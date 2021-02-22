Два человека погибли при пожаре в квартире жилого дома во Львове, - ОГА

Вечером 21 февраля произошел пожар в одной из квартир трехэтажного жилого дома по улице Гипсовой во Львове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

По данным ОГА, в квартире обнаружены тела двух человек: 1959 и 1962 годов рождения. Огонь частично повредил стены квартиры.

"Пожарные подразделения на место возгорания не вызывали. Обстоятельства и причины пожара и гибели людей устанавливаются", - подчеркивается в сообщении.

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