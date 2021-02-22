ЧП в США: Boeing рекомендует всем авиалиниям приостановить полеты лайнеров серии 777

Авиакомпания Boeing рекомендовала всем авиалиниям приостановить полеты лайнеров серии 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

Такое решение компания приняла на время расследования инцидента с аналогичным лайнером американской компании United Airlines. Двигатель самолета Boeing 777 загорелся во время рейса.

— Boeing активно следит за последними событиями, связанными с рейсом 328 компании United Airlines. На время проведения расследования Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB) мы рекомендуем приостановить работу 69 лайнеров с двигателями Pratt & Whitney PW 4000, выполняющие полеты, и 59, находящихся на хранении, — говорится в сообщении на официальном сайте Boeing.

Компания также выразила полную поддержку решению авиарегуляторов США и Японии, которые уже постановили приостановить полеты самолетов этого типа.

21 февраля у лайнера американской авиакомпании United Airlines, следовавшего рейсом из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи), во время полета произошел отказ двигателя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Самолет безопасно сумел вернуться в аэропорт в Денвере, однако большая деталь обшивки авиалайнера упала неподалеку от жилых домов города Брумфилд. На борту лайнера находился 241 человек.

После инцидента United Airlines заявила, что "в качестве меры пресечения немедленно отзывает на временной основе по эксплуатации 24 самолета Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000".