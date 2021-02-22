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Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 112 млн, число жертв достигло 2,47 млн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 112 млн, число жертв достигло 2,47 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 февраля в мире зарегистрировали 312 711 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 293 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 111 962 912 случая инфицирования, из них 312 711 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 478 173 человек, из них 6 293 за минувшие сутки.

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 112 млн, число жертв достигло 2,47 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 87,3 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 112 млн, число жертв достигло 2,47 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 18-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 9.

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нєхілий такий "насморок"
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22.02.2021 09:04 Ответить
Росія пропонує на експорт сотні мільйонів доз вакцини.. Але...

-У США відмовилися використовувати російську вакцину від коронавіруса навіть на мавпах...

-А Ізраїль її віддає Сірії... Сірійців заманюють на вакцинацію безкоштовною їжею і напоями

Бо, як відзначили, російська вакцина вважається у Вашингтоні настільки недопрацьованою, що навіть не викликала інтересу...
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22.02.2021 09:24 Ответить
Герой вирощування штаммів ковиду на безкрайніх полях чашки Петрі, Ральф Барік має отримати Медаль Пошани у вигляді перевернутої зірки Сатани з рук промоутера штучної пандемії пана мальтузіанця Білла Гейтса.
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22.02.2021 09:14 Ответить
Ой, хватит нагнетать. Лучше послушать умных людей.
Пламен Пасков: нас обманывают, и это страшно! Эксперимент над человечеством! Узнай правду!

(Политека онлайн)
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22.02.2021 09:15 Ответить
Я думаю, что реальная цифра заболевших минимум это высчитанная от процента США. Т.е. число реально переболевших не менее 700 миллионов. И смертей около 11 миллионов. И это при том, что в США уровень здравоохранения один из топовых в мире.
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22.02.2021 09:29 Ответить
Почему так мало? Не скромничайте, возьмите уже количество жертв в 100 миллионов!
Так же намного жутчей будет выглядеть ))
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22.02.2021 09:40 Ответить
Не ну конечно проще верить, что в Украине, например, уровень диагностики лучше чем в США Кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 112 млн, кількість жертв досягла 2,47 млн - Цензор.НЕТ 3274
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22.02.2021 10:03 Ответить
А в Никарагуа или Зимбабве? Уточните сей момент, пожалуйста Кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 112 млн, кількість жертв досягла 2,47 млн - Цензор.НЕТ 2450
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22.02.2021 12:19 Ответить
 
 