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После Харьковских соглашений Россия начала скрытно усиливать свои военные группировки в Крыму, - представитель ГУР МО Скибицкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

После Харьковских соглашений Россия начала скрытно усиливать свои военные группировки в Крыму, - представитель ГУР МО Скибицкий

До оккупации Крыма Россия скрытно завозила на полуостров отремонтированную военную технику, отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Россия начала активно завозить модернизированную технику на территорию Крыма, усиливая свои военные группировки, после подписания с Украиной Харьковских соглашений в апреле 2010 года, утверждает представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По словам Скибицкого, российское военное руководство завозило на территорию Крыма также отремонтированную технику преимущественно скрыто.

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"Постоянное присутствие российской военной группировки на территории Крыма – это Черноморский флот и все, что было связано с его деятельностью, именно это было угрозой. Потому что в любой момент эта группировка могла начать более широкомасштабные действия против нашего государства", – сказал он.

21 апреля 2010 года в Харькове на тот момент президент Украины Виктор Янукович и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали соглашения о продлении до 2041 года срока размещения в Крыму Черноморского флота РФ. По соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30%.

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Топ комментарии
+5
"﻿Зеленський призначив першим заступником голови РНБО Руслана Демченка, який брав участь у підготовці Харківських угод".
"Операція із затримання важливих учасників боїв проти української армії на Донбасі зірвалася з вини керівника Офісу президента Андрія Єрмака та першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка."
Після Харківських угод Росія почала таємно посилювати свої військові угруповання в Криму, - представник ГУР МО Скібіцький - Цензор.НЕТ 9907
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22.02.2021 10:31
+4
За діяння 27 04 2010 в Верховній Раді Литвину спокійно можна було пожиттєве давати..
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22.02.2021 09:40
+2
Во всем виноват Ющенко- недо было посадить Юлю за предательство и Украина была бы успешней Польши.
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22.02.2021 09:48
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За діяння 27 04 2010 в Верховній Раді Литвину спокійно можна було пожиттєве давати..
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22.02.2021 09:40 Ответить
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Брехня! Это была 1-я потужная реформа После Харьковских соглашений Россия начала скрытно усиливать свои военные группировки в Крыму, - представитель ГУР МО Скибицкий - Цензор.НЕТ 8425
Порошенко считает, что сдача Крыма - это не так уж плохо ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ 2010, 23:53

В результате подписания Харьковских соглашений свои интересы защити и Россия, и Украина.
Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Петр Порошенко в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВі
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22.02.2021 09:42 Ответить
После Харьковских соглашений Россия начала скрытно усиливать свои военные группировки в Крыму, - представитель ГУР МО Скибицкий - Цензор.НЕТ 2509
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22.02.2021 09:46 Ответить
Після Харківських угод Росія почала таємно посилювати свої військові угруповання в Криму, - представник ГУР МО Скібіцький - Цензор.НЕТ 4800 "Головне " заголовок, текст "не важливий".
"Я не в восторге от того, что продлили срок пребывания Черноморского флота на такой период (до 2042 года). ",- сказал Порошенко.
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22.02.2021 10:38 Ответить
Ну правильно. Він нє в васторгє, що тільки до 2042-го? Що не так?
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22.02.2021 10:45 Ответить
Там так і написано, що Порох розраховував на "подовше"? Чи це плювання ватними фікаліями Незнайка c54f1189?
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22.02.2021 10:52 Ответить
Это обычная логика. Флот по договорённостям Кравчука должен был находиться в Крыму до 2017 года. Продлив этот срок, Украина защитила свои интересы, по словам Порошенко. Следовательно, он не в восторге, что мало, бо чем дольше флот кацапов в Украине, тем дольше Украина защищает свои интересы. А вообще обратись птичка сама к этому кренделю с расспросами. Государственный деятель должен изьяснятся четко, а не сопли размазывать - в восторге он, тихо радуется или ропщет
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22.02.2021 11:02 Ответить
Что, фейкомёт - не прокатил топорный фейчок против "сивочолого"?
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09.04.2021 22:57 Ответить
После Харьковских соглашений Россия начала скрытно усиливать свои военные группировки в Крыму/ свои откровения кодлан Коломойского выдерживает как коньяк- несколько лет.
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22.02.2021 09:44 Ответить
Во всем виноват Ющенко- недо было посадить Юлю за предательство и Украина была бы успешней Польши.
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22.02.2021 09:48 Ответить
Да не. Может то кравчук виноват. Не посадил вовремя фокина.
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22.02.2021 09:55 Ответить
Тот факт,что газовая "барыга" Жулька как предательница Украины указывают те,почти 3 млрд долларов,выигранные Украиной у РФ за переплату цены газа для Украины по ее договорняку с Путлером!
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22.02.2021 10:47 Ответить
Очередной секрет полишинеля.
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22.02.2021 09:55 Ответить
Какое скрытно?, у них был красный свет на всё что хочется и шифроваться не надо было.
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22.02.2021 09:57 Ответить
Во всем виноват Кравчук, не принял под украинский флаг весь черноморский флот, дурак думал дорого будет его содержать... а зачем его содержать??? после принятия сократить для нужного количества, все остальное или законсервировать, еще лучше сдать на металлолом ... проблема с кацапами в крыму на тот момент имела простое решение... ума только не было.
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22.02.2021 09:58 Ответить
Не ума, а яиц не хватило. Украинский теленок повзрослел уже к 1917 году но не осознал свою силу.
До 2014-го.
Юрий Костенко тогда пытался в составе рабочей группы по переделу имущества ссср выбить Украине побольше но его как РУХовца совки типа кравчука слышать не хотели, они все рассматривали мир в глазах ельцына.
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22.02.2021 11:25 Ответить
Да Крым они отжимать в любом случае планировали. Просто это должно было произойти к 2018 году, к выборам. Как раз считали, что Петухович в их кредитах завязнет, тогда его и нужно брать.
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22.02.2021 10:09 Ответить
"﻿Зеленський призначив першим заступником голови РНБО Руслана Демченка, який брав участь у підготовці Харківських угод".
"Операція із затримання важливих учасників боїв проти української армії на Донбасі зірвалася з вини керівника Офісу президента Андрія Єрмака та першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка."
Після Харківських угод Росія почала таємно посилювати свої військові угруповання в Криму, - представник ГУР МО Скібіцький - Цензор.НЕТ 9907
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22.02.2021 10:31 Ответить
РОССИЯ ДОЛЖНА ПОЛУЧИТЬ МИРОВОЙ ОТВЕТ !!! И НАЧИНАТЬ НЕОБХОДИМО С МОСКВЫ И ПИТЕРА !!!
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22.02.2021 14:14 Ответить
 
 