП-2" будет "вертеть, как цыган Солнцем"©.
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22.02.2021 06:43 Ответить
Почему у тебя мокшанское косоглазое ***** с непонятным именем тупин и с большой буквы?
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22.02.2021 06:49 Ответить
Потому, что в отличие от тебя, я не подвержен маниакально-депрессивному психозу и называю вещи своими именами. В моём понимании Владимир Владимирович Путин банально спятил - обычная профессиональная деформация - "абсолютная власть развратила абсолютно"©. Так уже было. Например, до Рузвельта избираться не более двух раз в США было только традицией. Рузвельт избирался 4 раза, но "Бог любит Америку"© и, кстати, Рузвельта тоже, поэтому Рузвельт "сыграл в ящик"© в начале 4-го срока, не успевши как следует опозориться. Америкосы подумали-подумали и решили единственно верно - да ну нах! Какой бы там ни был Рузвельт заслуженный-перезаслуженный - Великая Депрессия, Вторая Мировая и всё такое - "один и тот же человек может занимать пост президента США не более двух сроков (независимо от того, подряд или с перерывом)"©, что и было закреплено 22-й поправкой к Конституции США (принята в 1947 и ратифицирована в 1951 годах). А у Путина с Россией остался один единственный вопрос - кто кого доконает первым?
Пребывая в таком состоянии и положении Путин может натворить немало бед - вплоть до Третьей мировой войны.
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22.02.2021 07:19 Ответить
Смотри, подмышкоглазый физик, как пишется ноучная работа (тезисно):

1) 27% россиян, а это вообще-то почти 40 миллионов, в туалет ходят в очко. А еще 23% носят воду на коромысле. это правительство дает такие данные.
2)За ***** в 2012 году проголосовало 45 миллионов
3) Итого за Путина проголосовало 45 миллионов, а в очко ходит 40 миллионов
Мораль: кто голосует за Северного Карлика то потом ходит в очко и тонет в сортире

Вот это - ноука.
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22.02.2021 07:42 Ответить
отсюда и слова не выкинешь
всё так и есть: кацапы - человеческое говно в независимости от *****
власть и говно народ наконец едины
и с этой точки зрения в рассее почти демократия...
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22.02.2021 06:54 Ответить
Я вам косоглазым обезьянам скину инфу. Читай и обтекай. , "русская" околица происходит от карельск. okollisa, волость от карел. volost, фин. volosti, округ(а) от карел. okruuka, коми oukruga, деревня от вепс. ******, deron, derevn, погост от вепс. рagast и карелс. pogostu, поселок от карельск. posolku, гряда от карельск. kriadu(a), капуста от карел-финск. kapustahuuhta, нива от карел-финск. niiva, огород от карел. ogrodu и коми akgarod, пусто, пустошь от карел. puustos и вепс., puust, усадьба от карел. и коми usat'bu, участок от карл. ucuasku, поляна от карел. pluanu, роща от карел. roshsu и коми rossha, roshta, тундра от прибалт-финск. tunturi, tuntur, канава от карел. kanoava, konuava, пруд от карел.и ср.финск. pruttu, pruudu, брод от карел. brodu и коми brwdu, верста от коми vers и карел. virsta, путь от карел. puwtti и коми "PUTINA" (происхождение фамилии *****), телега, тележница от карел. telegu и коми telezhnei, тропа от карел. troppu и коми trioppu, крюк от карело-финск. kruwga, kruwkka, волок от коми vwlek, vwlwk, место от карел.и коми mesta, кряж (крутой берег) от вепс.krlz, krez, омут от коми-карел. omutta, плешь от карел. plesatti, родник от финск-карел. rodniekku, rodňikka, бугор от карел. buguriccu и т.д. и т.д
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22.02.2021 06:52 Ответить
О. Так гарно співав , а тут , мишєбрат ,засвітився😂😂😂. Так просвіти будьласочка, чий Крим? 😉😉😉
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22.02.2021 07:12 Ответить
"Коцапы,понеже наделены скудоумием сверх всякой меры,не имея смелости в сем признаться,обладают чудесной способностью к ******* адскому,яко бесы поганые.Отнюдь не вступая с ними в беседы,следует посылать их по месту постоянного их проживания,к **** собачим,с коими оне сродны весьма". Наставление Малой дружине Киевской(из неизданного)
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22.02.2021 07:13 Ответить
Я уже общался с этой наволочью. Просто давно , гляжу - знакомый ник , а на одном и том же палятся). У них за признание Крыма Украиной- теперь криминала😂😂😂
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22.02.2021 07:16 Ответить
Криминалка "*
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22.02.2021 07:17 Ответить
Крым это Украина! 90% жителей моего села так считают.
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22.02.2021 07:18 Ответить
В 91 году 97% жителей Крыма голосовали за Крым в составе Украины. 98% в Севастополе.
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22.02.2021 07:19 Ответить
Ты- обычное ватное удобрение. И сссышься ответить на элементарный вопрос для гражданина Украины). С тобой даже общаться - это как в говно вступить )))
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22.02.2021 07:31 Ответить
Нулевой мордин, ты корчишь из себя великого знатока "голубой устрицы" и шо, лаптеногий косоворотич?
Исполни-ка "маленький плод" на балалайке всем на радость нам на удивленье.
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22.02.2021 07:43 Ответить
Well done.﻿
Great job guys!﻿
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22.02.2021 07:43 Ответить
А ты случайно не страдаешь олигофренией тяжёлой степени (идиотия)?
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22.02.2021 07:52 Ответить
ИМХО, нам надо было еще вч4ра быть готовым к тому, что СП-2 будет введен в действие. Потому что, когда на чаше весов для Германии будут стоять интересы Украины и бабки, то вариант только один.
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22.02.2021 08:23 Ответить
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