"Это будут не просто санкции": в США готовят ответ России на кибератаки
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В ближайшие недели США подготовят ответ России на кибератаки через программное обеспечение SolarWinds. Это будут не просто санкции, заверил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает CBS News.
Он отметил, что американское руководство поручило разведсообществу дополнительно поработать над этим вопросом, чтобы более четко установить виновных, уточнить, как атака произошла, каким был ее масштаб и какой ущерб она нанесла.
"Подготовка ответа потребует недель, а не месяцев. Этот ответ будет включать сочетание видимых и невидимых инструментов. И это будут не просто санкции. Реакция на ряд подобных действий требует более полного набора инструментов", – сказал Салливан.
Он заверил, что Белый дом позаботится о том, чтобы Россия понимала, где США проводят красную линию в вопросе кибератак.
13 декабря 2020 года стало известно, что за Минфином США шпионят хакеры, отслеживая внутренний почтовый трафик ведомства, для иностранного правительства. Позже появились сообщения об атаках на ядерное агентство США, властей трех штатов и Microsoft.
По данным The Washington Post, за атакой стояли хакеры из РФ APT29 или Cozy Bear. Однако 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что все под контролем, и это мог быть Китай, а не Россия.
5 января 2021-го в рабочей группе разведорганов США заявили о возможной причастности к атакам России.
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·6 ч
Выступление Макрона на MSC поразительно. По-существу, он вывел из НАТО старую Европу и от ее лица поцеловал ханский сапог.
Громадный подарок Путину и группе бешеных в Кремле.
В самое ближайшее время оно отзовётся большой кровью на Донбассе и резкой эскалацией отношений Россия-США.
я сходу не нашел в ютубе что бы вам выложить здесь - поищите сами
там адовый Ад - фактический отказ от НАТО и поддержка РФ..
Питання на засипку всім країнам цивілізованого світу?
До яких пір і до якого часу всі країни світу терпітимуть (визнаватимуть) примат російського законодавства над міжнародним правом?
Чому і для чого росія залишається й досі представленою в РБ ООН, Раді Європи, ОБСЄ з вирішальним голосом-після того, як у самій росії прийнято законодавство про верховенства російських законів над міжнародним правом?
- Бо виникає парадоксальна ситуація: всі міжнародні рішення, що приймаються вищезгаданими організаціями, є обов'язковими для всіх держав-учасниць, яких вони стосуються, і абсолютно такі ж рішення, але якщо вони стосуються росії - вона ВПРАВІ їх не виконувати...
Хто, коли, яким документом визнавав у статутах ООН, Ради Європи, в ОБСЄ голос росії найголовнішим і визначальним у цих організаціях, а її діяльність вищою від міжнародного права та міжнародних угод?
Чому росія й досі має право вето в РадБезі ООН навіть при наявності у неї конфлікту інтересів (з питань конфліктів з Україною, Грузією, Молдовою та ін.)?
Як кажуть: або хрестик зніміть, або труси підтягніть....
- На мою думку, доки в росії діятиме законодавство, яке ДОЗВОЛЯЄ вважати примат російського законодавства над міжнародним, їй нічого робити в міжнародних інституціях. А тоді, слід:
- або виключити росію з названих інституцій
- або позбавити росію голосу в названих органах та організаціях
- або хоча б призупинити її право голосувати за будь-які рішення, що приймаються вищезгаданими інституціями
- або позбавити її права вето хоча б у РБ ООН - до приведення російського законодавства до норм міжнародного права.
А залишати її та її повноваження повноправними в названих інституціях - то є нонсенс, то є добровільне визнання власної меншовартості всіма країнами, які входять в ці інституції!
PS: - А якщо Китай визнає своє право та законодавство вищим від російського, то де має бути і буде російська частина Сибіру?
А якщо Японія, Фінляндія, Німеччина вчинять аналогічно?
навряд чи путлєр досидить у свому кріслі до кінця першої каданції Зеленського
- Пожалуйста американцы раздавите эту гадину!
мацкали будут использовать гуталин
потому что гуталина этого у них полно!