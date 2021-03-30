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Новости За рубежом Санкции против России
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киберпреступление (753) Россия (91187) санкции (10609) США (23153) хакер (1114) Салливан Джейк (177)

"Это будут не просто санкции": в США готовят ответ России на кибератаки

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В ближайшие недели США подготовят ответ России на кибератаки через программное обеспечение SolarWinds. Это будут не просто санкции, заверил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает CBS News. 

Он отметил, что американское руководство поручило разведсообществу дополнительно поработать над этим вопросом, чтобы более четко установить виновных, уточнить, как атака произошла, каким был ее масштаб и какой ущерб она нанесла.

"Подготовка ответа потребует недель, а не месяцев. Этот ответ будет включать сочетание видимых и невидимых инструментов. И это будут не просто санкции. Реакция на ряд подобных действий требует более полного набора инструментов", – сказал Салливан.

Он заверил, что Белый дом позаботится о том, чтобы Россия понимала, где США проводят красную линию в вопросе кибератак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яма стала еще глубже, продолжаем противодействовать властям РФ, - посол США в России Салливан об отношениях между странами

13 декабря 2020 года стало известно, что за Минфином США шпионят хакеры, отслеживая внутренний почтовый трафик ведомства, для иностранного правительства. Позже появились сообщения об атаках на ядерное агентство США, властей трех штатов и Microsoft.

По данным The Washington Post, за атакой стояли хакеры из РФ APT29 или Cozy Bear. Однако 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что все под контролем, и это мог быть Китай, а не Россия.

5 января 2021-го в рабочей группе разведорганов США заявили о возможной причастности к атакам России.
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Топ комментарии
+20
Хотелось бы видеть не угрозы, а реальные шаги. Например, атаки на коцапские сервера. И вытягивание ихней подноготной на свет божий.
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22.02.2021 08:03
+12
а в это время в старой и доброй Европе-проститутке...



"Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 5105 Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·6 ч

Выступление Макрона на MSC поразительно. По-существу, он вывел из НАТО старую Европу и от ее лица поцеловал ханский сапог.
Громадный подарок Путину и группе бешеных в Кремле.
В самое ближайшее время оно отзовётся большой кровью на Донбассе и резкой эскалацией отношений Россия-США.
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22.02.2021 08:02
+12
Кацапы, смазывайте очко вазелином, ибо в него целится Джо, а он не промахнется! ))
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22.02.2021 08:27
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Правила форума Совет форумчан
давайте вже рухайтесь швидше! кулі ви так довго???
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22.02.2021 08:01 Ответить
мабудь, конфіскують ноутбуки... важко уявити які санкції могли б бути більш руйнуючими
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22.02.2021 09:00 Ответить
а в это время в старой и доброй Европе-проститутке...



"Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 5105 Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·6 ч

Выступление Макрона на MSC поразительно. По-существу, он вывел из НАТО старую Европу и от ее лица поцеловал ханский сапог.
Громадный подарок Путину и группе бешеных в Кремле.
В самое ближайшее время оно отзовётся большой кровью на Донбассе и резкой эскалацией отношений Россия-США.
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22.02.2021 08:02 Ответить
Пионтковский часто делает неадекватные выводы или разгоняет шапкозакидательские настроения.
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22.02.2021 08:06 Ответить
а вы слушали его выступление?
я сходу не нашел в ютубе что бы вам выложить здесь - поищите сами
там адовый Ад - фактический отказ от НАТО и поддержка РФ..
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22.02.2021 08:12 Ответить
Нонсенс і ляпас.
Питання на засипку всім країнам цивілізованого світу?
До яких пір і до якого часу всі країни світу терпітимуть (визнаватимуть) примат російського законодавства над міжнародним правом?
Чому і для чого росія залишається й досі представленою в РБ ООН, Раді Європи, ОБСЄ з вирішальним голосом-після того, як у самій росії прийнято законодавство про верховенства російських законів над міжнародним правом?
- Бо виникає парадоксальна ситуація: всі міжнародні рішення, що приймаються вищезгаданими організаціями, є обов'язковими для всіх держав-учасниць, яких вони стосуються, і абсолютно такі ж рішення, але якщо вони стосуються росії - вона ВПРАВІ їх не виконувати...
Хто, коли, яким документом визнавав у статутах ООН, Ради Європи, в ОБСЄ голос росії найголовнішим і визначальним у цих організаціях, а її діяльність вищою від міжнародного права та міжнародних угод?
Чому росія й досі має право вето в РадБезі ООН навіть при наявності у неї конфлікту інтересів (з питань конфліктів з Україною, Грузією, Молдовою та ін.)?
Як кажуть: або хрестик зніміть, або труси підтягніть....
- На мою думку, доки в росії діятиме законодавство, яке ДОЗВОЛЯЄ вважати примат російського законодавства над міжнародним, їй нічого робити в міжнародних інституціях. А тоді, слід:
- або виключити росію з названих інституцій
- або позбавити росію голосу в названих органах та організаціях
- або хоча б призупинити її право голосувати за будь-які рішення, що приймаються вищезгаданими інституціями
- або позбавити її права вето хоча б у РБ ООН - до приведення російського законодавства до норм міжнародного права.
А залишати її та її повноваження повноправними в названих інституціях - то є нонсенс, то є добровільне визнання власної меншовартості всіма країнами, які входять в ці інституції!
PS: - А якщо Китай визнає своє право та законодавство вищим від російського, то де має бути і буде російська частина Сибіру?
А якщо Японія, Фінляндія, Німеччина вчинять аналогічно?
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22.02.2021 09:32 Ответить
Хотелось бы видеть не угрозы, а реальные шаги. Например, атаки на коцапские сервера. И вытягивание ихней подноготной на свет божий.
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22.02.2021 08:03 Ответить
Што ви всє набросілісь на преЗЕдента? Он толька учітся накладивать санкціі! Дайтє єму єщьо сто дней!
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22.02.2021 08:06 Ответить
Не мелите ерундой. В США президент Байден.
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22.02.2021 08:08 Ответить
А його переклинило виключно на ЗЕ- в усіх темах флудить.
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22.02.2021 08:55 Ответить
найвеличніший жеж лідєр, нє?
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22.02.2021 09:01 Ответить
+++
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22.02.2021 12:02 Ответить
Зачем та подноготная? Там одно говно под ногтями.
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22.02.2021 11:29 Ответить
ніколи кремлядям не було так хріново, як при Зеленському
навряд чи путлєр досидить у свому кріслі до кінця першої каданції Зеленського
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22.02.2021 08:07 Ответить
Воф-ф-фка!?!? А Ленк-к-ка!?!?
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22.02.2021 08:16 Ответить
Маладой риганал серед своїх. Шо не ясно?
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22.02.2021 08:18 Ответить
А внесли цих двох пацанів у Миротворець?
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22.02.2021 08:57 Ответить
Да ладно! Если б пришел не Байден, а остался Трамп - мы бы и дальше МедведЧУКчу смотрели и слушали б!
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22.02.2021 08:15 Ответить
а якби не вибрали баригу торгаша порошенку у 2014, то і Донбас давно був би українським повністю
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22.02.2021 08:17 Ответить
Обрали ЗЕбаригу. І яка різниця?
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22.02.2021 08:20 Ответить
ага, бачишь сусліка? нє? а він є "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 8788
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22.02.2021 08:55 Ответить
А кого вибирати треба було б?
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22.02.2021 08:29 Ответить
Ватный рашистский длбб, ты бы завалил свое черное брехливое ...рот
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22.02.2021 12:57 Ответить
выразят более глубокую обеспокоенность?
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22.02.2021 08:13 Ответить
Видимо ядерный удар готовят.
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22.02.2021 08:20 Ответить
Санкции не работают против Мавзолейного быдла.... "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 6660простой пример...2012 год..РАБссия 6 место в мире по экономике,после США,Китая,Индии,Японии и Германии..Сегодня РАБссию обошли даже Португалы...не говоря о штате Калифорния...,годовой бюджет 309 ярдов и 18 место в Мире... "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 6660
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22.02.2021 08:23 Ответить
Антон Силуанов,министр финансов РАБссии...Тучные годы закончились... "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 7855 нефть упала газ обосрался,а Эрдоган нас опустил..."Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 7855ниже погреба...
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22.02.2021 08:26 Ответить
Кацапы, смазывайте очко вазелином, ибо в него целится Джо, а он не промахнется! ))
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22.02.2021 08:27 Ответить
Импортозамещенные СкреПОНОСы,хрюкайте про Крым не бутерброд... "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 385
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22.02.2021 08:29 Ответить
Эрдоган опустил РАБссию круче всех в Мире..50 ярдов долларов ежегодно отстегивал Мавзолейному хряку Путлеру...,сегодне до 5 ярдов,и то скрипя зубами,на следующий год Эрдоган откажется от Мавзолейного дерьма полностью..НОЛь долларов "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 648ноль центов...Эрдоган Красава... "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 3705Настоящий Султан
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22.02.2021 08:35 Ответить
что бы вата не гадила в интернете - им нужно взять его и отключить......
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22.02.2021 08:40 Ответить
На территории Турции находится 5 миллионов беженцев из Сирии кстати,Эрдоганыч красава,приютил,обогрел,накормил и работу дал тем кто хотел...
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22.02.2021 08:41 Ответить
нужно эмбарго на продажу нефтепродуктов!!!вот тогда кацапы взвоют на своих мокшанских болотах
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22.02.2021 08:47 Ответить
Скролько сирийских беженцев приютила вяликая РАБссия? ноль!! "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 8722Зато Асаду зад лижут...красавы пля...
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22.02.2021 08:48 Ответить
Продажу нефти по квоте ОПЕК урезала РАБссии до 3 лимонов баррелей,та нефть низкого качества Urals дерьмо,як казав Лукашешку,все мои нефтезаводы сдохли из за поломок "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 4373 "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 4373
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22.02.2021 08:51 Ответить
Закрыть им интернет!
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22.02.2021 08:52 Ответить
Когда штатам понадобилось остановить наступление рашистов на востоке, то в Москву приехал дипломат с папочками, где были номера европейских счетов и недвижимости российских чинуш аж жо самого. Там все поняли и Украина не получила грузинский сценарий, начав АТО на Донбассе. Хотели б американцы реально наложить санкции - арестовали бы всю недвижимость рашистов, отключили свифт, а, главное, потребовали бы от Зе дать разрешение на размещение баз НАТО. А так... до звезды. Рашисты сидят и ржут.
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22.02.2021 08:52 Ответить
Поїхав я на роботу,Панове,гарного дня та наснаги... "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 7510
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22.02.2021 08:53 Ответить
на работе нету интернета? "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 2693
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22.02.2021 09:30 Ответить
на работе надо работать,а не в инете сидеть
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22.02.2021 11:33 Ответить
Чорногорія була вимушена купити ширку.ру, щоб при владі залишалися србьі)))
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22.02.2021 08:57 Ответить
Джо, дави их, блд "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 3804 "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 3804 "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 3804
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22.02.2021 09:00 Ответить
А кацапах санкції тільки на користь. Країна яка нічого не можен запропонувати світу, окрім терору, війн і брехні.
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22.02.2021 09:01 Ответить
"Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 4204 "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 7708
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22.02.2021 09:02 Ответить
санкції на істот трьох влад.ру, у т/ч на візи - хай їх діти живуть і вчаться виключно на москальщині.
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22.02.2021 09:03 Ответить
Путин насрал на всех, поэтому все народы в том числе первые русские просят высшую силу задавить серуна .

- Пожалуйста американцы раздавите эту гадину!
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22.02.2021 09:08 Ответить
Вдруг кто забыл

"Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 8074
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22.02.2021 09:35 Ответить
"Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 6326 "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 5390 "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 4501
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22.02.2021 10:43 Ответить
Не продавать кацапам компьютеры и любую оргтехнику лет так 5...И усьо....
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22.02.2021 10:01 Ответить
пока окрім балачок, нічого серйозного роЇсіЇ не пред явили,тому вони знахабніли вкрай!!! Не вірю нікому,ПОКИ НЕ ПОБАЧУ РЕАЛЬНИХ ДІЙ!
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22.02.2021 10:34 Ответить
боюся що, до 2024 не буде, а там тільки якщо Трампу вдасця повернутися.
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22.02.2021 11:24 Ответить
Иди уже в колбасный цех,задрал ты своей тупостью
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22.02.2021 13:04 Ответить
Це вже яка обіцянка санкцій за місяць?
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22.02.2021 11:23 Ответить
Для смягчения санкций
мацкали будут использовать гуталин
потому что гуталина этого у них полно!
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22.02.2021 13:24 Ответить
 
 