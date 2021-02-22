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ЧП в США: Boeing рекомендует всем авиалиниям приостановить полеты лайнеров серии 777

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

ЧП в США: Boeing рекомендует всем авиалиниям приостановить полеты лайнеров серии 777

Авиакомпания Boeing рекомендовала всем авиалиниям приостановить полеты лайнеров серии 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

Такое решение компания приняла на время расследования инцидента с аналогичным лайнером американской компании United Airlines. Двигатель самолета Boeing 777 загорелся во время рейса.

— Boeing активно следит за последними событиями, связанными с рейсом 328 компании United Airlines. На время проведения расследования Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB) мы рекомендуем приостановить работу 69 лайнеров с двигателями Pratt & Whitney PW 4000, выполняющие полеты, и 59, находящихся на хранении, — говорится в сообщении на официальном сайте Boeing.

Компания также выразила полную поддержку решению авиарегуляторов США и Японии, которые уже постановили приостановить полеты самолетов этого типа.

21 февраля у лайнера американской авиакомпании United Airlines, следовавшего рейсом из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи), во время полета произошел отказ двигателя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Самолет безопасно сумел вернуться в аэропорт в Денвере, однако большая деталь обшивки авиалайнера упала неподалеку от жилых домов города Брумфилд. На борту лайнера находился 241 человек.

После инцидента United Airlines заявила, что "в качестве меры пресечения немедленно отзывает на временной основе по эксплуатации 24 самолета Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000".
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Топ комментарии
+8
Вы с ним лежали в одной палате? НП у США: Boeing рекомендує всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777 - Цензор.НЕТ 4850
НП у США: Boeing рекомендує всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777 - Цензор.НЕТ 9905
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22.02.2021 08:03
+7
Не! Его ж инопланетяне забрали. У меня и свидетель есть, не абы якый, а сама Ванга!
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22.02.2021 08:03
+4
Да и американцы на Луне не были...
И Земля плоская.
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22.02.2021 08:05
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Правила форума Совет форумчан
Це не Китай, не пересмикуйте.
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22.02.2021 07:36 Ответить
Все дерьмо из Китая вікупила Розетка, осталась вполне приличная продукция.
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22.02.2021 09:10 Ответить
Три семерки в эксплуатации с 1995 года, за все это время было всего лишь 8 инцидентов с этим типом. И если читать внимательно, то станет ясно что проблема в данном случае не с самолетом а с двигателем, который изготовляет не Боинг.
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22.02.2021 08:01 Ответить
цікаво, де у фразі "схоже зібрали з гівна і палок" інформація, що це про планер?
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22.02.2021 08:23 Ответить
Семейство двигателей ПВ 4000, эксплуатируется на различный типах самолетов с 1987 года
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22.02.2021 08:41 Ответить
як вам вдається знаходити в тексті те, чого там нема?
може "зібрали з гівна і палок" це стосувалось конкретного випадка?
може таке бути? чи ви самі підсвідомо вважаєте боінг і двігуни пв - гівном з палок?
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22.02.2021 08:58 Ответить
Двигатель отпал,а лайнер благополучно приземлился с полными баками.У американских лётчиков давно есть песня,,На одном крыле"Пилоты -класс.Да и самолёт неизвестно сколько налетал.
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22.02.2021 07:39 Ответить
Эти самолёты прекрасно летают и на одном двигателе.... а в 80х 767 Боинг потеряв оба двигателя над Атлантикой из-за утечки топлива, благополучно допланировал до военной базы и сел... в Харькове, если бы на посадке выключили неисправный двигатель, трагедию можно было бы избежать.
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22.02.2021 09:42 Ответить
Бракованную деталь в двигателе нашли...,а вот отчего подох Гагарин в 1968 году вместе с Серегиным на учебной спаррке Миг-15,до сих пор тайна за 100 печатями,за полет в космос,в котором он никогда не был ваще промолчу... ЧП в США: Boeing рекомендует всем авиалиниям приостановить полеты лайнеров серии 777 - Цензор.НЕТ 4001
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22.02.2021 07:39 Ответить
Популярным слишком стал Гагарин, вот кто-то из власть придержащих его к народу и приревновал, видать. ЧП в США: Boeing рекомендует всем авиалиниям приостановить полеты лайнеров серии 777 - Цензор.НЕТ 1724
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22.02.2021 07:44 Ответить
ракета улетела без гагарина а его тупо збросили на парашуте с самолета
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22.02.2021 08:05 Ответить
Да и американцы на Луне не были...
И Земля плоская.
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22.02.2021 08:05 Ответить
Гагарин плеснул бокал шампанского в морду одному уиебану.
Брежневу.
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22.02.2021 08:33 Ответить
О, ещё один сосед Гагарина по палате. НП у США: Boeing рекомендує всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777 - Цензор.НЕТ 2746
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22.02.2021 08:42 Ответить
Я Гарина в 1967 году в Артеке живьём видел.
В отличие от некоторых.
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22.02.2021 08:49 Ответить
Так, а я о чём? НП у США: Boeing рекомендує всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777 - Цензор.НЕТ 1829
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22.02.2021 08:52 Ответить
а ты случайно там Александра Белоконева например не видел.. теперь это не секрет что до Гагарина летали но погибли
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22.02.2021 10:18 Ответить
Я видел Гагарина в Артеке. А не на орбите (я столько не пью).
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22.02.2021 10:51 Ответить
Гагарин умер в дурьдоме своей смертью в 1992 году на территории Харьковской области,он не погиб тогда...
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22.02.2021 07:51 Ответить
1982 г...sorry НП у США: Boeing рекомендує всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777 - Цензор.НЕТ 7780
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22.02.2021 07:57 Ответить
Не! Его ж инопланетяне забрали. У меня и свидетель есть, не абы якый, а сама Ванга!
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22.02.2021 08:03 Ответить
Ванга сказала что Украину порвут на части - вот вам и Донбасс.
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22.02.2021 08:50 Ответить
То есть, её свидетельство о Гагарине и инопланетянах- верное, да? Ну вот, я же говорю, у меня просто супер-свидетель!
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22.02.2021 08:52 Ответить
Вы с ним лежали в одной палате? НП у США: Boeing рекомендує всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777 - Цензор.НЕТ 4850
НП у США: Boeing рекомендує всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777 - Цензор.НЕТ 9905
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22.02.2021 08:03 Ответить
НП у США: Boeing рекомендує всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777 - Цензор.НЕТ 1899
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22.02.2021 08:10 Ответить
Пока жители не вернут всю обшивку - никаких полётов.
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22.02.2021 08:47 Ответить
Эти двигатели?
НП у США: Boeing рекомендує всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777 - Цензор.НЕТ 2436
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22.02.2021 08:53 Ответить
Такие, как на правом пилоне.
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22.02.2021 09:10 Ответить
да уж... ну в любом случае тот же суперджет ему в пуп не уперся...извиняюсь в пилон
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22.02.2021 10:21 Ответить
Це має бути зірковий час для Мотор-Січі!
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22.02.2021 11:39 Ответить
Pratt & Whitney и Мотор Сич - это как Cadillac и Таврия.
Мотор Сич делает движки для МИ-8, а в остальном неконкурентоспособна.
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22.02.2021 14:00 Ответить
зрозуміло, що ми не дуже конкурентні (особливо у галузі налагодження сервісу)
але тільки в такі моменти і можна спробувати заявити про себе (якщо є з чим)
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24.02.2021 11:26 Ответить
 
 