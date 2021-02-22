Сегодня глава МИД Великобритании Рааб призовет ввести санкции против РФ из-за нарушений прав человека, - The Telegraph
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Сегодня, 22 февраля в ходе заседания Совета по правам человека (СПЧ) ООН министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб планирует выступить с призывом принять меры в отношении РФ, которая виновна в нарушении прав человека.
Об этом The Telegraph заявил источник, близкий к ситуации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
По его данным, кроме обвинения в нарушениях прав человека, Рааб сообщит о невыполнении международных обязательств из-за отказа Москвы исполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении политика Алексея Навального.
"Мы сталкиваемся с поистине ужасной и шокирующей ситуацией в случае с Россией - постоянным членом Совета Безопасности ООН", - цитирует издание отрывки из заявления Рааба.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обратит внимание на вызывающую у него беспокойство ситуацию в Беларуси, Мьянме и КНР.
Рааб сообщит о поддержке углубленного расследования СПЧ нарушений прав человека в Беларуси после "жестокого подавления инакомыслия президентом" и "сфальсифицированных" выборов в стране.
Министр также призовет членов совета отреагировать на сообщения о грубых нарушениях прав человека в Мьянме и китайском Синьцзяне.
Пожалуйста, подождите...
Питання на засипку всім країнам цивілізованого світу?
До яких пір і до якого часу всі країни світу терпітимуть (визнаватимуть) примат російського законодавства над міжнародним правом?
Чому і для чого росія залишається й досі представленою в РБ ООН, Раді Європи, ОБСЄ з вирішальним голосом-після того, як у самій росії прийнято законодавство про верховенства російських законів над міжнародним правом?
- Бо виникає парадоксальна ситуація: всі міжнародні рішення, що приймаються вищезгаданими організаціями, є обов'язковими для всіх держав-учасниць, яких вони стосуються, і абсолютно такі ж рішення, але якщо вони стосуються росії - вона ВПРАВІ їх не виконувати...
Хто, коли, яким документом визнавав у статутах ООН, Ради Європи, в ОБСЄ голос росії найголовнішим і визначальним у цих організаціях, а її діяльність вищою від міжнародного права та міжнародних угод?
Чому росія й досі має право вето в РадБезі ООН навіть при наявності у неї конфлікту інтересів (з питань конфліктів з Україною, Грузією, Молдовою та ін.)?
Як кажуть: або хрестик зніміть, або труси підтягніть....
- На мою думку, доки в росії діятиме законодавство, яке ДОЗВОЛЯЄ вважати примат російського законодавства над міжнародним, їй нічого робити в міжнародних інституціях. А тоді, слід:
- або виключити росію з названих інституцій
- або позбавити росію голосу в названих органах та організаціях
- або хоча б призупинити її право голосувати за будь-які рішення, що приймаються вищезгаданими інституціями
- або позбавити її права вето хоча б у РБ ООН - до приведення російського законодавства до норм міжнародного права.
А залишати її та її повноваження повноправними в названих інституціях - то є нонсенс, то є добровільне визнання власної меншовартості всіма країнами, які входять в ці інституції!
PS: - А якщо Китай визнає своє право та законодавство вищим від російського, то де має бути і буде російська частина Сибіру?
А якщо Японія, Фінляндія, Німеччина вчинять аналогічно?