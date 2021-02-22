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Достигнута договоренность о поставках дополнительных 5 млн доз вакцины NovaVax в Украину, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Достигнута договоренность о поставках дополнительных 5 млн доз вакцины NovaVax в Украину, - Степанов

Достигнута договоренность об увеличении поставок в Украину американской вакцины от коронавируса NovaVax.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одна положительная новость из индийского Пуне и крупнейшего в мире производителя вакцин Serum Institute. Успешно завершены переговоры по увеличению поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора", - отметил Степанов.

Он также уточнил, что общий объем вакцин NovaVax, который будет поставлен в Украину, на сегодня составляет 15 млн доз.

По данным министра, поставки вакцины NovaVax запланированы на начало июля 2021 года.

Читайте также: Степанов в Индии проконтролировал отгрузку первой партии вакцины AstraZeneca (CoviShield): Она прибудет в Украину уже на днях. ВИДЕО

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Топ комментарии
+25
Достигнута договоренность о поставках дополнительных 5 млн доз вакцины NovaVax в Украину, - Степанов - Цензор.НЕТ 5048
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22.02.2021 09:49
+20
Чувак, если бы от вранья росли уши, у тебя бы давно были бы ослиные.
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22.02.2021 09:45
+14
Самолет с вакциной из Индии уже больше суток летит...при всем том что регулярный рейс Киев-Дели имеет 6 часов 15 минут полета...
Степашка жги дальше..
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22.02.2021 09:54
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Чувак, если бы от вранья росли уши, у тебя бы давно были бы ослиные.
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22.02.2021 09:45 Ответить
Тут він можливо і не бреше. Мова йде по липень!!! До липня у світі буде вакциновано повністю (двічі) 90 відсотків населення Зємлі, в тому числі значна частина українців, які легально перебувають у Євросоюзі, США, ЕюКанаді, Австралії та інших розвинених країнах. Тому все, що залишиться, потрібно буде використати, щоб не утилізовувати. Бо і у вакцин є термін придатності. Тому тут Степанові аплодувати не варто.
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22.02.2021 09:53 Ответить
То есть, когда большинство украинцев вакцинируется за границей, это тело заявит что оно всех вакцинировало?
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22.02.2021 10:03 Ответить
"До липня у світі буде вакциновано повністю (двічі) 90 відсотків населення Зємлі, "- це тобі хто таке сказав ? диБіл ґєйць? Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 1098
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22.02.2021 10:21 Ответить
Бла- бла -бла ! Степанов - Барыга на смертях ! Крутит -мутит , никак не нажрется , опарыш !
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22.02.2021 11:32 Ответить
Я мав на увазі цивілізованих світ.
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22.02.2021 13:51 Ответить
Та чого Ви! Хуже не буде! Голосуємо по-приколу!
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22.02.2021 12:13 Ответить
дженерики а не оригиналы вакцин
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22.02.2021 09:46 Ответить
одни договорённости-вакцины нету
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22.02.2021 09:47 Ответить
з наступного тижня почнуть вакціонувати домовленностями, інфа 100 відсоткова
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22.02.2021 10:01 Ответить
А сколько людей вакцинировать?
Сейчас наберут и протухнет все как всегда.
И виноватых нема.
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22.02.2021 09:47 Ответить
Достигнута договоренность о поставках дополнительных 5 млн доз вакцины NovaVax в Украину, - Степанов - Цензор.НЕТ 5048
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22.02.2021 09:49 Ответить
Договоренность+технические трудности и в итоге как всегда 0.
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22.02.2021 09:49 Ответить
Брешет как дышит...а дышит степашка часто...
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22.02.2021 09:50 Ответить
Самолет с вакциной из Индии уже больше суток летит...при всем том что регулярный рейс Киев-Дели имеет 6 часов 15 минут полета...
Степашка жги дальше..
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22.02.2021 09:54 Ответить
Вакцина летит на кукурузнике. Поэтому долго. По пути надо ещё бананы в Стамбуле выгрузить.
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22.02.2021 10:03 Ответить
він просто летить заднім ходом
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22.02.2021 10:04 Ответить
Они через Антарктиду летят, сперва ее как следует надо заморозить, что бы не испортилась во время полета, и еще дня 2 у нас полежала, пока барыги разгребут.
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22.02.2021 14:01 Ответить
Ну ось ось.
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22.02.2021 09:57 Ответить
Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 7830
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22.02.2021 09:58 Ответить
Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 6449 Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 7239
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22.02.2021 10:00 Ответить
Ще раз.
Чому закупівлями займається Стєпанов,а не СПЕЦІАЛЬНО створене для цього ДП "Медзакупівлі" ?
Ціна ???
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22.02.2021 10:00 Ответить
Пусть сперва найдет еще 500 000 желающих для его первой партии индийской
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22.02.2021 10:00 Ответить
Тут китайский шмурдяк месяц в Украину попасть не может, а они договорились с американцами. Смешно
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22.02.2021 10:01 Ответить
Какими американцами? Протри шнифты. С индусами Степашка добакланился, их шмурдяк за хороший откат купит. Ни одна цивилизованная страна это дерьмо не купила.
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22.02.2021 14:30 Ответить
Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 6419
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22.02.2021 10:02 Ответить
Шел 2023 год, ковидом переболело 100% населения Украины, фармкомпании создали еще два более страшных вируса... степанов по-прежнему устанавливает договоренности на поставку вакцины от ковида.
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22.02.2021 10:04 Ответить
...БЕЗ коментарів ...
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22.02.2021 10:09 Ответить
Спасыбо партии за договоренность. "Надеюсь" от Covida убережет. Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 66
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22.02.2021 10:11 Ответить
Пішла жара...! Юля так заздрить цим пандемійщикам, бо при ній цей цирк тільки починав відпрацьовуватися, вони там хапализ нього вершки але ж НЕ ТАКІ!. Ну, а тут клондайк! А наступна "пандемія" буде ще цікавішою...
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22.02.2021 10:19 Ответить
chto delaet etot bezdelnik v indii ? buchaet?
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22.02.2021 10:34 Ответить
А кто сказал что Украинцы хотят вакцынируваться как собак стерелизуют
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22.02.2021 10:36 Ответить
По доллару с дози, можна жить.
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22.02.2021 10:37 Ответить
В начале Июля ,в странах соседях,Молдове и Польше ,и да же в Албании планируют окончить первый этап вакцинации населения.
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22.02.2021 11:07 Ответить
По данным министра, поставки вакцины NovaVax запланированы на начало июля 2021 года.Источник: https://censor.net/ru/n3249241

Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 2739 Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 3007 Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 9859
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22.02.2021 12:00 Ответить
NovaVax (NVX-CoV2373) також не захищає від Південно-Африканського штаму - менше 50%, хоча у Великій Британії показав 89.3%... є + зберігання в холодильнику... емм... $16 за дозу? (іншої ціни не стрів)
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22.02.2021 11:09 Ответить
Не верьте этому брехлу Степанову!!Он врёт похуже Зеленского!!
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22.02.2021 11:39 Ответить
обіцянка цяцянка, а дурневі радість..
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22.02.2021 12:44 Ответить
Стєпанов за те що "купив" вакцину по 3 долара за 17,56 вже має стояти раком на параші...
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22.02.2021 13:01 Ответить
В Германии медицинские работники отказываются прививаться препаратом для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 от англо-шведской компании AstraZeneca, 500 тыс. доз которой везет министр здравоохранения Максим Степанов из Индии. Об этом пишет Deutsche Welle.
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22.02.2021 13:08 Ответить
Он также уточнил, что общий объем вакцин NovaVax, который будет поставлен в Украину, на сегодня составляет 15 млн доз.
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В Украине 40млн населения. Для появления стойкого иммунитета к коронавирусу надо сделать ДВЕ вакцины каждому с перерывом в 2 недели +-. Т.е. надо 80млн вакцин.
ГДЕ ЕЩЕ 65 МЛН ВАКЦИН ПРИДУРОК?!?!?!?!
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22.02.2021 13:34 Ответить
пусть этой муйней привьют ВРУ, КМ, ОПУ и пр. пид@расов, а мы посмотрим на мутацию "элиты"
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22.02.2021 13:55 Ответить
Народу Украины власть-олигархических нянь предлагает не вакцину типа Pfizer,а препарат с побочными эфектами, закупаемый для стран третьего мира - сырьевых придатков,для того, что бы не лечить , а вредить и народ занимался своими проблемами со здоровьем пожизненно вместо того, что бы вернуть украденные активы и природные ресурсы и заниматся экономикой, контролировать чиновников ,переизберать и увольнять их, а в случаях не только с коррупцией, а вредительством ,как в данном эпизоде,потому, как в частном порядке ни один комерсант не закупал бы отраву, чтобы непрогореть власть должна вернуть бюджетные деньги, а народ раз и навсегда навести порядок с вредителями и прямым правлением , как на Майдане проголосовать за пожизненный срок с конфискацией для верхушки власти начиная с Зеленского за организацию геноцида.
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22.02.2021 15:06 Ответить
Договорилось оно,,,, про откат точно договорилось
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22.02.2021 15:16 Ответить
всё равно зрада.
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22.02.2021 19:40 Ответить
 
 