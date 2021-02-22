Наемники РФ стреляли из снайперского оружия по позициям ВСУ вблизи Светлодарска, боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 21 февраля, на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Было зафиксировано только одно нарушение режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Светлодарск российско-оккупационные войска осуществили несколько прицельных выстрелов в сторону украинских позиций из снайперского оружия.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 22 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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