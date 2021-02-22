Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 112 млн, число жертв достигло 2,47 млн. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество
По состоянию на утро 22 февраля в мире зарегистрировали 312 711 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 293 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 111 962 912 случая инфицирования, из них 312 711 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 478 173 человек, из них 6 293 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 87,3 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 18-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 9.
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Так же намного жутчей будет выглядеть ))