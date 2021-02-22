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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека

По состоянию на утро понедельника, 22 февраля, выявлены 3 206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"3 206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 22 февраля 2021 года. В частности, заболели 216 детей и 78 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека 03госпитализированы - 1 443 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека 03летальных случаев - 53;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека 03выздоровели - 1 353 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека 03осуществлено тестирований за сутки - 20 183 (в том числе методом ПЦР - 13 513, методом ИФА - 2 465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 4 205).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека 08заболели - 1 307 662 лица;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека 08выздоровели - 1 147 426 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека 08летальных случаев - 25 156;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека 08проведено ПЦР-тестов - 6 714 484.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека 13

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Топ комментарии
+4
В Україну приїхала Astra Зенека, перше фото:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека - Цензор.НЕТ 1314
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22.02.2021 08:21
+4
У Степанова повідомили, що вже почали розподіляти вакцини по регіонах.

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи - Цензор.НЕТ 7273
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22.02.2021 08:24
+3
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека - Цензор.НЕТ 9324
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22.02.2021 08:17
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Правила форума Совет форумчан
До України везуть пів мільйона доз вакцини Аста ла віста, - Стєпанов
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22.02.2021 08:15 Ответить
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека - Цензор.НЕТ 9324
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22.02.2021 08:17 Ответить
В Україну приїхала Astra Зенека, перше фото:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека - Цензор.НЕТ 1314
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22.02.2021 08:21 Ответить
Пробный вариант, судя по значку, на лобовом.
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22.02.2021 08:23 Ответить
У Степанова повідомили, що вже почали розподіляти вакцини по регіонах.

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи - Цензор.НЕТ 7273
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22.02.2021 08:24 Ответить
З кожного лагуна по черпаку і не буде кращої вакцини вавсьом мірє.
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22.02.2021 08:29 Ответить
Це перемога чи зрада? Ніпанятна.
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22.02.2021 08:25 Ответить
В грудні 2020 Україна заплатила Китаю авансом 964,3 млн. за вакцину. Що Степанов робить в Індії? Де гроші?
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22.02.2021 08:27 Ответить
Бабло полетіло у вирій.
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22.02.2021 08:30 Ответить
Стопудово зрадозрадна зрадаВ Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи - Цензор.НЕТ 2117 і про це свыдчать дописи тролятини трохи вище.В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи - Цензор.НЕТ 7177
Як погодка?
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22.02.2021 08:32 Ответить
Як атмосферний тиск?
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22.02.2021 08:34 Ответить
761 мм рт. ст.
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22.02.2021 08:34 Ответить
А вологість ?
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22.02.2021 08:37 Ответить
Классссіка
В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи - Цензор.НЕТ 1293
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22.02.2021 08:35 Ответить
Я нічого не видумую. Беру коментарі які писали ЗЕлохи до виборів і вставляю сюди. Вони ваші. До речі, думаєш я тебе не впізднав? В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи - Цензор.НЕТ 9295
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22.02.2021 08:38 Ответить
Думаєш, я про погоду написав, щоб ти мене не впізнав?В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи - Цензор.НЕТ 1854
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22.02.2021 08:46 Ответить
Пасмурно, +2, дерева не хитаються і вітру не створюють. В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи - Цензор.НЕТ 2574
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22.02.2021 08:51 Ответить
Пламен Пасков: нас обманывают, и это страшно! Эксперимент над человечеством! Узнай правду!

(ютуб)
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22.02.2021 09:06 Ответить
Як і казалось рік тому ,що смертність буде біля 2 % так воно і є ....хоч по світу хоч у нас...А якщо вважати що під ковід списували і схожу симптоматику і навпаки не всі перехворівші пішли в статистику то й менше...І тре було ломати житття та бізнеси?
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22.02.2021 09:35 Ответить
Моя сімейна лікарка заявила, що буде вакцинуватися хоя і перехворіла ковідом. Я спитав: навіщо, адже імунітет вже є? - Для більшої надійності - була відповідь. Але вона вважала, що їм привезуть щось від пфайзера.
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22.02.2021 10:27 Ответить
Ось дивіться: мало не щодня падає кількість померлих від ковіду в нашій країні. Висновок: майже всі, хто так чи інакше міг померти від запалення легень, важких хронічних захворювань, - померли. З позитивним тестом на ковід звичайно ж. Бо не можуть же підрозділи мінздраву фальшувати статистику. Чи можуть?
Отже: якщо не буде ввезено і застосовано якийсь чинник по збільшенню смертності від побічок, то епідемія, яка по показникам все ж не дотягує до епідемії, вщухатиме сама по собі. Це закон природи до всіх епідемій включно із розпіареними минулими.
Я чому підкреслюю: вакцинація ще не почалася!!! Коли в майбутньому вам будуть розповідати, як спасли українських громадян індійською вакциною, то згадайте цей комент.
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22.02.2021 10:38 Ответить
 
 