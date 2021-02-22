РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
52334 посетителя онлайн
Новости Общество
370 0
детсад (273) отравление (979) Тернопольщина (459) ГСЧС (2872)

Еще в одном детсаду на Тернопольщине зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Общество

Еще в одном детсаду на Тернопольщине зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, - ГСЧС

В селе Джурин Тернопольской области в детском саду произошла вспышка острой кишечной инфекции, заболели девять детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"21 февраля в с. Джурин Чертковского района в детском саду лабораторно подтверждена вспышка острой кишечной инфекции у 9 детей (2014 - 2018 г.р.)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В детсаду в Тернополе произошла вспышка кишечной инфекции: заболели 11 малышей, - ГСЧС

Как отмечается, двое больных детей находятся на стационарном лечении, семеро лечатся амбулаторно. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Всего в детском саду находились 16 детей.

Специалисты проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, ранее в одном из детских садов Тернополя 11 детей заболели острой кишечной инфекцией. Случай классифицировали как инфекционную вспышку.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
 Поддержать Цензор.НЕТ
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 