В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По состоянию на утро понедельника, 22 февраля, выявлены 3 206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"3 206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 22 февраля 2021 года. В частности, заболели 216 детей и 78 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 443 человека;
летальных случаев - 53;
выздоровели - 1 353 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 20 183 (в том числе методом ПЦР - 13 513, методом ИФА - 2 465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 4 205).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 307 662 лица;
выздоровели - 1 147 426 человек;
летальных случаев - 25 156;
проведено ПЦР-тестов - 6 714 484.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях", - рассказал Степанов.
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Як погодка?
(ютуб)
Отже: якщо не буде ввезено і застосовано якийсь чинник по збільшенню смертності від побічок, то епідемія, яка по показникам все ж не дотягує до епідемії, вщухатиме сама по собі. Це закон природи до всіх епідемій включно із розпіареними минулими.
Я чому підкреслюю: вакцинація ще не почалася!!! Коли в майбутньому вам будуть розповідати, як спасли українських громадян індійською вакциною, то згадайте цей комент.